Tötet sie alle: Israels Ausrottung der Palästinenser in Gaza

Tel Avivs Fülle an grausamen Kriegsverbrecherstrategien – von der Hannibal-Direktive bis zur Dahiyeh-Doktrin – waren nichts im Vergleich zu der existenziellen Gefahr, der die Palästinenser durch Israels neuen Generalplan ausgesetzt sind: ein systematischer Plan zur ethnischen Säuberung und jüdischen Wiederbesiedlung des Streifens.

Der Holocaust, der die Palästinenser in Gaza heimsucht, hat ein unvorstellbares Ausmaß an Grausamkeit erreicht. Ein erschütterndes Video, das über die sozialen Medien verbreitet wurde, zeigt den 19-jährigen Shaaban al-Dalou, der verbrannte, während er noch an einen Tropf angeschlossen war. Dies war keine isolierte Tragödie, sondern ein Beispiel für den eskalierenden Völkermord.

Am 13. Oktober entzündete ein israelischer Luftangriff die Behelfszelte, in denen Dutzende vertriebener palästinensischer Familien im Hof des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah untergebracht waren. Inmitten des Infernos beschrieb Dalous 17-jähriger Bruder Mohammed seine Qualen: „Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Ich sah meinen Bruder vor mir brennen, und meine Mutter brannte auch.

Mohammed konnte fliehen, als er den Anschlag hörte, sein Bruder Shaban und ihre Mutter jedoch nicht. Sein Vater rettete seinen 10-jährigen Bruder aus den Flammen, doch das Kind erlag Tage später seinen Verbrennungen, wie die New York Times berichtet.

Keine Versorgung mehr im nördlichen Gazastreifen

Dem erschreckenden Video folgten eine Woche später Fotos, die zeigen, wie Soldaten Palästinenser mit vorgehaltener Waffe aus halb zerstörten Wohnblocks vertreiben.

Israelische Drohnenaufnahmen, die vom öffentlich-rechtlichen israelischen Rundfunk Kan veröffentlicht wurden, zeigten Bilder von Palästinensern, die zusammengetrieben und gezwungen wurden, ohne Hab und Gut durch die postapokalyptische Landschaft des Gazastreifens nach Süden zu laufen.

Viele Palästinenser, die sich weigerten, den Evakuierungsbefehlen Folge zu leisten, die oft von schwebenden Quadcopter-Drohnen verkündet wurden, wurden von israelischer Artillerie und Luftangriffen massakriert.

Rettungskräfte und Zivilisten, die versuchten, andere zu retten, wurden von israelischen Streitkräften beschossen oder einfach zusammengetrieben und „verschwunden“. Es gibt Berichte über zahlreiche Fälle, in denen Palästinenser bei dem Versuch, Verletzten zu helfen, ins Visier genommen wurden. Die Bevölkerung des Gazastreifens ist dadurch ohne jegliche medizinische Versorgung oder Notdienste, so dass die Gesundheits- und Zivilschutzdienste völlig zum Erliegen gekommen sind.

Selbst Krankenhäuser wurden nicht verschont. Schwer verletzte Patienten und die sie behandelnden Ärzte standen vor demselben unmöglichen Ultimatum: evakuieren oder sterben.

Nach ihrer Rückkehr äußerten sich westliche Ärzte, die als Freiwillige in Gaza gearbeitet hatten, schockiert darüber, wie viele Kinder in den Krankenhäusern ankamen, auf die nicht nur einmal, sondern zweimal geschossen worden war, direkt in Herz und Kopf.

„Kein Kleinkind wird von den ‚besten Scharfschützen der Welt‘ versehentlich zweimal erschossen. Und es sind Schüsse mitten ins Herz“, sagte der Chirurg Mark Perlmutter gegenüber CBS News.

Israelische Scharfschützen und Drohnen eröffneten das Feuer nicht nur auf Kinder, sondern auch auf diejenigen, die versuchten, sie zu retten.

Palästinensische Familien, die auf der Flucht waren, wurden gezwungen, Kontrollpunkte zu passieren, an denen Soldaten die Männer von den Frauen und Kindern trennten.

Anschließend zogen die Soldaten den Männern weiße Overalls an, fesselten sie an den Händen, bedeckten ihre Augen und luden sie auf die Ladeflächen von Militärlastwagen, um sie bei Nacht in Israels berüchtigte Folterlager zu bringen.

In Gefangenenlagern wie Sde Teiman haben israelische Soldaten im vergangenen Jahr palästinensische Gefangene ausgehungert, geschlagen und anal vergewaltigt. Sie fesselten die Gliedmaßen der Gefangenen so fest, dass die Gefängnisärzte regelmäßig gezwungen waren, Gliedmaßen zu amputieren.

