Der wahre Zweck der FEMA: Unterdrückung der Amerikaner und Verhinderung der Organisation von Zivilisten

Von Brandon Smith,

Die Federal Emergency Management Agency (FEMA) wurde am 1. April 1979 unter der Regierung von Jimmy Carter gegründet, auf dem Höhepunkt einer fast zehn Jahre andauernden Stagflationskrise und der iranischen Ölkrise. Gemäß der Executive Order 12127 war es ihr erklärtes Ziel, alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Katastrophen unter einer einzigen, von oben nach unten gerichteten Einheit zu zentralisieren. Insbesondere beendete die FEMA die eher lokal ausgerichtete Zivilschutzbehörde, die sich auf die Notfallhilfe auf Gemeindeebene konzentrierte, und zentralisierte die gesamte Katastrophenkoordination in einem einzigen Top-Down-System, das vom Oval Office aus gesteuert wurde.

Die FEMA wurde schließlich dem Department of Homeland Security unterstellt, was zu einer noch stärkeren Zentralisierung führte. Der Grund für die FEMA ist laut Regierung, den Amerikanern während und nach einem nationalen Katastrophenereignis zu helfen, sei es bei Erdbeben, Hurrikanen oder Terroranschlägen.

Allerdings sollte auch angemerkt werden, dass die FEMA offiziell am 1. April gegründet wurde.

Der wahre Zweck der FEMA war lange Zeit unklar, aber in der Vergangenheit wurden einige beunruhigende Wahrheiten aufgedeckt. Die Freigabe eines Programms namens Rex 84 (das mit der Operation Garden Plot in Verbindung steht) ergab, dass die FEMA direkt mit dem Verteidigungsministerium an einer hypothetischen Strategie arbeitete, um eine große Anzahl von Zivilisten, die als „Bedrohung für die nationale Sicherheit“ angesehen wurden, zusammenzutreiben und festzunehmen. Mit anderen Worten: Die FEMA sollte als Instrument zur Unterdrückung ziviler Unruhen dienen und war nicht unbedingt dafür gedacht, Amerikanern in Notlagen zu helfen.

Dies war wahrscheinlich schon immer die Absicht hinter der Gründung der FEMA, aber George H.W. Bush und Oliver North werden als die Männer genannt, die die FEMA in den frühen 1980er Jahren wirklich militarisierten. Das Ziel, einen Mechanismus zur Kontrolle innenpolitischer Meinungsverschiedenheiten und zur Aussetzung verfassungsmäßiger Freiheiten zu schaffen, wurde nicht lange nach der Gründung der FEMA aufgedeckt. Oliver North war sichtlich wütend, als das Thema in einer Kongressanhörung während des Iran/Contra-Skandals angesprochen wurde.

Es sollte erwähnt werden, dass die REX 84-Dokumente die FEMA nicht als primäre Behörde für die Reaktion auf zivile Unruhen aufführen. Hier kommen normalerweise die Vorwürfe der „Verschwörungstheorie“ her – die FEMA ist nicht die alles entscheidende Behörde, die für die Niederschlagung amerikanischer Aufstände zuständig ist. Tatsächlich ist die Rolle der FEMA seltsam zweideutig und nicht klar definiert. Bekannt ist nur, dass sie tatsächlich ein Element der Operation Garden Plot sind und an REX-Übungen teilgenommen haben.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Geheimhaltung um Programme zur Aufstandsbekämpfung schädlich ist und darauf hindeutet, dass weitaus mehr vor sich geht, als unsere eigene Regierung zugeben möchte. Um die wahren Absichten der FEMA aufzudecken, müssen wir nur ihr Verhalten untersuchen.

Die jüngste Katastrophe durch den Hurrikan Helene und die Art und Weise, wie die FEMA an der Ostküste darauf reagiert hat, erinnert an die Verbrechen der Behörde nach dem Hurrikan Katrina in New Orleans im Jahr 2005. Ihre „Nothilfe“ dient als Deckmantel, um die Bemühungen zu verbergen, Gemeinden tatsächlich daran zu hindern, sich gegenseitig zu helfen, und zu verhindern, dass von außen finanzierte zivile Hilfsgüter die betroffenen Bewohner in Not erreichen.

Verzweifelte Bewohner wurden während Katrina eher wie Gefangene als wie Bürger behandelt, in vielen Gebieten wurden Waffen beschlagnahmt und einige Menschen wurden erschossen, weil sie versuchten, abgeriegelte Stadtviertel zu verlassen. (Nebenbei bemerkt – deshalb sollten Sie NIEMALS zulassen, dass jemand Ihre Schusswaffen beschlagnahmt, insbesondere wenn diese Personen von der Regierung geschickt werden.)

