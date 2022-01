Wahrheit oder Covid? (oder: „Warum wir wissen, dass alles, was sie uns sagen, eine Lüge ist“)

Erinnern Sie sich an die guten alten Zeiten zu Beginn des COVID-Coups – bevor die neuen Dogmen anfingen, sich selber in widersprüchliche Knoten zu verstricken?

Wenn man damals wissen wollte, was man denken sollte, hatten die Unfehlbaren immer einfache Antworten.

Wer war der Feind? Ein Virus namens SARS-CoV-2. Woher stammte es? Von chinesischen Fledermäusen und Schuppentieren. Wann würde es enden? Nach ein paar Wochen des „Lockdowns“ und der Einführung von „Impfstoffen“.

Wie haben Sie sich in der Zwischenzeit vor der Krankheit geschützt?

Indem man sich zu Hause isolierte, einen Maulkorb trug, sich zwanghaft die Hände wusch, die Schuhe vor der Tür stehen ließ, anderen Menschen aus dem Weg ging, Wände und Tresen schrubbte – und vor allem, indem man alle Befehle der Unfehlbaren befolgte.

Und wenn du nicht gehorchen wolltest? Würdest du sterben.

Aber „oh, was für ein verworrenes Netz wir weben“, wie der Dichter sagte, „wenn wir uns zuerst darin üben, zu täuschen“.

Die Lehren der Unfehlbaren verstrickten sich bald in verwirrende Ungereimtheiten. Aus „einigen Wochen“ des Lockdowns wurden Monate, aus denen wiederum Drohungen mit wiederholten Lockdowns wurden, wann immer die Behörden es für zweckmäßig hielten.

Auf sommerliche Beteuerungen über den „Erfolg“ der landesweiten Inhaftierung – die das Gesundheitssystem umgekrempelt, eine ganze Generation von Kindern zu seelischen Krüppeln gemacht und die Lebensgrundlage von Millionen unschuldiger Menschen vernichtet hatte, auch wenn die Unfehlbaren dies nur selten erwähnten – folgte Tadel von „Experten“, dass wir Amerikaner zu egoistisch gewesen seien, um überhaupt eingesperrt zu werden.

Als randomisierte klinische Studien bewiesen, dass Gesichtsmasken nutzlos sind, sagten uns die Unfehlbaren, wir sollten zwei Masken statt einer tragen.

Als die Unfehlbaren die Mär von der „asymptomatischen Übertragung“ aufgaben – nachdem sie ihre Funktion, die öffentliche Hysterie zu schüren, erfüllt hatte -, übernahmen sie die ebenso alberne Behauptung, dass „die Ungeimpften“ einzigartige Brutstätten für Virusmutationen seien.

Sogar das Virus selbst, das die Unfehlbaren ursprünglich für so einzigartig erklärt hatten, wurde zum genauen Gegenteil von einzigartig, als die Unfehlbaren es in ein immer größer werdendes Ensemble ähnlicher viraler „Stämme“ verwandelten, in dem neue gerade oft genug auftauchten, um die angeblich durch die „Impfstoffe“ erzielten Gewinne auszugleichen.

Und in der Zwischenzeit – und das ist das Wichtigste von allem – wurde das, was eine vorübergehende Aussetzung der verfassungsmäßigen Regierung sein sollte, zu einer „neuen Normalität“; das Gesetz, oder das, was immer das Gesetz war, erwies sich als so veraltet wie die Idee, eine ansteckende Krankheit zu bekämpfen, indem man die wirklich Kranken medizinisch behandelt.

In der Welt der „neuen Normalität“ wurde jeder, der „Bürgerrechte“ erwähnte, aus den sozialen Medien in die Vorhölle des ersten Verfassungszusatzes gedrängt. Die Demokratie wurde als Wunschtraum eines Reaktionärs verspottet – wenn sie überhaupt erwähnt wurde.

Das ist in Kürze die Bilanz der letzten zwei Jahre. Und wenn wir aus dieser Kavalkade der Täuschung etwas gelernt haben, dann ist es, oder sollte es sein, dass es beim COVID-Coup im Grunde nicht um Medizin oder Wissenschaft geht. Es geht nicht um überhöhte Fallzahlen, gefälschte Statistiken, Fake News oder Pseudostudien, die von Propagandaorganisationen wie der Weltgesundheitsorganisation oder den US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention in Umlauf gebracht werden.

Ja, all diese Dinge haben zu der Störung der verfassungsmäßigen Demokratie beigetragen, die den COVID-Putsch kennzeichnet. Aber im Grunde genommen geht es um nichts von ihnen.

Die wahre Natur der Kampagne ist zugleich einfacher und viel gefährlicher. Was wir erleben, ist ein Angriff auf die Grundlagen der geordneten Freiheit, ein Angriff, der bereits dabei ist, die Demokratien unter das zu stellen, was der italienische Philosoph Giorgio Agamben einen „permanenten ‚Ausnahmezustand’“ genannt hat.

Um es unverblümt auszudrücken: Unsere herrschenden Klassen haben in einem Land nach dem anderen die Verfassungen ihrer Nationen und die Gesamtheit der bürgerlichen Freiheiten, die sie eigentlich begleiten sollten, faktisch ausgeschaltet – nicht, indem sie sie formell abgeschafft haben, wohlgemerkt, sondern indem sie die außergesetzlichen Mechanismen eines „Ausnahmezustands“ anstelle der normalen verfassungsrechtlichen Verfahren eingeführt haben. Mit dem Ergebnis, dass die gewöhnlichen Regeln der Demokratie und die Rechte des Einzelnen für die meisten praktischen Zwecke auf unbestimmte Zeit außer Kraft gesetzt worden sind.

