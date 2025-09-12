„Totaler Schwindel“: Anwalt für Impfschäden widerlegt die Behauptung des Arztes, dass Hunderte von Placebo-kontrollierten Studien zeigen, dass Impfstoffe für Kinder sicher sind

Während einer Anhörung im US-Senat am Dienstag stellte der überzeugte Impfstoffbefürworter Dr. Jake Scott seine Datenbank mit Hunderten von placebokontrollierten Impfstoffstudien vor, die seiner Meinung nach die Sicherheit von Kinderimpfstoffen belegen. Rechtsanwalt Aaron Siri widerlegte die Behauptung und zeigte, dass in keiner der Studien ein echtes Placebo für die Prüfung eines Impfstoffs auf dem Impfplan der CDC verwendet wurde.

Bei einer Anhörung des US-Senats am Dienstag sagte der überzeugte Impfstoffbefürworter Dr. Jake Scott aus, dass 661 placebokontrollierte Studien die Sicherheit von Kinderimpfstoffen belegen.

Doch der Anwalt Aaron Siri, der auch während der Anhörung aussagte, sagte, dass in keiner dieser Studien ein echtes Placebo verwendet wurde, um einen Impfstoff nach dem Zeitplan der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu testen.

Scott, ein Spezialist für Infektionskrankheiten an der Stanford Medicine, erstellte eine Datenbank mit klinischen Studien, um die Behauptung des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. zu widerlegen, dass für keinen der vom Bund empfohlenen Kinderimpfstoffe, mit Ausnahme der COVID-19-Spritze, inerte placebokontrollierte Studien durchgeführt wurden.

Die CDC gibt Empfehlungen für den Schutzimpfungsplan für Kinder und Jugendliche auf der Grundlage von Impfstoffen, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen sind.

(CHD) nahm an der Anhörung teil, bei der es um Korruption in der Wissenschaft und ihre Auswirkungen auf die Impfstoffpolitik ging. Sie sagte, der Austausch zwischen Siri und Scott zeige der Öffentlichkeit, wie „schlampig“ Scotts Forschung sei.

Holland sagte:

„Bei der Anhörung wurde kristallklar, dass diese Datenbank eine totale Fälschung ist. Rechtsanwalt Aaron Siri dezimierte Dr. Scotts Aussage und Datenbank, indem er alle 661 Studien auseinander nahm und Stück für Stück bewies, dass nichts die Behauptung von Minister Kennedy untergräbt.

Dr. Scott räumte dann erstaunlicherweise ein, dass er nicht alle Studien in der Datenbank überprüft hatte, wie Siri es getan hatte.“

Holland sagte, sie und andere Zuhörer seien „sprachlos“ über Scotts „Ignoranz und gleichzeitige Arroganz“ gewesen.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender CHD-Forscher, sagte: „Jeder, der die verfügbare Literatur zur Erforschung der Impfstoffsicherheit wirklich durchschaut, wird feststellen, wie erschreckend dürftig die Bilanz ist, wenn es um inerte placebokontrollierte Studien zu Kinderimpfstoffen geht.“

Der wissenschaftliche Leiter der CHD, Brian Hooker, stimmte dem zu. Er sagte:

„Tatsache ist, dass für keinen der von der FDA zugelassenen Impfstoffe für Säuglinge und Kleinkinder placebokontrollierte Studien in den Unterlagen enthalten waren, die sie der FDA zusammen mit ihrem Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (d. h. für die endgültige Zulassung) vorgelegt haben.

Die einzige Ausnahme ist der COVID-19-Impfstoff – aber sie haben den Impfstoff der Kontrollgruppe 12 Wochen nach Beginn der Studie angeboten und damit die Kontrollgruppe abgeschafft.“

„So sieht Transparenz aus“, brüstete sich Scott

Scott begann im April mit der Zusammenstellung von Studien in seiner Datenbank. Bis Anfang Juni hatte er laut CNN 127 randomisierte, kontrollierte klinische Studien zusammengetragen, in denen ein inertes Placebo verwendet wurde.

Jetzt sind es schon 661, sagte er am Dienstag vor den Senatoren.

Scotts schriftliche Zeugenaussage, aus der er vorlas, besagt Folgendes:

„Wir haben uns vorgenommen, eine grundlegende Frage zu beantworten. Was zeigen die vollständigen Studienunterlagen tatsächlich über Impfstofftests?

Wir haben 1.088 randomisierte Kontrollstudien von 1941 bis 2025 mit über 10,5 Millionen Teilnehmern katalogisiert. Jeder Eintrag ist über PubMed-Links öffentlich überprüfbar. Die gesamte Datenbank ist frei zugänglich. Jeder, der Zugang zum Internet hat, kann unsere Ergebnisse nachprüfen. So sieht Transparenz aus.

