Impfstoffe und die Länge unseres Lebens

Von David Bell,

Die wirtschaftliche Notwendigkeit, Geld aus menschlichen Körpern zu gewinnen, hat verheerende Auswirkungen auf die medizinische Ausbildung und das Wissen, auf dem die medizinischen Berufe basieren. Nirgendwo wird dies deutlicher als im Bereich der Impfstoffe und ihrer Rolle bei der Bestimmung unserer Lebenserwartung.

Die Geschichte des längeren Lebens

Als Medizinstudent wurde mir beigebracht, dass der Grund dafür, dass wir in wohlhabenden Ländern heute viel länger leben als unsere Vorfahren, in den Verbesserungen der Lebensbedingungen, der sanitären Einrichtungen und der Ernährung liegt. Wir laufen nicht jeden Tag durch Abwasser und Pferdemist, essen von Fliegen befallenes Fleisch, trinken Wasser aus Quellen unterhalb der nächsten Latrinen oder schlafen zu acht in einem Raum auf ranzigem Bettzeug. Wir werden seltener geschlagen und haben mehr Freizeit. Antibiotika haben ebenfalls geholfen, kamen aber erst, nachdem die meisten dieser Erfolge bereits erzielt worden waren.

Die meisten Impfungen kamen sogar noch später und beseitigten einige Restmortalität bei „durch Impfung vermeidbaren Krankheiten“. Dies wurde alles in einem Hörsaal mit 300 Medizinstudenten mit den entsprechenden Daten zur Untermauerung dargelegt und als Tatsache akzeptiert. Denn für wohlhabendere Länder war und ist dies unbestreitbar wahr.

Ich habe kürzlich eine kleine Gruppe von Studierenden nach den Hauptgründen für die verbesserte Lebenserwartung gefragt und die Antwort lautete: „Impfungen.“ In einer anschließenden Sitzung zeigte ich einige der unten dargestellten Grafiken. Die Studierenden waren schockiert und fragten, woher ich diese Informationen habe. Es war tatsächlich ziemlich schwierig, sie zu finden. Ich erinnere mich, dass ich vor 20 Jahren danach gesucht und sie im Internet leicht gefunden habe.

Im Jahr 2024 musste ich mich erst durch eine Menge Informationen wühlen, die erklärten, wie Impfungen die Menschheit scheinbar gerettet haben und dass diejenigen, die das wiederholten, was ich als Student gelernt hatte, ein subversives Element seien, das das Allgemeinwohl untergrabe, Falschinformationen verbreite oder ähnliche dumme Behauptungen aufstelle. Wir haben uns sicherlich nicht weiterentwickelt.

Das bedeutet nicht, dass Impfungen keine großartige Idee sind. Eine gewisse Immunität vor einer Infektion kann einen Großteil des Schadens mindern, indem sie dem Körper einen Vorsprung bei der Abwehr verschafft. Es bedeutet nur, dass ihr Nutzen im Kontext verstanden werden muss, ebenso wie ihre Schäden. Seltsamerweise ist die Diskussion über Impfstoffe innerhalb der medizinischen Fachwelt zunehmend kontrovers geworden. Es ist, als ob eine Inquisition über den Berufsstand verhängt worden wäre, die jeden aufspürt, der noch immer ruhiges, rationales Denken über ein von oben diktiertes Dogma stellt. Wenn jedoch Wahrheit und eine besonnene Diskussion als Grundlage für Richtlinien dienen können, werden Impfungen effektiver sein.