Das ist der Grund, warum der COVID-Putsch in meinem Land mit der Ausrufung des „Notstands“ in vier Fünfteln der Staaten begann – und warum diese „Notstände“ – von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen – auch heute noch, fast zwei Jahre später, in Kraft sind.

Auch dies lässt sich nicht als Reaktion auf einen Atemwegsvirus erklären. Wenn ein „Notfall“ die Aussetzung der verfassungsmäßigen Regierung für zwei Jahre beinhaltet, sollte es offensichtlich sein, dass der „Notfall“ aufgehört hat, ein echter Notfall zu sein (falls er jemals einer war), und zu einer außergesetzlichen Norm geworden ist – und dies gilt umso mehr, als praktisch niemand in der politischen Opposition, der Bürgerrechtsbewegung oder den Mainstream-Medien diese grundlegende Tatsache auch nur erwähnt.

Ich will damit sagen, dass diejenigen von uns, die erkennen, was vor sich geht, ihre Taktik ändern müssen. Wir können die COVID19-Propaganda nicht mehr stückweise angreifen und eine medizinische Unwahrheit nach der anderen in Frage stellen. Ich fürchte, dieser Ansatz wird sich selbst zerstören.

Solange wir uns darauf konzentrieren, jedes einzelne COVID-„Narrativ“ zu widerlegen, können die Unfehlbaren die Debatte in den Massenmedien weiterhin als einen Konflikt zwischen den Interpretationen von „Experten“ und denen von „Verschwörungstheoretikern“ führen.

Und das erlaubt es ihnen, das eigentliche Thema zu umgehen. Der COVID-Faschismus ist keine Komödie der wissenschaftlichen Irrtümer. In jeder Hinsicht ist er ein Staatsstreich. Dementsprechend muss ihm Widerstand geleistet werden.

Doch wenn wir nicht jede Lüge entlarven, die durch die Massenmedien schwirrt oder von den „Experten“ verbreitet wird, wie können wir dann sicher sein, dass wir auf festem faktischen Boden stehen, wenn wir uns gegen den Putsch wehren, der sich um uns herum abspielt – insbesondere wenn wir, wie ich behaupte, damit beginnen müssen, hervorzuheben, dass es in unserem Kampf um die Wiedererlangung unserer Freiheiten geht und nicht um die Korrektur einer medizinischen Politik?

Tatsächlich gibt es viele Gründe, warum wir sicher sein können. Und jetzt, wo wir uns dem dritten Jahr des Putsches nähern, möchte ich eine kurze Liste davon vorlegen.

1. Der COVID-Putsch hat sich konsequent auf verfassungswidrige Methoden gestützt

Der erste und unmissverständlichste Hinweis auf den wahren Charakter des Putsches ist seine aggressive Zerstörung der verfassungsmäßigen Regierung.

Von Anfang an ging es um die Aussetzung der Legislative; von dort ging es schnell zur Willkür der Exekutive über (Masken-„Pflichten“, gefolgt von „Impfpässen“), und dann verletzte der Coup frontal die verfassungsmäßigen Rechte, wie z.B. die Verhängung von Massen-„Quarantänen“ ohne Gerichtsbeschluss – ein illegaler Akt, selbst unter einer „Notfall“-Dispensation.

Ich habe dies bereits vor über anderthalb Jahren dargelegt, so dass ich jetzt nicht weiter darauf eingehen werde, sondern lediglich die Mitschuld der Massenmedien an diesem beispiellosen Angriff auf unsere Grundrechte betonen möchte. Die wichtigste Lüge ist natürlich eine Unterlassung: Die Presse erwähnt einfach nie, dass es keine verfassungsrechtliche Grundlage für die wiederholten Angriffe auf die Freiheit gibt.

Ich möchte jedoch auf eine kleine, aber sehr aufschlussreiche Lüge aufmerksam machen, die jedes Mal auftaucht, wenn die Presse über eine neue COVID19-bezogene „Anordnung“ berichtet.

Der Bericht vom letzten Monat über umfassende neue Maulkorbvorschriften in Kalifornien war ein typisches Beispiel dafür. „Kalifornien ordnet ein landesweites Maskengebot für öffentliche Innenräume an“, titelte die Los Angeles Times. Aber „Kalifornien“ will und kann keine „Pflicht“ erlassen.

Der Erlass von Rechtsvorschriften obliegt den zuständigen Regierungsorganen – und das bedeutet, dass ein ehrlicher Bericht den Lesern notwendigerweise mitgeteilt hätte, wie das betreffende Mandat zustande gekommen ist. Welches Organ hat das Gesetz verabschiedet? Wer hat es unterzeichnet? Welche Behörde hat die Verordnung erlassen – sofern es sich um eine Verordnung handelt – und welche gesetzliche Ermächtigung hatte sie dazu?

Meiner Meinung nach war es kein Zufall, dass die Times ihre Leser nicht darüber informierte, dass die neue kalifornische „Pflicht“ ein einseitiger Erlass war, der von Tomas Aragon, dem Leiter des kalifornischen Gesundheitsministeriums, unterzeichnet wurde – ein Erlass, in dem nicht einmal der Versuch unternommen wurde, irgendeine Befugnis für eine solche Maßnahme in den kalifornischen Gesetzen oder Vorschriften zu finden.

Ich wiederhole: In einer rechtsstaatlichen Regierung beruhen Gesundheitsvorschriften immer auf einer solchen Autorität; „Pflichten“, die dies ignorieren, sind bestenfalls Rechtsbrüche, schlimmstenfalls diktatorische Usurpationen. Und die Propagandisten in den Medien wissen das zwar, wollen aber offensichtlich nicht, dass Sie es wissen.