Als diese Praktiken aufgrund von durchgesickerten Videos und Aussagen von Gefängniswärtern und freigelassenen Häftlingen, die den israelischen und US-amerikanischen Medien zugespielt wurden, ans Licht kamen, scharte sich die israelische Gesellschaft schnell um die sadistischen Soldaten und verkündete, dass „alles legitim“ sei, einschließlich des Einführens eines Stocks in das Rektum einer Person, wenn ein Gefangener lediglich beschuldigt wird, ein Hamas-Mitglied zu sein.

Aus Angst vor einem solchen Schicksal und weil sie wussten, dass die israelische Armee eine Wiederholung der Nakba von 1948 plante und ihnen nie wieder erlauben würde, in ihre Häuser und auf ihr Land zurückzukehren, weigerten sich viele Palästinenser im nördlichen Gazastreifen zu fliehen.

Diejenigen, die gewaltsam vertrieben wurden, sahen Bilder von Besatzungstruppen, die die Überreste ihrer Wohnblocks anzündeten und stolz für Selfies und Gruppenfotos posierten, die als „Trophäen des Krieges“ über soziale Medienplattformen gepostet wurden.

Der Plan des Generals

Die unbeschreiblichen Gräuel, die sich in Gaza abspielen, sind Teil einer sorgfältig kalkulierten israelischen Strategie, die als „Plan der Generäle“ bekannt ist.

Dieser Plan, der darauf abzielt, „die Realität“ vor Ort zu verändern und so viele der 300.000 im nördlichen Gazastreifen verbliebenen Palästinenser wie möglich gewaltsam zu vertreiben, während diejenigen, die sich wehren und bleiben, verhungern oder getötet werden, wurde dem Kabinett des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im September von Generalmajor a.D. Giora Eiland vorgestellt. Eilands Worte waren erschreckend klar:

Wir müssen den Bewohnern des nördlichen Gazastreifens sagen, dass sie eine Woche Zeit haben, um das Gebiet zu evakuieren, das dann zu einer militärischen Zone wird, in der jede Person ein Ziel ist und, was am wichtigsten ist, keine Lieferungen in dieses Gebiet gelangen.

Nachdem Netanjahu in einer geschlossenen Sitzung mit dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset über die Einzelheiten informiert worden war, erklärte er, der Plan mache „sehr viel Sinn“.

Die Bemühungen, den Plan der Generäle auf den Weg zu bringen, begannen, als Israels Militärsprecher bekannt gab, dass am 7., 10. und 12. Oktober „Evakuierungsbefehle“ für Palästinenser in Städten und Lagern im nördlichen Gazastreifen erlassen wurden.

Israel belagerte daraufhin den nördlichen Gazastreifen, insbesondere das Flüchtlingslager Jabalia, was Amnesty International als „erschreckende Eskalation der langen Liste von Grausamkeiten bezeichnete, die den Menschen im Gebiet nördlich von Wadi Gaza seit Oktober 2023 zugefügt wurden“.

Die israelischen Behörden haben Jabalia nicht nur mit Panzern umstellt und mit Luftangriffen bombardiert, sondern auch rasch jegliche humanitäre Hilfe blockiert und damit die Botschaft vermittelt, dass die Palästinenser entweder den nördlichen Gazastreifen verlassen oder verhungern müssen.

Leere Drohungen aus Washington

Der Einsatz des Hungers als Kriegswaffe erwies sich als peinlich für Netanjahus Unterstützer im Weißen Haus, die den Völkermord enthusiastisch unterstützen, aber auch eine Gegenreaktion der amerikanischen Wähler vermeiden wollen, die ihnen bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen einen Machtverlust bescheren könnte.

Am 13. Oktober forderte das Weiße Haus Netanjahu in einem Schreiben öffentlich auf, die Hilfe für den Gazastreifen zu erhöhen, da andernfalls die „fortgesetzten offensiven Waffenlieferungen“ Washingtons an die israelische Armee gefährdet seien.

In dem von US-Außenminister Antony Blinken verfassten Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass der Umfang der Hilfslieferungen seit dem Frühjahr „um mehr als 50 Prozent“ zurückgegangen sei und dass die im „September gelieferte Menge die niedrigste aller Monate des vergangenen Jahres“ gewesen sei.

Blinken schrieb jedoch in dem Brief, dass Netanjahu ein Zeitfenster von 30 Tagen zur Verfügung stehe, um der Aufforderung nachzukommen, womit der israelische Premierminister bewusst sicherstellt, dass er sie ohne Konsequenzen ignorieren kann.

Wie die Times of Israel bemerkte, wurde der Brief nur wenige Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November verschickt. Die Frist bis zum 13. November würde daher angeblich einige der politischen Folgen abmildern, da US-Präsident Joe Biden eine lahme Ente sein wird, wenn er darüber entscheidet, ob Israel die notwendigen Schritte unternommen hat, um der US-Forderung nachzukommen“.

