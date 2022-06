Todesraten steigen in den hochgeimpften europäischen Ländern wieder an

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Die Gesamtmortalität steigt sprunghaft an – genau nach Plan, drei Monate nach der mRNA-Auffrischungsimpfung – und vor allem bei älteren Menschen, der am stärksten geimpften Gruppe. Es wird immer schwieriger, dies als Zufall zu betrachten.

Nur wenige Monate nach einem enormen und unerklärlichen Anstieg der Sterberaten im Herbst 2021 ist in vielen westeuropäischen Ländern ein erneuter Anstieg zu verzeichnen.

Der Anstieg betrifft auch einige Covid-Todesfälle, ist aber nicht auf sie beschränkt. In mehreren Ländern liegen die Sterbeziffern jetzt um mehr als 15 Prozent über dem Normalwert, was äußerst ungewöhnlich ist, zumal Demografen mit einem Rückgang der Sterbeziffern gerechnet hatten, wenn das Covid zurückgeht.

Der Anstieg im letzten Herbst kam einige Monate nach der fast flächendeckenden Covid-Impfung. Der Anstieg in diesem Frühjahr folgt auf die dritte mRNA-Auffrischungsimpfung, die in Europa weitaus verbreiteter war als in den Vereinigten Staaten.

Während der Anstieg im letzten Herbst Erwachsene aller Altersgruppen betraf, ist dieser Anstieg vor allem bei älteren Menschen zu verzeichnen, die im Mittelpunkt der Auffrischungsimpfung standen.

Die überzähligen Todesfälle treten in Ländern auf, in denen es derzeit große Covid-Wellen gibt, wie Portugal, und in Ländern, in denen dies nicht der Fall ist, wie England.

In England und Wales gab es in den letzten vier Wochen (bis zum 20. Mai) 45 950 Todesfälle, verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt von 39 716, wie das britische Amt für nationale Statistiken mitteilte. Das sind mehr als 6.000 zusätzliche Todesfälle, ein Anstieg um 16 Prozent. Quelle

Großbritannien, das seine Bürger frühzeitig und aggressiv sowohl mit mRNA- als auch mit DNA/AAV-Covid-Impfstoffen geimpft hat, verzeichnete im Spätsommer und Herbst 2021 ebenfalls einen starken Anstieg der Todesfälle. Anfang 2022 kehrte die Zahl der Todesfälle trotz einer großen Covid-Welle in Großbritannien auf ein normales Niveau zurück. Jetzt ist die Covid-Welle abgeklungen, aber die Gesamtmortalität steigt wieder an.

Portugal meldete im vergangenen Monat 10 315 Todesfälle, die höchste Zahl für Mai seit 40 Jahren und 16,3 % über dem Fünfjahresdurchschnitt.

Ein Teil des portugiesischen Anstiegs ist auf einen großen jüngsten Anstieg der Todesfälle durch Covid zurückzuführen; Portugal verzeichnet in den Vereinigten Staaten jetzt das Äquivalent von rund 1.200 Covid-Todesfällen pro Tag. Aber selbst wenn man diese herausrechnet, sind die Todesfälle in Portugal höher als normal.

Auch in den Niederlanden lag die Zahl der Todesfälle im April um etwa 15 % über dem Normalwert. In diesem Fall ist der Anstieg jedoch nicht auf Covid zurückzuführen – in den Niederlanden gab es im April im Durchschnitt nur eine Handvoll Todesfälle pro Tag durch Covid.

In den Niederlanden werden die Todesfälle nach Pflegeheimbewohnern und Nicht-Pflegeheimbewohnern aufgeschlüsselt. Die Zahlen zeigen, dass die Zahl der Todesfälle bei Pflegeheimbewohnern im April um etwa 25 % über dem Normalwert lag – ein enormer Anstieg.

In Spanien lag die Zahl der Todesfälle im Mai um 12 % über dem Normalwert – nach drei Monaten relativer Normalität. In Deutschland, dem größten Land Europas, lagen die Sterbefälle im April und Mai um 7 % über dem Normalwert.

Detaillierte Daten zu den Todesursachen liegen noch nicht vor, sodass noch nicht klar ist, was genau für diesen Anstieg verantwortlich ist. Einzelne Todesfälle mit mRNA-Impfungen in Verbindung zu bringen, die Monate zuvor stattgefunden haben, wäre äußerst kompliziert, selbst wenn Gesundheitsbehörden und Ärzte dazu bereit wären – und das sind sie nicht.

Aber medizinisch gesehen wurden diese Länder mit diesen mRNA-Impfstoffen „herausgefordert“. Sie haben mit der Verwendung dieser Impfstoffe begonnen, aufgehört und wieder damit begonnen. Und das allgemeine Muster der überhöhten Sterblichkeitsrate im letzten Jahr könnte nicht deutlicher sein – die Massenimpfkampagnen gegen Covid beginnen, und Monate später folgt die Gesamtmortalität.