CNN berichtete 2008, dass die FEMA mindestens 85 Millionen US-Dollar an gespendeten Gütern beschlagnahmte und verhinderte, dass diese die Opfer der Katastrophe von Katrina erreichten. Dazu gehörten Kleidung, Bettwäsche, Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter. Sie lagerten diese Materialien jahrelang und GABEN die Vorräte dann weg, lange nachdem Katrina vorbei war. Die FEMA behauptete, die Vorräte seien „über den Bedarf hinausgegangen“. Dieser Bericht und alle damit zusammenhängenden Artikel scheinen nun in den Archiven von CNN zu fehlen.

Wir haben gerade eine Wiederholung dieses Verhaltens von der FEMA und den ihr unterstellten Behörden erlebt. Wir haben gesehen, wie örtliche Wieder wurden Lieferungen blockiert, Menschen mit Drohnen wurde gesagt, sie sollten nicht bei der Suche nach Überlebenden helfen, Menschen mit Hubschraubern wurden bedroht, weil sie bei der Rettung von Überlebenden halfen, und wochenlang erreichte nur wenig Hilfe die Opfer von Helene. Elon Musks Starlink wurde sogar daran gehindert, Satelliten-Internetdienste in den betroffenen Regionen bereitzustellen, bis die Geschichte landesweit bekannt wurde und das Verkehrsministerium gezwungen war, sich des Problems anzunehmen.

Es ist wieder wie bei Katrina, und die FEMA scheint immer Ausreden zu haben.

Aber warum? Man sollte meinen, dass Biden und Harris angesichts der nur noch wenige Wochen entfernten Wahl die Chance ergreifen würden, kompetent und nützlich zu wirken. Stattdessen haben sie nichts weiter getan, als Überlebenden einen 750-Dollar-Hilfsscheck anzubieten (der den Menschen vielleicht eine Woche lang das Überleben sichert) und die Menschen dann an Bundesprogramme zu verweisen, von denen sie erst nach vielen Monaten profitieren können.

Ich behaupte, dass dies alles Absicht ist. Die FEMA und die Bundesregierung im Allgemeinen wenden immer noch Protokolle an, die der Operation Garden Plot ähneln, und verfolgen dabei zwei Ziele:

Erstens versuchen sie, die Bevölkerung an die Idee zu gewöhnen, dass Zivilisten sich nicht selbst helfen können und dass sie nichts tun sollten. Sie tun dies, indem sie sich ständig in die Bemühungen der Zivilbevölkerung einmischen und Spenden unterbrechen. Wenn die Zivilbevölkerung eigenständig daran arbeitet, US-Gemeinden vor einer Katastrophe zu bewahren, dann werden sie vielleicht eines Tages erkennen, dass sie die Bundesregierung für nichts brauchen. Die Regierung BRAUCHT Menschen, die glauben, dass sie ohne staatliche Hilfe und Schutz nicht überleben können. Zum Glück scheint es, zumindest nach Helene, dass viele Gemeinden eigenständig daran arbeiten, die Situation zu beheben.

Wenn Zivilisten anfangen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wird die Maschinerie der Behörden überflüssig.

Zweitens vermute ich, dass die FEMA die Lage testet, um zu sehen, wie viel sie sich erlauben kann. Katrina war ein klarer Beta-Test für das Kriegsrecht, getarnt als Notfallmaßnahme. Katrina war Garden Plot und Rex-84 wurde realisiert. Sie wollen sehen, was die Amerikaner sich gefallen lassen. Helene ist eine weitere Gelegenheit für diese Behörden, offene Kontrolle auszuüben und zu sehen, ob die Amerikaner sich anpassen oder rebellieren.

Wenn die FEMA wirklich aufrichtig bemüht ist, den Amerikanern zu helfen, dann verhalten sie sich sicherlich nicht so. Die Kritik an Helene nimmt zu und die empörte Haltung der FEMA gegenüber ihren eigenen Versäumnissen ist inakzeptabel. Sie sollten für ihre Pflichtversäumnisse bestraft werden. Vorausgesetzt, sie versagen tatsächlich.

Vielleicht betrachten sie die Tragödie der Untätigkeit der Regierung im Zusammenhang mit Helene als Erfolg? Der springende Punkt ist, dass es nicht ausreicht, die FEMA als Hilfsquelle auszuschließen, wenn eine Katastrophe auf Sie zukommt. Das ist offensichtlich. Aber Sie müssen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Behörde direkt gegen Sie und Ihre Nachbarn arbeitet, wenn Sie versuchen, sich selbst zu helfen.