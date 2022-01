Tiefseefischen

Von Todd Hayen: Er ist ein registrierter Psychotherapeut, der in Toronto, Ontario, Kanada, praktiziert. Er hat einen Doktortitel in Tiefenpsychotherapie und einen MA in Bewusstseinsstudien. Er ist spezialisiert auf Jungsche, archetypische, Psychologie.

Jeder gute Angler weiß, dass das Einholen eines großen Fisches Geschick und bewusste Absicht erfordert. Eines der ersten Dinge, die man lernt, ist, dass man einen großen Fisch nicht einfach mit einem mühelosen Aufwickeln der Schnur einholen kann.

Es braucht Finesse, eine Art Tanz. Während man die Schnur immer konstant hält, holt man sie langsam ein und konzentriert sich dabei in erster Linie darauf, sie zu ermüden, sie quasi zu hypnotisieren, damit sie gehorchen.

Auf einer beliebten Angel-Website (HUK) steht Folgendes über diesen Vorgang:

Denken Sie daran, dass eine zu starke Spannung die Schnur zerreißen kann, und wenn große Fische beschließen, sich aus dem Staub zu machen, ist es das Schlimmste, was Sie tun können, zu versuchen, sie an ihrem Platz zu halten. Wenn Sie gegen die Flucht der Fische ankämpfen, erhöhen Sie nur die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Schnur reißt und Ihre Beute entkommt. Stellen Sie stattdessen die Bremse so ein, dass der Fisch die Schnur ausziehen kann, ohne sich zu ermüden. Dadurch wird der Fisch zermürbt; schließlich werden seine Fluchten kürzer, weniger heftig und seltener.

Hmmm. Klingt ein bisschen zu nah dran, um es sich bequem zu machen, oder?

Ich fürchte, ich bin nicht besonders begeistert von dem derzeitigen Trubel um unseren offensichtlichen Sieg über das Mainstream-Narrativ. Ich glaube es einfach nicht ganz.

Wir haben sozusagen einen Anlauf genommen, vielleicht sind wir zu rüpelhaft, zu mächtig geworden, und man lässt uns ein wenig gewähren, damit wir die Grenze nicht überschreiten.

Diese Flucht wird nicht nur von den Leuten auf unserer Seite des Zauns ausgeführt, sondern auch von den Schafen. Wir sind ALLE müde, wir sind alle bereit, aus diesem Schlamassel auszusteigen und Feierabend zu machen.

Es scheint eine vernünftige Taktik zu sein, ein wenig von der Leine zu lassen, aber uns trotzdem am Haken zu halten und offenbar immer noch unter ihrer Kontrolle zu haben.

Die ganze Euphorie darüber, dass wir die Schlacht endlich gewonnen haben und dass das Narrativ endlich bröckelt, zeigt mir, dass wir uns vielleicht im Unkraut des scheinbaren Erfolgs verirren und der Haken und die Leine in Wirklichkeit immer noch fest in unserem Fleisch verankert sind, nur um uns nach einem schwindelerregenden und verwirrenden Geschmack der Freiheit plötzlich wieder einzuholen. Das gefällt mir nicht.

Die meisten Menschen kennen das Harvard-Experiment aus den 1950er Jahren, das von einem ziemlich seelenlosen Curt Richter durchgeführt wurde. Ratten wurden in einen Tank gesteckt, in dem sie verzweifelt auf dem Wasser laufen mussten, um zu überleben. In der Regel hielten sie nur etwa 15 Minuten durch, bevor sie aufgaben, untergingen und schließlich ertranken.

Eine zweite Reihe von Experimenten zeigte, dass die Ratten bis zu 60 Stunden überleben konnten, wenn sie kurz vor ihrem Tod gerettet, abgetrocknet und ein wenig verschnauft wurden und dann wieder in den Wassertank gesetzt wurden.

Sie nannten dies das „Hoffnungsexperiment“, das für die aktuellen Geschehnisse von Bedeutung ist.