Die gleiche Geschichte – politisches Verbrechen, gefördert durch die Komplizenschaft der Medien – zeigt sich ebenso deutlich bei New Yorks jüngstem Angriff auf den Nürnberger Kodex. Die kürzlich von der Diktatorin des Staates – offiziell Gouverneurin Kathy Hochul – erlassene Verordnung behauptet, die Befugnis für eine landesweite „Impfpflicht“ aus dem New Yorker Gesundheitsgesetz, Abschnitt 225, zu beziehen.

Aber in diesem Gesetzestext findet man nichts über Impfpolitik, und da die COVID19-„Impfstoffe“ nicht einmal die Übertragung von Mensch zu Mensch verhindern, gibt es keine legale Möglichkeit, die allgemeine Formulierung des Abschnitts über die „Erhaltung und Verbesserung der öffentlichen Gesundheit“ so auszulegen, dass sie der Gouverneurin des Bundesstaates die Befugnis gäbe, fünfjährige Kinder zu zwingen, sich mit experimentellen Medikamenten impfen zu lassen, wie Frau Hochul es angeordnet hat.

Kurzum, die „Gouverneurin“ – das Wort muss an dieser Stelle wirklich in Anführungszeichen gesetzt werden – handelt außerhalb ihrer gesetzlichen Befugnisse. Und wenn wir eine politische Opposition und ein funktionierendes Gerichtssystem hätten, das diesen Namen verdient, würde sie vielleicht mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert werden, anstatt von der zahmen „linken“ Presse gelobt zu werden, die diese demokratiezerstörende Kindervergifterin als „gemäßigte Demokratin“ bezeichnet.

Man denke dagegen an die heftige Debatte über die Entscheidung des Gesundheitsamtes des Staates New York von 1985, seine Vorschriften so zu ändern, dass die Schließung von Badehäusern für Homosexuelle erzwungen wird. Diese Entscheidung – die auf dem Höhepunkt der AIDS-Epidemie getroffen wurde – wurde damals von Linken angeprangert und wird von Studenten der politischen Geschichte bis heute scharf kritisiert.

Stellen Sie sich die Reaktion vor, wenn der Gouverneur von New York einfach einen einseitigen Erlass zur Schließung aller schwulen Badehäuser im Bundesstaat verfasst hätte, wobei er der New Yorker Legislative und dem gesamten bestehenden Regulierungssystem mit der Begründung den Finger gezeigt hätte, dass seiner Ansicht nach in New York ein „Notfall“ herrsche, der die Aussetzung der Demokratie rechtfertige!

Aber genau das ist in den Staaten des Landes – darunter New York und in meinem eigenen Bundesstaat New Jersey – seit fast zwei Jahren passiert: Die Exekutivorgane der Bundesstaaten haben unter Berufung auf einen schwammig definierten „Notstand“ Erlasse zur Aussetzung von Rechtsverfahren und daraufhin eine Reihe einseitiger Dekrete erlassen, die das Leben ihrer Bürger drastisch verändert haben – unter direkter Missachtung der Verfassungen ihrer Staaten.

Man kann das nicht unterstützen und gleichzeitig die konstitutionelle Demokratie befürworten. Die Propagandisten geben es vielleicht nicht gerne zu, aber wenn sie das Loblied auf die Masken-„Pflicht“ singen, feiern sie die Diktatur.

Und die Demokratieverächter sind überall. In New York City erlegte der scheidende Bürgermeister Bill DeBlasio allen städtischen Angestellten eine „Impfpflicht“ auf und setzte der Empörung noch eins drauf, indem er die gleiche Vorschrift auf 184.000 private Unternehmen und Organisationen ausweitete.

Die verfassungsrechtliche Befugnis des Bürgermeisters, diesen Angriff auf die körperliche Unversehrtheit anzuordnen, war so offensichtlich wackelig, dass ein örtlicher Richter seine Anordnung umgehend aussetzte. Aber das störte DeBlasio nicht, der sagte: „Ich hoffe, dass [diese Maßnahme] im ganzen Land nachgeahmt wird, denn es ist an der Zeit, noch härter zu werden, um die COVID-Ära zu beenden.“ Alles klar? Wenn man „hart“ ist, wen kümmert dann das Gesetz?

2. Was niemand im Mainstream erwähnen will, ist die größte Sache von allen: dass sich unsere bürgerlichen Freiheiten verflüchtigen

DeBlasio und Hochul sind beide Demokraten, und es ist verlockend, sich auf die Heuchelei am linken Ende des politischen Mainstream-Spektrums zu konzentrieren. Aber es sind nicht nur die „Linken“, die die Bill of Rights verraten haben.

Uns wird ständig gesagt, dass der Oberste Gerichtshof der USA von „Konservativen“ dominiert würde, aber als New Yorks wütende Gouverneurin verfügte, dass sich die Beschäftigten im Gesundheitswesen der COVID19-Impfung unterwerfen müssen – selbst wenn sie religiöse Einwände gegen die experimentellen Medikamente haben (sie behauptete, persönlich zu wissen, dass Gott keine Ausnahmen für diese speziellen Medikamente unterstützt) – waren nur drei von neun Richtern bereit, Abhilfe zu schaffen.

Ich stimme nicht immer mit Neil Gorsuch überein, aber die ominöse Schlussfolgerung seiner abweichenden Meinung in diesem Fall (Dr. A. gegen Hochul) verdient es, dass man sie sich einprägt:

[In] Amerika soll sich die Freiheit, anderer Meinung zu sein, nicht „auf Dinge beschränken, die nicht so wichtig sind. Das wäre nur ein Schatten der Freiheit. Der Test für ihre Substanz ist das Recht, sich in Dingen zu unterscheiden, die den Kern der bestehenden Ordnung berühren“. [Zitat ausgelassen] Der Test für die Substanz dieses Gerichts liegt in seiner Bereitschaft, in schwierigen Zeiten mehr als nur den Schatten der Freiheit zu verteidigen, nicht nur die einfachen …

Dennoch scheint es, dass die alten Lektionen schwer zu lernen sind. Vor sechs Wochen verweigerte das Gericht in einem Fall, in dem es um die Beschäftigten des Gesundheitswesens in Maine ging, Rechtshilfe. [Zitat ausgelassen].

