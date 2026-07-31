Eine Gerichtsentscheidung vom April verpflichtete Polen und Rumänien, Pfizer etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bzw. 640 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen und Gebühren für zusätzliche COVID-19-Impfstoffdosen zu zahlen, die die Länder aufgrund eines 2021 zwischen der Europäischen Kommission unterzeichneten Vertrags kaufen mussten. Die Länder weigerten sich 2022, weitere Impfstofflieferungen anzunehmen, und beriefen sich auf die sinkende Nachfrage nach den Impfungen.

von Michael Nevradakis, Ph.D.

Ein Impfvertragsstreit zwischen Pfizer und der Europäischen Union (EU) hat dazu geführt, dass Pfizer Milliarden von Dollar an Geldern für die Flugsicherung in Polen und Rumänien eingefroren hat.

Eurocontrol, eine zwischenstaatliche Organisation, die die Flugsicherungsverwaltung in ganz Europa koordiniert, teilte den Flugsicherungsbehörden Polens und Rumäniens Anfang dieses Monats mit, dass sie die Gelder einfriere, nachdem Pfizer eine Gerichtsentscheidung aus Brüssel vom April vollstreckt hatte.

Die Entscheidung vom 1. April verpflichtet Polen und Rumänien, Pfizer etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bzw. 640 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen und Gebühren für zusätzliche Impfstoffdosen zu zahlen, gemäß einem 2021 zwischen der Europäischen Kommission – der Exekutive der EU – und Pfizer unterzeichneten Vertrag.

Polen und Rumänien lehnten 2022 weitere COVID-19-Impfstofflieferungen ab und beriefen sich auf die sinkende Nachfrage nach den Impfungen, so Bloomberg. Polen verwies auch auf den finanziellen Druck, dem es nach der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Ukraine-Konflikt ausgesetzt war.

Brussels Signal berichtete, dass Polen einige seiner überschüssigen Impfstoffdosen verkauft oder gespendet habe. Laut dem rumänischen Politikwissenschaftler Dragos Moldovean „gehörte Rumänien zu den europäischen Ländern mit den niedrigsten COVID-19-Impfraten.“

Diese Handlungen veranlassten Pfizer, die Länder 2023 zu verklagen, was zu der Entscheidung vom 1. April führte.

In einer Erklärung gegenüber The Defender erklärte das Warschauer Wirtschaftsinstitut (WEI), dass der Fall, der aufgrund der Berufung der beiden Länder noch anhängig ist, in Belgien verhandelt werde, weil der Vertrag der EU nach belgischem Recht geregelt sei.

Die polnischen und rumänischen Behörden haben angekündigt, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen werden. Der polnische öffentlich-rechtliche Sender TVP World berichtete, dass Polen einen Aufschub der Vollstreckung des Urteils vom 1. April bis zur Entscheidung über seine Berufung beantragt habe, der belgische Gerichtshof diesen Antrag jedoch abgelehnt habe.

Die niederländische Anwältin Meike Terhorst, die nicht in den Rechtsstreit involviert ist, nannte das Vorgehen von Pfizer „empörend und unethisch“ und argumentierte, dass es „möglicherweise die Sicherheit von Flügen von oder nach Polen und/oder Rumänien gefährden könnte“, indem es den Flugsicherungsbehörden dieser Länder die für ihren Betrieb erforderlichen Mittel entziehe.

Łukasz Wojdyga, Direktor des Zentrums für Strategische Studien des WEI, vertrat eine andere Ansicht. Er sagte, dass Pfizer zwar seine Rechte nach dem Gesetz ausübe, die es ihm erlaubten, die umstrittenen Gelder trotz der zu erwartenden Berufungen einzufrieren, der Fokus jedoch auf den Mängeln im Vertrag der EU liegen sollte. Er sagte:

„Auch wenn diese Form der Vollstreckung nach belgischem Recht zulässig ist, erscheint es mir unverhältnismäßig und unverantwortlich, die Hauptfinanzierungsquelle einer für die Flugsicherheit zuständigen Institution anzugreifen.

