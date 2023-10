Südafrika ist Vorreiter für den Austritt Afrikas aus der umstrittenen und nicht gewählten Welthandelsorganisation

Von Shabnam Palesa Mohamed

Die internationale Kampagne #ExitTheWHO ist exponentiell gewachsen. Seitdem der von der WHO vorgeschlagene neue Pandemievertrag und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften durch die Gesundheitsfreiheitsbewegung, darunter die südafrikanische Aktivistin, Journalistin und Anwältin Shabnam Palesa Mohamed und die ehemalige WHO-Wissenschaftlerin Dr. Astrid Stuckelberger, verstärkt wurden, werden es täglich mehr Menschen, die sich für die Kampagne einsetzen.

Seit 2021 sind auf allen Kontinenten robuste und kreative Kampagnen aktiv, mit informativen Inhalten, überzeugenden Interviews, Veranstaltungen und politischen Bemühungen. Dazu gehören Anhörungen im EU-Parlament, Proteste gegen den WHO-Generaldirektor Tedros in Indien und die Gesetzesvorlage HR 79, die in den Vereinigten Staaten an Dynamik gewinnt. In Afrika hat Südafrika eine Vorreiterrolle übernommen und fordert den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und die Abschaffung ihrer Mittel, um gemeinsam ethische, ganzheitliche, sichere, wirksame und bezahlbare Gesundheitskooperationen aufzubauen.

Südafrikas WHO-Austrittsgesetz: Geschichte

Angesichts der dringenden Frist bis zum 30. November 2023, um Einspruch gegen die von der Weltgesundheitsversammlung der WHO im vergangenen Jahr verabschiedeten Änderungen der IHR zu erheben, sah sich Mohamed im August 2023 gezwungen, einen Gesetzesentwurf für den Austritt aus der WHO und die Streichung der Mittel zu verfassen. Der bahnbrechende Gesetzentwurf ist ein strategisches und prägnantes dreiseitiges Dokument mit einer Präambel für den Kontext, fünf Abschnitten mit Einzelheiten zum Verfahren und Fristen, innerhalb derer der Präsident oder das Parlament handeln oder die WHO in Kenntnis gesetzt werden muss. Der Gesetzentwurf wird zunächst von der African Sovereignty Coalition unterstützt, die Afrikas vereinten Widerstand auf der Weltgesundheitsversammlung 75 gegen Änderungen der IHR unterstützt, die die Souveränität bedrohen.

Die WHO ist dafür bekannt, dass sie den sexuellen Missbrauch von Mädchen und Frauen in der Demokratischen Republik Kongo durch ihre nicht rechenschaftspflichtigen Entwicklungshelfer vertuscht. Mohamed hat diese Gräueltaten in einem offenen Brief an die südafrikanische Regierung und traditionelle Führer kurz vor dem Afrikatag am 25. Mai angesprochen, der von vier Organisationen unterstützt wird, an denen sie beteiligt ist. Angesichts des Drängens der WHO, PHEICS auszurufen und mehr Mitarbeiter einzusetzen, sind alle Kinder, Frauen und Männer in Gefahr.

Bemühungen, die zum Gesetzesentwurf über den Rückzug der WHO führten

Im Jahr 2022 gelang es Mohamed in Zusammenarbeit mit Kenneth Meshoe von der ACDP, den vorgeschlagenen neuen Pandemievertrag im Parlament zur Sprache zu bringen. Die Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Naledi Pandor, garantierte, dass es vor der Verabschiedung des Vertrags ein parlamentarisches Verfahren geben würde. Trotz Pandors angesehener Referenzen, einschließlich ihrer Rolle beim BRICS-Gipfel, kam es zu keiner solchen Debatte.

Nachdem sie gehört hatte, dass in einer demokratischen Gesellschaft ein Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit unbedingt erforderlich ist, erklärte Ministerin Pandor offen: „Ich möchte auf die Erklärung des Abgeordneten Meshoe zum vorgeschlagenen Pandemievertrag über die Pandemievorsorge antworten. Ich versichere dem Herrn Abgeordneten Meshoe, dass wir ein solches Dokument, sollte es von den Mitgliedstaaten angenommen werden, wie alle anderen internationalen Instrumente auch dem Parlament zur Beratung und Prüfung vorlegen müssen. Der Abgeordnete Meshoe sollte nicht befürchten, dass etwas angenommen wird, das von unseren gewählten Vertretern nicht berücksichtigt wird.„

Stattdessen wird der vorgeschlagene neue Pandemievertrag, der vom Internationalen Verhandlungsgremium der WHO geleitet wird, von einer anderen Südafrikanerin, Precious Motsoso, vorangetrieben. Neben anderen katastrophalen Bestimmungen würde er es der WHO-Generaldirektorin ermöglichen, in jedem Land einen Gesundheitsnotstand auszurufen, selbst wenn dieses Land nicht zustimmt. Diese absolute Macht kann leicht als politische Waffe eingesetzt werden, um Länder zu sabotieren. Motsoso berichtet freimütig, dass mehrere Länder zu Recht entschiedene Einwände erheben, weil sie die Souveränität der WHO bedroht sehen und die Staatsverschuldung exponentiell ansteigt.

