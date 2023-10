Top-Mikrobiologe Dr. Sucharit Bhakdi bezeichnet mRNA-Impfungen als ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘

Dr. Sucharit Bhakdi erklärte während einer virtuellen Veranstaltung, die von Dr. Mark Trozzi moderiert wurde, nachdrücklich, dass ‚jeder, der RNA-Impfstoffe als wirksam und sicher propagiert… entweder unglaublich unwissend oder endlos böse ist.‘

In einer ausführlichen Präsentation, die neun internationale Experten vorstellte, umrahmte Dr. Sucharit Bhakdi die Frage der Einhaltung von mit DNA verunreinigten mRNA-Impfungen in deutlichen Worten.

„Jeder, der RNA-Impfstoffe als wirksam und sicher propagiert – wer behauptet, dass Ihrem Genom nichts passieren kann – ist entweder unglaublich unwissend oder endlos böse“, sagte er.

Solche Menschen, behauptete der emeritierte Professor für Mikrobiologie der Universität Mainz, würden dem „Horrorszenario, das sich vor unseren Augen abspielt“, den Rücken kehren.

Im Gespräch mit Dr. Mark Trozzi auf einer vom World Council for Health organisierten Plattform forderte Dr. Bhakdi die Menschen – und die Ärzte – der Welt auf, zu entscheiden, wo sie stehen.

„Mitbürger und Ärzte der Welt, wendet euch von der Begehung dieses monströsen Verbrechens gegen die Menschlichkeit ab“, sagte er.

„Tut dies, um euch selbst, eure Nachkommen zu retten, um den Namen eurer Familie zu retten oder geht als einer der größten Verbrecher aller Zeiten in die Geschichte ein.“

Bhakdis Abschnitt im dreieinhalbstündigen Video widmete sich einer Erklärung über die Funktionsweise der mRNA-Impfungen, mit besonderem Schwerpunkt auf der kürzlich entdeckten Plasmid-DNA, die sie enthalten.

Er behauptete, dass nicht nur diese Plasmid-DNA vorhanden ist, sondern dass sie tatsächlich genetische Mutationen im Wirt verursachen kann. Ferner sagt er, können diese Mutationen vererbt werden. Das bedeutet, dass die Kinder der Geimpften einer genetischen Modifikation unterzogen werden können, ohne selbst geimpft zu werden und ohne Zustimmung.

Man bat Bhakdi, in Laienbegriffen über die Gefahren der sogenannten Impfstoffe zu sprechen, „damit jeder 14-Jährige es verstehen kann“.

Er verwendete eine Bäckereianalogie, um zu zeigen, wie mRNA und DNA funktionieren.

Das Genom ist die gesamte Menge an DNA-Anweisungen in der Zelle, verpackt in den Chromosomen – den „Büchern des Lebens“ – die sicher im Zellkern aufbewahrt werden.

Wenn ein „Rezept“ für ein Produkt benötigt wird, „sagen wir einen Kuchen“, wird das „Buch“ auf der richtigen Seite geöffnet und eine Kopie des Rezepts erstellt.

Dieses Rezept wird zum Produktionsort – der „Bäckerei“ – in der Zelle geschickt.

Der Kuchen wird zur Inspektion auf das Fensterbrett der Zelle gestellt. Hat es seinen Zweck erfüllt, wird das kopierte Rezept – also die mRNA – entsorgt. Natürlich vorkommende mRNA hat eine kurze Lebensdauer.

RNA-„Impfstoffe“ leiten die Produktion von ausgewählten Antigenen – wie das Spike-Protein – an. Mit jeder Injektion werden mehr als eine Milliarde Kopien dieses Spike-Protein-Rezepts verabreicht.

Die Massenproduktion von mRNA erfordert eine große Verfügbarkeit der DNA-Vorlage. Wie machen die Injektionen das?

Die Injektionen enthalten Milliarden und Billionen von winzigen bakteriellen Chromosomen – sogenannte Plasmide. Dies ist die DNA-Basis für die Replikation des Spike-Proteins in den mRNA-Impfungen.

Diese werden in lipidnanopartikeln – winzigen Fettkügelchen – verpackt, die die injizierte RNA vor Zerstörung schützen, damit sie „im Blutstrom reisen kann, um alle Organe des Körpers zu erreichen“.

Trojanische Pferde

Wenn sie den Organen des Körpers zugeführt werden, wirken diese Nanopartikel wie „Trojanische Pferde“.

„Sie werden von der Zelle aufgenommen, und das Rezept produziert ihr Produkt, das dann auf dem Fensterbrett angezeigt wird. Was jeder wissen muss, ist, dass außerhalb der Zelle Wachleute auf der Hut sind“, sagte Bhakdi.

Schnell und wütend

Bhakdi wies auf die Gefahr hin, dass fremde Plasmid-DNA in den Körper eingeführt wird.

