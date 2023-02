Der Krieg und die Zukunft

Vorwort: Hör auf, in der Vergangenheit zu leben

Seit die historische militärische Sonderoperation zur Befreiung der Völker der Ukraine von ihren US-Marionetten-Tyrannen in Kiew am 24. Februar 2022 begann, ist die Zeit nach 1945 vorbei. Eigentlich hätte sie mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 oder spätestens mit der Auflösung der UdSSR im Jahr 1991 beendet sein müssen. Doch die USA waren geblendet von ihrer Selbstüberschätzung als „einzige Supermacht“ und ließen sich auf ihre jüngste Fantasie ein, den Islam zu vernichten, den sie fälschlicherweise als ernsthaften Rivalen ansahen, wobei sie Russland, China und Indien arrogant als unbedeutende Akteure abtaten. So begannen die USA als sektiererischer Schurkenstaat ihren Terrorkrieg gegen alle Andersdenkenden, den sie auf so demütigende Weise verloren. Das zeigen die dramatischen Bilder von den letzten Flügen aus Kabul im Jahr 2021.

Mit anderen Worten: Nach dem Ende der Sowjetunion, die direkt aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen war und 1922 formell gegründet wurde, hätte das Ende der Amerikanischen Union (= NATO) folgen müssen, und damit das Ende des weltweiten amerikanischen Imperiums. So ist die NATO heute ein Anachronismus, der sein Haltbarkeitsdatum längst überschritten hat und sich deshalb überall auf der Welt einmischt, von den Ausläufern des Himalaja bis zum Pazifischen Ozean. Die NATO ist genau wie die Buchstabensuppe anderer US-Organisationen und -Fronten, IWF, EU, WTO, OECD, G7, G20 und UNO, mit ihren lediglich fünf Mitgliedern im Sicherheitsrat, darunter die unbedeutenden Großbritannien und Frankreich. Was könnte uns als Ergebnis der Befreiung der Ukraine zum hundertsten Jahrestag des Abkommens von 1945, im Jahr 2045, erwarten?

Nach der Ukraine

Zunächst, wahrscheinlich innerhalb der nächsten fünfzehn Monate, werden wir die vollständige Befreiung der Ukraine erleben. Während die östliche Hälfte der Ukraine, Noworossija, an Russland zurückgegeben wird, wird die verbleibende Hälfte, die Zentral- und Westukraine, vielleicht abzüglich Zakarpattia (das als autonome Region unter den Brüdern Balogh an Ungarn zurückgegeben wird) und Czernowitz (das an Rumänien zurückgegeben wird), wieder zu Malorossija mit der Hauptstadt Kiew. Damit wird endlich der Weg frei für die Bildung der Konföderation der Rus‘. Die endlich befreiten ostslawischen Länder und Völker, das eurasische Russland und das osteuropäische Weißrussland und Malorossija, könnten zusammen eine solche Konföderation der Rus‘ bilden, mit einer Gesamtbevölkerung von knapp 200 Millionen.

Die Neugestaltung Eurasiens

Nachdem die ukrainische Frage gelöst ist und die USA ihre politische, militärische und vor allem wirtschaftliche Macht verloren haben, um den Rest der Welt zu tyrannisieren, werden wir alle in Eurasien in der Lage sein, in unserer neugewonnenen Freiheit zu leben und Gerechtigkeit und Wohlstand für alle aufzubauen. Wir sehen vorwiegend die Erweiterung der Eurasischen Wirtschaftsunion (EEU) vor.

a. Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU)

Der EEU, die derzeit aus der Russischen Föderation, Armenien, Weißrussland, Kasachstan und Kirgisistan besteht, werden sich mit Sicherheit eine Reihe weiterer Länder anschließen, darunter zunächst China, das inzwischen mit Taiwan wiedervereinigt ist, und die Mongolei, dann Indien, Sri Lanka, Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Iran, Aserbaidschan, Georgien, Syrien, die Türkei, Saudi-Arabien, Vietnam und Kambodscha. Danach folgt das übrige Asien (60 % der Weltbevölkerung). Somit wird die EEU die derzeitige SCO (Shanghai Co-operation Organisation) weitgehend ersetzen. Getreu ihrem eurasischen Namen wird die Wirtschaftsunion jedoch auch Anträge von einer neuen Organisation in Nordwesteurasien entgegennehmen und bewilligen. Diese könnte den Namen Europäische Wirtschaftsallianz (EEA) tragen. Diese könnte durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit aller vierundvierzig Länder im äußersten Westen Eurasiens gebildet werden, die einfach als „Europa“ bezeichnet werden. Dies wird das umfassen, was einst als West-, Mittel-, Nord- und Südeuropa bekannt war und fast 7 % der Weltbevölkerung repräsentiert.