Die hier gezeigten Diagramme aus Australien, den Vereinigten Staaten und England spiegeln die anderer wohlhabender Länder wider. Die gleichen Ergebnisse spiegeln sich in verschiedenen veröffentlichten Papieren wider. Fakten sind Fakten, auch wenn sie mit der Zeit schwieriger zu finden sind, weil sie unter Big-Search-Algorithmen begraben sind, die uns schützen sollen. Sie bleiben Fakten, auch wenn Medizinstudenten beigebracht wird, an alternative Realitäten zu glauben. Solche falschen Lehren, gepaart mit großen finanziellen Anreizen, treiben ihren Wunsch an, sicherzustellen, dass Kinder gemäß dem Impfplan ihres Landes „vollständig geimpft“ werden. Sie glauben zunehmend einer Lüge, einer unbestreitbaren Fehlinformation, dass dies der Grund dafür ist, dass die meisten Kinder in unseren Ländern heute aufwachsen, ohne den Tod eines Freundes oder Geschwisterkindes zu erleben.

Impfstoffe im Kontext

Die medizinische Fachwelt bezeichnet diese Krankheiten als „durch Impfung vermeidbar“, weil Unternehmen Impfstoffe verkaufen, die sie verhindern können. Sie sind weitgehend durch Impfung vermeidbar, und Impfstoffe verhindern, dass sie Menschen töten. Aber in wohlhabenden Ländern sind die Zahlen, die sie retten, ehrlich gesagt sehr niedrig.

Impfungen haben wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Ausrottung der Pocken gespielt. Wir können uns dessen natürlich nicht absolut sicher sein, da es keine Kontrollgruppe gab. Die Pocken verursachten Ausbrüche, die Bevölkerungsgruppen dezimierten, die seit Tausenden von Jahren von dem Virus isoliert waren, wie z. B. die Ureinwohner Amerikas, bei denen ein Impfstoff einen massiven Unterschied gemacht hätte.

Die Pocken hatten jedoch auch die Merkmale einer Krankheit, die durch gute Aufklärung im Bereich der öffentlichen Gesundheit und verbesserte Lebensstandards tatsächlich verschwinden könnte: Es gab kein Tierreservoir, die Krankheit musste durch engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen werden und war in der Regel leicht zu erkennen. Es ist wahrscheinlich, dass der Impfstoff ihren Rückgang erheblich beschleunigt hat, insbesondere in ärmeren Ländern.

Masern sind in ähnlicher Weise interessant. Wie die Grafik zeigt, war der größte Rückgang lange vor der Massenimpfung zu verzeichnen. Wie bei Keuchhusten wurde die Sterblichkeit wahrscheinlich teilweise durch die Einführung der Sauerstofftherapie gesenkt, aber hauptsächlich scheinen die Menschen einfach weniger anfällig für die Komplikationen zu sein.

Dennoch kann es sich um eine verheerende Krankheit handeln, die isolierte, immunologisch naive Bevölkerungsgruppen auf den pazifischen Inseln und anderswo, die bisher nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen waren, dezimierte und in Ländern mit niedrigem Einkommen auch heute noch vermeidbare Todesfälle bei Kindern verursacht. Maserntodesfälle werden oft mit Mikronährstoffmangel in Verbindung gebracht, wie z. B. Vitamin-A-Mangel, und eine Behebung dieses Problems würde auch viele andere Gesundheitsrisiken angehen. Dies wurde vor 30 Jahren betont.

Der Masernimpfstoff ist jedoch auch sehr wirksam, um Maserntodesfälle in anfälligen Bevölkerungsgruppen zu verhindern. Er hat nur sehr geringe Auswirkungen auf die Sterblichkeit in wohlhabenden Ländern, wo er hauptsächlich Infektionen und lästige Krankheiten verhindert, da nur wenige Kinder einen solchen Mikronährstoffmangel aufweisen, dass sie für sehr schwere Krankheiten anfällig sind. Er ist so gut darin, eine tatsächliche Infektion zu verhindern, dass es bei den Impfvorschriften für Masernimpfstoffe, die einige Länder erlassen, mehr um Autoritarismus als um die öffentliche Gesundheit geht.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind Masern riskiert, und Sie der Meinung sind, dass eine Impfung ein geringeres Risiko darstellt, können Sie Ihr Kind impfen lassen. Ihr Kind ist dann vor ungeimpften Personen geschützt, sodass es kein Interesse daran geben sollte, eine Impfung für diese Personen vorzuschreiben. Rational denkende, freie Menschen könnten damit leben.