„Gleichzeitig hat ein Gläubiger das Recht, ein Gerichtsurteil zu vollstrecken und die Interessen seiner Aktionäre mit allen rechtmäßigen Mitteln zu schützen.“

„Aus diesem Grund sollte der Hauptfokus nicht darauf liegen, Pfizer für die Geltendmachung seiner Forderung zu verurteilen. Es sollte darauf liegen, wie der Vertrag überhaupt ausgehandelt, genehmigt und unterzeichnet wurde.“

Einige Rechts- und Politikexperten, die mit The Defender sprachen, deuteten an, dass Pfizer andere Möglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten, als sofort die in Belgien gehaltenen Gelder der beiden Länder einzufrieren. Andere Experten deuten an, dass der Vertrag der EU mit Pfizer selbst ungültig sei, da er durch ein fragwürdiges und möglicherweise illegales Verfahren unterzeichnet wurde.

EU hat Pfizer-CEO-Textnachrichten trotz Urteils nicht offengelegt

Der EU-Pfizer-Vertrag ist seit langem unter Beobachtung. Für Wojdyga ist die zentrale Frage nicht, ob Pfizer Anspruch auf das hat, was ihm geschuldet wird. Es geht darum, wie europäische und nationale Behörden erlauben konnten, dass ein so „großer, teurer und einseitiger Vertrag unterzeichnet wurde, der die Steuerzahler den Großteil des Risikos tragen ließ.“

Laut Brussels Signal war der 35-Milliarden-Euro-Vertrag (40 Milliarden US-Dollar) zwischen der EU und Pfizer „einer der größten in der Geschichte des EU-Vergabewesens.“ Er wurde unterzeichnet, während „Behauptungen aufkamen, dass die EU bis zum Fünfzehnfachen der Produktionskosten pro Dosis bezahlt haben könnte, was Bedenken aufwirft, dass Milliarden von Steuergeldern überbezahlt wurden.“

Es gibt auch Fragen dazu, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Vertrag mit Pfizer-CEO Albert Bourla aushandelte, und zu möglichen Interessenkonflikten zwischen den beiden Parteien.

Letztes Jahr entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Europäische Kommission gegen EU-Recht verstieß, indem sie die Anfrage der New York Times ablehnte, Textnachrichten im Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen von der Leyen und Bourla einzusehen.

Die Europäische Kommission behauptete, sie habe die Textnachrichten nicht. Aber laut dem Urteil lieferte die Kommission keine „plausiblen Erklärungen“, um die „Nichtexistenz oder den Nichtbesitz“ der Dokumente zu rechtfertigen. Die Kommission hatte zuvor behauptet, die Texte fielen nicht unter den Begriff „Dokumente“, so Politico.

Im Jahr 2024 entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Entscheidung der Kommission, während der Pandemie Schlüsselteile von COVID-19-Impfverträgen mit Pharmaunternehmen stark zu schwärzen, gegen Transparenzregeln verstieß.

Im Jahr 2023 blockierte das Europäische Parlament einen Versuch, von der Leyen zu den Textnachrichten ins Kreuzverhör zu nehmen. Im Vorjahr weigerte sich Bourla, vor dem Europäischen Parlament über die Vertragsbedingungen auszusagen.

Laut Brussels Signal „richtete sich die Prüfung auf mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit von der Leyens Familie“, da ihr Ehemann Heiko „medizinischer Direktor bei Orgenesisi ist, einem Biotech-Unternehmen, das EU-Mittel erhielt und mit Pfizer zusammenarbeitete.“

Laut dem Aktivisten Frederic Baldan, CEO von CEBiz:

„Ursula von der Leyen umging ohne Mandat die Ausschüsse und verhandelte direkt mit Albert Bourla über Signal-Nachrichten, die so programmiert waren, dass sie sich selbst zerstören. Sie umging damit die Anti-Korruptionsschutzmaßnahmen ihrer eigenen Kommission. Der Preis stieg auf unerklärliche Weise an, und die bestellten Mengen wurden wahnsinnig.“