„Alles ist gut, wenn das Rezept aus dem eigenen Buch des Lebens stammt – dem eigenen Genom“, fuhr er fort. „Aber wehe, wenn das Rezept aus einem fremden Buch stammt“ – wie bei den mRNA-Impfstoffen.

Wenn dies passiert, wird das körpereigene „Sicherheitssystem“ – unser Immunsystem – diese Zelle angreifen.

Bhakdi wies darauf hin, dass die Fähigkeit des Immunsystems, diese Eindringlinge zu erkennen, die er als den Unterschied zwischen genetischem Material, das „eigen und fremd“ ist, beschrieb, „bei der Geburt gegeben ist und mit dem Tod endet“. Er zitierte das Beispiel der Organabstoßung, bei der „fremde“ Organe routinemäßig abgelehnt werden, selbst innerhalb derselben Art (von Menschen).

Er fuhr fort zu sagen, dass, wenn dieser Eingriff wiederholt wird, eine „explosive Reaktion folgt – schnell und wütend“.

Dies ist das Prinzip, das, wie er behauptete, die sich verschlimmernden und sich verschlechternden Nebenwirkungen nach wiederholten mRNA-Injektionen oder „Booster“-Schüssen erklärt.

Er beschrieb das schiere Volumen des verpackten RNA-Materials, das bei jeder Injektion eingeführt wird, als „gigantisch“, was zu „unzähligen Immunangriffsereignissen“ führt. Das Ausbrechen dieser Reaktionen kann „nur stoppen, wenn die Produktion des fremden Proteins endet“.

Wie lange dauert das? Bhakdi sagte, die Behauptung der „Impfstofftäter“ und des Nobelpreiskomitees, der Prozess werde in „nur wenigen Tagen“ aufhören, sei einfach falsch.

Bhakdi erwähnte „einen beunruhigenden Befund“, der zeigt, dass „Spike-Protein und Multiorganentzündung bei Geimpften Wochen und sogar Monate nach der Injektion festgestellt wurden“.

Darüber hinaus sagte er, „dies war oft mit schwerer und sogar tödlicher Krankheit verbunden“.

Angesichts der längerfristigen Wirkung von auf fremder DNA basierenden RNA-Proteinen und der Tatsache, dass sie zu Krankheit und Tod führen, fragte Bhakdi, warum sie überhaupt entworfen wurden, um diese Effekte zu erzeugen: „Welchen irdischen Grund könnte es gegeben haben und könnte es immer noch geben, für eine solch katastrophale, lang anhaltende Produktion eines RNA-kodierten Proteins?“

Vorsätzlicher ‘Fehler’?

Bhakdi wies darauf hin, dass wenn die Plasmid-DNA vor dem Verpacken der Impfstoffe zur Verwendung nicht entfernt wurde, sie in die Zellen der Geimpften geliefert würde. Das Ergebnis wäre dann, dass die Plasmid-DNA das „Buch des Lebens“ mit ihrem eigenen „Rezept“ verändern würde. Kurz gesagt, das bedeutet die genetische Modifikation der Geimpften ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung.

„Die Entdeckung von kontaminierender Plasmid-DNA in den Impfstoffen durch Kevin McKernan und Kollegen liefert sofort eine erschreckende Erklärung“, sagte er.

Was war diese Erklärung?

„Die Plasmid-DNA wurde nicht aus den Impfstoffen entfernt“.

Bhakdis detaillierte Erklärung zeigte, wie diese Plasmid-Kontamination zu unfreiwilliger und uninformierter genetischer Modifikation führt. Er merkte auch an, dass die Lipid-Nanopartikel des Impfstoffs in die Körper ungeborener Babys im Mutterleib gelangen und auch durch Muttermilch in Babys gelangen, wodurch ein Rezept für die Produktion von fremdem Material übertragen wird, das sich in das „Buch des Lebens“ einschreibt.

„Die Zellaufnahme von Plasmid-DNA verändert die gesamte Menge an DNA-Anweisungen und ist per Definition gleichbedeutend mit der Veränderung des Genoms“, sagte Bhakdi.

Dies wird zur langfristigen Produktion von „fremdem“ Material führen, was „langfristige Entzündungen und Organschäden im gesamten Körper“ hervorruft.

Bhakdi stellte fest, dass Verletzungen wie Gefäßschäden, Blutgerinnsel, Blutungen und Gewebetod sogar im Herzen, Gehirn und Schäden am Immunsystem alle wahrscheinlich sind. Darauf hinweisend, dass das Herz tote Zellen nicht ersetzen kann, fragte er: „Wer hat nicht von den mysteriösen plötzlichen Toden gehört, die weltweit auftreten?“

„Sie sind nur die Spitze eines Eisbergs“, schloss er.

Für mehr von Dr. Sucharit Bhakdi und anderen, klicken Sie hier, um die dringende Expertenanhörung des World Council for Health vollständig anzusehen.