Um das Narrativ aufrechtzuerhalten, müssen die Menschen eine Art von Hoffnung aufrechterhalten. Wenn wir kurz davor sind, das Handtuch zu werfen, werden wir ein wenig von der Leine gelassen, und wenn der Druck erneut zuschlägt – mit einer neuen Variante, einem neuen Virus oder, in einer rechtsradikalen Wendung, einer nuklearen Kriegsdrohung – können wir unsere Loyalität und ultimative Konformität aufrechterhalten, weil wir glauben, dass wir nicht ertrinken, sondern in letzter Minute von unseren Ersatzeltern und archetypischen „Beschützern“ gerettet werden.

Diese Taktiken funktionieren auf unterschiedliche Weise bei den Massen auf beiden Seiten des Zauns. Die Schafe brauchen die Lockerung, wenn sie kurz davor sind, das Handtuch zu werfen und sich zu fügen. Der Rest von uns ist nicht im Begriff, das Handtuch zu werfen, sondern ist im Begriff, ein größeres Schadenspotenzial für das Narrativ zu erlangen – sie reagieren auf beide Situationen mit der gleichen Taktik, aber mit unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, wo man in diesem ganzen Chaos sitzt.

Dieses „Hoffnungsexperiment“ erinnert mich an die Arbeit von BF Skinner (auch ein Psychologieforscher, der in Harvard berühmt war – viele glaubten auch, dass Skinner sehr wenig Seele hat). Seine Arbeit mit Tauben, die Hebel drücken, um Futter zu bekommen, führte ihn zu der Schlussfolgerung, dass eine Art „Unschärfeprinzip“ die Tiere und damit auch die Menschen beeinflusst. Wenn das Futter in unterschiedlichen Abständen ausgegeben wurde, drehten die Tauben durch und pickten unaufhörlich auf den Hebel.

Es gab keinen Grund und keine Regel, wann die Belohnung kommen würde, daher hörte das Picken nie auf.

Sie können sehen, wie diese Psychologie hier relevant ist (und ja, so ungern ich es zugebe, die Verhaltenswissenschaft ist tatsächlich real, sie gibt nicht auf alle Fragen Antworten, aber Menschen verhalten sich manchmal tatsächlich wie Ratten und Tauben).

Wenn etwas gegeben, weggenommen, wieder gegeben und wieder weggenommen wird, und zwar aus scheinbar irrationalen und unvorhersehbaren Gründen, entsteht Verrücktheit: variable Intervalle von Spannung und Entspannung. Ein guter Weg, um die Köpfe der Menschen durcheinander zu bringen.

Es scheint, dass das, was wir jetzt mit der scheinbaren Wende des Mainstream-Narrativs sehen, zu kalkuliert, zu schnell, zu einfach und einfach nicht so tiefgreifend ist, wie es sein müsste, um den Sieg zu verkünden.

Wo sind die Verhaftungen und strafrechtlichen Verfolgungen von Regierungsbeamten oder Vertretern von Big Pharma? Wo bleibt die Rechenschaftspflicht gegenüber den Tausenden, die durch die Impfstoffe geschädigt wurden? Wo ist das Eingeständnis, dass dies alles ein schrecklicher Versuch war, eine neue Weltordnung zu schaffen? – Ein großer Reset?

Die Alliierten im Zweiten Weltkrieg mussten Deutschland buchstäblich BELEBEN, bevor diese Bastarde aufgaben. Ich glaube nicht, dass dieser „Sieg“ so einfach sein wird.

James Corbett von „The Corbett Report“ hat es kürzlich in seiner Sendung „New World Next Week“ kurz und bündig ausgedrückt. Corbett sagte:

Dies ist nicht der Todesschuss, weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne, sondern die erste Salve in einem jahrelangen, jahrzehntelangen Prozess der Umgestaltung des Regierungsprinzips der Gesellschaft in einen Biosicherheitsstaat, und es geht nur darum, die Infrastruktur neu zu schaffen.

Corbett sagt weiter, dass wahrscheinlich noch viel mehr kommen wird, z. B. ein anderes Virus, das noch tödlicher und beängstigender ist, und dass jetzt alles für das nächste schreckliche Ereignis gerüstet ist.