Wojdyga stellte fest, dass die Kommission das Urteil von 2025 nicht rechtzeitig anfocht, „was das Urteil rechtskräftig machte.“ Doch die Textnachrichten wurden immer noch nicht veröffentlicht. Gheorghe Piperea, Mitglied des Europäischen Parlaments, sagte: „Der Inhalt dieser Nachrichten bleibt bis heute geheim.“

Im Jahr 2022 durchgesickerte Dokumente zeigten, dass US- und EU-Beamte die europäischen Arzneimittelregulierer unter Druck setzten, die Zulassung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech trotz Sicherheitsbedenken zu beschleunigen.

Laut dem rumänischen Politikwissenschaftler Dragos Moldoveanu bleiben Fragen offen, wie die Parteien die Anzahl der Dosen festlegten, die jedes Land im Rahmen des Vertrags erhalten sollte.

„Rumänien bestellte 120 Millionen Impfstoffdosen, basierend auf einer ‚auf EU-Ebene verabschiedeten Strategie‘, obwohl Rumäniens Bevölkerung weniger als 20 Millionen Menschen beträgt“, so Moldoveanu.

Für Piperea hätte der EU-Pfizer-Vertrag von Anfang an „nie existieren dürfen“, weil die EU Befugnisse übernommen habe, die sie nach den Verträgen der Europäischen Union nicht habe.

„Die Kommission hat das Subsidiaritätsprinzip verletzt, das die geteilten Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten regelt. Die Gesundheitspolitik fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, nicht der Kommission. Die Mitgliedstaaten können in diesen Gesundheitspolitiken unterstützt werden, aber sie dürfen nicht von der Kommission ersetzt werden“, so Piperea.

Das bedeutet auch, dass Pfizer, wenn es der Meinung war, dass die Vertragsbedingungen verletzt wurden, Schadensersatz von der EU hätte fordern müssen, nicht von einzelnen Staaten wie Rumänien und Polen.

Die Verklagung der EU hätte jedoch offenbart, „dass der äußerst enge Kreis der Personen, die die Verhandlungen führten – von der Leyen … zusammen mit zwei oder drei anonymen Direktoren der Europäischen Arzneimittel-Agentur – weder die Kompetenz noch das Mandat besaßen, die Mitgliedstaaten an Zahlungen zu binden“, so Piperea.

Wojdyga sagte, alle 27 EU-Regierungen seien im Lenkungsausschuss vertreten gewesen, während das gemeinsame Verhandlungsteam mit Pfizer „die Kommission und sieben Mitgliedstaaten, einschließlich Polen, umfasste.“

Die Mitgliedstaaten waren für die Bestellung, Zahlung und Annahme der Lieferung gemäß den Bedingungen des Abkommens verantwortlich.

Jedoch sei „der Entscheidungsprozess von Bedeutung“, so Wojdyga. „Sobald die Bedingungen eines Abkommens vorgelegt wurden, hatte ein Mitgliedstaat nur fünf Arbeitstage Zeit, um auszusteigen“, danach galt seine Zustimmung als rechtlich bindend.

Er fügte hinzu:

„Die Regierungen hatten also technisch gesehen eine Wahl. In der Realität hatten sie nur wenige Tage Zeit, um komplexe, mehrjährige finanzielle Verpflichtungen mitten in einer Pandemie zu bewerten, unter starkem politischem Druck und inmitten von Befürchtungen über Impfstoffknappheit. Das setzte die nationalen Regierungen erheblichem Zeitdruck aus und schränkte ihre Fähigkeit ein, eine vollständige rechtliche, finanzielle und gesundheitspolitische Prüfung durchzuführen.“

Baldan, der 2023 ein Strafverfahren gegen Pfizer wegen des Vertrags initiierte, sagte, dass Anwälte Ungarns und Polens in nichtöffentlicher Sitzung bestätigt hätten, dass sie „von der Leyen nie ein Verhandlungsmandat erteilt hatten“ und dass die Impfstoffbestellungen auf EU-Ebene aufgegeben worden seien und für sie „unerklärlich“ seien.

