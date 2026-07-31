Josh Hawley nimmt Fauci ins Kreuzverhör: „Sie wurden reich, während Menschen starben“

Calvin Freiburger

Der republikanische US-Senator Josh Hawley aus Missouri nahm den ehemaligen Corona-Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, am Mittwoch während einer Kongressanhörung über die Ursprünge des COVID-19-Virus scharf ins Visier. Die Republikaner setzen ihre Bemühungen fort, trotz der Begnadigung des umstrittenen Spitzenbeamten eine strafrechtliche Verfolgung zu erreichen.

Fauci war vor den Ausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten des Senats geladen worden. Dort berief er sich mehr als 100 Mal auf den Fünften Verfassungszusatz (der vor Selbstbelastung schützt), als er mit einer Reihe von Fragen zu seiner Rolle bei der staatlichen COVID-19-Reaktion, den Unterschieden zwischen seinen öffentlichen Aussagen und seinem tatsächlichen Wissen sowie zu den Ursprüngen des Virus konfrontiert wurde.

Zu den Fragestellern gehörte auch Hawley. Er begann damit, die Absurdität von Faucis Strategie aufzuzeigen, indem er ihm eine Reihe alltäglicher Fragen stellte, etwa: „Welcher Wochentag ist heute?“, „Welche Farbe tragen Sie?“ oder „Welche Farbe hat der Teppich vor Ihnen?“ Auf jede dieser Fragen antwortete Fauci mit derselben Formel:

Senator Josh Hawley @HawleyMO To Anthony Fauci: A Million People Dead & You're Getting Richhttps://t.co/9GTbPPNhtZ



Excerpted from:



Anthony Fauci Invokes 5th Amendment 111 Times, Refusing To Answer Questions During Senate Hearinghttps://t.co/yCBaCe4vWf



Full Committee Hearing… pic.twitter.com/bjaSAILAQM — David Sunfellow (@sunfellow) July 29, 2026

„Auf Anraten meines Rechtsbeistands lehne ich es respektvoll ab zu antworten und berufe mich auf meine Rechte aus dem Fünften Verfassungszusatz.“

„Lassen Sie uns eines klarstellen“, sagte Hawley. „Sie haben überhaupt keine Rechte aus dem Fünften Verfassungszusatz, weil Sie – wie Sie sehr genau wissen – begnadigt wurden. Der Oberste Gerichtshof hat dies seit mehr als einem Jahrhundert klargestellt. Im Fall Brown gegen Walker aus dem Jahr 1896 wurde entschieden, dass sich eine begnadigte Person nicht auf dieses Privileg berufen kann.“

„Hier geht es nicht um das Gesetz“, fuhr Hawley fort. „Es geht um Verachtung – Verachtung gegenüber diesem Gremium und Verachtung gegenüber dem amerikanischen Volk.“

„Aber ich glaube zu wissen, warum Sie das tun. Weil Sie keine Fragen beantworten wollen. Weil Sie alle möglichen schrecklichen Dinge getan haben. Während der Pandemie wurden Sie reich, nicht wahr? Sie wurden reich, während Menschen starben. Hunderttausende Amerikaner, am Ende mehr als eine Million, und Sie wurden reich. Und nicht nur das: Sie nutzten Bundesangestellte und Steuergelder, um Geldpreise für sich selbst zu beantragen und einzuwerben – Preisgelder im Gesamtwert von mehr als einer Million Dollar.“

Hawley befragte Fauci anschließend zu dessen ehemaligem Stabschef Greg Folkers und seiner persönlichen Assistentin Patricia Conrad. Beide sollen laut kürzlich veröffentlichten E-Mails Informationen für diese Auszeichnungen beschafft und eingeworben haben – nach Hawleys Darstellung ein Verstoß gegen Bundesrecht.

„Sie haben Ihre Mitarbeiter zu einer Vollzeit-Bewerbungsmaschine gemacht. Sie schrieben tatsächlich Leute an und fragten: ‚Glauben Sie, dass ich mich vielleicht qualifiziere?‘ Und dafür bekamen Sie Geld“, sagte Hawley. „Und es waren nicht nur ein oder zwei Mitarbeiter. Tatsächlich setzten Sie acht verschiedene Bundesbedienstete während ihrer Arbeitszeit und mit staatlichen Ressourcen ein, um Geldpreise für Sie einzuwerben.“

Während des gesamten Schlagabtauschs berief sich Fauci weiterhin auf den Fünften Verfassungszusatz, worauf Hawley schließlich erwiderte:

„Schweigen ist ein Eingeständnis.“

„Und hier ist der eigentliche Punkt“, fuhr er fort. „Am Ende ging es nicht wirklich um das Geld, oder? Es ging um Ihren Machtrausch.“