b. Die Europäische Wirtschaftsallianz (EWR)

Diese Konföderation könnte entstehen, wenn der EU-Zwang zusammenbricht und Brüssel entwaffnet wird, so wie sich die amerikanische Union der NATO auflöst. Dies wird auf den längst überfälligen Abzug der US-Besatzungstruppen aus Europa und die Schließung ihrer Stützpunkte folgen. Alle werden dort wieder Freiheit finden. Das Gründungsmitglied des EWR wäre vielleicht Ungarn, und seine Hauptstadt könnte zu Ehren des ungarischen Mutes und seiner geografischen Nähe zur rohstoffreichen Konföderation der Rus‘, dem Tor zu Eurasien, von dem der EWR so abhängig sein wird, in Budapest angesiedelt werden. Das Budapester Parlamentsgebäude würde sich hervorragend als Verwaltungssitz für die EUA eignen. Andere Länder würden Ungarn wie Dominosteine folgen, möglicherweise in den folgenden zehn Phasen, nach Aufständen in jedem europäischen Land, von denen eines nach dem anderen seine korrupte, von den USA eingesetzte Marionettenelite stürzt. Dies würde den Aufständen ähneln, die mit einem Dominoeffekt im damaligen sowjetischen Ostblock zwischen 1989 und 1991 stattfanden.

i. Die vier westlichen Balkanstaaten

Nachdem Ungarn die Europäische Wirtschaftsallianz gegründet hat, würde sich ihr als nächstes Serbien anschließen. Die ursprünglich serbische Provinz Kosovo, die nicht mehr unter der Fuchtel des US-Tyrannen steht, würde an Serbien zurückgegeben. Dies wäre jedoch nur möglich, wenn die albanischen Einwohner, wie auch die in Montenegro und Nordmazedonien, zunächst nach Albanien umziehen würden. Dazu müssten sie durch ein umfangreiches Investitions- und Entwicklungspaket angelockt werden, um Albanien aus der bitteren Armut und chronischen Korruption in den Wohlstand zu führen und das Land zu einem Magneten für Albaner zu machen. Wir schlagen vor, dass China in den massiven Wiederaufbau und die Errichtung der Infrastruktur in Albanien investieren könnte, da China bereits seit langem Beziehungen zu Albanien unterhält. Mit einer solchen gerechten Lösung könnten alle Albaner endlich anständig leben und in ihrem eigenen Land arbeiten und wären nicht gezwungen, wie Kuckucke in den Ländern anderer zu leben. Auf dieser Grundlage könnte Albanien dem EWR beitreten. Zu diesem Zeitpunkt könnten auch Montenegro, (Nord-)Mazedonien und Bosnien-Herzegowina dem EWR beitreten. Diese Länder würden vielleicht zusammen mit Serbien eine Handels- und Kulturföderation bilden, die den Namen Juschnoslawien tragen könnte, wobei jedes Land seine politische Unabhängigkeit behalten würde. Die Investitionen in Juschnoslawien könnten von der Konföderation der Rus‘ kommen.

ii. Die drei östlichen Balkanländer

Nach ihrem Vorbild würden Moldawien, Rumänien und Bulgarien fast sofort dem EWR beitreten, angezogen von den Verbindungen zu Eurasien und den Ressourcen und der verbundenen Kultur der Konföderation der Rus‘.

iii. Die griechische Welt

Ihnen würden natürlich Griechenland und Zypern folgen, in denen die russischen Investitionen bereits sehr hoch sind. Diese drei Phasen, i, ii und iii, der Anbindung an die Konföderation der Rus, die jedoch als souveräne Nationen innerhalb des EWR verbleiben, würden die Wiederherstellung und Restauration der Orthosphäre vollenden. Dies ist das orthodoxe christliche Gemeinwesen, dessen natürliches Zentrum seit 500 Jahren Russland ist.

iv. Die ehemaligen Habsburger

Als nächstes kämen Kroatien, Slowenien, die Slowakei, die Tschechischen Länder und Österreich.

v. Italien

Auf diese Länder würden natürlich Italien, San Marino und Malta folgen.