Ministerin Naledi Pandor

Rechtswidrige Verweigerung der demokratischen Rechte der Öffentlichkeit

In den Jahren 2022 und 2023 richtete Mohamed im Auftrag der gemeinnützigen Organisation Transformative Health Justice mehrere strategische Mitteilungen zur Förderung des Zugangs zu Informationen (Promotion of Access to Information Act, PAIA) an bestimmte südafrikanische Regierungsstellen und forderte transparente Informationen zum Pandemievertrag und zu den Änderungen der IHR, zu C19-Impfstoffverträgen und zur Transparenz von Impfstoff-Nebenwirkungen. Bislang hat nur das Büro von Präsident Cyril Ramaphosa geantwortet und die PAIA-Mitteilung an das nationale Gesundheitsministerium weitergeleitet. Das umstrittene Gesundheitsministerium hat nicht geantwortet, obwohl es gesetzlich dazu verpflichtet ist.

Bis heute hat das DOH nur drei Überlebende der C19-Spritze entschädigt, während Hunderte andere Überlebende und Familien von Opfern an SA VAERS berichten, dass sie ignoriert oder gedemütigt und ihrem Verfall oder Tod überlassen werden. Dies ist nicht überraschend, wenn man die jüngsten Enthüllungen über die exorbitanten und rücksichtslosen C19-Injektionsvereinbarungen bedenkt, die von der südafrikanischen Regierung mit dem berüchtigten Pfizer-Kartell unterzeichnet wurden. Mohamed interviewte den #PfizerLeak-Whistleblower, den Kanadier Ehden Bieber im Jahr 2022.

Sollten Länder aus der WHO austreten?

Südafrika wird nicht das erste Land sein, das sich aus der WHO zurückzieht. Im Jahr 2020 traten die Vereinigten Staaten aus, und 2022 kündigte Russland seinen Austritt an. Sowohl die WHO als auch die UNO werden zutiefst vom WEF (und seinen Geldgebern) beeinflusst und kontrolliert, dessen Vorsitzender, der größenwahnsinnige Klaus Schwab, der in der Apartheid-Ära Atomwaffen verkaufte, offen zugibt, dass er mit den Tentakeln des WEF „Regierungen durchdringt“.

Das WHO-Austrittsgesetz wird von der südafrikanischen Öffentlichkeit (mit Mohamed an der Spitze einer Live-Abstimmung über den Austritt aus der WHO am 30. September in Kapstadt), afrikanischen und internationalen Verbündeten positiv aufgenommen. Der Wissenschaftler, Aktivist und brillante Interessenkonflikt-Forscher Fahrie Hassan sagte: „Die kriminelle Komplizenschaft der WHO im kenianischen Tetanus-Impfstoff-Skandal, die Erfindung der H1N1-Pandemie von 2009, die Vertuschung der Tschernobyl-Atomkatastrophe von 1986, die Opioid-Verschwörung und die Verbrechen, Korruptionen und Interessenkonflikte von Covid-19 sind Beweis genug, um die WHO als kriminelles Unternehmen zu betrachten, das privaten Interessen verpflichtet ist. Ich unterstütze daher die Forderung und den Gesetzentwurf, die WHO zu streichen und aus ihr auszusteigen„. Hassans ausführliche Präsentation darüber, warum alle Länder aus der WHO austreten müssen, wird in den kommenden Tagen auf ausgerichtete Websites hochgeladen, darunter die von Shabnam und der African Sovereignty Coalition.

Fahrie Hassan

Der Völkerrechtsprofessor Francis Boyle, der die Durchführungsbestimmungen für das Übereinkommen über biologische Waffen entworfen hat, antwortete Mohamed: „Fabelhaft. Ich unterstütze von ganzem Herzen diesen Gesetzentwurf für den Austritt der Republik Südafrika aus der Weltgesundheitsorganisation. Sie alle haben so hart für Ihre Unabhängigkeit von einem rassistischen Kolonialregime gekämpft. Bei allem Respekt, ich behaupte, dass die Südafrikaner nicht wollen sollten, dass das rassistische Kolonialregime der WHO ihnen erneut Sklaverei und Apartheid aufzwingt.“ Professor Francis A. Boyle

Prof. Francis Boyle

Petition: Unterstützen Sie den Gesetzentwurf zum Austritt aus der WHO

Am Samstag, den 30. September 2023, wurde der Gesetzentwurf zum Austritt der WHO dem Abgeordneten Steve Swart von der Afrikanischen Christlich-Demokratischen Partei, führenden Vertretern der Zivilgesellschaft, Religionsführern und der Öffentlichkeit übergeben. Die Petition zur Unterstützung des Gesetzentwurfs finden Sie unten. Die Unterstützungspetition wird an das südafrikanische Parlament geschickt. Außerdem wird sie vor der nächsten Weltgesundheitsversammlung an die Weltgesundheitsorganisation gesandt.

Shabnam Palesa Mohamed mit Steve Swart

Angesichts des wachsenden Widerstands gegen die Machtübernahme und die Sanktionen der WHO und der Vereinten Nationen, der seismischen Verschiebungen in der Art und Weise, wie die Länder direkt und kooperativ miteinander arbeiten wollen, und des umstrittenen Verhaltens des WHO-Generaldirektors Tedros in Äthiopien ist Südafrika bereit, sich an die Spitze des Rückzugs zu stellen und sich zu befreien, um eine bessere Welt zu schaffen.

Aktivisten, Medien, Anwälte, Politiker, Gruppen und Organisationen, die Hilfe bei der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen in den einzelnen Ländern benötigen oder das Projekt #ExitTheWHO zur Ausarbeitung und Verabschiedung von Gesetzesentwürfen unterstützen möchten, oder die den Gesetzesentwurf zum Rückzug der WHO übersetzen können, um die Reichweite zu erhöhen, sind herzlich eingeladen, sich zu melden.

Nützliche Links: