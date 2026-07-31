„Das sieht aus wie in ‚World War Z‘!“: Spaniens Ceuta von Tausenden illegalen Einwanderern im wehrfähigen Alter überrannt

Von Tyler Durden

Schockierende Aufnahmen, die derzeit auf X kursieren, zeigen, wie am Donnerstag Tausende von Migranten von Marokko aus die spanische Grenze zur nordafrikanischen Enklave Ceuta durchbrachen, wodurch die örtliche Polizei überfordert war und ein schwerwiegendes Versagen der nationalen Sicherheit offenbart wurde.

Die Invasion erfolgt kurz nachdem die von Premierminister Pedro Sánchez geführte sozialistische Regierung im Rahmen eines neuen Programms zur Integration in den Arbeitsmarkt 1 Million illegale Einwanderer registriert hat, um deren Status zu legalisieren. Das Programm galt jedoch nur für Migranten, die bereits vor dem 1. Januar in Spanien lebten, sodass die am Donnerstag Angekommenen nicht teilnahmeberechtigt sind.

Sánchez hat die Massenamnestie seiner Regierung für illegale Einwanderer damit verteidigt, dass Spaniens BIP ohne anhaltende Einwanderung bis 2050 um 20 % einbrechen würde.

Sánchez erklärte, Spanien würde bis 2050 19 % seines BIP – und bis 2075 22 % – verlieren, wenn die Einwanderung drastisch reduziert würde, und stellte die Einwanderung als unverzichtbar für das langfristige Wirtschaftswachstum des Landes dar.

Thousands of fighting age men who invaded Spain today have begun breaking into people's homes, where women and children live.



It's an invading army.



This is what an invasion looks like. pic.twitter.com/nd99hqT0gw — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) July 30, 2026

Übersetzung von „X“: Tausende Männer im wehrfähigen Alter, die heute in Spanien einmarschiert sind, haben begonnen, in die Häuser der Menschen einzubrechen, in denen Frauen und Kinder leben. Es handelt sich um eine Invasionsarmee. So sieht eine Invasion aus.

North African Muslim criminals have just broken into Spain from Morocco via Ceuta. Europe is under attack. pic.twitter.com/kehj5LHvec — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 30, 2026

Übersetzung von „X“: Muslimische Kriminelle aus Nordafrika sind soeben von Marokko aus über Ceuta nach Spanien eingedrungen. Europa wird angegriffen.

Almost entirely men of military age. https://t.co/0oTYCCQXT3 — Bill Melugin (@BillMelugin_) July 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Fast ausschließlich Männer im wehrfähigen Alter.

„Die Lage in Ceuta ist völlig außer Kontrolle […] Sie schwimmen über die Grenze. Einige überqueren sie auch zu Fuß […] Es sind Tausende. Inoffizielle Schätzung – etwa 5.000 Menschen, aber diese Zahl dürfte sogar noch höher liegen.“

Die heutige Invasion hat uns dazu veranlasst, zu untersuchen, ob linke Nichtregierungsorganisationen sich mit Teilen der spanischen Regierung abgestimmt oder Unterstützung von diesen erhalten haben.

"We're working on an immediate response to the situation in Ceuta"



>Refuses to send in the military for a literal southern border invasion. https://t.co/BhMfIvJDVs — Trad West (@trad_west_) July 30, 2026

Übersetzungen von „X“: „Wir arbeiten an einer sofortigen Reaktion auf die Lage in Ceuta“ > Weigert sich, das Militär einzusetzen, um eine regelrechte Invasion an der Südgrenze abzuwehren.

Die spanische Regierung setzt sich mit ganzer Kraft dafür ein, unverzüglich auf die Lage in Ceuta zu reagieren. Wir mobilisieren alle notwendigen Ressourcen, arbeiten mit den marokkanischen und internationalen Behörden zusammen und bereiten die erforderlichen Maßnahmen vor, um so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückzukehren. Das habe ich soeben dem Präsidenten @JuanVivasLara mitgeteilt. Es ist an der Zeit, verantwortungsbewusst und kooperativ Lösungen zu erarbeiten.

Es gibt keine öffentlich zugänglichen Beweise, die eine solche Abstimmung belegen würden, sodass diese Frage derzeit noch offen ist.

The Ceuta invasion is being coordinated by Facebook groups. @finkd



The flagship group description: "Ceuta by every route #hraga_ceuta — Migration is an idea, and the idea does not die."



There are countless posts soliciting people to go with others. This is in clear violation… https://t.co/hfi7I6riQi — DataRepublican (small r) (@DataRepublican) July 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Die Invasion von Ceuta wird über Facebook-Gruppen koordiniert. @finkd

Die Beschreibung der wichtigsten Gruppe lautet: „Ceuta auf jedem Weg #hraga_ceuta – Migration ist eine Idee, und diese Idee stirbt nicht.“

Es gibt unzählige Beiträge, in denen Menschen dazu aufgerufen werden, sich anderen anzuschließen. Dies verstößt eindeutig gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook, die Inhalte verbieten, die „das Anbieten oder Erleichtern von Menschenschmuggel“ beinhalten, oder Inhalte, in denen „nach Menschenschmuggeldiensten gefragt wird“.

Die folgenden Gruppen müssen gesperrt werden:

• Hraga Ceuta 🚢 — 124.639 · 231/Tag → /groups/749906839376195/

• Hraga Ceuta 🇪🇸 — 36.272 · 186/Tag → /groups/1302645485013793/

• [Einwanderung nach] Ceuta — 31.272 · 31/Tag → /groups/2161047214157232/

• Haraga_ceuta — 22.382 · 81/Tag → /groups/2250468988743746/

• Haraga Ceuta Samstag 2024/2025 — 15.860 · 12/Tag → /groups/1370413077068987/

ZEHNTAUSENDE MAROKKANISCHE MIGRANTEN ÜBERSCHREITEN GERADE JETZT DIE GRENZEN DER SPANISCHEN STADT CEUTA. DAS IST WAHNSINN.

Sie bezeichnen es als „Befreiung“ von Ceuta, als Rückgabe an die rechtmäßigen Eigentümer. @mattvanswol hat absolut Recht. Es handelt sich um eine Invasion.

Filmmaterial

Holy. Shit.



Spain's far-left PM Pedro Sanchez gave amnesty to 1,000,000+ illegal immigrants, and now hordes of unvetted men are storming across the border from Africa.



It’s the same playbook across the West.

These people will destroy our civilization. pic.twitter.com/NcERXfTbPv — Geiger Capital (@Geiger_Capital) July 30, 2026

Übersetzung von „X“: Heilige Scheiße. Spaniens linksradikaler Ministerpräsident Pedro Sánchez hat über 1.000.000 illegalen Einwanderern Amnestie gewährt, und jetzt strömen Scharen von nicht überprüften Männern aus Afrika über die Grenze. Im gesamten Westen läuft es nach dem gleichen Drehbuch ab. Diese Leute werden unsere Zivilisation zerstören.

🇪🇸 Sánchez’s government does not consider the invasion of Ceuta a “national emergency”



The Interior Ministry said it will protect border integrity but cannot declare a formal national emergency solely over migration.



As a result, Ceuta’s local authorities cannot access special… pic.twitter.com/rXGdIdBNxK — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Übersetzung von „X“: Die Regierung von Sánchez betrachtet die Invasion von Ceuta nicht als „nationalen Notstand“. Das Innenministerium erklärte, es werde die Integrität der Grenze schützen, könne jedoch allein aufgrund der Migrationslage keinen formellen nationalen Notstand ausrufen. Daher haben die lokalen Behörden von Ceuta keinen Zugang zu speziellen Notfallmitteln und können auch keine Armee einsetzen. Das Ministerium besteht darauf, ausschließlich auf übliche polizeiliche Verstärkung und reguläre rechtliche Verfahren zurückzugreifen.

🇪🇸 Thousands of African migrants who illegally invaded Spain today are celebrating their arrival



Soon, Sánchez’s government will issue them legal documents, and they will disperse across Europe. pic.twitter.com/Yx5YDRrnXy — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Übersetzung von „X“: Tausende afrikanische Migranten, die heute illegal nach Spanien eingereist sind, feiern ihre Ankunft. In Kürze wird die Regierung unter Sánchez ihnen Aufenthaltspapiere ausstellen, und sie werden sich über ganz Europa verteilen.

Musk schaltete sich ein:

Looks like World War Z! https://t.co/GCqWAruEEA — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Das sieht ja aus wie „World War Z“!

Wie kann eine Gesellschaft eine solche unkontrollierte Massenmigration überstehen?

In den USA haben Politiker der „Democratic Socialists of America“ einen Plan vorgestellt, der darauf abzielt, die Landesgrenzen aufzuheben – ähnlich wie es bereits unter der Biden-Harris-Regierung geschehen ist –, den Schutz durch „Sanctuary Cities“ auszuweiten und allen illegalen Einwanderern eine Massenamnestie zu gewähren. Diese Politik ist staatszerstörerisch, denn wie die Federal Reserve Bank of Dallas feststellte, stiegen die Immobilienpreise und Mieten sprunghaft an, als die Biden-Regierung zuließ, dass Millionen illegaler Einwanderer ins Land strömten.

Die offensichtlichste Bedrohung besteht darin, dass es sich hierbei um einen „Krieg gegen den Westen“ handelt, der von Globalisten geführt und von der Linken vorangetrieben wird, um die Grenzen in der gesamten westlichen Welt zu zerstören. Diese illegalen Einwanderer werden zu Wählergruppen, die einheimische Arbeitnehmer verdrängen und damit im Grunde politische Macht an sich reißen – und das Establishment der Demokratischen Partei muss dies nun auf die harte Tour erfahren.

Alles in allem behauptet die Linke, sie würde die Demokratie verteidigen, doch kein vernünftiger Mensch hat für diese Invasion von zig Millionen Menschen im gesamten Westen gestimmt, die den Bürgern aufgezwungen wurde.

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