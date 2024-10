Der beste Beitrag zu den wichtigsten Beschlüssen des BRICS-Treffens in Kazan – weit bedeutender, als es auf den ersten Blick scheint!

Dies ist wahrscheinlich der beste Thread, den Sie über die wichtigsten Beschlüsse des BRICS-Treffens in Kazan gelesen habe. Sie sind wichtiger, als ich auf den ersten Blick dachte.

Jacques Sapir ist ein renommierter französischer Ökonom und einer der führenden westlichen Experten für die russische Wirtschaft.

Da sein Artikel auf Französisch ist, hier die komplett Übersetzung.

„BRICS-Gipfels, der vom 22. bis 24. Oktober in Kazan stattfand, wurden wichtige Entscheidungen getroffen.

Es ist hervorzuheben, dass die BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), denen sich vier neue Länder (Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate) angeschlossen haben, nun mehr als 33 Prozent des weltweiten BIP ausmachen, verglichen mit 29 Prozent für die G7.

Drei dieser Entscheidungen stechen hervor: die Institutionalisierung der Kategorie „Partnerländer“ innerhalb der BRICS, die Schaffung des BRICS-Clear-Systems zur Erleichterung des Handels zwischen Mitgliedern und Partnerländern sowie die Gründung der BRICS-(Rück-)Versicherungsgesellschaft.

Die Konsequenzen dieser Entscheidungen werden nicht nur für die BRICS-Staaten und ihre Partner, sondern auch für die westliche Welt von großer Bedeutung sein. Die Bewegung hin zu einer globalen „Entwestlichung“ beschleunigt sich.

Eine der symbolträchtigsten Entscheidungen des Gipfels von Kazan war die Institutionalisierung der Kategorie der „Partnerländer“ innerhalb der BRICS. Damit entsteht um die Kernmitglieder eine „BRICS-Zone“.

Die Präsenz von Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam in dieser „Partner“-Kategorie impliziert, dass die BRICS-Staaten, die durch die Mitgliedschaft Chinas und Indiens bereits in Asien dominieren, in dieser Region zur Hegemonie aufsteigen könnten.

BRICS-Gipfels ist die Gründung von BRICS Clear, einem Abwicklungs- und Clearingsystem sowohl für den Handel innerhalb der BRICS-Staaten als auch für den Handel zwischen den BRICS-Staaten und ihren „Partnerländern“.

Eines der Hauptziele von BRICS Clear ist es, eine Alternative zum SWIFT-System zu schaffen. Innerhalb des BRICS-Clear-Systems wird die Verwendung nationaler Währungen als Instrumente zur Abwicklung internationaler Transaktionen bevorzugt.

Die Abwicklung der Transaktionen erfolgt über einen „Stablecoin“, der von der New Development Bank verwaltet wird. Die Abwicklung ist wichtig, da der Handel multilateral sein wird (22 Länder: 9 BRICS-Mitglieder und 13 Partnerländer).

Das System orientiert sich an der Europäischen Zahlungsunion (1950-1957). Damals wurden die Transaktionsberechnungen und die Endabrechnung in Dollar durchgeführt. Bei BRICS Clear dient ein „Stablecoin“ als Verrechnungseinheit, die Endabrechnung erfolgt in lokaler Währung.

Der Handel erfordert Versicherungsdienstleistungen (sowohl für den Vertrag selbst als auch für den Transport); diese Versicherungsdienstleistungen umfassen Rückversicherungsaktivitäten. Mit der BRICS (Re) Insurance Company stärken die BRICS ihre Unabhängigkeit von westlichen Versicherungsgesellschaften.

Diese Maßnahme, die dritte wichtige Entscheidung des Gipfels von Kazan, wird den Handel innerhalb der BRICS-Länder sowie mit den „Partnerländern“ und generell mit jedem Land, das mit der „BRICS-Zone“ Handel treiben möchte, erleichtern.

Die beiden letzten Maßnahmen (BRICS Clear und die Versicherungsgesellschaft), die auf dem 16. BRICS-Gipfel in Kazan beschlossen wurden, werden unweigerlich erhebliche Auswirkungen auf die globale Handelsstruktur und die internationale Verwendung von Dollar und Euro haben.

Die Auswirkungen auf die globale Handelsstruktur lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Die erste betrifft die Umlenkung von Handelsströmen aufgrund der Präferenzbedingungen für den Handel innerhalb der BRICS-Staaten und zwischen den BRICS-Partnern.

Der Exportverlust für die „Nicht-BRICS“-Länder und die westlichen Länder wird sich auf 5 bis 7 Prozent des Volumens der westlichen Länder belaufen. Diese Zahl ist nicht sehr aussagekräftig, könnte aber je nach Land sehr unterschiedlich ausfallen und für einige Länder destabilisierende Folgen haben.

Die zweite, unmittelbarere Folge ist unweigerlich ein erheblicher Geschäftsverlust für westliche Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die auf Handelsversicherungen spezialisiert sind.

Die monetären Folgen einer massiven und relativ schnellen Entdollarisierung werden erheblich sein, auch wenn zwei BRICS-Länder (Indien und Brasilien) den Begriff „Entdollarisierung“ ablehnen, aber das BRICS-Clearingsystem befürworten und unterstützen.

Der Handel innerhalb der BRICS-Länder und mit den Partnerländern macht 35 bis 40 Prozent des Welthandels aus. Ein Teil davon wird bereits in lokalen Währungen abgewickelt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Anteil 20 Prozent des Handels innerhalb der BRICS-Staaten und mit den Partnerländern übersteigt.

Das bedeutet, dass 28 bis 32 Prozent des Welthandels, der derzeit in Dollar und Euro abgewickelt wird, im Rahmen von BRICS Clear schrittweise in einen von Dollar und Euro unabhängigen Handel umgewandelt werden könnte.

Potenziell würde der durch BRICS Clear „entdollarisierte“ Anteil in den nächsten fünf Jahren zwischen 70 und 80 Prozent liegen und damit zwischen 19,5 und 25,5 Prozent des Welthandels ausmachen. Mechanisch würde der Anteil des Dollars an den internationalen Transaktionen entsprechend sinken.

Geht man davon aus, dass die Währungsanteile an den Zentralbankreserven in etwa die Verwendung dieser Währungen im Handel widerspiegeln, könnte der Anteil des Dollars von 58 % der gesamten identifizierten Reserven auf etwa 35 bis 40 % sinken.

Der Anteil des Euro wäre weit weniger betroffen, da der Euro derzeit hauptsächlich im innergemeinschaftlichen Handel und mit den unmittelbaren EU-Partnern verwendet wird, wo die Auswirkungen des Handels mit der „BRICS-Zone“ – mit Ausnahme der Türkei – gering sind.

Die Auswirkungen würden sich jedoch nicht auf den starken Rückgang des Dollars und die Aufwertung der „anderen Währungen“ beschränken. Denn die Dollarreserven der Zentralbanken werden in Form von US-Staatsanleihen gehalten.

Ein Anstieg der Zentralbankreserven von 58% auf 34-39% würde zu massiven Verkäufen von Staatsanleihen führen, was einen Zusammenbruch des Marktes für Staatsanleihen und erhebliche Schwierigkeiten für das US-Finanzministerium bei der Refinanzierung der US-Schulden zur Folge hätte.

Man kann also davon ausgehen, dass die Umsetzung des BRICS-Clearingsystems erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität des Weltwährungssystems und insbesondere auf den „westlichen“ Teil dieses Weltwährungssystems haben wird“.