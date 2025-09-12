Der Nutzen des Drogenkriegs für Donald Trump

von Jacob G. Hornberger

Vom Standpunkt vieler US-Beamter aus betrachtet, lässt sich leicht erkennen, warum sie den Drogenkrieg für vorteilhaft halten. Genau wie die Drogenbarone und Kartelle gibt es auch eine riesige Bundesbürokratie, die vom Drogenkrieg abhängig geworden ist. Bundesrichter mit großzügigen Gehältern (plus Ernennung auf Lebenszeit), Bundesstaatsanwälte, DEA-Agenten, Gerichtsschreiber und Sekretäre, Rechtsreferendare und viele andere – sie alle würden austrocknen, wenn der Drogenkrieg beendet und Drogen legalisiert würden. Genau wie die Drogenbarone und -händler ist das Letzte, was diese Bundesbürokraten tun wollen, die Quelle ihres Reichtums loszulassen.

Doch der Drogenkrieg hat noch einen weiteren Vorteil, den Präsident Trump nun nutzt, um seinen militarisierten Polizeistaat auf ganz Amerika auszuweiten: die Gewalt, die zwangsläufig mit dem Drogenkrieg einhergeht. Trump instrumentalisiert diese Gewalt, um die Zerstörung der Freiheit in Amerika zu vollenden.

So funktioniert der Drogenkrieg:

Die US-Regierung erlässt Gesetze, die Besitz, Einnahme oder Vertrieb von Drogen, die nicht von ihr genehmigt sind, verbieten. Kaum ein besseres Beispiel für die Zerstörung einer freien Gesellschaft ist denkbar. Mit solchen Gesetzen erklärt die Bundesregierung den Bürgern: „Ihr seid die Leibeigenen und wir sind eure Herren. Wir, nicht ihr, entscheiden, was ihr besitzen, einnehmen oder verteilen dürft. Widersetzt ihr euch, bestrafen wir euch mit Gefängnis und Geldstrafen.“

Doch damit nicht genug. Der Drogenkrieg zerstört nicht nur Freiheit und Souveränität des Einzelnen, er erschafft zugleich einen Schwarzmarkt. Trotz Verbots gibt es viele Amerikaner, die weiterhin Drogen konsumieren wollen und bereit sind, viel Geld dafür zu zahlen.

Um diese Nachfrage zu befriedigen, drängen Schwarzmarktverkäufer auf den illegalen Markt. Die Regierung reagiert mit Härte: Mindesthaftstrafen, Vermögenseinziehungen, Razzien ohne Durchsuchungsbefehl, rassistische Strafverfolgung, Tötung von Drogenbaronen, Verbrennen von Plantagen und mehr.

Doch dieses Vorgehen hat nur einen Effekt: Die Preise steigen, die Gewinne explodieren – und locken noch mehr Menschen ins Drogengeschäft. Der Wettbewerb wird unweigerlich gewalttätig, insbesondere da Schwarzmarkthändler brutal und skrupellos agieren. Revierkämpfe führen dazu, dass Konkurrenten getötet werden.

Wie Libertäre seit Langem betonen, gibt es nur eine Lösung für diese Gewalt und das Chaos: die Abschaffung der Drogenprohibition durch Legalisierung. Das würde alle Drogenbanden, Dealer und Kartelle sofort aus dem Geschäft drängen – die Gewalt im Drogenkrieg wäre vorbei. Denn der Drogenkrieg ist für einen Großteil, wenn nicht den größten Teil der Gewalt in Amerika verantwortlich.

Trump weiß das. Er ist ein intelligenter Mann. Er weiß genau, dass das Ende der Alkoholprohibition auch die Gewalt, die Kartelle, die Korruption und das Chaos des Alkoholkriegs beendete.

Doch anstatt den Kongress aufzufordern, den Drogenkrieg zu beenden, nutzt Trump die Gewalt des Drogenkriegs, um einen militärischen Polizeistaat auf die gesamte Nation auszudehnen – im Namen von „Recht und Ordnung“ und angeblicher Sicherheit. Mit dieser Begründung rechtfertigte er die militärische Besetzung Washingtons, D.C., und mit derselben Drohung geht er nun gegen andere amerikanische Städte vor.

Kurz gesagt: Trump will den Drogenkrieg nicht beenden, was ein Ende der Gewalt bedeuten würde. Er will die Gewalt nutzen, um den militarisierten Polizeistaat im ganzen Land zu festigen. Angesichts seines jüngsten Einsatzes des Militärs zur Tötung mutmaßlicher Drogenhändler in der Karibik sollte es niemanden überraschen, wenn er den US-Truppen bald den Befehl erteilt, dasselbe auch im eigenen Land zu tun – selbstverständlich im Namen von „Recht und Ordnung“.