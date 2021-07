Totalitäre Szenen aus dem Corona-Drehbuch

Die Gleichschaltung des weltweiten «Pandemiemanagements» ist offensichtlich, die Absurdität der Massnahmen nicht zu übertreffen.

Die weltweite Corona-Diktatur ist so gleichgeschaltet, dass es direkt ein Wunder ist, dass die breite Masse nichts Ungewöhnliches wahrnimmt. Das Medienportal El Diestro veröffentlichte in den vergangenen Tagen zwei Videos, die dies unter Beweis stellen. Diese Aufnahmen belegen auch, welche erbärmliche Rolle Regierungsverantwortliche und Polizisten in dieser Inszenierung übernehmen.

Auszüge aus dem weltweiten Corona-Drehbuch: Im ersten Video (auf Englisch) spricht eine australische Gesundheitsbeauftragte im TV zum Volk. Sie sagt: «Es gehört zur menschlichen Natur, Konversationen zu pflegen und freundlich zu sein. Doch es ist nicht der Zeitpunkt, dies jetzt zu tun. Selbst wenn Sie im Einkaufszentrum oder einem anderen Geschäft direkt auf ihren Nachbarn treffen, sprechen Sie ihn nicht an.