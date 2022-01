Warum hat die Türkei 38 illegale Stützpunkte im Nordirak?

Die illegale türkische Militärpräsenz im Irak ist ein eklatanter Verstoß gegen die territoriale Integrität des Landes. Während Ankara behauptet, es handele sich um eine nationale Sicherheitspriorität, nutzt es diese militärische Tarnung in Wirklichkeit, um irakische und regionale Angelegenheiten zu beeinflussen und zu steuern.

Fast 100 Jahre nach dem Vertrag von Ankara (1926) sind die Beziehungen zwischen dem Irak und der Türkei weiterhin angespannt. Trotz verschiedener Streitigkeiten über Wasserrechte, Gebietsverletzungen, illegalen Ölhandel und Allianzen ist der Hauptgrund für die Spannungen nach wie vor das Kurdenproblem.

Die Schlagzeilen in den türkischen Medien spiegeln nach wie vor die Feindschaft des Landes mit den bewaffneten Gruppen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Irak wider, einem Nachbarstaat, in dem die türkischen Streitkräfte (TSK) ungestraft militärische Operationen durchführen.

Doch trotz der wiederholten Proteste der irakischen Regierung gegen diese Verletzungen ihrer Souveränität gehen die türkische Präsenz und die Operationen im Nordirak unvermindert weiter.

Im Mai letzten Jahres besuchte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar den türkischen Militärstützpunkt Biliç Hill Base im Nordirak, um die türkischen Truppen zu überwachen, die für eine laufende Operation gegen die PKK eingesetzt wurden.

Bagdad war über diesen Besuch verärgert und rief den diplomatischen Vertreter der Türkei in Bagdad zu sich, um seinen Unmut über Akars Anwesenheit im Irak ohne vorherige Ankündigung zu äußern.

Offizielle Zahlen über die Präsenz der TSK im Nordirak sind unklar. Einem Artikel der Anadolu Agency aus dem Jahr 2017 zufolge verfügte die TSK über ein Bataillon auf dem Flughafen Bamarni in der Nähe von Duhok sowie über Kommandoeinheiten in Kani Masi und Begova im Nordirak.

Im Einklang mit Ankaras Ziel, einseitig einen 40 km tiefen Sicherheitsgürtel im Nordirak zu schaffen, hat die TSK neue Stützpunkte in den irakischen Regionen Hakurk und Metina eingerichtet.

Eine Quelle behauptet, dass die Zahl der türkischen Truppen im Irak auf über 10.000 angestiegen sei, aber eine Nachrichtenagentur, die der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) nahesteht, sagt, dass es sich nur um 2.000 Soldaten handelt, von denen etwa 500 mechanisierte Einheiten in Bamarni und 400 von der Bolu-Kommando-Brigade in Kani Masi sind.

Außerdem gibt sie an, dass 130 Spezialkräfte als Verbindungsoffiziere in Erbil, Zaho, Dohuk, Batufa, Sulaymaniyah und Amadiya stationiert sind. In der Stadt Simele werden türkische Geheimdiensteinheiten mit neuen Rekruten verstärkt, während auf dem Stützpunkt Bashiqa kürzlich von Israel modernisierte Militärpanzer stationiert sind.

In einer seltenen Aktion veröffentlichte die türkische Kommunikationsdirektion im Jahr 2020 eine Karte, auf der die Positionen der türkischen Truppen im Nordirak verzeichnet waren. Die Karte wurde inzwischen wieder entfernt.

Der Karte zufolge hat die Türkei von Zakho bis Hakurk in der West-Ost-Achse und von Avashin bis Erbil in der Nord-Süd-Achse 38 Militärposten oder Stützpunkte im Nordirak.

Quelle: Direktion für Kommunikation der Türkei, 2020

Verhandlungschips im Nordirak und Kriege gegen den Terror

Es ist bezeichnend, dass die Nachrichtenagenturen der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) den irakischen Widerstand gegen die US-Präsenz – viele von ihnen pro-iranisch – als indirekte Bedrohung für die Türkei darstellen.

Darüber hinaus scheinen die USA den türkischen Militäroperationen auf irakischem Territorium grünes Licht gegeben zu haben, versuchten jedoch, eine Spaltung zwischen der PKK und der ihr angeschlossenen syrischen Miliz, den Volksverteidigungseinheiten (YPG), mit denen Washington gemeinsame Sache macht, herbeizuführen – zum Nachteil der Türkei.

