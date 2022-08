Tom Callender: Wir stehen seit 2020 unter Kriegsrecht und es wird noch schlimmer werden

Letzte Woche führte Zeee Media ein Interview mit Todd Callender. Sie sprachen über den Pandemievertrag der WHO, Affenpocken, die weltweite Militarisierung des Gesundheitswesens, die Kontrolle der OECD über die Länder weltweit und darüber, was wir tun können, um dem Ganzen ein Ende zu setzen.

Die Welt hat endlich die Chance gehabt, hinter den Vorhang zu schauen, und jetzt sind wir in den letzten Zügen, sagte Callender zu Maria Zeee, der Moderatorin von Zeee Media. Dies ist unsere letzte Chance, unseren Regierungen die Stirn zu bieten und das Ganze zu stoppen.

Todd Callender ist ein amerikanischer Anwalt. Er ist seit mehr als 20 Jahren in der Invaliditäts-, Kranken- und Lebensversicherungsbranche tätig und konzentriert sich auf die internationale Konvergenz von biomedizinischen, Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken im globalen rechtlichen Kontext. Gegenwärtig ist er Hauptklägervertreter in einem laufenden Bundesrechtsstreit im Zusammenhang mit der obligatorischen Covid-Impfung von Angehörigen der US-Streitkräfte.

Militarisierung der öffentlichen Gesundheit

Im obigen Video erklärte Callender gegenüber Zeee, was ihn an der jüngsten Affenpocken-Erklärung der WHO am meisten beunruhigt habe, sei die Verwendung ihrer magischen“ juristischen Worte: „Öffentlicher Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung“.

Callender führte eine Wortsuche im National Defence Authorisation Act for Fiscal Year 2022 und im vorgeschlagenen Gesetz für 2023 durch, wobei er den Suchbegriff „public health“ verwendete. Der Begriff taucht überall in dem Dokument auf, und „wenn man etwas tiefer gräbt, stellt man fest, dass die Zuständigkeit für die öffentliche Gesundheit tatsächlich beim US-Verteidigungsministerium liegt, und zwar bei der Defence Health Agency. Und, was ich gar nicht wusste, wir haben eine Public Health Security Agency in den US-Streitkräften – tatsächlich gibt es dort bereits 6.000 Offiziere, das ist eine Position in Uniform“, sagte Callender.

Im National Defence Authorisation Act for Fiscal Year 2022, der den Haushalt des US-Verteidigungsministeriums festlegt, wird auf Notfallbefugnisse, die Public Health Security Agency und eine Global Health Security Agency verwiesen. „Im Grunde genommen wird die Funktion der öffentlichen Gesundheit aus dem Gesundheitsministerium ausgegliedert. [Das Gesundheitsministerium bleibt zwar weiterhin involviert, aber es wird nun vom Verteidigungsministerium und insbesondere von der Agentur für Gesundheitssicherheit im Verteidigungsbereich kontrolliert. Es handelt sich also um eine Militarisierung der öffentlichen Gesundheit“, erklärte Callender.

Seit „Tedros der Terrorist“ Adhanom Gebreyesus im Gegensatz zu den Beratern der WHO erklärt hat, dass die Affenpocken eine internationale gesundheitliche Notlage darstellen, wissen wir, dass sie den internationalen Pandemievertrag nutzen werden, so dass jedes Land vertraglich verpflichtet ist, das Gleiche zu tun. Callender erklärte, warum Tedros seine Berater ignorierte und die Erklärung abgab:

„Die Notstandsbefugnisse der Vereinigten Staaten liefen im Juli dieses Jahres aus. Sie mussten diese Erklärung abgeben, denn um die Aussetzung unserer Verfassung, die Aussetzung unserer Menschenrechte, aufrechtzuerhalten – das ist es, was diese Erklärungen bewirken – mussten sie eine neue haben.“

Die globale Tyrannei geht weiter, so Callender, und jetzt bewegen wir uns auf das militärisch-medizinische Kriegsrecht zu.

Die rechtlichen Auswirkungen der Verhängung des Kriegsrechts sind in den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich, aber im Allgemeinen beinhalten sie eine Aussetzung der normalen Bürgerrechte und die Ausweitung der Militärgerichtsbarkeit oder des Militärrechts auf die Zivilbevölkerung. Auch wenn ein Kriegszustand theoretisch nur vorübergehend gilt, kann er de facto auf unbestimmte Zeit andauern.

Die Länder haben das Kriegsrecht nicht im Sinne einer spezifischen rechtlichen Erklärung ausgerufen, aber seit Beginn der Covid-Ära haben die der Bevölkerung auferlegten Beschränkungen gezeigt, dass das Kriegsrecht in Kraft ist.

„Unsere Menschenrechte, unsere Grundrechte und unsere verfassungsmäßigen Rechte wurden außer Kraft gesetzt. Das sieht man an der Art und Weise, wie wir alle behandelt wurden: Wir wurden in unseren Häusern eingesperrt, das nennt man Freiheitsberaubung; uns wurde ein ordnungsgemäßes Verfahren verweigert; uns wurde der Zugang zu Gerichten verweigert; uns wurde alles verweigert und wir wurden von der Polizei zusammengeschlagen. Es tut mir leid, aber wie würden Sie das anders nennen als Eherecht“, sagte Callender.

Als Minister Austin verlangte, dass die experimentellen Covid-Injektionen ausnahmslos allen Militärangehörigen zur Verfügung gestellt werden sollten, habe er die Anwendung von Gewalt genehmigt, so Callender, und das sei kein Versehen gewesen:

„Der einzige Grund, warum wir ihn davon abhalten konnten, war, dass es sich um experimentelle Spritzen handelte. Was passiert das nächste Mal, wenn alle mRNA-Spritzen tatsächlich zugelassen sind (so hat es die FDA gesagt)? Dann gibt es kein Halten mehr. Sie werden obligatorisch sein, und das Militär wird die Macht haben, dies zu tun.

„Und wenn Sie sich das HHS-Budget ansehen, werden Sie feststellen, dass das Ziel der Übung darin besteht, die öffentliche Gesundheit überall auf der Welt innerhalb von 36 Stunden zu verbessern.“

Im Mai diskutierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf der 75. Weltgesundheitsversammlung den vorgeschlagenen globalen Pandemievertrag. „Die Mitgliedsstaaten gingen dorthin, um zu kapitulieren und ihre nationale Souveränität aufzugeben“, sagte Callender, „in Wirklichkeit hatten sie das bereits getan, als sie 1948 der WHO beitraten – sie verpflichteten sich alle, sich an das zu halten, was auch immer die WHO ausarbeiten würde.“ Nur die USA hatten einen Vorbehalt: vorausgesetzt, dass es verfassungsgemäß ist. „Meines Erachtens wurde auch das aufgegeben“, sagte Callender.

Kurz gesagt, der Generaldirektor der WHO kann sogar einen verdächtigen Schnupfen finden, wenn er will, in jedem Teil des Planeten, und alle Mitgliedsstaaten müssen das unterstützen, erklärte Callender:

„Wenn das in Timbuktu wäre, wäre das US-Militär den Menschen in Timbuktu gegenüber ebenso verpflichtet, das gemäß den Anweisungen der WHO zu behandeln. Es ist also eine allmächtige Macht.

„Sie haben jetzt die Kontrolle über den gesamten Planeten durch die öffentliche Gesundheit mit einer obligatorischen Politik übernommen [und] mit all den finanziellen Mitteln und der militärischen Macht dahinter.“

Sie unternehmen wirklich Schritte, um die öffentliche Gesundheit auf der ganzen Welt zu militarisieren, indem sie alles Militär einsetzen, das gerade zur Verfügung steht.

Die Datenerhebung von WHO und OECD

Im Pandemievertrag der WHO wird erwähnt, dass die gemeinsame Nutzung von Daten durch Regierungen und Industrie eine Grundlage ihres Governance-Plans ist. Die WHO verfügt über eine Abteilung für Telekommunikations- und Informationssysteme, deren Aufgabe es ist, diese Daten auf der ganzen Welt zu teilen.

„Finden Sie es nicht seltsam, dass gerade die Telekommunikation als wichtiger Akteur genannt wird? Das sind die gleichen Leute, die 5G auf der ganzen Welt einrichten. Das sind dieselben Leute, die die fehlenden Compliance-Richtlinien und -Verfahren für jedermanns Impfpass ausarbeiten. All dies wird von der WHO unter dringenden Umständen vorangetrieben, weil es einen Notfall gibt. Es gibt immer einen Notfall. Es wird immer einen Notfall geben.“

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“), der steuer- und finanzpolitische Arm der Vereinten Nationen, hat bereits die Steuerkodizes, die medizinischen Kodizes und die Handelskodizes aller Länder harmonisiert.

„Es ist bereits geschehen, und sie haben eine gigantische Informationsmatrix, genannt ‚Common Reporting Standard‘, in der alle privaten Informationen, die sich auf irgendetwas von Wert beziehen – Konten, Aktien, Anleihen, was auch immer – jetzt von der OECD gespeichert werden. Und sie kontrolliert die Steuer- und Finanzpolitik.

„Am 1. Januar 2016 haben alle Mitgliedsstaaten ihre Souveränität über ihre Steuer- und Finanzpolitik an die OECD abgetreten … [In jedem Mitgliedsland] ist die ‚zuständige Behörde‘ [ ] der Beauftragte der OECD. Das ist derjenige, der das Land leitet. Unsere Premierminister bedeuten nichts anderes als eine Art öffentliche Fassade. Die wirkliche Macht ist bereits vorhanden. Die WHO ist nur für unsere biologischen Einrichtungen zuständig. Aber die OECD hat bereits die Kontrolle über jedermanns Geld, jedermanns Ressourcen.“

Was können wir tun, um es zu stoppen?

Die Welt hatte endlich die Chance, hinter den Vorhang zu sehen. Wir befinden uns in den letzten Zügen. Dies ist unsere letzte Chance, unseren Regierungen die Stirn zu bieten und sie zu stoppen. Was kann also getan werden?

„Wir haben die Möglichkeit, bei allen Dingen, die nicht lokal sind, aufzustehen und auszusteigen. Ohne Strafverfolgung gibt es kein Gesetz. Wir müssen also in der Lage sein, die Menschen in Uniform, sei es beim Militär, bei der Polizei oder sogar auf niedriger Regierungsebene, für alle lokalen Dinge zu gewinnen, sie zu kooptieren, um sie zu verstehen. Es gibt kein Entrinnen. Man kann nicht in ein anderes Land fliehen. Es gibt keinen Ort, an den man gehen kann – 196 Länder haben dem zugestimmt … sie haben zugestimmt, uns zu töten … die kurze Antwort ist, dass wir zu viele sind, als dass sie uns an der Spitze kontrollieren könnten.“

Weitere Ressourcen:

National Defence Authorisation Act for Fiscal Year 2022, Public Law 117-81 117th Congress, 27. Dezember 2021 (pdf)

Australischer Nationaler Aktionsplan für Gesundheitssicherheit 2019-2023 (pdf)

Aktuelles zum globalen Pandemievertrag der WHO

Das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium („INB“) hat soeben seine zweite Sitzung in Genf beendet, um den sogenannten „Pandemievertrag“ zu erörtern.

Die WHO hat einen Arbeitsentwurf für den Vertrag ausgearbeitet, der von den Mitgliedstaaten in Genf diskutiert wurde.

Das Projekt erkennt „die zentrale Rolle der WHO bei der Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung als internationales Lenkungs- und Koordinierungsgremium an, das wissenschaftliche Erkenntnisse sammelt und erarbeitet“.

Die Diskussion darüber, ob der Vertrag verbindlich oder nicht verbindlich sein soll, wurde vom INB nicht an die Öffentlichkeit getragen.

Bis November 2022 wird das INB-Büro auf der Grundlage zusätzlicher Beiträge der Mitgliedstaaten einen weiteren Entwurf ausarbeiten, und dann werden die offiziellen Verhandlungen beginnen.

Nach den Annahmen des INB soll der Vertrag bis Ende Mai 2024 verabschiedet werden.

Den Link zum Vertragsentwurf finden Sie HIER (pdf).