vi. Germanien

Der eigentliche Wendepunkt käme, wenn auf diese Länder der zentrale Dominostein Deutschland folgen würde. Deutschland, das zwischen West- und Osteuropa liegt, weiß, dass es ohne Russland und die Länder und Märkte in seinem Osten nicht leben kann. Ihm würden sofort das von Deutschland abhängige Luxemburg, die Niederlande und Belgien folgen.

vii. Nordia

Eng mit Deutschland verbunden, würden Schweden, Dänemark, Norwegen, Island und schließlich Finnland fast sofort folgen.

viii. Gallien

Nach Deutschland wäre auch das von Deutschland abhängige Frankreich mit Monaco und dann die Schweiz und Liechtenstein gezwungen, dem EWR in relativ kurzer Zeit beizutreten.

ix. Iberien

Spanien, mit dem neu unabhängigen Katalonien, und dann Andorra und Portugal würden Frankreich rasch folgen.

x. Die Isolationisten, Ost und West

Nun kommen wir zum Ende dieses Dominospiels. Die letzten Mohikaner, die einst unverbesserlichen isolationistischen Russophobiker, die Johnson-Fantasie, würden erkennen, dass sie nicht länger allein bleiben können. Die Menschen würden sich gegen die von den Eliten erzwungene Armut und Entvölkerung und die absurde Propaganda auflehnen, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Zuerst könnte Estland unter dem Druck Finnlands und dann in einer Kette Lettland, Litauen und Polen dem EWR beitreten. Allerdings müssten die ersten drei ihre US-Marionetteneliten loswerden und ihren russischen Minderheiten sofort Menschenrechte zugestehen.

Unter dem wirtschaftlichen Druck Deutschlands, der Niederlande und Skandinaviens würden dann endlich auch die britischen Inseln und Irland folgen. So würde, nun in ihre vier natürlichen Bestandteile getrennt, ein unabhängiges England entstehen, das nach einem Jahrtausend vom wahnhaften Joch des erfundenen „Großbritanniens“ (eine Erfindung von ähnlichem Ausmaß an Wahnvorstellungen wie die alte „Ukraine“) und des britischen Establishments befreit wäre. Unmittelbar darauf würden ein unabhängiges Schottland und Wales sowie ein vereinigtes Irland folgen. Nach dem Zusammenbruch der unterdrückerischen britischen Establishment-Elite und ihrer von London gesteuerten Institutionen würden die Menschen und die Pragmatiker verkünden, dass es keine Alternative zur Zusammenarbeit mit Eurasien durch den Beitritt zum EWR gibt. Dies gilt umso mehr angesichts der Schuldenkrise, des Chaos, der Spaltung und der Armut in den USA, der ehemaligen britischen Kolonie, die zu Großbritanniens kolonialem und ideologischem Meister geworden ist. Schritt für Schritt würden geöffnete Archive die Manipulationen des MI5 und MI6 wie Litwinenko, MH 17, die Skripals, die Explosion der Kertsch-Brücke und die Zerstörung von Nordstream enthüllen und wie die Boulevardmedien (die gesamten britischen Medien, einschließlich des staatlichen Sprachrohrs BBC) benutzt wurden, um diese Lügen zu verbreiten.

Außerhalb Eurasiens: Kontinentale Räte, die interkontinentale G30 und die Weltallianz

So wird ein vereinigtes Eurasien (etwa 70 % der Weltbevölkerung) zusammen mit Afrika (17 % der Weltbevölkerung), Lateinamerika (Südamerika, Mittelamerika, Mexiko und die Karibik – 8 % der Weltbevölkerung) und dem kleinen Nordamerika (weniger als 5 % der Weltbevölkerung) und dem noch kleineren Ozeanien (ein winziger Anteil von 0,5 % der Weltbevölkerung, dessen Wirtschaft zunehmend von China dominiert wird) stehen. Dies wäre nur natürliches Recht, da die pazifischen Inselbewohner ursprünglich aus Taiwan stammen). Jeder Kontinent könnte einen Rat wählen, sodass ein eurasischer Rat, ein afrikanischer Rat, ein lateinamerikanischer Rat, ein nordamerikanischer Rat (im Grunde die USA oder das, woraus sie mit Kanada und Grönland hervorgehen werden) und ein ozeanischer Rat (Australien, Neuseeland, West-Neuguinea, Papua-Neuguinea, Melanesien, Mikronesien und Polynesien) entstehen. Jeder Rat würde sich aus allen Nationen des jeweiligen Kontinents zusammensetzen.

