Totales Chaos in Australien: überfüllte Krankenhäuser, keine Betten verfügbar, und die Krankenwagen in voller Auslastung

Die Situation in den Krankenhäusern im australischen Bundesstaat Victoria ist äußerst ernst. Es herrscht Chaos. Die Krankenhäuser sind überfüllt und die Krankenwagen stehen Schlange.

Am vergangenen Freitag meldete der Rettungsdienst in Victoria Alarmstufe Rot: Die Krankenwagen mussten so oft ausrücken, dass für 70 Patienten nicht sofort ein Krankenwagen zur Verfügung stand. „Das ist ein ernstes Problem. Es ist noch nicht einmal Winter“, beklagte sich Mark Putland, Leiter der Notfalldienste am Royal Melbourne Hospital.

Er sagte, dass die Menschen in der Notaufnahme durchschnittlich neun bis 10 Stunden warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Manche Patienten müssen mehr als 20 Stunden warten, weil nicht genügend Betten zur Verfügung stehen.

Aus 🇦🇺 The Insanity Continues 💣 Can someone please address the Elephant 🐘 in the room and ask why at 95% Double and Triple Vaxxed, The Emergency Depts have run out of beds 🧐 pic.twitter.com/LTqQcyA2At