Heute wiederholt der Gerichtshof diesen Fehler, indem er die Ärzte und Krankenschwestern von New York abweist. All dies tun wir, obwohl der Erlass des Staates eindeutig in die freie Religionsausübung eingreift – und dies anscheinend auf der Grundlage von nichts anderem als Angst und Wut auf diejenigen, die unpopuläre religiöse Überzeugungen hegen.

Wir lassen zu, dass der Staat auf der Entlassung Tausender medizinischer Fachkräfte besteht – derselben Personen, auf die New York in den letzten 21 Monaten angewiesen war und die für ihren Einsatz an der Frontlinie der Pandemie gelobt wurden. Um den Schaden noch zu vergrößern, erlauben wir dem Staat, diesen Personen auch noch Arbeitslosenunterstützung zu verweigern …

[Wie] oft müssen wir noch daran erinnert werden, dass „die Verfassung nicht befolgt oder missachtet werden darf, je nachdem, wie es die Umstände einer bestimmten Krise nahelegen“? [Zitat ausgelassen].

In der Tat: Wie oft noch?

Die Wirtschaftseliten verfolgen die COVID-Agenda genauso vehement wie die Politiker, wenn nicht sogar noch vehementer. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, hat öffentlich erklärt, dass er jeden Angestellten in New York entlassen wird, der sich dem „Impfstoff“-Experiment nicht unterwirft – selbst diejenigen, die versuchen, von zu Hause aus zu arbeiten.

Wäre es nicht schön, wenn die einstigen Verfechter des „freien Unternehmertums“ tatsächlich für die Freiheit eintreten würden, wenn sie den Menschen, die für sie arbeiten, geraubt wird? Aber ich sehe keine Kritik an Dimon in der Wirtschaftspresse, die genauso still geworden ist wie die Bürgerrechtsbewegung.

Und bitte lassen Sie sich von niemandem einreden, dass diese „Impfstoffe“ nicht experimentell wären oder dass der Druck auf die Menschen, sie zu nehmen, nicht gegen den Nürnberger Kodex verstieße, medizinische Experimente am Menschen ohne informierte Zustimmung durchzuführen. Die Argumente für die Anwendung der Bestimmungen des Kodex sind einfach überwältigend.

Wie wir alle wissen, wurden die fraglichen Medikamente im Eiltempo in privat durchgeführten Versuchen getestet, die nicht die normalerweise von der Food and Drug Administration vorgeschriebenen Tierversuchsprotokolle umfassten.

Die Daten aus diesen Versuchen – den einzigen, die jemals durchgeführt wurden – bleiben der Öffentlichkeit vorenthalten, und wir wissen bereits dank Brook Jackson von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei den begrenzten Tests, die von den Herstellern durchgeführt wurden, während sie bequemerweise von der Öffentlichkeit abgeschirmt waren.

Das bedeutet, dass diese Medikamente ungetestet bleiben, und ihr massiver Einsatz ist der erste echte experimentelle Versuch, den sie jemals hatten.

Tatsächlich haben die Hersteller auf einer umfassenden rechtlichen Immunität bestanden – und diese auch erhalten -, bevor sie ihre Medikamente an die Öffentlichkeit abgeben konnten. Diese beispiellose Maßnahme – die eher die Arzneimittelhersteller als die Öffentlichkeit schützte – resultierte direkt aus dem Bewusstsein der Hersteller, dass angesichts der fehlenden vorherigen Tests niemand die Ergebnisse der Arzneimittel vorhersagen konnte, bevor sie nicht tatsächlich an einer großen Zahl von Menschen ausprobiert worden waren.

Man kann nicht beides haben. Wenn man darauf besteht, dass man seine Produkte nicht auf ihre Sicherheit hin getestet hat, bevor man sie auf den Markt bringt – und genau das haben Pfizer, Moderna und J&J bei der Entwicklung der Medikamente im Jahr 2020 behauptet -, können man nicht leugnen, dass die Menschen, denen man die Medikamente im Laufe des folgenden Jahres injiziert, an einem Experiment teilnehmen.

Außerdem verraten die Propagandisten selbst das Spiel: Sie verweisen offen auf das derzeit laufende massive Impfprogramm als „Beweis“ für die Sicherheit der Medikamente. Dies bedeutet jedoch, dass sie sich auf die Ergebnisse der tatsächlichen Anwendung als Ersatz für eine klinische Studie verlassen.

„Der Impfstoff funktioniert“, sagte Dr. Mark Sawyer, der dem beratenden Ausschuss der FDA angehörte, der die Medikamente im Jahr 2020 genehmigte, gegenüber CNBC. „[D]as haben sowohl die Sterberaten als auch die Krankenhausaufenthaltsraten deutlich gezeigt, wenn man geimpfte Menschen mit ungeimpften vergleicht.“

Allerdings haben die Propagandisten keine andere Wahl, als dies zu sagen; die Vereinigten Staaten impfen, wie andere Länder auch, aktiv ganze Gruppen von Menschen – schwangere Frauen und kleine Kinder -, die von den Versuchen der Hersteller völlig ausgeschlossen waren. Aber diese Erfahrung als Beweis für die Sicherheit der Medikamente anzuführen, bedeutet – wieder einmal – dass die Menschen, die jetzt geimpft werden, in Wirklichkeit zu einem riesigen medizinischen Experiment am Menschen getrieben werden.