Die Impfung gegen Hepatitis B und HPV (Humanes Papillomavirus) sind zwei weitere Kuriositäten. Wir planen die Impfung gegen Hepatitis B am ersten Lebenstag, obwohl diese Krankheit in westlichen Ländern hauptsächlich durch sexuellen Kontakt und intravenösen Drogenkonsum übertragen wird. Wenn die Eltern nicht infiziert sind (und alle Mütter werden untersucht), besteht bis zum späten Teenageralter, wenn die Person ihre eigene informierte Entscheidung treffen kann, kein wirkliches Risiko. Für ein Kind, das in einem Land mit einer Hepatitis-B-Positivrate von 30 % und einer schlechten Gesundheitsversorgung geboren wird, kann die Risiko-Nutzen-Rechnung zu einem anderen Ergebnis führen. An Leberversagen oder Leberkrebs zu sterben, ist keine angenehme Vorstellung.

Die HPV-Impfung, die Gebärmutterhalskrebs verhindern soll, wirft ein kompliziertes Bild auf. In westlichen Ländern, in denen die Sterblichkeitsrate bei Gebärmutterhalskrebs durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bereits gesunken ist, wird sie nur begrenzte Auswirkungen auf die Sterblichkeit haben. In anderen Teilen der Welt sieht die Situation ganz anders aus: Jährlich sterben über 300.000 Frauen an dieser qualvollen Krankheit, vor allem in Regionen wie Subsahara-Afrika, wo nur etwa 12 % der Frauen an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Dies geschieht nicht aus freien Stücken, sondern weil die Vorsorgeuntersuchungen nur schwer zugänglich sind. Da die Entwicklung von Krebs nach einer HPV-Infektion etwa 20 Jahre dauern kann, müssen wir uns bei der Berechnung des Nutzens auch auf (vernünftige) Annahmen über die Kausalität stützen. Die Gleichung variiert also eindeutig zwischen Frauen.

Um eine klare Einwilligung nach Aufklärung (oder sogar eine medizinische ethische Kompetenz) zu gewährleisten, müssten bei der Berechnung von Risiko und Nutzen Alter, Verhalten, Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen und die Häufigkeit unerwünschter Ereignisse berücksichtigt werden. Um die Häufigkeit unerwünschter Ereignisse zu ermitteln, wäre logischerweise ein Vergleich zwischen dem Impfstoff und etwas Neutralem wie Kochsalzlösung (anstelle anderer Impfstoffbestandteile) erforderlich. Da dieser Vergleich noch aussteht, sollten Frauen natürlich über diese Datenlücke informiert werden. Daher wäre eine pauschale Regelung zur HPV-Impfung unlogisch.

Die Geschichte der Diphtherie deutet darauf hin, dass die medizinische Behandlung eine wichtige Rolle bei ihrem Rückgang gespielt haben könnte. Der Rückgang fiel mit der Einführung der Antikörpertherapie (Antitoxin) zusammen, und der spätere Rückgang mit dem Toxoid-Impfstoff. Er fiel jedoch auch mit dem Rückgang anderer Atemwegserkrankungen im Kindesalter zusammen, bei denen es keine solchen Interventionen gab. Wir können uns also einfach nicht sicher sein.

