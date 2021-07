Tote und Kranke nach Impfung: In jedem anderen Fall würde man einen Stopp verfügen. Berset trommelt stattdessen weiter für die Impf-Kampagne

Letzte Woche verkündete Swissmedic, dass 118 Personen «in zeitlicher Nähe» zur Impfung gestorben sind.

Diese Woche gibt das BAG zu verstehen, dass sich 223 Personen mit dem Virus ansteckten, obwohl sie mindestens eine Impfung erhalten haben – 17 davon sind gar verstorben. Tote, Kranke – trotz oder wegen den Corona-Vakzinen. Sowohl das eine wie das andere Amt hat keine verständlichen Erklärungen dafür.

Man stelle sich vor, dass 17 Menschen in der Schweiz an den Folgen einer Lebensmittel-Vergiftung gestorben wären. Das Produkt verschwände aus den Regalen, eine Untersuchung käme sofort in Gang.

Warum ist dies bei Corona-Vakzinen nicht der Fall?

Stattdessen wird auf