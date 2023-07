In den USA wurde eins mit China verbundenes Biolabor entdeckt – über 900 Mäuse wurden gentechnisch so verändert, dass sie das Covid-Virus fangen und weitergeben können.

Am 3. März wurde in einem vermeintlich leer stehenden Gebäude in Reedley, Fresno County, Kalifornien, ein illegales Biolabor entdeckt. Die Stadtpolizei war im Dezember 2022 auf das Gebäude aufmerksam geworden, als sie einen Gartenschlauch entdeckte, der durch ein Loch in der Wand in das Gebäude führte. Im März erhielten sie einen Durchsuchungsbefehl für das Gebäude, und im April ordnete das Gesundheitsamt von Fresno County eine Inspektion der Einrichtung an.

Die Ermittler inspizierten das Laborgebäude im Juli und fanden einen Raum, in dem COVID-19-Tests und Schwangerschaftstests hergestellt wurden. Außerdem fanden sie mehr als 35 Kühl- und Gefrierschränke mit „Tausenden Körperflüssigkeiten, Seren, Geweben und anderen medizinischen Gegenständen“.

Nach Angaben der Mid Valley Times:

Laut einer dem Obersten Gerichtshof vorgelegten Erklärung von Humero Prado, dem stellvertretenden Direktor des Gesundheitsamtes von Fresno County, stellten die Ermittler fest, dass in einem Raum des Lagerhauses COVID-19 und Schwangerschaftstests hergestellt wurden. In anderen Räumen fanden die Ermittler Proben von Blut, Gewebe und anderen Körperflüssigkeiten. Zudem fanden sie Tausende Fläschchen mit nicht gekennzeichneten Flüssigkeiten.

Mehr als 900 Mäuse wurden in der Einrichtung gefunden. Gerichtsdokumente weisen Wang Zhaolin als den Vertreter von Prestige aus, der während der Untersuchung vor Ort war. Zhaolin teilte den Ermittlern mit, dass „diese Mäuse genetisch so verändert wurden, dass sie das COVID-19-Virus einfangen und in sich tragen“. Die Gerichtsdokumente beschreiben die Bedingungen, unter denen die Mäuse gehalten wurden, als „unmenschlich“.

Vom 2. bis 4. Mai inspizierte die Abteilung für selektive Krankheitserreger und Toxine der CDC die 850 I Street. Gerichtsdokumente bestätigen, dass die CDC an diesem Ort potenziell infektiöse Erreger gefunden hat. Dazu gehörten sowohl bakterielle als auch virale Erreger, darunter Chlamydien, E. coli, Streptokokken-Pneumonie, Hepatitis B und C, Herpes 1 und 5 sowie Röteln. Die CDC fand auch Proben von Malaria.

Dieser Anruf war der Beginn einer Untersuchung, an der schließlich die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), das FBI, das State Department of Toxic Substances Control (DTSC), das State Department of Health, das California Department of Public Health (CDPH) und das FCDPH beteiligt waren. Für den Direktor des FCDPH, David Luchini, und den stellvertretenden Direktor des FCDPH, Joe Prado, war die Menge an biologischem Material und Chemikalien – über 800 -, die in dem Labor gefunden wurden, eine Premiere.

Das Unternehmen, das angeblich das Labor betreibt, Prestige BioTech, hat seinen Sitz in Nevada und ist der Nachfolger von Universal Meditech, Inc (UMI). Im Dezember 2022 kündigte die FDA einen Rückruf von 56.000 „Skippack Medical Lab“ Anti-Gen COVID-19 Schnelltests an, die von UMI in Kalifornien und Texas vertrieben wurden.

Ein weiterer Vertreter von Prestige BioTech, David He, wich Fragen zur Verantwortlichkeit und zu den Eigentumsverhältnissen des Unternehmens aus und fragte, ob die Hunderte von toten Mäusen ordnungsgemäß entsorgt worden seien oder nicht. Prestige wollte nicht bestätigen, ob es sich bei den im Labor befindlichen Biologika um ihre eigenen handelt.

Prestige BioTech war in der Lage, 35 Gefrier- und Kühlgeräte zu betreiben, ohne dass jemand den Stromverbrauch infrage gestellt hätte, der für ein Gebäude erforderlich ist, das „eigentlich leer stehen sollte“, so City Manager Nicole Zieba. Als die Ermittler das Gebäude am 5. Juli betraten, war der Strom für die Kühl- und Gefriergeräte jedoch ausgefallen“, aber die biologischen Proben waren immer noch gefroren.

Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass an einem Tag „48 Behälter (ca. 44 Gallonen pro Behälter) voll mit biologischem Material und medizinischem Abfall“ entfernt wurden, gefolgt von weiteren 31 am nächsten Tag, insgesamt also 75 Behälter voll mit biologischem Material und medizinischem Abfall.

Laut Gerichtsdokumenten, über die NBC News berichtet, behaupten die Gerichtsdokumente, dass „die anderen Adressen, die für identifizierte bevollmächtigte Vertreter angegeben wurden, entweder leere Büros oder Adressen in China waren, die nicht überprüft werden konnten“.