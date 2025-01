Tierfarm-Politik: Der tiefe Staat gewinnt wieder

Von John & Nisha Whitehead

„Keine Frage, was mit den Gesichtern der Schweine geschehen war. Die Kreaturen draußen schauten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und wieder von Schwein zu Mensch; aber es war bereits unmöglich zu sagen, wer was war.“ George Orwell, Animal Farm

Es kostete den amerikanischen Steuerzahler 24 Millionen Dollar, um herauszufinden, was wir schon die ganze Zeit wussten: Die Politik ist korrupt.

Nach vier Jahren, in denen Sonderermittler Jack Smith hartnäckig mutmaßliche Wahlmanipulationen durch Donald Trump untersuchte, kam das Justizministerium zu dem Schluss, dass Trump wegen Gesetzesbruch verurteilt worden wäre, wenn er nicht wiedergewählt worden wäre.

Mit anderen Worten: Der Schattenstaat gewinnt erneut.

Die Offenbarung hier ist nicht, dass Trump das Gesetz gebrochen hat, sondern das Ausmaß, in dem amtierende Präsidenten einen Freifahrtschein erhalten, wenn es um Fehlverhalten geht.

Nichts davon ist neu.

Der Schattenstaat arbeitet seit Jahrzehnten nach genau demselben Drehbuch, unabhängig davon, welche Partei das Weiße Haus besetzt hat.

Tatsächlich hat Richard Nixon die Katze aus dem Sack gelassen, als er erklärte, dass allein die Tatsache, Präsident zu sein, einen über die Rechtsstaatlichkeit stellt („Wenn der Präsident es tut … bedeutet das, dass es nicht illegal ist“).

So kam es zu einem imperialen Präsidenten, der befugt ist, als Diktator zu handeln, über dem Gesetz steht und sich jeglicher Rechenschaftspflicht entzieht. Und so kommt es, dass „wir, das Volk“ immer wieder in einem politischen Sumpf aus Lügen, Bestechung, Vetternwirtschaft und Korruption versinken.

George Orwell, der vor 75 Jahren am 21. Januar 1950 starb, muss sich im Grab umdrehen.

In den 75 Jahren seit George Orwells Tod sind seine dystopischen Romane, die vor zügellosem Machtmissbrauch, Gedankenkontrolle und Massenmanipulation in Verbindung mit dem Aufstieg allgegenwärtiger Technologie, Faschismus und Totalitarismus warnen, zu Bedienungsanleitungen für machthungrige politische Regime geworden, die mit dem Unternehmensstaat verheiratet sind.

Während Orwells Roman „1984“ den Aufstieg eines allgegenwärtigen, modernen Überwachungsstaats vorwegnahm, fasst sein Roman „Animal Farm“ den Zustand der heutigen Politik treffend zusammen, die von einem Zweiparteiensystem gestützt wird, das die Illusion aufrechterhalten soll, dass Wahlen etwas bewirken.

Orwell verstand, womit viele Amerikaner, die in ihrem parteiischen Fahnenschwenken gefangen sind, immer noch zu kämpfen haben: dass es keine Regierung gibt, die zum Wohle des Volkes organisiert ist – selbst die besten Absichten der Regierenden weichen unweigerlich dem Wunsch, um jeden Preis an der Macht und Kontrolle festzuhalten.

Wie Orwell erklärt:

„Die Partei strebt nach Macht um ihrer selbst willen. Wir sind nicht am Wohl anderer interessiert; wir sind ausschließlich an Macht interessiert, reiner Macht. Was reine Macht bedeutet, werden Sie bald verstehen. Wir unterscheiden uns von den Oligarchien der Vergangenheit dadurch, dass wir wissen, was wir tun. Alle anderen, selbst diejenigen, die uns ähnelten, waren Feiglinge und Heuchler. Die deutschen Nazis und die russischen Kommunisten kamen uns in ihren Methoden sehr nahe, aber sie hatten nie den Mut, ihre eigenen Motive zu erkennen. Sie taten so, als hätten sie die Macht unfreiwillig und nur für eine begrenzte Zeit an sich gerissen, und glaubten vielleicht sogar daran, dass gleich um die Ecke ein Paradies liegen würde, in dem die Menschen frei und gleich wären. Wir sind nicht so. Wir wissen, dass niemand jemals die Macht ergreift, um sie wieder abzugeben. Macht ist kein Mittel, sondern ein Zweck. Man errichtet keine Diktatur, um eine Revolution zu sichern; man macht die Revolution, um die Diktatur zu errichten.“

Es besteht kein Zweifel: Die Revolution war erfolgreich.