Baldan sagte, der Fall habe zu einem 1.000-seitigen Bericht der Anti-Korruptionsabteilung der belgischen Bundespolizei geführt, in dem festgestellt wurde, dass „ausreichende Elemente vorliegen, um die Straftaten zu begründen.“

Die belgische Polizei übergab die Ermittlungen jedoch an die Europäische Staatsanwaltschaft, die ihre Aufhebung beantragte.

„Dies ermöglichte es Pfizer, sein Zivilverfahren wiederaufzunehmen und Urteile gegen die Mitgliedstaaten zu erwirken, die sich weigerten zu zahlen“, so Baldan.

Hat Pfizer die Flugsicherheit und öffentliche Sicherheit in Polen und Rumänien gefährdet?

Es bleiben Fragen offen, ob das Einfrieren der von Eurocontrol gehaltenen Flugsicherungsgelder Polens und Rumäniens durch Pfizer den Flugverkehr und die öffentliche Sicherheit gefährden wird.

Laut TVP World sind die eingefrorenen Gelder „von entscheidender Bedeutung“, da sie mehr als 80 % der Einnahmen der staatlichen Flugsicherungsbehörde Polens, der Polish Air Navigation Services Agency (PANSA, oder PAZP), ausmachen.

Ohne die Gelder könnte die Agentur „schnell ihre finanzielle Liquidität verlieren, was es unmöglich machen würde, Hunderte von Fluglotsen zu bezahlen, deren Arbeit für jedes Passagierflugzeug, das startet, landet oder den polnischen Luftraum sicher durchfliegt, unerlässlich ist“, so Brussels Signal.

PANSA könnte auch die Fähigkeit verlieren, kritische Infrastruktur zu erhalten, einschließlich Radaranlagen und Kommunikationssysteme. „Für normale Bürger könnte dies Flugausfälle und sogar die Schließung des polnischen Luftraums bedeuten“, so Brussels Signal.

Romania Insider berichtete, dass die eingefrorenen Gelder 0,2 % seines BIP entsprechen, was „eine erhebliche Belastung zu einer Zeit darstellt, in der die Regierung versucht, das Haushaltsdefizit zu reduzieren.“

Piperea sagte, das Urteil vom April sei „zu einem äußerst ungelegenen Zeitpunkt in Rumänien gekommen, mitten in einer Rezession und einem großen Haushaltsdefizit.“

„Pfizer gefährdet die Öffentlichkeit, indem es die Flugsicherungsbehörde ROMATSA und den Staatshaushalt, der bereits unzureichend ist und Pensionen, Zulagen, Entschädigungen für Menschen mit Behinderungen und dergleichen nicht decken kann, ohne Mittel lässt.“

Wojdyga sagte, das Vorgehen von Pfizer sei legal – werfe aber Fragen auf.

„Ich würde das Einfrieren von Geldern, die den Flugnavigationsagenturen Polens und Rumäniens zustehen, nicht automatisch mit einer unmittelbaren Gefahr für die Passagiersicherheit gleichsetzen. Beide Agenturen sind noch in Betrieb, und beide Regierungen haben erklärt, sie würden ihre finanzielle Stabilität schützen und den Betrieb aufrechterhalten. Pfizer hat auch das Recht, seine Forderungen auf rechtmäßigem Wege durchzusetzen.

„Das Anvisieren der Hauptfinanzierungsquelle von Agenturen, die für die Flugsicherheit verantwortlich sind, muss jedoch Besorgnis erregen, zumal keine der Agenturen Vertragspartei des Impfvertrags war.“

„Es ist unwahrscheinlich, dass Pfizer den polnischen Luftraum schließen wird. Indem es jedoch die Einnahmen der PAZP anvisiert, hat es gezeigt, wie ein schlecht gestalteter öffentlicher Vertrag Probleme weit über den ursprünglichen Vertragsgegenstand hinaus verursachen kann“, schrieb das WEI.