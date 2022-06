Top-Gun-Star Tom Cruise nimmt Big Pharma und die 100-jährige Folterung psychisch Kranker in Amerika aufs Korn

Jeder weiß, wer Tom Cruise ist, aber die meisten Menschen kennen die Geschichte der Psychiatrie in Amerika nicht. Tom Cruise schon. Tom Cruise hat Freunde, die unter dem Missbrauch durch die quälende „Psychiatrie“-Industrie gelitten haben. Die wahre Geschichte der psychiatrischen Praxis in diesem Land und die Methoden zur Behandlung von psychischen Problemen scheinen ziemlich psychotisch und archaisch zu sein (und sind es auch heute noch). Die Geschichte offenbart, dass es in der Psychiatrie vor allem um missbräuchliche Experimente an psychisch Kranken geht, ohne deren Zustimmung und ohne das Einverständnis ihrer Familie. Dazu gehören Kinder und Jugendliche, die sexuell missbraucht, psychisch missbraucht, beschimpft, mit Medikamenten misshandelt, unbarmherzig mit Elektroschocks behandelt werden und vieles mehr.

Einige „Psychiater“ sind dafür bekannt, dass sie buchstäblich Zähne ziehen und Organe entfernen, um psychische Störungen zu beheben – man denke nur an den berüchtigten Dr. Henry Cotton. Mehr als ein Jahrhundert später nennt der amerikanische medizinisch-industrielle Komplex Henry Cotton immer noch den „Meister der konventionellen Medizin“. Unglaublich.

Tom Cruz deckt den ECHTEN Missbrauch auf, den die „Psychiater“ in Amerika im letzten Jahrhundert betrieben haben

In einem älteren NBC-Interview, das sich kürzlich in den sozialen Medien verbreitet hat, wettert Top Gun-Star Tom Cruise gegen Antidepressiva, SSRIs, bewusstseinsverändernde Medikamente und Elektroschockbehandlungen: „Die Psychiatrie … ist eine Pseudowissenschaft. Wir sind heute hier, wo ich mich gegen Drogen und psychiatrische Missbräuche ausspreche, indem ich Menschen mit Elektroschocks behandle, okay, gegen ihren Willen… indem ich Kinder unter Drogen setze, ohne zu wissen, welche Auswirkungen diese Medikamente haben. Wissen Sie, was Adderall ist? Kennen Sie Ritalin? Wissen Sie jetzt, dass Ritalin eine Straßendroge ist? Verstehen Sie das?“

Mehr von Tom Cruise in dem unten eingebetteten Interview: „Hier ist das Problem… Sie kennen die Geschichte der Psychiatrie nicht. Ich schon. Alles, was sie (die verschriebenen Medikamente) tun, ist, das Problem zu maskieren, und wenn Sie die Geschichte verstehen, maskieren sie das Problem. Das ist es, was sie tut. Das ist alles, was sie tut. Du kommst nicht zum Grund dafür. So etwas wie ein chemisches Ungleichgewicht gibt es nicht.

Cruise geht sogar so weit zu sagen, dass „Vitamine und Bewegung“ besser wären, als diese nutzlosen Medikamente zu verschreiben. Er sagt: „…diese Medikamente sind sehr gefährlich, sie verändern das Bewusstsein.“ Er geht ausführlich darauf ein, wie die Freundin seiner Frau, Brook Shields, durch Fehlinformationen verängstigt wurde, weil sie die Geschichte der Psychiatrie nicht verstanden hat.

Die konventionelle „Psychiatrie“ ist psychotisch, und ihre Vertreter sind es auch

Man muss schon fast selbst sadistisch und ein bisschen psychotisch sein, um heutzutage Psychiater zu werden. Macht es Ihnen Spaß, anderen Schmerz, Demütigung und Leid zuzufügen? Die Verschreibung von bewusstseinsverändernden SSRI-Medikamenten und die Anwendung von Elektroschocks bei psychisch kranken Patienten ist nicht nur Missbrauch, sondern Folter. Während verschreibungspflichtige Medikamente in den Köpfen der Patienten Mord- und Selbstmordgedanken auslösen (was die Situation noch verschlimmert, wenn der Patient bereits darunter leidet), wird das Patienten-Opfer unbarmherzig und täglich mit Elektroschocks gequält, die schwere, dauerhafte Schäden verursachen, einschließlich der Schädigung der Atem- und Herzfunktion.

Selbst leichte Elektroschocks mit niedriger Spannung können Nervenschäden verursachen, da der Strom durch den Körper fließt und das Nervengewebe dem Strom nicht widerstehen kann. Diese Schäden können die Gehfähigkeit des Patienten dauerhaft beeinträchtigen und das Gehirn daran hindern, Schmerzsignale des Körpers zu verarbeiten. Die Betroffenen können lebenslang gelähmt sein.

Die Elektroschock-„Therapie“, auch bekannt als Elektrokrampftherapie (EKT), wird noch HEUTE als schulmedizinische Foltermethode für schwer depressive Menschen oder solche mit bipolaren Störungen eingesetzt. Wenn die Medikamente und Verhöre nicht zu wirken scheinen, kommt die Folter mit elektrischen Krämpfen zum Einsatz. Diese archaische Foltermethode wird auch heute noch angewandt, und es ist kein Wunder, dass dieselben „Ärzte“ nicht auch gesunde Zähne mit einer Zange ausreißen und Organe entfernen, in ihrem eigenen wahnsinnigen, psychotischen, sadistischen Versuch, psychische Probleme zu lösen.

Wissen Sie, wer heute der „Champion der konventionellen Medizin“ ist? Es ist immer noch Dr. Henry Cotton, der echte, ursprüngliche Dr. Frankenstein.

Bis heute feiert die Schulmedizin (Big Pharma) den Arzt, der Zähne zog und Organe entfernte, um die psychischen Probleme seiner Patienten zu behandeln. Die AMA (American Medical Association) und das American Journal of Psychiatry prahlen noch immer damit, dass der Frankenstein-Freak eine „neue Ära in der Behandlung psychischer Krankheiten“ einläutete. Sehen Sie, wie sie es eine Krankheit nennen, als gäbe es bereits keine Heilung, sondern nur Behandlungen? Das ist die Tarnung, damit die Freak-Ärzte die Patienten in privaten Räumen mit Foltergeräten, Drogen und anderen perversen, invasiven Methoden missbrauchen können.

Die AMA ging so weit, Dr. Henry Cotton als „eine der anregendsten Figuren unserer Generation“ zu bezeichnen. Die Sterblichkeitsrate nach psychiatrischen „Operationen“ lag bei über 30 %, wenn er Darmteile, den Gebärmutterhals, die Eileiter und/oder die Gebärmutter entfernte. Von 1919 bis 1921 entfernte Cotton im State Hospital in Trenton, New Jersey, über 10.000 Zähne. Er war so etwas wie die amerikanische Version des Nazi-Hexendoktors Joseph Mengele.

Dr. Henry Cottons Schreckensherrschaft im Krankenhaus für Geisteskranke in New Jersey dauerte mehr als 25 Jahre, in denen er Menschen mit kaum bis gar keinen Erfolgen folterte. Noch heute wird mit archaischen Operationen versucht, Krebs zu entfernen, der sich im ganzen Körper ausgebreitet hat, und sterbende Senioren zu behandeln, um massenhaft Gewinne zu erzielen. Es ist alles nur Folter für Geld und Größenwahn für die Ärzte, die diese Alptraum-„Behandlungen“ im wirklichen Leben durchführen. Das einzige, was an dieser archaischen Operation „modern“ ist, ist das Skalpell selbst.