Der Versuch von Präsident Trump und seinen Anhängern am 6. Januar 2021, die Wahlergebnisse zu kippen, war jedoch nicht die Revolution.

Diejenigen, die dem Aufruf von Präsident Trump folgten, auf das Kapitol zu marschieren, waren lediglich die Sündenböcke, die manipuliert wurden, um die perfekte Krise für den „Deep State“ – auch bekannt als „Polizeistaat“, „Militärisch-Industrieller Komplex“, „Techno-Corporate State“ oder „Überwachungsstaat“ – zu schaffen, um noch mehr Macht an sich zu reißen.

Es dauerte nicht lange, bis der Schalter umgelegt und die Hauptstadt des Landes unter eine militärische Abriegelung gestellt wurde, Online-Redeforen eingeschränkt wurden und Personen mit subversiven oder kontroversen Ansichten aufgespürt, untersucht, bloßgestellt und/oder gemieden wurden.

Es war eine Falle, Leute.

Die Politik des Justizministeriums, einen amtierenden Präsidenten nicht strafrechtlich zu verfolgen, war der Hinweis darauf.

Der einzige Staatsstreich, der den Willen des Volkes untergrub, ereignete sich, als unsere Regierung „des Volkes, durch das Volk, für das Volk“ von einem profitorientierten, militaristischen, technokratischen Konzernstaat gestürzt wurde, der mit einer Regierung „der Reichen, durch die Elite, für die Konzerne“ unter einer Decke steckt.

Dieser Sumpf ist so sehr das Werk des Schattenstaats, dass jeder nachfolgende Präsident, angefangen mit Franklin D. Roosevelt, mit Haut und Haaren gekauft und dazu gebracht wurde, nach der Pfeife des Schattenstaats zu tanzen.

Unter ihren Machtanzügen sind sie alle gleich.

Donald Trump, der Kandidat, der schwor, den Sumpf in Washington D.C. trockenzulegen, ebnete Lobbyisten, Unternehmen, dem militärisch-industriellen Komplex und dem Deep State lediglich den Weg, sich am Kadaver der sterbenden amerikanischen Republik zu laben.

Joe Biden war nicht anders: Seine Aufgabe bestand darin, den Deep State an der Macht zu halten.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat bereits die Tore für alle Arten von Sumpfigkeit weit geöffnet.

Man muss nur dem Geld folgen. Es weist immer den Weg.

Wie Bertram Gross in „Friendly Fascism: The New Face of Power in America“ feststellte, „hat das Böse jetzt ein freundlicheres Gesicht als je zuvor in der amerikanischen Geschichte.“

In einem Artikel aus dem Jahr 1980 sagte Gross eine Zukunft voraus, in der er Folgendes sah:

„… eine neue Despotie, die sich langsam über Amerika ausbreitet. Gesichtslosen Oligarchen sitzen an den Kommandoposten eines Unternehmens-Regierungs-Komplexes, der sich über viele Jahrzehnte hinweg langsam entwickelt hat. In dem Bestreben, ihre eigenen Befugnisse und Privilegien zu erweitern, sind sie bereit, andere die beabsichtigten oder unbeabsichtigten Folgen ihrer institutionellen oder persönlichen Gier erleiden zu lassen. Für die Amerikaner gehören zu diesen Folgen chronische Inflation, wiederkehrende Rezession, offene und versteckte Arbeitslosigkeit, die Vergiftung von Luft, Wasser, Boden und Körpern und, was noch wichtiger ist, die Untergrabung unserer Verfassung. Im weiteren Sinne gehören zu den Folgen weitreichende Eingriffe in die internationale Politik durch wirtschaftliche Manipulation, verdeckte Aktionen oder militärische Invasionen …“

Dieser heimliche, schleichende, lautlose Staatsstreich, den Gross prophezeit hat, ist dieselbe Gefahr, die der Schriftsteller Rod Serling in dem politischen Thriller „Sieben Tage im Mai“ aus dem Jahr 1964 beschrieb. Eine klare Warnung, sich vor dem Kriegsrecht in Acht zu nehmen, das als gut gemeinte und übergeordnete Sorge um die Sicherheit der Nation daherkommt.

