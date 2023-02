TikTok fördert Essstörungen mit giftigen Videos

Mit einer Milliarde Nutzern weltweit sind die Darstellung unrealistischer „idealer“ Körper und die Förderung von Magersucht auf TikTok ein Zeichen für die wachsende Besorgnis über die psychologischen Auswirkungen der App auf junge Menschen.

TikTok ist für seine kurzen, fesselnden Videos beliebt und hat in den vergangenen Jahren einen enormen Anstieg der Nutzung durch Kinder und junge Erwachsene verzeichnet. Insbesondere während der Pandemie stieg die Nutzung der App sprunghaft an, da immer mehr Menschen angewiesen wurden, zu Hause zu bleiben, und TikTok zu einer wichtigen Quelle der Unterhaltung wurde.

Während der Sperrung im Jahr 2021 stieg die Zahl der 15- bis 24-jährigen TikTok-Nutzer drastisch um 212 % an. In diesem Zeitraum meldete die National Eating Disorders Association auch einen Anstieg der Anrufe, SMS und Chats um 58 %.

Der Zusammenhang zwischen Medienkonsum, Körperunzufriedenheit und ungesunden Diäten ist bereits seit den frühen 90er-Jahren bekannt. Mit dem Aufkommen der sozialen Medien und ihrem enormen Einfluss wird jedoch immer deutlicher, dass Apps wie TikTok und Instagram besonders schädlich sind, wenn es um das Selbstbild und Essstörungen geht.

Im Jahr 2020 fand die Journalistenplattform The Intercept interne Dokumente von TikTok, in denen die Moderatoren der Plattform angewiesen wurden, Beiträge von Nutzern zu unterdrücken, die als zu hässlich, arm oder behindert gelten. Zu diesen Anweisungen gehörte auch das Verstecken von Videos von Menschen mit einer „abnormalen Körperform“ oder solchen, die als „mollig“ und „fettleibig“ galten.

Der Skandal veranlasste viele dazu, sich über die Sorge zu äußern, dass junge, beeinflussbare Nutzer sich an unrealistische Körperbildvideos gewöhnen und dadurch Selbstkritik und Essstörungen fördern könnten.

In einem Interview mit Business Insider äußerte Doina Ciobanu, eine TikTok-Influencerin, die sich dafür einsetzt, die Falschheit der TikTok-Körperideale aufzudecken, ihre Sorge darüber, wie sich die App auf ihre jüngere Schwester auswirken könnte:

„Ich mache mir Sorgen, dass sie in einem Alter ist, in dem es leicht ist, sich mit anderen zu vergleichen und ein negatives Selbstwertgefühl zu entwickeln, weil sie noch nicht die volle Bandbreite an mentalen Fähigkeiten entwickelt hat, die ihr zur Verfügung stehen.“

Ein vielleicht noch erschreckenderer Teil dieser Geschichte ist die direkte Förderung von Essstörungen durch „Pro-Ana“-Inhalte.

Im Jahr 2020 fand eine Untersuchung des Guardian schädliche Accounts, die ungesunde und potenziell lebensbedrohliche Essstörungen fördern.

Zu diesen Inhalten gehörten „meanspoe“- oder „mean inspiration“-Videos, die erstellt wurden, um Menschen, die nicht als dünn genug angesehen werden, zu beleidigen und zu ermutigen, durch Hungern oder Entschlacken Gewicht zu verlieren – und sich selbst krank zu machen.

Ein TikTok-Nutzer, der diesen Meanspo-Accounts folgte, kommentierte dies in einem Artikel für den Independent:

„Ich habe so viele Kalorien gezählt, dass es mein Leben beeinflusst hat, weil ich keine Mahlzeit essen konnte, ohne die Kalorien in meinem Kopf zu zählen“, sagte sie.

„Es hat nicht einmal wirklich funktioniert, denn wenn man das tut und sich einschränkt, wird man später nur in einem Essanfall enden, und das hat mich einfach unglücklich gemacht“.

Angesichts des Skandals bemühte sich TikTok, pro-anorektische Inhalte zu entfernen und verbot Suchbegriffe, die mit Magersucht und Gewichtsverlust in Verbindung stehen.

Mehrere Ermittler haben jedoch herausgefunden, dass diese schädlichen Konten weiterhin in den Feeds der Nutzer auftauchen, wenn auch mit unterschiedlichen Schreibweisen und alternativen Formulierungen. Insbesondere auf der speziellen „For You“-Seite der App – ein Feed mit Videos, die auf dem Suchverlauf der Nutzer basieren.

Der „For You“-Algorithmus bedeutet, dass Personen, die in der Vergangenheit nach Themen wie Gewichtsabnahme, Schlankheit und Diäten gesucht haben, weiterhin Inhalte zu diesen Themen angezeigt werden, wobei in einigen Fällen auch explizite Pro-Essstörungs-Seiten angezeigt wurden.

In einer kürzlich durchgeführten Studie beantworteten 78 Patienten einer Klinik für Essstörungen in Italien Fragen zu ihrer TikTok-Nutzung. Die Antworten ergaben, dass 64 % der Teilnehmer auf Inhalte stießen, die zu Essstörungen ermutigen, ohne aktiv danach zu suchen. Weiterhin gaben 59 % an, dass ihr Selbstwertgefühl nach dem Anschauen dieser diätbezogenen Videos gesunken sei.

Da der durchschnittliche US-Nutzer täglich 90 Minuten auf der App verbringt, ist es nicht verwunderlich, wie schnell sich gefährliche Diätmotivationen verfestigen können.

Devaney Sparrow, ein aktiver TikTok-Nutzer mit einer persönlichen Geschichte der Genesung von einer Essstörung, kommentierte, wie auslösend solche Videos sein können:

„Essstörungen lauern immer im Schatten deiner Psyche und warten auf den perfekten Moment, um dich zu erwischen… Videos wie diese sind genau dieser perfekte Moment. Wenn Menschen ihren Körper überprüfen, zeigen, wie wenig sie essen oder wie lange und intensiv sie trainieren, ist das extrem schädlich.“

Nach Angaben der National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD) sind weltweit mindestens 9 % der Bevölkerung von Essstörungen betroffen, und alle 52 Minuten tritt ein Todesfall als direkte Folge davon ein.

Anorexia nervosa gilt als die gefährlichste Essstörung, da sie die höchste Sterblichkeitsrate aller bekannten psychischen Erkrankungen aufweist.

Da in erster Linie junge Frauen betroffen sind, verstärken die demografischen Überschneidungen zwischen TikTok-Nutzern und denjenigen, die am stärksten von Magersucht bedroht sind, die Besorgnis über den Einfluss der App.

Trotz der Bemühungen von TikTok, schädliche Inhalte über Essstörungen zu entschärfen, wird die globale Plattform weiterhin für ihre schädlichen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit kritisiert. Dies gilt nicht nur für Essstörungen, sondern auch für die Förderung von Selbstbeschädigung.

Angesichts der rasant wachsenden Nutzung von TikTok ist es von entscheidender Bedeutung, die potenziell lebensbedrohlichen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit stärker ins Bewusstsein zu rücken und abzumildern. In Zukunft werden die Diskussionen zwischen Gesetzgebern, Gesundheitsorganisationen und Cybersicherheitsteams bestimmen, wie junge Menschen am besten vor den Schäden der App geschützt werden können.