Ankara, das freundschaftliche diplomatische und solide wirtschaftliche Beziehungen zum Iran unterhält, kann ebenso opportunistisch sein. Dem ehemaligen US-Sonderbeauftragten für Syrien, James Jeffrey, zufolge hat ihm der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zweimal persönlich gesagt, dass auch er „den Iran als Bedrohung betrachtet“.

Solche Äußerungen spiegeln einen festen Grundsatz der türkischen Außenpolitik wider: Wenn du Probleme mit dem Westen hast, wende dich an den Osten, um Verhandlungsmasse zu schaffen.

In dieser Hinsicht gehen die türkischen Hard-Power-Instrumente im Irak und in Syrien gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vor, wobei sie Elemente des Drucks auf Damaskus und Teheran entwickeln und neue Möglichkeiten für Verhandlungen mit Washington schaffen.

Eine neue Ära für die Türkei

In den 1980er Jahren trat die Türkei in eine neue Ära ein, die durch zwei miteinander verbundene Entwicklungen gekennzeichnet war.

Die erste Entwicklung trat ein, als die Stabilisierungsbeschlüsse vom 24. Januar 1980 das bestehende Wirtschaftsmodell des Landes veränderten. Die Auslandsverschuldung der Türkei in den 1970er Jahren hatte eine „Zahlungsbilanzkrise“ ausgelöst.

Die türkische Bourgeoisie brauchte dringend sowohl Devisen als auch die Möglichkeit, die importsubstituierende Industrialisierung in eine exportorientierte Wirtschaftspolitik umzuwandeln.

Zweitens boten die Auflösung der UdSSR und das Ende des Kalten Krieges der Türkei eine Chance. Der Neo-Osmanismus betrat die türkische politische Bühne, als die neu gegründeten zentralasiatischen und kaukasischen Republiken als „türkisches Hinterland“ für die postsowjetische Ordnung angesehen wurden.

In linken Kreisen innerhalb der Türkei herrscht heute noch die Meinung vor, dass der Staatsstreich vom 12. September 1980 initiiert wurde, um diese Wirtschaftspolitik umzusetzen.

Infolgedessen bewertete der türkische Staat seine Außenpolitik in zweierlei Hinsicht neu: über das wirtschaftliche Prisma – Diversifizierung der Exportziele zur Stärkung und Umgestaltung der Wirtschaft – und über die Identitätspolitik, die die Türkei von einem „säkularen“ Staat und einer „säkularen“ Gesellschaft in ein Land verwandelte, in dem türkische und islamische Identitäten von der Putschistenregierung der 1980er Jahre mit Nachdruck gefördert wurden.

Turgut Özal, der erste Ministerpräsident nach dem Putsch und später der achte Präsident der Republik Türkei, setzte diese Politik um, um die neue Türkei „neu auszurichten“.

Gelegentlich mit pan-türkistischen und pan-islamistischen Ideologien vermischt, wurde der Neo-Osmanismus für die Türkei immer attraktiver, um ihre wirtschaftlichen und politischen Visionen zu fördern.

Es ist daher keine Überraschung, dass Erdogan Özal als sein Vorbild für die Türkei betrachtet. Beide Persönlichkeiten verbinden eine auf Exportwachstum ausgerichtete Wirtschaftspolitik mit proaktiven außenpolitischen Abenteuern.

Zusammen mit anderen Nachbarn der Türkei wurde der Nordirak in diesem neuen politischen Kontext nun als strategisch bedeutsam angesehen. Der Irak war die Brücke, über die die Türkei den Persischen Golf erreichen konnte. Die türkische Staats- und Außenpolitik wurde daher Anfang der 1990er Jahre in diesem Sinne umstrukturiert.

Der erste Golfkrieg, so Ozal, war eine Gelegenheit für die neue außenpolitische Ausrichtung der Türkei. Der Präsident schloss sich der von den USA angeführten Anti-Saddam-Hussein-Koalition an und begann, öffentlich für das Thema einer „Großtürkei“ als Beschützer der Turkomen und Kurden im Nordirak einzutreten.

Obwohl sich die türkische Armee und das Außenministerium Ozals Bemühungen widersetzten, gestattete Ankara der Poised Hammer Force – einer Luftwaffeneinheit, die sich aus amerikanischen, australischen, britischen, niederländischen und französischen Truppen zusammensetzte – die Stationierung in Silopi, Şırnak und Operationen auf türkischem Boden.

In der Zwischenzeit setzte die Türkei ihre bewaffneten Operationen gegen die „terroristische Bedrohung durch die PKK“ fort und bemühte sich gleichzeitig um die Legitimierung ihrer Präsenz im Nordirak, die von der irakischen Regierung als illegal eingestuft wird.