Unsere Ergebnisse widerlegen direkt falsche Behauptungen über Impfstofftests. Wir haben 661 Studien dokumentiert, bei denen inerte Placebo-Kontrollen verwendet wurden: Kochsalzlösung, steriles Wasser oder andere biologisch inaktive Substanzen.“

In einem X-Beitrag vom 12. Juni sagte Scott, er habe die Sicherheitsstudien für die Impfstoffe auf dem Impfplan der CDC „überprüft“ und „katalogisiert“, um Kennedy zu „überprüfen“. (Scotts Konto wurde inzwischen von X gelöscht).

Siri schlüsselt die 661 Studien auf und stellt fest, dass keine einzige ein echtes Placebo enthält

Senator Ron Johnson (R-Wis.), Vorsitzender des Ständigen Unterausschusses für Ermittlungen, der die Anhörung durchführte, bat Siri, die 661 Studien zu erörtern, die Scott in seiner Datenbank aufgelistet hatte.

Siri ging den Studien auf den Grund, um zu zeigen, dass sie Kennedys Behauptung nicht widerlegen. Zunächst wies er darauf hin, dass 567 der Studien Impfstoffe betrafen, die die CDC nicht für Kinder empfiehlt, wie etwa den HIV-Impfstoff.

„Diese Versuche sind für die Sicherheit von routinemäßig injizierten Kinderimpfstoffen völlig irrelevant“, so Siri.

Von den verbleibenden 94 Studien waren 70 nicht an gesunden Kindern durchgeführt worden. „Zum Beispiel Studien mit HIV-positiven Erwachsenen. Auch das ist für die Sicherheit von Kinderimpfstoffen völlig irrelevant“, sagte Siri.

Damit blieben 24 übrig. Davon wurden in 21 Fällen Substanzen für die Kontrollgruppe verwendet, die entweder nicht inert waren oder in den USA nicht zugelassen waren.

„Zum Beispiel eine chinesische Grippeimpfung. So etwas in der Art“, sagte Siri. „Damit bleiben uns drei Studien.“

Bei einer Studie handelte es sich um eine Studie über den Windpocken-Impfstoff, bei der die Kontrollgruppe eine Injektion mit dem Antibiotikum Neomycin erhielt. „Neomycin kann bei topischer Anwendung Probleme verursachen, ganz zu schweigen von einer Injektion“, sagte er.

Bei der zweiten Studie handelte es sich um einen Versuch mit dem Impfstoff Gardasil 4. Fast alle Frauen und Mädchen der Kontrollgruppe erhielten eine Injektion mit einem Aluminium-Adjuvans. Der Rest der Kontrollgruppe erhielt „alles in der Ampulle“ außer dem Antigen und dem Aluminium – „das L-Histidin, Polysorbat 80, Natriumborat und Hefeprotein enthielt.“

Die dritte Studie betraf einen Gardasil 9-Impfstoff. Die Frauen und Mädchen in der Kontrollgruppe bekamen eine Kochsalzlösung – „aber nur, wenn sie vorher drei Dosen Gardasil 4 bekommen hatten“, so Siri.

„Das Ergebnis ist, dass es in dieser Liste von 661 Studien keine einzige Studie gibt, auf die man sich stützen konnte, um einen routinemäßig injizierten Impfstoff nach dem CDC-Schema zu genehmigen, der ein Placebo enthielt“, sagte er.

Ordnungsgemäße Studien zur Sicherheit von Impfstoffen müssen eine wirksame Kontrollgruppe und eine ausreichende Zahl von Teilnehmern umfassen, um mögliche Verletzungen wirksam zu erkennen. Außerdem müssen die Teilnehmer lange genug beobachtet werden, um gesundheitliche Probleme zu erkennen, so Siri.

„Es gibt keinen einzigen routinemäßig injizierten Kinderimpfstoff, der diese Kriterien erfüllt“, sagte er.

Scott sagte, er bezweifle, dass Siri die Studien tatsächlich überprüft habe. „Es würde mich sehr überraschen, wenn Sie alle 661 Studien durchgehen würden“, sagte er. „Wir haben noch nicht einmal eine vollständige Analyse durchgeführt. … Das ist eine laufende Arbeit.“

Toby Rogers, Ph.D., der ebenfalls bei der Anhörung aussagte, beschuldigte Scott, mit seinen Definitionen dessen, was ein inertes Placebo ausmacht, „schnell und locker zu spielen“.

„Inert sollte bedeuten, dass der Stoff keine chemische oder biologische Reaktion im Körper hervorruft“, sagte Rogers. „Wenn die Befürworter des Status quo das Wort ‚inert‘ verwenden, können sie damit so ziemlich alles meinen.“