„Während all dieser Zeit wollten Sie der berühmteste Wissenschaftler der Welt sein. Sie waren so darauf fixiert, jede Auszeichnung und jeden Dollar mitzunehmen, den Sie bekommen konnten – nur weil Sie im Fernsehen sein wollten. Sie wollten der Sonnengott der Wissenschaft sein. Sie wollten derjenige sein, der über alles bestimmt. Sie wollten Trump angreifen. Sie wollten sicherstellen, dass Ihnen niemand das Rampenlicht stiehlt. Sie wollten der Mann sein. Sie hatten Zeit für ein Interview mit dem In Style Magazine.“

„Aber Sie können die Fragen des amerikanischen Volkes nicht beantworten“, sagte er weiter.

„Hier ist mein Fazit: Die ganze Zeit ging es nur um Sie. Irgendwann haben Sie Ihren Weg verloren. Vielleicht waren Sie einmal ein guter Staatsdiener. Ich weiß es nicht. Aber nachdem ich jetzt Ihre E-Mails gelesen und gesehen habe, wie Sie Ihre Mitarbeiter eingesetzt haben, kann ich sagen: Irgendwann drehte sich alles nur noch um Sie. Sie wurden zu einem Narzissten, einem Größenwahnsinnigen und einem Lügner. Sie haben das amerikanische Volk belogen. Sie haben dieses Gremium belogen. Und Sie haben Ihren Berufsstand damit entehrt. Sie nannten sich selbst den berühmtesten Wissenschaftler der Welt. In meinem ganzen Leben hat niemand der Wissenschaft mehr geschadet als Sie. Ich hoffe, Sie gehen nach Hause und schreiben das in Ihr Tagebuch.“

Fauci, der frühere Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), war lange Zeit ein weitgehend unbekannter Gesundheitsbeamter. Während des COVID-19-Ausbruchs im Jahr 2020 wurde er jedoch zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Pandemie. Die Medien feierten ihn zunächst, doch im Laufe der Zeit geriet seine Glaubwürdigkeit zunehmend unter Druck.

Im Februar 2020 erklärte Fauci, es gebe „absolut keinen Grund“, in den USA eine Maske zu tragen. Bereits im Juli sprach er sich dafür aus, dass Amerikaner nicht nur Masken, sondern auch Schutzbrillen und Gesichtsschilde tragen sollten. Spätere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass Maskenpflichten gegen COVID-19 keinen nachweisbaren Nutzen hatten.

Kritiker warfen Fauci außerdem vor, einerseits das Händeschütteln dauerhaft abschaffen zu wollen, andererseits aber zu erklären, sexuelle Kontakte mit Fremden seien in Ordnung, „wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen“. Ebenso unterstützte er Impfpflichten gegen COVID-19, obwohl er keine eindeutige Antwort darauf geben konnte oder wollte, warum Menschen mit einer bereits bestehenden natürlichen Immunität die Impfungen benötigten.

Im Januar 2024 räumte Fauci unter Eid ein, dass die weit verbreitete Sechs-Fuß-Abstandsregel „wahrscheinlich auf keinerlei Daten beruhte“ und „einfach irgendwie aufgetaucht“ sei.

Der wohl schwerwiegendste Vorwurf gegen Fauci betrifft jedoch seine Zustimmung zur staatlichen Finanzierung sogenannter Gain-of-Function-Forschung (GOF). Dabei werden Viren gezielt verändert, um ihre Eigenschaften zu untersuchen. Solche Forschung wurde unter anderem am umstrittenen Wuhan-Institut für Virologie in China finanziert – jenem Labor, aus dem COVID-19 nach Ansicht zahlreicher Hinweise stammen könnte.

Durchgesickerte E-Mails zeigten später, dass Fauci und andere führende Wissenschaftler bereits im Februar 2020 wussten, dass ein Laborunfall als Ursache möglich war. Dennoch bemühten sie sich laut den E-Mails, diese Theorie öffentlich zu diskreditieren, weil sie befürchteten, ein Eingeständnis könnte der „Wissenschaft und der internationalen Harmonie“ schaden.

Dennoch begnadigte der ehemalige Präsident Joe Biden Fauci für sämtliche möglichen Taten zwischen Januar 2014 und dem Ende seiner Präsidentschaft. Unter den Republikanern herrscht deshalb Uneinigkeit darüber, ob und wie Fauci dennoch zur Verantwortung gezogen werden kann.

Fauci verweigerte die Beantwortung der meisten Fragen vor allem deshalb, weil eine nachweislich falsche Aussage unter Eid einen neuen Straftatbestand darstellen würde, der nicht von der Begnadigung erfasst wäre.