Und natürlich wird ihnen dabei nicht die Wahrheit gesagt.

Medizinische Menschenversuche ohne informierte Zustimmung sind nicht nur ein weiterer juristischer Fehler. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denken Sie daran, wenn Sie den nächsten Leitartikel lesen, in dem die „Impfkampagne“ gepriesen wird.

3. Die „Fakten“, mit denen die Öffentlichkeit versorgt wird, sind offenkundig wertlos

Ja, ich weiß: Ich habe diesen Aufsatz mit der Feststellung begonnen, dass wir den COVID-Faschismus nicht Lüge für Lüge bekämpfen können. Aber selbst eine kurze Stichprobe reicht aus, um zu bestätigen – für jeden, der noch einen Beweis braucht -, dass wir alle in einer Propaganda stecken, die so verlogen ist, dass man sie nicht ernst nehmen kann.

Nehmen wir den jüngsten Angstporno aus New York, der immer ein zuverlässiger Indikator für die Trends der COVID19-Propaganda ist.

Am Tag nach Weihnachten verbreitete ein ohrenbetäubender Chor von Massenmedien die Behauptung der New Yorker Gesundheitsbehörde, dass „die Zahl der Kinder, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, steigt“, und fügte einige hämische, wenn auch irrelevante Details über die polizeistaatlichen Maßnahmen hinzu, die jedem auferlegt werden sollen, der waghalsig genug ist, die traditionelle Silvesterfeier auf dem Times Square zu besuchen.

(Fürs Protokoll: Die offiziellen Schikanen umfassten: obligatorische Maulkörbe draußen und drinnen; Nachweis einer „Impfung“ plus Personalausweis für alle über 5 Jahre; eine Polizeisperre um das Gebiet, die den Zutritt bis nach 15 Uhr untersagte; und eine scharfe Begrenzung der Gesamtzahl der Menschen auch danach. Es muss eine wunderbare Party gewesen sein)

Die für diese „Warnung“ verantwortlichen Geister wollten uns offenbar glauben machen, dass New Yorks Kinder scharenweise an dem „tödlichen Virus“ zugrunde gehen und dass sie alle sterben werden, wenn wir nicht sofort jedes einzelne Kind mit experimentellen Medikamenten impfen lassen.

Aber was zeigen die Beweise tatsächlich? Nun – nichts.

Erstens: Obwohl die Schlagzeilen den Anschein erweckten, als seien alle „mit COVID-19 hospitalisierten Kinder“ wegen COVID-19 hospitalisiert worden, sagt das Kleingedruckte in der Datenbank, die in den Artikeln verlinkt ist, etwas anderes aus.

Tatsächlich spiegelten die Zahlen die „Anzahl der Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und die Anzahl der Patienten auf der Intensivstation unter den Patienten mit einer im Labor bestätigten COVID-19-Erkrankung“ wider: Mit anderen Worten, sie umfassten alle Krankenhauseinweisungen, aus welchem Grund auch immer, für Patienten, die lediglich ein positives Testergebnis für COVID-19 während des relevanten Zeitraums erbracht hatten.

Da diese Tests in der Regel aus einem PCR-Assay mit einem nicht spezifizierten Schwellenwert für die Amplifikationszyklen bestehen und solche „Tests“ notorisch unzuverlässig sind, sagt uns die Zahl der „positiven“ Testergebnisse bei Kindern, die wegen Ursachen wie gebrochenen Armen, Halsentzündungen, Masern, Gehirnerschütterungen usw. ins Krankenhaus eingeliefert wurden, so gut wie nichts darüber aus, wie sich COVID-19 auf die Kinder in New York ausgewirkt hat.

Zweitens stellt sich die Frage nach den absoluten im Gegensatz zu den relativen Zahlen. Wie viele pädiatrische Krankenhausaufenthalte gab es tatsächlich in New York, als die Gesundheitsbehörde ihren Alarm auslöste? Das haben uns die Geister nie gesagt – und wieder einmal widersprach das Kleingedruckte ihren mit dem Zaunpfahl winkenden Schlagzeilen.

In der Pressemitteilung der Gesundheitsbehörde wurde beiläufig vermerkt, dass in der vorangegangenen Woche insgesamt 30 Kinder zwischen 12 und 17 Jahren in New Yorker Krankenhäusern ein positives COVID19-Testergebnis erzielt hatten und dass „etwa die Hälfte“ der Gesamtzahl Kinder unter 5 Jahren betraf.

Das ließ zwar die Frage offen, wie viele davon zwischen 5 und 11 Jahren waren, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass das Gesundheitsamt dies gesagt hätte, wenn Kinder in diesem Alter in größerer Zahl in Krankenhäuser eingeliefert worden wären als ihre älteren Altersgenossen.

Nehmen wir also einmal an, dass es sich um 60 Krankenhauseinweisungen von Kindern über 5 Jahren handelt, was eine Gesamtzahl von etwa 120 pro Woche ergibt. In Anbetracht der Tatsache, dass es im Bundesstaat New York fast 4,2 Millionen Kinder gibt, sind 120 positive Tests auf COVID-19 (mit zweifelhaften Methoden) in New Yorker Krankenhäusern innerhalb von sieben Tagen kaum ein Grund zur Panik.

Und dies war nur eine von einer ganzen Reihe ähnlicher Fälschungen.

Die CDC behauptet seit Monaten, dass „ungeimpfte Personen, die sich zuvor von einer Coronavirus-Infektion erholt haben“, „fünfmal so häufig an Covid erkranken wie Personen, die beide Impfungen mit den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech oder Moderna erhalten haben“.

