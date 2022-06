Das soll jetzt als nächstes zensiert werden

Was ist also das nächste große Ding?

Während des schlimmsten Wahnsinns seit 2020 haben scharfsinnige Beobachter davor gewarnt, dass als Nächstes die „Klimawandel“-Hysterie zunehmen wird, komplett mit Mandaten und der Art von aktiver Unterdrückung von Andersdenkenden, die wir während Covid gesehen haben.

Dann fing Project Veritas Charlie Chester von CNN ein, der zugab: „Seien Sie vorbereitet, es wird kommen. Der Klimawandel wird die nächste COVID-Sache für CNN sein. Wir werden uns darauf stürzen.“

Erst gestern habe ich Ihnen über die wahre Geschichte hinter dem Disinformation Governance Board berichtet, das sich besonders auf Covid und die nutzlosen Interventionen konzentrierte, die sie Gesellschaften auf der ganzen Welt aufzwangen.

Aber jetzt erfahren wir durch einen Bericht im Wall Street Journal, dass sie wahrscheinlich Druck auf die Big-Tech-Plattformen ausüben wollen, um sicherzustellen, dass wir Bürger keinen Einspruch gegen die ebenso nutzlosen Eingriffe erheben können, die sie im Namen des „Klimawandels“ vornehmen wollen.

Zuerst waren es „Faktenprüfer“, die Facebook-Posts mit Anmerkungen versahen. Demokratische Senatoren haben sich dann beschwert, dass Meinungsbeiträge nicht faktengeprüft“ wurden, woraufhin Facebook damit begonnen hat, dies zu tun.

Jetzt beschwert sich die nationale Klimaberaterin Gina McCarthy, dass Sie und ich vor den Problemen mit der sogenannten grünen Energie warnen dürfen.

Sie erinnerte an den wochenlangen Stromausfall in Texas im vergangenen Jahr. In ihrer Version der Realität „war das Erste, was wir in der Zeitung lasen“, dass die Stromausfälle „wegen dieser Windturbinen“ auftraten. Das wurde zum Mantra“.

(Sie glaubt wirklich, dass die konventionelle Weisheit war, dass grüne Energie die Schuld trug, während die Medien in Wirklichkeit natürlich fossilen Brennstoffen und dem Klimawandel die Schuld gaben.)

Und dann kommt es: „Wir brauchen die Technologieunternehmen, um wirklich mitzumachen.“ Der Hinweis auf die Kosten der grünen Energie sei „genauso gefährlich wie die Leugnung des Klimawandels, denn wir müssen schnell handeln“.

Eine der besten Entscheidungen, die ich vor Jahren getroffen habe, war, meine Tom Woods Show Elite von Facebook zu entfernen, wo wir zunehmend aus dummen Gründen schikaniert wurden, und stattdessen auf eine zensurfreie Plattform zu wechseln.

Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, in der Tom Woods Show mit dem Gründer von MeWe zu sprechen, einer hervorragenden Facebook-Alternative.

Seit ich den Wechsel vollzogen habe, ist unsere Gemeinschaft weiter aufgeblüht, und niemand musste befürchten, dass er gesperrt wird, wenn er die Wahrheit sagt.

Wenn Sie Teil des echten Widerstands sind (nicht des verlogenen „Widerstands“ von Alyssa Milano und Jimmy Kimmel), ist es an der Zeit, sich Ihren Brüdern anzuschließen: