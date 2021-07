Top Arzt: es läuft etwas sehr falsch in der Welt, bereiten Sie sich auf 3-5 Jahre „Unruhen“ vor

Der Spitzenmediziner Peter McCullough von der Texas A&M University hat davor gewarnt, dass sich die Welt auf drei bis fünf Jahre des „Umbruchs“ einstellen sollte, weil die Glaubwürdigkeit des medizinischen Establishments zusammenbricht, was „Angst“ und „Misstrauen“ schürt.

„Ich persönlich glaube, dass in der Welt etwas sehr falsch läuft“, sagte Professor McCullough im Podcast von Jerm Warfare. „Es gibt keine evidenzbasierte Medizin. Es werden keine vernünftigen Schlüsse gezogen.“

Als Beispiel führte der Arzt an, dass das medizinische Establishment die Entscheidungen der Regulierungsbehörden zu PCR-Tests und experimentellen mRNA-Impfstoffen gar nicht mehr beachtet.