Es ist unglaublich, aber mehr als 60 Jahre später sind wir Geiseln einer Regierung, die mehr von Militärdoktrinen und Unternehmensgier geleitet wird als von der in der Verfassung verankerten Rechtsstaatlichkeit. In der Tat beweisen die heutigen Ereignisse einmal mehr, dass sich Fakten und Fiktion nicht unähnlich sind, und könnten direkt aus „Sieben Tage im Mai“ stammen, das den Zuschauer in unheimlich vertrautes Terrain entführt.

Die Prämisse ist einfach.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges unterzeichnet ein unbeliebter US-Präsident einen bedeutenden Atomwaffensperrvertrag mit der Sowjetunion. In der Überzeugung, dass der Vertrag eine inakzeptable Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt, und in der Gewissheit, dass er weiß, was das Beste für die Nation ist, plant General James Mattoon Scott (gespielt von Burt Lancaster), der Chef der Joint Chiefs of Staff und Präsidentschaftskandidat, eine militärische Übernahme der nationalen Regierung. Als General Scotts Adjutant, Oberst Casey (Kirk Douglas), den geplanten Militärputsch entdeckt, geht er mit dieser Information zum Präsidenten. Das Rennen um die Führung der US-Regierung beginnt, und die Uhr tickt, bis die Militärputschisten den Sturz des Präsidenten planen.

Es versteht sich von selbst, dass der Militärputsch auf der Leinwand vereitelt und die Republik innerhalb weniger Stunden gerettet wird, während sich die Handlung in der realen Welt über das vergangene halbe Jahrhundert hinweg verdichtet und ausbreitet.

Wir haben unsere Freiheiten so schrittweise und so lange verloren – sie wurden uns im Namen der nationalen Sicherheit und des globalen Friedens verkauft, durch ein als Recht und Ordnung getarntes Kriegsrecht aufrechterhalten und durch eine ständige Armee aus militarisierter Polizei und einer politischen Elite durchgesetzt, die entschlossen ist, ihre Macht um jeden Preis zu erhalten – dass es schwer ist, genau zu bestimmen, wann alles anfing, bergab zu gehen, aber wir befinden uns schon seit einiger Zeit auf diesem rasanten Abwärtstrend.

Die Frage ist nicht mehr, ob die US-Regierung Opfer des militärisch-industriellen Komplexes wird und von diesem übernommen wird. Das ist beschlossene Sache, aber das als nationale Sicherheit getarnte Kriegsrecht ist nur ein kleiner Teil der größeren Täuschung, von der wir glauben gemacht wurden, dass sie zu unserem eigenen Besten ist.

Wie bringt man eine Nation dazu, einen Polizeistaat willig zu akzeptieren? Wie überzeugt man eine Bevölkerung davon, Metalldetektoren und Abtastungen in ihren Schulen, Taschenkontrollen an ihren Bahnhöfen, Panzer und Militärwaffen, die von ihren Kleinstadtpolizeikräften eingesetzt werden, Überwachungskameras in ihren Ampeln, Polizeikontrollen mit Leibesvisitationen auf ihren öffentlichen Straßen, ungerechtfertigte Blutabnahmen an Kontrollpunkten für Trunkenheit am Steuer, Ganzkörperscanner auf ihren Flughäfen und Regierungsagenten, die ihre Kommunikation überwachen, zu akzeptieren?

