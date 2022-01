Gestohlenes syrisches Öl gelangt zu US-Basen im Irak

Mit Hilfe der SDF stehlen die USA routinemäßig syrisches Öl und transportieren es zu ihren Basen im Nordirak

Am 26. Januar haben die von den USA unterstützten sogenannten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ihren Diebstahl syrischen Öls im Nordosten des Landes mit einem großen Konvoi von Tanklastwagen in Richtung der irakischen Grenze fortgesetzt.

Die Syrische Arabische Nachrichtenagentur (SANA) zitierte eine lokale Quelle mit der Aussage, dass 130 Tankwagen mit Rohöl, das von den US-Besatzungstruppen mit Hilfe der SDF-Miliz aus syrischen Ölfeldern gestohlen wurde, auf dem Weg in Richtung des irakischen Dorfes Al-Mahmoudiya im Süden seien, wo sich der illegale Grenzübergang Al-Waleed befindet.

Nach Angaben von SANA wurde das Öl durch einen Korridor in Richtung des irakischen Dorfes Al-Mahmoudiya geschmuggelt, wo Dutzende von SDF-Konvois aus der Region Al-Hasaka in Syrien durchfahren und dann den Grenzübergang Al-Waleed zum Irak passieren.

Der Korridor und der Grenzübergang Al-Waleed wurden von der US-Besatzung geöffnet, als ihre Stellvertreter die Kontrolle über das Gebiet übernahmen.

SANA berichtete, dass nach der Passage dieses Konvois von 130 Tankwagen in den Irak eine Flotte von 46 Kühltankwagen sowie ein Tankwagen mit US-Logistikmaterial auf der gleichen Straße über den gleichen Grenzübergang nach Syrien einfuhren.

Das US-Militär schmuggelt routinemäßig syrisches Öl in den Nordirak, was sowohl gegen internationales Recht verstößt als auch eine Routinepraxis ist, die zeigt, wie tief die USA in ihrer Besetzung beider Länder verwurzelt sind.

Letzte Woche fuhr ein Konvoi von 111 Lastwagen mit militärischer Ausrüstung durch den Nordosten Syriens zu illegalen US-Basen im Nordirak.

Am 3. Januar wurde ein US-Konvoi mit 128 Fahrzeugen erwischt, der Militärausrüstung und syrisches Öl in den Nordirak transportierte.

Während die USA behaupten, mit ihrer Präsenz verhindern zu wollen, dass die Ölfelder in die Hände der ISIS fallen, behauptet Damaskus, die US-Präsenz in Syrien sei illegal und diene nur dazu, das syrische Öl und andere Ressourcen zu stehlen.