Da dieses Ergebnis in direktem Widerspruch zu einer viel publizierten Studie aus Israel stand, habe ich mir die Mühe gemacht, die tatsächlichen Daten zu überprüfen. Und es stellte sich heraus, dass die Zahlen nicht nur die Behauptung der CDC nicht stützen, sondern genau das Gegenteil von dem zeigen, was die „Experten“ behaupten.

Sieht man einmal von den Methoden ab, die verwendet wurden, um festzustellen, wer sich „zuvor von einer COVID-19-Infektion erholt“ hatte, und um sicherzustellen, dass „geimpfte“ Personen sich nicht auch zuvor von einer solchen Infektion erholt hatten (beides ist fragwürdig), so verzeichneten die Autoren der Studie 6.328 Krankenhausaufenthalte „unter vollständig geimpften und zuvor nicht infizierten Patienten“, während die Gesamtzahl der Krankenhausaufenthalte unter ungeimpften Patienten, die sich zuvor erholt hatten, nur 1.020 betrug.

Selbst der geringe Anteil der Patienten, die anschließend „positiv“ auf COVID-19 getestet wurden, war stark zugunsten der Geimpften gewichtet: 324 im Gegensatz zu 89. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu bedenken, wie verheerend diese Zahlen für die Behauptung der CDC sind, nämlich diejenige, dass die Impfung allein weit mehr Schutz vor COVID-19 biete als die natürliche Immunität.

Die Daten der eigenen Studie beweisen, dass dies eine Lüge ist.

Wenn man die Zahlen ernst nimmt, deuten sie darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, nach einer „Impfung“ ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, mehr als sechsmal so hoch ist wie nach der Genesung von einer COVID-Infektion – und dass die Wahrscheinlichkeit, mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, mehr als dreimal so hoch ist. Wann haben Sie das letzte Mal gehört, dass dies in den Mainstream-Medien erklärt wurde?

Verschwenden Sie also nicht Ihre Zeit mit der neuesten COVID-19-„Studie“, die in der New York Times angepriesen wird, um noch mehr leichtgläubige Bürger zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen. Gehen Sie einfach davon aus, dass Sie belogen werden, und Sie werden so oft Recht haben, dass die Ausnahmen keine Rolle spielen.

4. Die „Experten“ sind nicht ernst zu nehmen

Und dann sind da noch die „Experten“. Wie oft müssen sich diese Sprachrohre der Unfehlbaren noch selbst widersprechen, bevor wir aufhören, ihnen zuzuhören?

Zuerst sagten sie uns (richtigerweise), dass Gesichtsmasken kein wirkliches Hindernis für die Verbreitung eines Atemwegsvirus darstellen. Dann wechselten sie ohne Erklärung die Richtung und bestanden darauf, dass das Tragen einer Maske – egal welcher Art – einen wesentlichen Schutz darstelle (wie aus dem Nichts ertönte in den Medien ein Aufschrei über „maskenlose“ Menschen, die bei Trump-Kundgebungen – oder an ähnlich anrüchigen Orten – gesichtet wurden, als wären sie dabei ertappt worden, wie sie sich ohne Kleidung auf der Main Street tummelten).

Jetzt haben sich die „Experten“ selbst übertroffen, indem sie uns sagen, dass wir zu N95- oder KN95-Atemschutzmasken „aufrüsten“ müssen, wenn wir echten Schutz wollen. Heißt das nicht, dass sie uns seit mehr als anderthalb Jahren belügen, wenn sie uns versichern, dass das Tragen einer Stoff- oder Papiermaske die Art und Weise sei, wie der unterwürfige Bürger „seinen Beitrag leistet“? Natürlich bedeutet es das, aber erwarten Sie nicht, dass die Mainstream-Presse diese unbequeme Frage aufwirft.

Und was ist mit den „Impfstoffen“? Als diese experimentellen Medikamente zum ersten Mal auf den Markt kamen, gehörte ich zu den vielen kritischen Autoren, die feststellten, dass die von den Behörden geforderte Zweifachimpfung nur der Anfang war: Bald würde man uns eine dritte, dann eine vierte Impfung verordnen, und schließlich würde man uns sagen, dass die „echte“ Impfung ein unendlicher Prozess sei, wie die „neue Normalität“ selbst. Blödsinn, spotteten die Unfehlbaren.

Aber jetzt sagt Anthony Fauci selbst, dass die Definition von „vollständig geimpft“ zur Disposition steht, so dass „es eine Frage des Wann, nicht des Ob“ ist, dass sich diese Definition ändert. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Tragweite dieses Gedankens zu begreifen.

In Zukunft wird Ihr medizinischer Status nicht mehr auf objektiven Fakten beruhen, sondern auf den willkürlichen Verlautbarungen der Machthaber.

Unabhängig davon, welche oder wie viele Impfungen Sie erhalten haben oder wie lange es her ist oder ob Sie krank sind oder krank werden könnten oder welche Art von Antikörpern Sie haben oder welchen medizinischen Behandlungen Sie sich in der Vergangenheit unterzogen haben oder nicht: Wenn Dr. Fauci und seine Gesinnungsgenossen beschließen, die Definition von „geimpft“ umzuschreiben, könnten Sie sich plötzlich in der dämonisierten Unterschicht wiederfinden, die nach Ansicht der Leitartikler der New York Times für alle Probleme der Welt verantwortlich ist.

Und wenn das passiert, werden Sie nichts dagegen tun können, außer die neuesten Befehle der Unfehlbaren zu befolgen. Nicht einmal Ihr „Impfpass“ wird Ihnen helfen.

Es geht also nicht einmal darum, dass sich die Experten ständig selbst widersprechen und uns eine falsche Geschichte nach der anderen auftischen – obwohl sie das natürlich auch getan haben. Jetzt haben sie das Neusprech auf eine ganz andere Ebene gehoben, indem sie sich die Macht anmaßen, die Bedeutung tatsächlicher medizinischer Begriffe zu ändern.