Tetanustoxoid könnte ebenfalls eine Rolle gespielt haben, insbesondere bei Menschen mit höherem Risiko, wie Klempnern und Landwirten. Buchhalter müssen jedoch nicht mehr auf dem Weg ins Büro über mit Mist gepflasterte Straßen gehen, und diese allgemeine Säuberung der Umwelt wird einen Großteil der Veränderung bewirkt haben. Aus geschäftlichen Gründen, die etwas unklar sind, sind Auffrischungsimpfungen in vielen westlichen Ländern nur in Kombination mit Diphtherie- und Pertussis-Impfstoffen erhältlich, was für Erwachsene keinen zusätzlichen Nutzen, aber ein höheres Risiko bedeutet. Angesichts einer solchen Anomalie ist es schwer zu behaupten, dass Sicherheit und Nutzen die Hauptgründe sind.

Wissen, was wir nicht wissen

Alle Impfstoffe haben auch Nebenwirkungen. Auch wenn sie hier nicht besprochen werden, sind sie real und ich kenne Menschen, deren Gesundheit durch Impfungen zerstört wurde. Die Risikobewertung ist schwierig, da keine der in den USA für Kinder vorgesehenen Impfungen einer echten placebokontrollierten Studie unterzogen wurde. Sie werden in der Regel mit dem Rest des Inhalts der Ampulle (Chemikalien wie Adjuvantien und Konservierungsmittel, aber ohne Antigen oder inaktiviertes Virus – eine Mischung, die die Ursache für die meisten Nebenwirkungen sein kann) oder mit einem anderen Impfstoff verglichen.

Auf diese Weise kann nachgewiesen werden, dass sie nicht schlechter sind als der Vergleichsstoff, was in Ordnung wäre, wenn wir tatsächlich anständige placebokontrollierte Studien der Vergleichsstoffe hätten. Die meisten Ärzte, die Impfstoffe verschreiben, wissen dies mit ziemlicher Sicherheit nicht. (Es gibt eine gute, evidenzbasierte Erklärung für dieses Problem, die es wert ist, gelesen zu werden).

Die meisten Ärzte schenken wahrscheinlich auch dem Mangel an Studien, die die Wirkung der Verabreichung von Dutzenden von Dosen immunstimulierender Adjuvantien und Konservierungsmittel, einschließlich Aluminiumsalzen, an heranwachsende Kinder während ihrer Entwicklungsjahre untersuchen, wenig Beachtung. Für viele Kinder ist dies wahrscheinlich relativ harmlos, für einige jedoch schädlich, da die Biologie in der Regel so funktioniert. Wenn die Krankheit, gegen die es wirkt, jedoch so gut wie nie schwerwiegend ist, kann dieses „einige“ sehr bedeutsam werden. Jedes „einige“ ist ein Kind, dessen Eltern versuchen, das Richtige zu tun, und das darauf vertraut, dass die medizinische Einrichtung dies auch tut.

Für viele Menschen wäre nichts davon neu, da das Interesse an Impfstoffen und ihren Vor- und Nachteilen wächst. Die meisten Ärzte, die Impfungen durchführen, sind sich jedoch wahrscheinlich der meisten der oben genannten Punkte nicht bewusst, insbesondere diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten ihren Abschluss gemacht haben. Wenn sie sich dessen bewusst sind, werden sie wahrscheinlich Angst haben, darüber zu sprechen, da sie sonst Gefahr laufen, als „Impfgegner“ oder mit einem ähnlich kindischen Begriff bezeichnet zu werden, oder als Befürworter der „Impfskepsis“ angesehen zu werden. Impfskepsis ist das, was wir früher als informierte Einwilligung bezeichneten (oder als „erst denken, dann handeln“). Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir beschlossen, dass die informierte Einwilligung für eine ethische Medizin unerlässlich ist. Heute betrachtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein solches unabhängiges Denken als eine besonders gefährliche Bedrohung für ihre Interessen und die ihrer Sponsoren.