Versuchen Sie einmal, der Bevölkerung einen solchen Zustand aufzuzwingen, und Sie könnten sich mit einer Rebellion konfrontiert sehen. Stattdessen bombardieren Sie sie mit ständigen farbcodierten Warnmeldungen, terrorisieren sie mit Schießereien und Bombendrohungen in Einkaufszentren, Schulen und Sportarenen, desensibilisieren sie mit einer ständigen Dosis Polizeigewalt und verkaufen ihnen das Ganze als etwas, das in ihrem besten Interesse ist.

Die militärische Besetzung der Hauptstadt des Landes durch 25.000 Soldaten im Jahr 2021 im Rahmen des sogenannten „friedlichen“ Machtwechsels von einer Regierung zur nächsten ist bezeichnend.

Das war nicht die Sprache eines freien Volkes. Das ist die Sprache der Gewalt.

Der 6. Januar 2021 und seine Folgen boten der Regierung und ihren Technokraten aus der Wirtschaft lediglich die perfekte Ausrede, um all die Macht zu demonstrieren, die sie im Laufe der Jahre so eifrig angehäuft haben.

Wohlgemerkt, mit „Regierung“ meine ich nicht die höchst parteiische Zweiparteienbürokratie der Republikaner und Demokraten.

Ich beziehe mich auf „Regierung“ mit einem großen „G“, den tief verwurzelten Staat im Staat, der von Wahlen unberührt bleibt, von populistischen Bewegungen nicht verändert wird und sich der Reichweite des Gesetzes entzogen hat.

Ich beziehe mich auf die korporatisierte, militarisierte, fest verwurzelte Bürokratie, die voll funktionsfähig ist und von nicht gewählten Beamten besetzt ist, die im Wesentlichen das Land regieren und in Washington DC das Sagen haben, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt.

Das bringt uns zurück zu Orwells Animal Farm, die dieses Jahr 80 Jahre alt wird.

Ursprünglich als Märchen betitelt, erzählt die satirische Allegorie vom revolutionären Kampf einer Gruppe von Nutztieren, die in einem heruntergekommenen Bauernhof unter der Leitung eines heruntergekommenen Bauern in Elend und Vernachlässigung leben.

In der Hoffnung, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle Tiere gleich sind, zetteln die Nutztiere eine Revolution an, werfen den Bauern raus, übernehmen die Kontrolle über den Hof, stellen ihre eigene „Bill of Rights“ auf und handeln nach dem Motto „vier Beine gut, zwei Beine schlecht“. Wie bei den meisten Revolutionen überrascht es nicht, dass sich der neue Boss – ein Schwein namens Napoleon – nicht von ihrem alten menschlichen Unterdrücker unterscheidet. Mit der Zeit dominiert eine herrschende Klasse von Schweinen auf dem Bauernhof, der von Hunden bewacht wird, und die Schweine beginnen, sich wie ihre menschlichen Pendants zu kleiden, zu gehen und zu sprechen. Schließlich schließen die Schweine ein Bündnis mit ihren ehemaligen zweibeinigen Gegnern, um ihre Macht über den Rest der Nutztiere zu erhalten. Es dauert nicht lange, bis die Verwandlung der Schweine in zweibeinige Oberherren abgeschlossen ist: „Sie waren alle gleich.“

Ähnlich wie die leichtgläubigen, leicht zu führenden Kreaturen aus Animal Farm werden wir einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass die Tyrannei, die uns widerfährt, zu unserem eigenen Besten ist; dass die Prüfungen, die wir durch die herrschende Elite erfahren, Privilegien sind, für die wir dankbar sein sollten; und dass unsere Knechtschaft gegenüber dem Deep State, entgegen dem Anschein, tatsächlich Freiheit ist.

Im Laufe der Zeit werden die sieben Gebote der Befreiung und Gleichheit, die für die revolutionäre Bewegung von Animal Farm so zentral waren, ohne dass sie es merken, auf ein einziges Gebot reduziert: „ALLE TIERE SIND GLEICH, ABER EINIGE TIERE SIND GLEICHER ALS ANDERE.“

Und das ist, wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, die Lektion für uns alle im amerikanischen Polizeistaat, während wir uns auf einen weiteren Wachwechsel in Washington, D.C., vorbereiten.

Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.