In den 1990er Jahren gab es zwei große Operationen im Nordirak. Im Jahr 1995 starteten die türkischen Streitkräfte (TSK) die Operation Stahl, bei der über 35.000 türkische Soldaten die Grenze überschritten.

Die zweite Operation, 1997, hieß Operation Hammer und hatte zwei Ziele: die Zerstörung von PKK-Lagern und die Stärkung der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) gegen die Patriotische Union Kurdistans (PUK) im kurdischen Bürgerkrieg.

Die Anti-PUK-Strategie überschnitt sich mit der so genannten „pro-iranischen“ Haltung der PUK. Dies war ein weiterer Grund für die Türkei, die KDP gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und gelegentlich auch gegen die PUK zu unterstützen, und gehört seither zum Repertoire des türkischen Staates.

Neben den irredentistischen Ansprüchen auf den Irak begann die Türkei, die postsowjetische Welt um sich herum auszunutzen, indem sie billige und relativ hochtechnologische türkische Waren in neue, als wichtig eingestufte Gebiete exportierte.

Im Jahr 2008 wendete sich das Blatt. Die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) mit ihren neo-osmanischen Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu kehrte den türkischen Kurs im Irak um. Ankara begann, Sunniten unter seine Fittiche zu nehmen und solide Beziehungen zur kurdischen Regionalregierung (KRG) aufzubauen.

Die Zusammenarbeit im Energiebereich, insbesondere Investitionen in Erdöl und Erdgas, waren die Hauptmotivation für diese beiden Regierungen. Im Jahr 2004 beliefen sich die Ausfuhren der Türkei in den Irak auf weniger als zwei Milliarden Dollar, doch bis 2013 stiegen sie auf über 10 Milliarden Dollar, und das Ziel war vor allem die KRG.

Türkische Bauunternehmen knüpften lukrative Kontakte in der KRG. Der Flughafen von Erbil wurde von der Firma Cengiz İnsaat gebaut, die einem von Erdogans engsten Verbündeten, Mehmet Cengiz, gehört.

Im Jahr 2014 begann die kurdische Regionalregierung (KRG) trotz der Proteste aus Bagdad, ihr Öl über türkische Häfen zu verkaufen.

Die neue Türkei macht einen Rückzieher

Nach 2016 erfuhr die türkische Politik gegenüber dem Nordirak jedoch eine Neubewertung.

Einer der Gründe dafür waren innenpolitische Verschiebungen. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2015 erhielt die pro-kurdische Demokratische Volkspartei (HDP) starke Unterstützung, und die AKP verlor zum ersten Mal seit 13 Jahren ihre Mehrheit, was ein abruptes Ende der sogenannten „kurdischen Öffnung“ der AKP bedeutete.

In den südlichen Teilen der Türkei kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen prokurdischen Kräften der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und den türkischen Streitkräften (TSK), die den Weg für eine Rückkehr zur alten Taktik der Aufstandsbekämpfung der TSK in der Kurdenfrage ebneten.

Dann, am 15. Juli 2016, löste ein gescheiterter Staatsstreich eine weitere Umstrukturierung des türkischen Staates aus.

Ein weiterer Grund für den Wandel der türkischen Irak-Politik war, dass außenpolitische Misserfolge und Enttäuschungen ihren Tribut in Ankara gefordert hatten.

Der Arabische Frühling und der kurze regionale Aufstieg der Muslimbruderschaft wurden in Ägypten und Tunesien ausgelöscht, was die türkische Regierung erschütterte und den Aufstieg des türkischen Modells eines modernen muslimischen Staates in ganz Westasien beendete.

Die syrische Regierung mit ihren Verbündeten Hisbollah, Iran und Russland konnte sich behaupten, und die von den USA unterstützte Operation zum Regimewechsel in Syrien scheiterte.

Die so genannte Gruppe der „Freunde Syriens“ spaltete sich in Katar, die Türkei und Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate auf und begann, sich gegenseitig zu bekämpfen.

Der Zustrom syrischer Flüchtlinge verschärfte die Spannungen innerhalb der türkischen Gesellschaft und schürte sowohl die Anti-AKP- als auch die Anti-Flüchtlings-Stimmung.

Die Besetzung Nordsyriens durch die YPG und ihre Partnerschaft mit der US-amerikanischen „Anti-ISIS“-Koalition, die von der PKK unterstützt wird, stellte für die türkische Regierung eine „nationale Bedrohung“ dar.

Die Türkei begann daraufhin, ihre Syrienpolitik zu ändern. Das Ergebnis war ein Rückzug von dem Ziel, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen, hin zu dem bescheideneren Ziel, „den Terrorkorridor entlang der Südgrenze [der Türkei] zu beseitigen“.

Die Paranoia des „iranischen Einflusses

Infolge ihrer jahrelangen Hard-Power-Politik ist der Türkei der Zugang zu den lukrativen Märkten der arabischen Staaten am Persischen Golf über Syrien und den Irak verwehrt worden. Zu dieser Politik gehören die zu kuscheligen Beziehungen der Türkei zur irakischen KRG sowie der wirtschaftliche und manchmal auch militärische Wettbewerb mit dem Iran im Irak.

Die steigende Inflation in der Türkei hat auch die Wettbewerbsfähigkeit türkischer Waren auf den regionalen Märkten verringert, und die Schutzmaßnahmen der irakischen Regierung haben das irakisch-türkische Handelsvolumen gebremst. Gleichzeitig begann der iranische Handel mit dem Irak zuzunehmen.

Auch strategisches Kalkül hat eine Rolle gespielt. Das Bestreben der Türkei, die kurdischen Milizen aus der nordirakischen Sinjar-Region zu vertreiben, führte zu Spannungen sowohl mit Bagdad als auch mit Teheran.

Als die TSK im Februar 2021 eine Militäroperation gegen die PKK im nordirakischen Gara einleitete, setzten die irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMU oder Hashd al-Shabi) Kräfte in der Sinjar-Region gegen türkische Truppen ein.

Die türkischen Streitkräfte (TSK) haben in einem türkischen Stützpunkt in Bashiqa in der Nähe von Mosul auch die Hashd al-Watani-Kräfte des irakischen Politikers Osama al-Nujaifi ausgebildet, die gegen die PKK kämpfen.

Im Sindschar stand ein stillschweigendes Bündnis zwischen der PMU und den PKK-nahen Sindschar-Widerstandseinheiten (YBS) der von der TSK unterstützten Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) gegenüber.

Für die Türkei stellt diese Konfrontation eine unheilige Allianz zwischen dem Iran und der PKK dar. Als der iranische Botschafter im Irak, Iraj Masjedi, die türkischen Operationen im Nordirak kritisierte, schlug der damalige türkische Gesandte Fatih Yıldız zurück und sagte, Masjedi solle „die letzte Person sein, die die Türkei belehrt“.

Ehrgeizige Ziele, zweideutige Zukunft

Heute behauptet die TSK erstens offiziell, dass ihre Truppen und Stützpunkte im Nordirak dem „Kampf gegen den Terrorismus“ und der Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit dienen.

Zweitens erhebt die Türkei, wie im Fall von Bashiqa, Anspruch auf die irakischen Sunniten und legitimiert ihren Besitz, indem sie die konfessionelle Zersplitterung der irakischen Politik ausnutzt.

Drittens: Solange die USA im Irak bleiben und ihre Politik gegen den Iran“ in Westasien aufrechterhalten, wird die Türkei ihre Politik gegenüber der KRG als Gegengewicht zum so genannten iranischen Einfluss“ darstellen.

Es scheint, dass die KRG und insbesondere Sinjar der aktuelle Brennpunkt des Streits zwischen dem Iran und der Türkei sein wird. Als Fernziel würde die Türkei im Falle einer Zersplitterung des Irak wahrscheinlich die Annexion des Nordiraks ins Auge fassen, auf den sie historische Ansprüche zu haben glaubt.

Was die irakische Regierung betrifft, so sind die Möglichkeiten, gegen die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität durch die Türkei vorzugehen, begrenzt. Ankara wird weiterhin ein wichtiger Handelspartner für Bagdad sein, mit einem gewaltigen Handelsdefizit zu dessen Nachteil.

Dank ihrer weitreichenden Beziehungen innerhalb der KRG und der herzlichen Beziehungen zur herrschenden Barzani-Familie wird die Türkei den Nordirak in der Zeit nach den USA als Verhandlungsmasse gegenüber Bagdad nutzen können – sowohl einseitig als auch zum Vorteil ihres NATO-Bündnisses.

Und schließlich könnte das jüngste Tauwetter zwischen der Türkei, einigen Golfstaaten und Israel Bagdad dazu zwingen, die türkischen vollendeten Tatsachen im Nordirak zu akzeptieren.

Kurzum, die türkischen Truppen im Nordirak sind in dreierlei Hinsicht nützlich: Beeinflussung der Kurdenfrage und direkte Bewältigung des PKK-Problems, Stärkung der regionalen Ambitionen der Türkei und Schaffung eines Druckmittels gegenüber ihren westlichen Verbündeten.