In Zukunft wird es keine Widersprüche seitens der Experten mehr geben, denn wann immer es ihnen passt, werden die Experten einfach ein oder zwei Wörter neu definieren, um ihre früheren Äußerungen mit ihren aktuellen in Einklang zu bringen.

Und wer sind diese „Experten“? In den meisten Medienberichten über COVID-19-Statistiken wird das Johns Hopkins Center for Health Security direkt oder indirekt als wichtigste Informationsquelle genannt. Aber sie erwähnen nur selten, dass die Informationsabteilung des Johns Hopkins Center for Health Security von Bloomberg Philanthropies und der Stavros Niarchos Foundation finanziert wird, die beide enge Verbindungen zur Pharmaindustrie haben – eine Tatsache, die das Center schon vor langer Zeit als Quelle „objektiver“ Daten hätte disqualifizieren müssen.

Was das Center for Health Security selbst betrifft, so habe ich in einem früheren Artikel auf seine engen Verbindungen zum American Enterprise Institute hingewiesen, den Leuten, die den Weg für die Irak-Invasion von 2003 bereitet haben.

Die Lügen, die hinter dieser Invasion steckten, entlarvten sich ziemlich schnell. Das lag aber daran, dass die Propagandisten des AEI unvorsichtig genug waren, Behauptungen aufzustellen – vor allem über irakische „Massenvernichtungswaffen“ -, die öffentlich überprüft werden konnten.

Ihre Partner am Johns Hopkins waren diskreter: Als sie behaupteten, dass es 2020 „keine Sommerflaute“ geben würde, und darauf bestanden, dass die COVID-19-Todesfälle nicht saisonal seien und dass die Lockdowns „mehrere Jahre lang“ andauern würden, konnten diese Lügen im Nachhinein als überpessimistische Prognosen wegdiskutiert werden – Prognosen, die nach allem, was wir wissen, immer noch wahr werden könnten, wenn nicht jeder dem Großen Bruder gehorcht.

(Übrigens bin ich nicht der Einzige, dem die beunruhigende Geschichte des Zentrums für Gesundheitssicherheit mit dem schönen Namen aufgefallen ist. Der deutsche Rechtsanwalt Paul Schreyer hat dessen langjährige Beteiligung an Bioterror-„Simulationen“ detailliert beschrieben, bei denen Themen wie die Verhängung des Kriegsrechts und andere polizeistaatliche Taktiken von den hochrangigen Teilnehmern oft diskutiert wurden)

Diese hochrangigen „Experten“ sind also nichts anderes als die verlogenen professionellen Sprachrohre einer verlogenen politischen Klasse.

Müssen Sie wirklich mehr über sie wissen?

5. Der COVID-Coup beinhaltet eine radikale Neudefinition des menschlichen Wertes

Schließlich müssen wir erkennen, dass die Perversionen der letzten zwei Jahre nicht nur politischer und rechtlicher Natur waren. Die Unfehlbaren haben sich an den Grundbegriffen der Menschlichkeit und der Moral zu schaffen gemacht – und das sollte uns alle aufrütteln.

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Eine Politik, die Ärzte absichtlich davon abhält, kranke Patienten zu behandeln – die in der Tat den Tod unzähliger Menschen verursacht, die andernfalls hätten gerettet werden können – ist überhaupt keine medizinische Politik; sie ist ein Verbrechen.

Doch genau diese Politik wurde von Fauci, der CDC und den National Institutes of Health verfolgt, die fast zwei Jahre lang alles taten, um den Einsatz empirisch erprobter Therapien für COVID19 zu verhindern.

Infolgedessen wurden laut Dr. Scott Atlas (dessen abweichende Stimme in Trumps Coronavirus-Taskforce im Allgemeinen unter lauten Medienverleumdungen begraben wurde) „dringend benötigte klinische Studien von NIH und FDA nie durchgeführt“, während „[i]n einem weiteren beispiellosen Schritt Ärzte daran gehindert wurden, [Hydroxychloroquin] zu verschreiben, obwohl die Verschreibung jedes anderen zugelassenen Medikaments für eine Off-Label-Anwendung Routine war.“

Und jeder, der versuchte, in den sozialen Medien die Wahrheit über Medikamente wie Hydroxychloroquin oder Ivermectin zu sagen, musste damit rechnen, dass er mit der Zensur in den sozialen Medien konfrontiert wurde.

Aber das Übel reicht noch tiefer. Heute wird uns eine Prämisse verkauft, die noch nie zuvor von einer zivilisierten Gesellschaft akzeptiert wurde: die Vorstellung, dass jeder Mensch per definitionem eine öffentliche Gefahr darstellt, dass Menschen krank sind, bis das Gegenteil bewiesen ist, und gefährlich, bis das Gegenteil bewiesen ist, dass der bloße Akt des Atmens – das heißt des Lebens – eine Art moralische und politische Rechtfertigung erfordert. Und die Bedingungen für diese Rechtfertigung können nur von den Machthabern festgelegt werden; Sie und ich haben kein Mitspracherecht bei der Frage, was uns vom Status als öffentlicher Gefahr befreit.

Bedenken Sie nur, wie radikal unvereinbar eine solche Vorstellung mit jeder Art von offener oder demokratischer Gesellschaft ist. Wenn Menschen als öffentliche Bedrohung definiert werden, wie können sie dann gleichzeitig die höchste öffentliche Autorität darstellen – ein Status, der das definierende Merkmal einer Demokratie ist? Wie können Feinde des Volkes „das Volk“ sein?

