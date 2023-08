Transformation in ungeimpftem Blut

Die Wissenschaftlerin Dr. Ana Maria Mihalcea hat in Zusammenarbeit mit Clifford Carnicom am 2. Mai 2023 einen Artikel in Substack veröffentlicht, in dem sie ihre Beobachtung einer „Bluttransformation“ unter Anwendung einer elektrochemischen Technik beschreibt. Dr. Mihalcea behauptet, dass im Blut von ungeimpften Personen unter dem Einfluss von elektrischem Strom Fäden wachsen. TrialSite hat bereits über den Wahrheitsgehalt von Behauptungen über Bluttransformation bei Ungeimpften berichtet.

Dr. Mihalcea führte mikroskopische Beobachtungen mit Hilfe der Chronopotentiometrie im Blut von Ungeimpften durch und fand Cross-Domain-Bakterien (CDB). Sie vermutet, dass diese die Ursache für die fadenförmigen Strukturen im Blut sind. Das untersuchte Blut wurde in dem Artikel als „COVID-19 ungeimpftes Blut“ bezeichnet. Es wurden keine unterstützenden Informationen über eine frühere oder aktuelle COVID-19-Infektion zum Zeitpunkt der Blutentnahme vorgelegt.

Was ist Chronopotentiometrie?

Die Chronopotentiometrie ist eine elektrochemische Technik, bei der ein kontrollierter Strom, in der Regel ein konstanter Strom, über einen bestimmten Zeitraum zwischen zwei Elektroden fließt. Sie wird hauptsächlich zur Untersuchung von Batterien, Elektrolytabscheidungen, Übertragungen und Reaktionen in elektrolytischen Lösungen, Ionenaustauschmembranen und zur Stimulation von Gewebe eingesetzt.

Dr. Mihalceas Behauptungen

TrialSite hat bereits über die Beobachtungen von Dr. Mihalcea berichtet, die behauptete, dass sich das Blut von Menschen durch die Impfung mit COVID-19 verändert. Sie führte mikroskopische Beobachtungen an Blutproben von geimpften und ungeimpften Personen durch und berichtete, dass sie bandförmige Strukturen sah, die sie „Filamente“ nannte und die zuvor nicht beobachtet worden waren. Dr. Mihalcea glaubt, dass diese Filamente von Cross-Domain-Bakterien (CDB) und Hydrogel stammen. Sie erwähnte, dass CDB eine einzigartige Kombination von Merkmalen aus den drei Lebensbereichen Archaeen, Eukaryoten und Bakterien aufweisen.

Ihr Kollege Clifford Carnicom, Gründer des Carnicom-Instituts, bezeichnete diese Fäden als „Morgellons“. Dr. Mihalcea ist überzeugt, dass es sich bei diesen Strukturen um „synthetische Biologie und Nanotechnologie“ handelt, und untersucht derzeit die Beziehung zwischen Nanotechnologie und den COVID-19-Impfstoffen. Sie behauptet, dass diese Strukturen mit Organen und Zellen verschmelzen und schließlich Blutgerinnsel verursachen könnten.

Im Substack-Artikel vom Mai 2023 behauptet Dr. Mihalcea, dass diese Strukturen auch im Blut von nicht geimpften Personen zu finden sind, und glaubt, dass sie durch den Kontakt mit geimpften Personen oder durch Impfstoff-Ausscheidungen kontaminiert werden, eine Hypothese, die noch umstritten ist.

Blutbeobachtungen mittels Chronopotentiometrie

Dr. Mihalcea beobachtete die Blutproben mithilfe der Chronopotentiometrie. Im Substack-Artikel erklärte sie, dass ungeimpftes Blut zunächst unverändert blieb, wenn es einem schwachen elektrischen Strom ausgesetzt wurde. Wenn das ungeimpfte Blut jedoch zwei Stunden lang einem Wechselstrom von 10 Mikroampere ausgesetzt wurde, bildeten sich Filamentnetzwerke. Sie erklärte, dass dieses schnelle Fadenwachstum unter dem Einfluss von elektrischem Strom im Körper normalerweise Monate dauern würde.

Was sagt die Fachliteratur?

In der Literatur gibt es keine von Experten begutachteten wissenschaftlichen Studien, die eine veränderte Blutstruktur bei geimpften oder ungeimpften Personen im Zusammenhang mit dieser speziellen Frage belegen. Um die Auswirkungen von Nanopartikeln auf das Blut von geimpften und ungeimpften Personen zu bestimmen, sind fundierte, von Experten begutachtete Studien erforderlich.

Nanopartikel in COVID-19 Impfstoffen

COVID-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis, z. B. von Pfizer-BioNTech und Moderna, verwenden Nanopartikel, um die Stabilität des Impfstoffs zu erhöhen und eine gezielte Verabreichung im menschlichen Körper zu ermöglichen. Einige Nanopartikel werden für die direkte Behandlung von Viren eingesetzt, während andere für den Nachweis von Viren im Labor verwendet werden.

TrialSite hat den Einsatz von Nanotechnologie bei der Entwicklung und Verabreichung von Impfstoffen untersucht. Es ist richtig, dass die Nanotechnologie in verschiedenen medizinischen Bereichen eingesetzt wird, da sie eine schnelle und genaue Diagnose, Prävention und Behandlung von Krankheiten wie COVID-19 ermöglicht. Andererseits bergen Nanopartikel auch Risiken wie Toxizität, Gesundheitsprobleme durch Einatmen und allergische Reaktionen. Weitere Forschung ist erforderlich, um die gesundheitlichen Risiken und Vorteile des Einsatzes von Nanotechnologie bei der Bekämpfung von Pandemien zu ermitteln.

Blutveränderungen bei Ungeimpften

Die CDC definiert Impfstoffausscheidung wie folgt: „Impfstoffausscheidung ist die Freisetzung oder Abgabe von Impfstoffbestandteilen innerhalb oder außerhalb des Körpers und kann nur auftreten, wenn ein Impfstoff eine abgeschwächte Lebendvariante des Virus enthält“. In den USA und in weiten Teilen Europas gibt es zwei Arten von COVID-19-Impfstoffen: mRNA-Impfstoffe und Virus-Vektor-Impfstoffe. Bei diesen beiden Varianten ist eine Ansteckung von Ungeimpften nicht möglich, da diese Impfstoffe keine lebende Version des Virus enthalten.

Es ist jedoch möglich, dass sich geimpfte Personen mit SARS-CoV-2 infizieren und das Virus dann an andere weitergeben. Daher ist neben dem Impfstatus auch der COVID-19-Infektionsstatus ein notwendiger Faktor, den Forscher und medizinisches Personal bei der Untersuchung von Blutproben berücksichtigen müssen.

Abschließende Überlegungen

Obwohl die Beobachtungen von Klinikern wertvolle Informationen liefern, ist es wichtig zu beachten, dass es sich hierbei nur um Beobachtungen handelt, die nicht auf veröffentlichten und begutachteten wissenschaftlichen Arbeiten beruhen. Das Konzept der Validierung, des Nachweises der Produktkette usw. ist ebenfalls wichtig. Wir müssen in der Lage sein, jeden Aspekt des Experiments nachzuweisen, um es als Beweis zu betrachten. Diese Ergebnisse müssen weiter untersucht und von anderen Forschern mit anderen und strengeren wissenschaftlichen Methoden und größeren Stichproben repliziert werden.