Auf interkontinentaler Ebene könnte auch die G30 gebildet werden. Diese würde sich aus allen 30 Nationen der Welt mit jeweils mehr als 50 Millionen Einwohnern + Australien, das ganz Ozeanien vertritt, zusammensetzen und die BRICS, die G7 und die G20 ersetzen. Diese Nationen in der Reihenfolge ihrer Größe sind derzeit: China, Indien, USA, Indonesien, Pakistan, Brasilien, Nigeria, Konföderation der Rus, Bangladesch, Mexiko, Japan, Äthiopien, Philippinen, Ägypten, Vietnam, DR Kongo, Türkei, Iran, Deutschland, Korea, Thailand, Frankreich, Italien, Tansania, Südafrika, England, Myanmar, Kenia, Kolumbien und Australien. 18 befinden sich in Eurasien (13 in Asien und 5 in Europa), 7 in Afrika, 3 in Lateinamerika und je 1 in Nordamerika und Ozeanien). Die Zusammensetzung könnte sich ändern, wenn die Bevölkerung neuer Länder auf mehr als 50 Millionen ansteigt oder wenn einige Länder auf weniger als 50 Millionen schrumpfen.

Auf globaler Ebene könnten sich die 235 Nationen der Welt, einschließlich der 143 Länder mit weniger als zehn Millionen Einwohnern und der 75 Länder mit weniger als einer Million Einwohnern, in einem Weltbündnis zusammenschließen, das die alte New Yorker UNO ersetzen würde. Die Hauptstadt des Bündnisses könnte an einem zentralen Ort angesiedelt werden, und zwar nicht an einem abgelegenen Ort wie New York, sondern im eurasischen Kernland, zum Beispiel in Jalta auf der Krim. Der Sicherheitsrat könnte sich aus den zehn bevölkerungsreichsten Nationen zusammensetzen, also im Wesentlichen aus allen Regionalmächten der neuen multipolaren Welt: China (das auch für Ozeanien spricht), Indien, die USA, Indonesien, Pakistan, Brasilien, Nigeria, die Konföderation der Russischen Föderation (das einzige Land, das die überwiegende Mehrheit seiner Bevölkerung in Europa hat, das es also vertreten würde), Bangladesch und Mexiko. Sechs Länder liegen in Eurasien, zwei in Lateinamerika, eines in Afrika und eines in Nordamerika.

Nachwort: Auf dem Weg in die Zukunft

Fantasie? Fiktion? Fraktion? Offen gesagt, wenn nur 10 % der oben genannten Dinge einträfen, wäre das an sich schon weltverändernd. Und wenn Sie das oben Gesagte von vornherein abtun, denken Sie nur einen Moment daran, wie sich alle über die Vorhersagen der Generationenkette des Ersten Weltkriegs (1914), des Zweiten Weltkriegs (1939), des Falls der Berliner Mauer (1989) und des kurz darauffolgenden Zusammenbruchs des Sowjetblocks mokiert hätten, und, am hundertsten Jahrestag des Ersten Weltkriegs, im Jahr 2014, über den von den USA inszenierten Staatsstreich in Kiew, der direkt zu den weltverändernden Ereignissen geführt hat, die in der Ukraine im Jahr 2022, dem hundertsten Jahrestag der UdSSR, begannen. Und doch ist alles passiert. Auch 2021 hatte niemand die Ereignisse in der Ukraine vorausgesagt, denn niemand konnte sich die Marianengraben-Tiefe der selbstmörderischen Dummheit der anglozionistischen Elite vorstellen.

Vor einer Generation, als russisch-orthodoxer Priester, der in Westeuropa gestrandet war, der Nordsahara, wie so vieles hier, hätte ich mir das alles nicht träumen lassen. Würde ich das Wiederaufleben des korrupten, postsowjetischen Russlands erleben, das vom Westen und all seinen Lastern versklavt und gedemütigt wird? Damals hatte ich den Eindruck, dass die ganze Welt auf unbestimmte Zeit lebt. Dann geschah das Wunder der Ereignisse vom August 2000 in Russland und das Auftreten von Präsident Putin. Nach der Schändlichkeit und Schamlosigkeit des nützlichen Idioten der CIA, des Säufers Jelzin, war Putin ein Wunder. Und ich begann zu glauben, dass ich die Zukunft noch erleben würde. Und seit dem 24. Februar 2022 erlebe ich sie. Der englische Shakespeare schrieb einst in seiner Zwölften Nacht: Was kommen wird, ist noch ungewiss“. Dem stimme ich zu, aber ich werde trotzdem versuchen, die Dunkelheit zu durchdringen, um einen Blick auf das Licht zu werfen.