Viele Ärzte, die gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen haben, würden den Vortrag, den ich vor 40 Jahren besucht habe, als Risiko für die öffentliche Gesundheit betrachten, und die Fakten, die uns gezeigt wurden, als „Fehlinformationen“. Sie werden, zumindest in den USA, auch mit massiven Schulden abschließen und stark von den Subventionen abhängig sein, die sie von Krankenversicherern erhalten können, zu denen auch das Anbieten oder Durchführen von Impfungen gehört. Deshalb können sie intelligente Menschen, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen und sie hinterfragen, so abfällig behandeln. Sie sind nicht aggressiv oder schlagen absichtlich für Big Pharma ein; sie sind nur so indoktriniert, was den Verkauf dieser Gesundheitsprodukte angeht, und so finanziell und beruflich davon abhängig, dass dies der beste Weg ist, dass sie nicht in der Lage sind, eine unabhängige, rationale, evidenzbasierte Haltung zu artikulieren.

Einen rationalen Weg einschlagen

Um die Impfproblematik zu verstehen, muss die Öffentlichkeit begreifen, dass die medizinischen und öffentlichen Gesundheitsberufe ihre Fähigkeit zur Vernunft verloren haben. Sie sind Experten darin, das zu wiederholen, was ihnen beigebracht wurde, aber nicht darin, die Realität zu entschlüsseln. Auf der anderen Seite der Impfgegner gibt es auch Fanatiker und Dogmatiker, die zwar die Schäden sehen, aber nicht das Gute.

Sie spielen die Tatsache, dass jährlich mehrere hunderttausend Menschen an Gebärmutterhalskrebs sterben, herunter und haben noch nie den herzzerreißenden Anblick eines Babys erlebt, das in einem Land mit niedrigem Einkommen an Tetanus stirbt, ohne dass man in der Lage wäre, seine Schmerzen zu lindern. Sie mussten noch nie einen Tollwutkranken nach Hause schicken, um dort zu sterben, weil das örtliche medizinische System einfach nichts für ihn tun kann, sobald die Symptome auftreten.

In Bezug auf die Impfpolitik ist die Öffentlichkeit meist auf sich allein gestellt. Man muss verstehen, dass es wie bei jedem Medikament echte Risiken und echte Vorteile gibt. Man muss verstehen, dass der Hauptgrund, warum wir nicht an vielen der Infektionskrankheiten sterben, die wir früher hatten, wenig mit Impfungen zu tun hat. Hören Sie einem Arzt zu und stellen Sie ihm dann einige gezielte Fragen, um festzustellen, ob er Ihr Kind im Kontext betrachtet und beide Seiten abwägt oder einfach nur ein Skript aufsagt.

Wenn die Vorteile eindeutig die Risiken überwiegen, sind Impfungen sinnvoll. Sie sind eine dumme Idee, wenn das Gegenteil der Fall ist. Es ist schwierig, sich in der Fülle an Informationen zurechtzufinden, aber die Öffentlichkeit muss dies tun, bis sich die medizinische Einrichtung von den Fesseln ihrer Sponsoren befreit und aufholt.

Jeder sollte zögern, sich aus kommerziellen Gründen etwas injizieren zu lassen. Wir sollten noch mehr zögern, wenn die Person, die es injiziert, auch für ihre Einwilligung belohnt wird. Ärzte sollten zögern, jemandem Chemikalien und Metallsalze zu injizieren, es sei denn, sie haben starke Erwartungen an den Nettonutzen. Bei Impfstoffen, wie bei Antibiotika und fast allen anderen Arzneimitteln, ist dies manchmal der Fall und manchmal nicht.

Natürlich sollten Regierungen die Injektion von kommerziellen Chemikalien nicht als Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben vorschreiben – das wäre lächerlich. Ein Staat kann niemals solche individuellen Kosten-Nutzen-Bewertungen vornehmen, und in einer Demokratie bezahlen wir die Regierung sicherlich nicht dafür, dass sie unsere Körper besitzt und lenkt.

Das ist alles so offensichtlich und entspricht der konventionellen evidenzbasierten Praxis, dass man sich wirklich fragt, worum es bei dem ganzen Aufhebens geht.