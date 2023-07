Tochter von Klaus Schwab: Covid war Vorläufer der kommenden „Klima-Lockdowns“!

Die Tochter des Gründers des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, erklärte, dass die tyrannischen Einschränkungen während der Covid-Pandemie als Vorläufer für zukünftige „Klimaverbote“ dienten.

Laut Schwab war Covid eine „großartige Gelegenheit“, um zu testen, wie die Öffentlichkeit auf autoritäre Maßnahmen reagieren würde, die genutzt werden könnten, um die „Great Reset“-Agenda des WEF in Gang zu setzen.

Die vom WEF geförderte Darstellung der „Klimakrise“ zielt darauf ab, „einen Wandel herbeizuführen, der nicht graduell ist… um die Natur ins Zentrum der Wirtschaft zu stellen“, so Schwab.

Nicole Schwab äußerte sich in einem kürzlich aufgetauchten Video, das während einer WEF-Podiumsdiskussion im Jahr 2020 aufgenommen wurde.

Das WEF listet Nicole Schwab als „Mitglied des Exekutivkomitees“ der globalistischen Organisation, die auch Co-Direktorin der Plattform zur Beschleunigung naturbasierter Lösungen und von 1t.org ist.

Das Treffen fand im Juni 2020 in Yvorne in der Schweiz statt.

Die Teilnehmer diskutierten, wie der drohende „unmittelbare Notfall“ genutzt werden kann, um andere Agenden voranzutreiben, wie den „Great Reset“ des WEF.

„Diese Krise [COVID] hat uns gezeigt, dass sich erstens die Dinge rasant ändern können, wenn wir uns darauf konzentrieren und die unmittelbare Bedrohung unserer Lebensgrundlagen spüren“, sagt Nicole Schwab“.

„Und zweitens, dass das System, das wir vorher hatten, eindeutig nicht nachhaltig war“.

„Deshalb sehe ich es als eine riesige Chance an, dass wir diesen großen Neustart erleben und wir diese enormen Geldströme – die größeren Hebel, die den politischen Entscheidungsträgern heute zur Verfügung stehen – auf eine Art und Weise nutzen, wie es vorher nicht möglich war, um einen Wandel herbeizuführen, der nicht nur inkrementell ist, sondern auf den wir zurückblicken und sagen können, dass dies der Moment war, in dem wir wirklich begonnen haben, die Natur in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu stellen“.

„Wir nehmen den Standpunkt der Wirtschaft ein und schauen, wo es Möglichkeiten gibt, Arbeitsplätze zu schaffen und die Natur zu regenerieren“.

„Es gibt viele Möglichkeiten, und auch hier geht es um die Einstellung, dass Innovationstechnologie und Unternehmenswachstum mit positiven Auswirkungen auf die Natur einhergehen können, und wir wollen einige dieser Beispiele aufzeigen.

„Regenerative Landwirtschaft ist natürlich ein wichtiger Teil davon“, betonte Schwab.

„Regenerative Landwirtschaft“ ist ein neues landwirtschaftliches System, das von den Befürwortern der „grünen Agenda“ propagiert wird und bestimmte traditionelle Elemente aus der Nahrungsmittelversorgung eliminiert, wie z.B. Fleisch und Milchprodukte, die vom WEF und den Klimaalarmisten verteufelt werden.

Schwab fuhr fort, dass es viel einfacher sei, jüngere Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, indem man ihnen die „Klimakrise“ einredet.

„Und einer der wichtigsten Reflexionspunkte hier ist auch die Einbindung der Jugend, und für mich ist es wieder diese Veränderung in der Denkweise der Restaurationsgeneration, können wir uns als Menschen begreifen?“

„Ich meine, Sie haben von einer neuen Menschheit gesprochen, ich glaube, Sie haben es erwähnt, oder?

„Können wir uns als eine Generation der Restauration verstehen?“

„Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen.“

„Ich bin auch zuversichtlich, dass es möglich ist, aber ich glaube, es braucht viel Willen, sowohl vonseiten der Politik als auch vonseiten der Wirtschaftsakteure, um mit dem „wie üblich“ zu brechen, aber auf eine sehr ernsthafte Art und Weise, und zu sagen, dass wir sehr schwierige Entscheidungen treffen müssen.“

„Es gibt Kompromisse, aber das ist unsere Chance, es ist eine Frage des Risikos und der Widerstandsfähigkeit, denn wenn wir jetzt nicht handeln, werden die nächsten Schocks noch schlimmer sein“.

Seit dem Auftauchen von Covid hat das WEF die Idee der „Klimasperren“ vorangetrieben.

Wie Slay News bereits berichtete, erklärte das WEF im September, dass die mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängenden Abriegelungen bewiesen hätten, dass „Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt“ globale Einschränkungen der Freiheiten zum Wohle des „Klimawandels“ hinnehmen würden.

In einem vom WEF veröffentlichten Artikel lobt die Organisation, wie „Milliarden“ von Menschen sich den Covid-„Einschränkungen“ fügten.

Die nicht gewählte Organisation argumentiert weiter, dass die Öffentlichkeit unter dem Deckmantel der Reduzierung von „Kohlenstoffemissionen“ dasselbe tun würde.

Unter dem Titel „My Carbon: Ein Ansatz für integrative und nachhaltige Städte“ schlägt der Artikel vor, dass dieselbe Angsttaktik verwendet werden könnte, um der Allgemeinheit weitere „Einschränkungen“ aufzuerlegen.

Das Thema des Artikels ist die Frage, wie man die Menschen davon überzeugen kann, „persönliche Kohlenstoffabgabeprogramme“ anzunehmen.

Schwabs Gruppe stellt fest, dass Verbesserungen in der Verfolgungs- und Überwachungstechnologie dazu beitragen, den „politischen Widerstand“ gegen solche Programme zu überwinden.

„COVID-19 war der Test für soziale Verantwortung“, heißt es in dem Artikel.

Weiter heißt es, dass „eine große Anzahl von unvorstellbaren Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen wurde“.

„Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Aufrechterhaltung der sozialen Distanz, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Anwendungen zur Kontaktverfolgung für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrierten“, so das WEF weiter.

Die Organisation führt weiter an, wie viele Menschen sich an die Abriegelungsbefehle hielten, obwohl es überwältigende Beweise für die schädlichen Folgen solcher Beschränkungen für die Gesellschaft gab.

Das WEF unterstellt dann, dass sich die Öffentlichkeit in anderen Lebensbereichen ähnlich unterwürfig verhalten würde.