Vielleicht ist Covid also am Ende. Möglicherweise wurde es bereits ausgeschöpft. Vielleicht hat er nicht die volle Wirkung erzielt, die erwartet wurde, vielleicht war er nicht tödlich genug, oder vielleicht haben die Varianten die Booster nicht wie erwartet vorangetrieben. Vielleicht sollte der Impfstoff gar nicht so ein Blindgänger werden.

Vielleicht hat aber auch alles genau so funktioniert wie geplant.

Auf jeden Fall haben sie einen beachtlichen Schritt gemacht. Zumindest ist es ihnen gelungen, fast alle wichtigen Ziele, die sie sich gesetzt hatten, zu normalisieren.

Die Ziele wie digitale Pässe, soziale Kreditwürdigkeitsprüfung, digitale Währung und blinde, verblüffende, schafsähnliche Gehorsamkeit, um nur einige zu nennen, sind vielleicht nicht so tief im täglichen Betrieb der Gesellschaft verankert, wie sie es erwartet hatten, aber diese Konzepte sind jetzt sicherlich als aktive Wahrscheinlichkeiten in den Köpfen der Massen normalisiert (und einige von ihnen, wie „blinde, verblüffende, schafsähnliche Gehorsamkeit“, sind gut etabliert).

In Zukunft wird es viel weniger Aufwand erfordern, sie in vollem Umfang funktionstüchtig zu machen.

Hannah Arendt, eine der unglaublichsten Wahrheitshelden des vergangenen Jahrhunderts, sagte in ihrem bahnbrechenden Werk Die Ursprünge des Totalitarismus:

Eine Mischung aus Leichtgläubigkeit und Zynismus war ein herausragendes Merkmal der Mob-Mentalität, bevor sie zu einem alltäglichen Phänomen der Massen wurde. In einer sich ständig verändernden, unverständlichen Welt hatten die Massen den Punkt erreicht, an dem sie gleichzeitig alles und nichts glaubten, alles für möglich und nichts für wahr hielten.

Diese Mischung war an sich schon bemerkenswert genug, denn sie bedeutete das Ende der Illusion, dass Leichtgläubigkeit eine Schwäche ahnungsloser primitiver Seelen und Zynismus das Laster überlegener und kultivierter Geister sei. Die Massenpropaganda entdeckte, dass ihr Publikum jederzeit bereit war, das Schlimmste zu glauben, egal wie absurd es auch sein mochte, und dass es sich nicht sonderlich dagegen wehrte, getäuscht zu werden, weil es ohnehin jede Behauptung für eine Lüge hielt.

Die totalitären Massenführer stützten ihre Propaganda auf die richtige psychologische Annahme, dass man unter solchen Bedingungen die Menschen an einem Tag die fantastischsten Behauptungen glauben lassen kann und darauf vertrauen kann, dass sie, wenn sie am nächsten Tag unwiderlegbare Beweise für deren Unwahrheit erhalten, sich in Zynismus flüchten werden; anstatt die Führer, die sie belogen haben, im Stich zu lassen, werden sie beteuern, dass sie die ganze Zeit gewusst haben, dass die Behauptung eine Lüge war, und sie werden die Führer für ihre überlegene taktische Klugheit bewundern.

Ich glaube zwar nicht, dass die Masse alles als Lüge ansieht, aber ich glaube, wenn es sich als Lüge herausstellen würde, hätte das fast keine Auswirkungen. Ich habe von der Seite der Schafe noch nicht gehört, dass sie sich in Demut üben würden.

All dies wird von den Schafen als „business as usual“ angesehen… vielleicht sind einige Dinge ans Licht gekommen, die vorher einfach nicht bekannt waren (laut ihnen), aber sie sehen dies als ihren eigenen Sieg – sie haben Covid geschlagen, indem sie Masken trugen, abriegelten und die bösen Ungeimpften verunglimpften.

Die „Ich hab’s euch gesagt“ von unserer Seite des Zauns stoßen auf taube Ohren. „Die Verrückten auf der Rechten haben den Heldengott Fauci verprügelt, aber für die meisten ist er immer noch der Heldengott.“

Wie Arendt so geschickt feststellt, bewundern die Schafe weiterhin „ihre Anführer für ihre überlegene taktische Cleverness“ als Ergebnis eines „Rückzugs und einer Änderung des Narrativs“, wie wir glauben, dass Fauci in unserer eigenen Interpretation gezeigt hat.