Mit anderen Worten: Egal, wie viele Palästinenser verbrannt, in Stücke gerissen oder ausgehungert werden, Blinken wird weiterhin dafür sorgen, dass Israels Bombenlieferungen ungehindert fließen können.

Die israelischen Gräueltaten im Norden des Gazastreifens in den letzten Wochen zeigen, zu welcher Barbarei die israelische Führung fähig ist, wenn alle politischen und militärischen Hemmungen aufgehoben werden. Wie Reuters am 18. Oktober untertrieben berichtete:

Angesichts der bevorstehenden US-Wahlen beeilt sich Israel, der Hamas im Gazastreifen und der Hisbollah im Libanon den größtmöglichen Schaden zuzufügen, und nutzt den Moment, um de facto Pufferzonen einzurichten, um eine unumkehrbare Realität zu schaffen, bevor im Januar ein neuer Präsident sein Amt antritt.

Der Wettlauf um die Endlösung in Gaza hat begonnen

Israel nutzt jetzt eine Gelegenheit, die sich am 7. Oktober letzten Jahres erstmals bot.

Als die Hamas die Operation al-Aqsa-Flut startete, setzte das israelische Militär Kampfhubschrauber, Drohnen und Panzer ein, um nicht nur die angreifenden Hamas- und anderen palästinensischen Widerstandskämpfer zu töten, sondern auch Hunderte seiner eigenen israelischen Bürger in Siedlungen (Kibbuzim) und auf dem Nova-Rave unter der Hannibal-Richtlinie zu verbrennen.

Indem Israel diese schrecklichen Todesfälle als das Werk der Hamas darstellte und behauptete, sie habe ihren eigenen 11. September erlitten, schuf es eine „einzigartige und seltene Gelegenheit, den gesamten Gazastreifen zu evakuieren“, wie es das Misgav-Institut für nationale Sicherheit und zionistische Strategie ausdrückt.

In einem Strategiepapier, das kurz nach dem 7. Oktober 2023 veröffentlicht wurde, schrieb das Institut: „Es besteht kein Zweifel, dass für die Umsetzung dieses Plans viele Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. Im Moment sind diese Bedingungen gegeben, und es ist unklar, wann sich eine solche Gelegenheit wieder ergeben wird, wenn überhaupt.“

Während sich das absolute Gemetzel in Gaza entfaltet, warten Aktivisten und Politiker von Israels regierenden Parteien Likud, Religiöser Zionismus und Jüdische Macht darauf, dass die Massenvertreibung und ethnische Säuberung der Palästinenser abgeschlossen ist.

Wiederbesiedlung des Gazastreifens

Auf den Hügeln über dem Gazastreifen beobachten israelische Siedler die fallenden Bomben und warten sehnsüchtig auf die Gelegenheit, wieder in den Streifen einzudringen und das Land und den Besitz der Palästinenser zu konfiszieren, die von Raketen und Artillerie aus US-Produktion in Stücke gerissen werden.

Zur gleichen Zeit hielten Gesetzgeber der regierenden politischen Parteien Israels eine Konferenz ab, um die jüdische Wiederansiedlung auf den Ruinen der hoffentlich bald entvölkerten Städte und Flüchtlingslager des Gazastreifens zu planen.

Die Anführerin der Siedlerbewegung, Daniella Weiss, sagte der Menge, dass die Palästinenser in Gaza bald „verschwinden“ würden.

Wir haben die politische Unterstützung, wir haben die öffentliche Unterstützung, und wir haben die Erfahrung … Wir planen, das, was wir in den Jahren der Besiedlung von Judäa und Samaria erworben haben, zu nehmen und das Gleiche hier in Gaza zu tun.

Während Netanjahu weiterhin leugnet, dass der Plan der Generäle umgesetzt wird, war ein Journalist seiner eigenen Propagandaabteilung, Amit Segal von Kanal 12, nicht verlegen, das Gegenteil zuzugeben.

Wir können weiterhin leugnen, dass das, was [im nördlichen Gazastreifen] geschieht, die Umsetzung des Plans der Generäle ist – den Streifen zu räumen, die Terroristen auszuhungern, sie zu eliminieren, sie gefangen zu nehmen. Meiner Meinung nach ist es genau das, was hier passiert.

Während die politische und mediale Klasse Israels die Umsetzung des Plans der Generäle feiert, wartet sie nun auf die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, um offiziell „die Grenzen des Gazastreifens“ für immer zu ändern.

Dies ist nicht nur ein regionaler Konflikt oder Krieg, sondern ein bewusster Versuch der Auslöschung und ethnischen Säuberung, der in Echtzeit durchgeführt wird, während die ganze Welt, mit Ausnahme der westasiatischen Achse des Widerstands, schweigend zusieht.