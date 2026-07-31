Tony Fauci erlitt eine COVID-Impfschädigung

Von Steve Kirsch

Ein Lungeninfarkt ist eine bekannte Nebenwirkung des COVID-Impfstoffs. Fauci litt daran, wurde behandelt, und anstatt die Menschen zu warnen, schwieg er, um keine Impfskepsis zu schüren.

Die Beweise für die Lungeninfarkt-Schädigung

Hier sind die Beweise für seine Impfstoff-Nebenwirkung. Er hat sich öffentlich nicht zu seiner COVID-Impfschädigung geäußert. Der einzige Grund, warum wir überhaupt davon wissen, ist, dass Rand Paul sein Tagebuch veröffentlicht hat.

Die VAERS-Daten zeigen, dass der COVID-Impfstoff der einzige Impfstoff in der Geschichte von VAERS ist, bei dem eine signifikante Anzahl von Lungeninfarkten aufgetreten ist

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der Nebenwirkungsmeldungen nach Impfstofftyp für alle in VAERS erfassten Impfstoffe aus den letzten über 35 Jahren. Wie Sie sehen können, ist der COVID-Impfstoff der EINZIGE Impfstoff in der Geschichte, der diese Nebenwirkung verursacht.

Zeitpunkt des Auftretens

Fauci wurde im Januar 2021 geimpft (zweite Moderna-Impfung) und erlitt den Infarkt im Juni, also fünf Monate später. Ich habe daher überprüft, ob der Zeitraum bis zum Auftreten mit den gemeldeten Fällen übereinstimmt. Man muss jedoch bedenken, dass nur sehr wenige Menschen Fälle melden, bei denen der Zeitraum bis zum Auftreten mehr als 30 Tage beträgt, da sie keinen Zusammenhang herstellen und denken: „Ach, das hat nichts damit zu tun.“ Daher sind Ausbrüche, die später als 30 Tage nach der Impfung auftreten, künstlich unterrepräsentiert. Dennoch sind die Zahlen signifikant.

Zusammenfassung

Fauci glaubte also tatsächlich, dass der Impfstoff wirkte, denn sein Tagebuch belegt, dass er ihn tatsächlich erhalten hat und dadurch schwer geschädigt wurde.

Anstatt die Menschen zu warnen, verschwieg er seine Schädigung, um die Impfskepsis zu verringern.

Schließlich würde es wirklich schlecht aussehen, wenn die Öffentlichkeit wüsste, dass der führende Befürworter des „sicheren und wirksamen“ COVID-Impfstoffs eine schwere Impfschädigung erlitten hat, nicht wahr?