Ja, einige haben sozusagen „umgedreht“. Vielleicht sind es viele. Aber hier kommt die Analogie zum Angeln zum Tragen.

Die Mächtigen sehen die Schafe laufen, wenn auch vielleicht nur ein bisschen, aber immerhin, sie hören die Massen über die Wirksamkeit der Impfstoffe schimpfen, über die Sinnlosigkeit der Auffrischungsimpfung, über die Müdigkeit der Abriegelungen, Masken und sozialen Einschränkungen.

Sie sagen: „Vielleicht ist es an der Zeit, ihnen ein wenig Spielraum zu lassen… sie ein wenig ausruhen zu lassen… bevor wir sie für den letzten Schlag ins Netz, den Sprung in den Eimer… und die Reise zum Tierpräparator einholen“. Also begannen einige von ihnen zu flippen (zu rennen) und die Erzählung verlagert sich, um ihnen Spielraum zu geben.

Abgesehen davon glaube ich nicht, dass sich in der Schafsstadt viel geändert hat.

Sicherlich haben die meisten Normalos nie geglaubt, was in den Tiefen des Kaninchenbaus zu finden ist, die einen größeren Schrecken über den Ebenen von Regierung, Viren und Impfstoffen implizieren (wie James Corbett betont). Nur wenige sehen ein Problem mit digitaler Währung, dem Verlust der verfassungsmäßigen Freiheiten, Sozialkrediten, Impfpässen oder Ähnlichem.

Die Agenda dieser übergreifenden Kontrollinstanz kann, so wie sie jetzt steht, ungehindert weitergehen, Covid hin oder her.

Aus dieser Perspektive haben wir in Wirklichkeit gar nichts gewonnen. Können wir irgendetwas als Sieg bezeichnen, solange Fauci und seine NIAID-, NIH-, HHS-, FDA- und CDC-Kollegen und Lakaien aufrecht bleiben?

Solange die Verleumdungskampagne zur Beseitigung wirksamer und kostengünstiger Behandlungen weitergeht? Solange Impfstoffe ohne informierte Zustimmung vorgeschrieben oder auch nur empfohlen werden?

Können wir irgendeine Art von Sieg verkünden, solange Menschen weiterhin an Impfschäden leiden und nicht einmal darüber Rechenschaft abgelegt wird?

Können wir wirklich glauben, dass das Narrativ bröckelt, wenn die Täter dieser abscheulichen Verbrechen gegen die Verfassung und die Menschheit nicht vor Gericht gestellt werden?

Können wir in der falschen Euphorie des Sieges ruhig schlafen, solange Zehntausende von Ärzten, Forschern und Wissenschaftlern weiterhin durch den Verlust ihrer Karrieren, ihres Ansehens und ihrer Meinungsfreiheit verfolgt werden?

Ich könnte immer so weitermachen.

Nein, wir fangen noch nicht einmal an, dieses Narrativ „bröckeln“ zu sehen, bevor nicht noch mehr Beweise ans Licht kommen, dass dies nicht nur eine weitere Taktik in dieser fortlaufenden Agenda ist.

Aber… vielleicht irre ich mich. Vielleicht braucht es nur ein wenig Zeit, um alle Köpfe der Hydra zu töten. Vielleicht haben wir aber auch nur einen oder zwei Köpfe getötet, und es wird Zeit brauchen, bis wir sie alle getötet haben.

Vielleicht sind der Trucker’s Convoy, die Ankündigungen von Boris Johnson im Vereinigten Königreich und die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA tatsächlich Anzeichen dafür, dass die Agenda bröckelt, dass einige der vielen Hydraköpfe von den Schwertern der Gerechtigkeit und des gesunden Menschenverstands abgehackt werden.

Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich denke, dass wir zumindest weiterhin wachsam sein müssen, mit gezogenen Schwertern und immer bereit.