Wenn das Recht eines Menschen, zu atmen, willkürlich beschnitten werden kann (es sei denn, ihm wurden experimentelle Medikamente gespritzt, er trägt einen Maulkorb und schreibt nichts Anstößiges in den sozialen Medien), welche Rechte hat ein Mensch dann überhaupt noch? Es muss wohl kaum gesagt werden, dass der traditionelle Begriff der „Staatsbürgerschaft“ in einem solchen Kontext nicht mehr verständlich ist.

Inzwischen müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Keine politische Partei wird uns vor dem COVID-Coup retten können. In den USA sticheln die Republikaner, von wenigen Ausnahmen abgesehen, gegen ihre Rivalen über „kulturelle“ Fragen und ignorieren den massivsten Angriff auf die Freiheit in der modernen amerikanischen Geschichte. Und selbst wenn die amtierenden Demokraten in den Umfragen schlecht abschneiden, weigern sie sich hartnäckig, das Problem zu begreifen.

Ein „halbes Dutzend demokratischer Gouverneure“ erklärte kürzlich gegenüber Politico, worin ihrer Meinung nach das Problem besteht: „Die Partei“, so sagten sie, „muss eine Botschaft finden, die die Verärgerung der Wähler über das Virus und seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen anerkennt.“

Solche Kommentare sagen uns alles, was wir über diese professionellen Betrüger wissen müssen, die immer noch hoffen, dass wir glauben werden, dass „das Virus“ unsere Unternehmen geschlossen, unsere darstellenden Künste gestohlen, unsere Gesundheitsversorgung zerstört, unsere Kinder gequält und eine Reihe von ungetesteten Medikamenten auf unser Immunsystem losgelassen habe, wobei weitere obligatorische Impfungen auf dem Weg sind, während die Zahl der Todesopfer dieses grässlichen Experiments steigt und steigt.

Aber natürlich hat „das Virus“ nichts von alledem getan. Das waren die Bosse. Und wenn wir sie nicht aufhalten, werden sie damit weitermachen.

Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie viel auf dem Spiel steht, dann haben wir ihn diesen Monat von einer großen Lebensversicherungsgesellschaft in Indiana erhalten, die zu Beginn des neuen Jahres bekannt gab, dass „die Sterblichkeitsrate bei Menschen im arbeitsfähigen Alter“ zwischen 18 und 64 Jahren um atemberaubende 40 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie gestiegen ist.

Dieser „unerhörte“ Anstieg kann nicht auf COVID-19 zurückgeführt werden; die Führungskräfte der Versicherung sagen selbst, dass die Todesraten bei dieser Krankheit stark zurückgegangen sind.

Was dann? Könnten die steigenden Sterberaten etwas mit den „Impfstoffen“ zu tun haben, die Hunderten von Millionen Amerikanern untergeschoben wurden? Oder mit den gesundheitlichen Folgen der Polizeistaatstaktik, die unsere Gesellschaft verwüstet hat? Es ist höchste Zeit, dass wir Antworten auf diese Fragen verlangen.

Mit welchen Methoden? Giorgio Agamben stellte am 8. Dezember in einer Rede vor Kollegen die Frage, ob es noch sinnvoll sei, „im Namen von Prinzipien und Begriffen wie Demokratie, Verfassung, Recht“ usw. zu kämpfen oder zu handeln.

Welchen Sinn hätte es, sich auf die Rechte Hitlers, Stalins oder Mussolinis zu berufen? … Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die jegliche Legalität aufgegeben hat. Wenn Sie das nicht verstehen, verstehen Sie die Situation nicht, in der wir uns befinden …

Wir haben es mit einem Gegner zu tun, mit einer Unzivilisation, die am Ende ist, und die extremen Maßnahmen, zu denen dieser Gegner gegriffen hat, scheinen dies zu bestätigen. Wie kann eine Regierung solch infame, extreme, zerstörerische Maßnahmen ergreifen, wie es diese Regierung getan hat? … Deshalb glaube ich, dass wir neue Strategien erfinden müssen; angesichts eines solchen Gegners müssen wir neue Strategien erfinden.

„Neu“ muss in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig beispiellos bedeuten. Wir sind daran gewöhnt, uns auf ein säkulares politisches Vokabular zu beschränken. Aber wenn das Wesen der Menschheit angegriffen wird, müssen wir an andere und grundlegendere Ausdrucksformen denken.

Wir befinden uns in einem spirituellen Kampf. Es ist ein Kampf um das Überleben der menschlichen Seele, und in diesem Kampf sind unsere wichtigsten Waffen wahrscheinlich spiritueller Natur: Mut, Hoffnung, Selbstaufopferung, Glaube.

Denken Sie daran, dass die Feinde der Menschheit einen Schwachpunkt haben: Sie glauben nicht an den Menschen und verstehen daher nicht die Kraft, die in jeder Seele steckt, die sich weigert, sich täuschen zu lassen.

Hört euch eine ihrer jüngsten Verlautbarungen an, und ihr werdet sofort feststellen, dass die Unfehlbaren glauben, sie sprächen zu Kindern. „How to Think About Covid Data Right Now“ [Wie man über die Covid-Daten denken sollte, Anm. d. Übersetzers], lautet eine aktuelle Schlagzeile in der New York Times vom 7. Januar – als ob es für die Times selbstverständlich wäre, ihre Leser zu lehren, „wie man denkt“.

Aber ich vermute, dass sich weit mehr Menschen durch solche Herablassung beleidigt fühlen, als der Times und ihren Propagandistenkollegen bisher bewusst war. Und wehe dem Schwindler, der sein Ziel unterschätzt!

Der Propagandist, der glaubt, Kinder anzulügen, tut gut daran, sich an die Warnung eines berühmten Mannes zu erinnern, der sagte: „Es wäre besser für ihn, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gehängt würde und er in der Tiefe des Meeres ertränkt würde.“

Aber ich überlasse es meinen Lesern, ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen.