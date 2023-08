Dr. John F. Clauser, geboren 1942, ist ein amerikanischer theoretischer und experimenteller Physiker, der für seine Beiträge zu den Grundlagen der Quantenmechanik bekannt ist. Clauser erhielt den Nobelpreis für Physik 2022 gemeinsam mit Alain Aspect und Anton Zeilinger „für Experimente mit verschränkten Photonen, den Nachweis der Verletzung der Bell’schen Ungleichungen und Pionierarbeit in der Quanteninformationswissenschaft“.

Dr. Clauser sprach im Juli auf der Veranstaltung Quantum Korea 2023. Nachfolgend finden Sie eine Abschrift seiner Rede, die den Internationalen Währungsfonds dazu veranlasste, seinen Auftritt in dieser Woche abzusagen und die vorhersehbare Entwicklung einer umfassenderen Absage einleitete.

Die Rede und das Transkript finden Sie weiter unten.

Oh, ich hoffe, es gab keine nennenswerten Missverständnisse bei der Einladung zu diesem besonderen Vortrag. Ich werde ihn später noch einmal halten – den Hauptvortrag. Ich wurde gebeten, zunächst einige kurze Bemerkungen als Inspiration für junge koreanische Wissenschaftler zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ich wusste nicht, wie ich das machen sollte, also hier ist mein bester Versuch, und es hat wirklich sehr wenig mit Quantentechnologie zu tun, aber hier sind meine inspirierenden Gedanken.

Vor langer Zeit, eigentlich mein ganzes Leben lang, war ich Experimentalphysiker. Ich hatte das besondere Privileg, buchstäblich mit Gott sprechen zu können, obwohl ich Atheist bin. In einem Physiklabor kann ich sorgfältig formulierte, mathematisch fundierte Fragen stellen und entsprechend die universelle Wahrheit beobachten.

Dazu führe ich sorgfältige Messungen von Naturphänomenen durch. Im Physiklabor habe ich einmal die Debatte zwischen Einstein und Schrödinger einerseits und Niels Bohr und John von Neumann andererseits entschieden. Im Labor stellte ich eine einfache Frage: Welche dieser beiden Gruppen hatte recht? Und welche hatte Unrecht?

Ich wusste vorher nicht, welche Antwort ich bekommen würde. Ich wusste nur, dass ich eine Antwort bekommen könnte. Und doch habe ich die Wahrheit gefunden. Die Antwort. Ich behaupte, dass die wahre Wahrheit nur durch die Beobachtung von Naturphänomenen gefunden werden kann. Durch sorgfältige Beobachtung von Naturphänomenen.

Gute Wissenschaft beruht immer auf guten Experimenten. Gute Beobachtungen haben immer Vorrang vor rein spekulativen Theorien. Schlampige Experimente hingegen sind oft kontraproduktiv und liefern wissenschaftliche Fehlinformationen. Deshalb wiederholen gute Wissenschaftler sorgfältig die Experimente anderer.

Um junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu inspirieren, möchte ich vorschlagen, dass heute eine gute Zeit für sorgfältige Naturbeobachtungen ist. Warum? Die heutige Welt, die ich beobachte, ist buchstäblich überschwemmt und gesättigt mit Pseudowissenschaft, schlechter Wissenschaft, wissenschaftlicher Fehlinformation und Desinformation und dem, was ich „Techno-Cons“ nennen möchte. Techno-Betrüger sind die Anwendung wissenschaftlicher Desinformation für opportunistische Zwecke.

Nicht-wissenschaftliche Wirtschaftsführer, Politiker, politisch ernannte Laborleiter und ähnliche Personen werden sehr leicht Opfer wissenschaftlicher Desinformation. Manchmal sind sie sogar an ihrer Produktion beteiligt. Ziel ist es, Sie als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu inspirieren, die Natur direkt zu beobachten, damit auch Sie die Wahrheit herausfinden können. Nutzen Sie die Informationen aus sorgfältig durchgeführten Experimenten und Forschungsarbeiten, um die Verbreitung wissenschaftlicher Fehlinformationen, Desinformationen und Techno-Betrügereien zu stoppen.

Gut ausgebildete Wissenschaftler können dazu beitragen, die Probleme der Welt zu lösen, indem sie als wissenschaftliche Faktenprüfer fungieren. Leider besteht das häufigste Problem eines Faktenprüfers darin, herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Die Welt ist überflutet mit Wahrnehmungen der Wahrheit, die von anderen als Alternative zur wahren Wahrheit wahrgenommen werden.

Die Wahrnehmung der Wahrheit weicht oft erheblich von der tatsächlichen Wahrheit ab. Ferner wird die Wahrnehmung der Wahrheit zur Wahrheit, wenn sie ausreichend beworben und gefördert wird. Ihre Förderung durch kommerzielle Unternehmen wird als Marketing bezeichnet und dient gewöhnlich der Förderung politischer, kommerzieller oder anderer opportunistischer Ziele ihrer Förderer. Wenn die Förderung durch die Regierung oder politische Gruppen erfolgt, spricht man von Spin oder Propaganda.

Für einen solchen Sponsor ist die Wahrnehmung der Wahrheit gleichbedeutend mit der Wahrheit. Wenn man es verkaufen kann, muss es wahr sein. Wenn man es nicht verkaufen kann, muss es falsch sein. Die Wahrnehmung der Wahrheit ist auch formbar. Wenn man sie verkaufen kann, wenn man sie verkaufen will, wenn man sie nicht verkaufen kann, dann ist es einfach. Man ändert sie. Man kann die Wahrheit ändern. Man kann sich auf falsche Beobachtungen berufen.

Mein Favorit in dieser Hinsicht ist ChatGPT. Es ist sehr gut darin, genau das zu tun. Es gibt viele künstliche Pseudowissenschaften, die man kopieren, manipulieren und imitieren kann. Es kann noch besser lügen und betrügen als seine menschlichen Mentoren, deren Schriften reich an Literatur sind. Sie werden feststellen, dass es in der Literatur viel mehr Fiktion als Fakten gibt. Pseudowissenschaft ist Science Fiction. Leider können weder Computer noch menschliche Faktenprüfer in der Regel Fakten von Fiktion unterscheiden. Oder Wissenschaft von Science Fiction oder Pseudowissenschaft.

Wenn das Raumschiff Enterprise schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fliegen kann, dann muss das doch auch möglich sein, oder? Man braucht doch nur Dilithiumkristalle, oder? Falsch.

Die Wahrheit kann nicht geformt werden. Sie kann nur durch sorgfältige Beobachtung gefunden werden. Bewährte physikalische Gesetze und Beobachtungsdaten sind wichtige Orientierungshilfen, um die Wahrheit von der Wahrnehmung der Wahrheit zu unterscheiden.

Ich bin nicht der einzige, der die gefährliche Ausbreitung von Pseudowissenschaften beobachtet. Vor kurzem hat die Nobel-Stiftung ein neues Gremium, das „International Panel on Information Environment“, ins Leben gerufen, das sich mit diesem Thema befassen soll. Es soll nach dem Vorbild des Weltklimarats der Vereinten Nationen, des IPCC, arbeiten.

Ich halte das für einen großen Fehler, denn meiner Meinung nach ist das IPCC eine der schlimmsten Quellen für gefährliche Fehlinformationen. Was ich jetzt empfehle, ist, diese Ziele, dieses Gremium zu fördern.

In der Vergangenheit haben wir Wissenschaftler als Gutachter für Zeitschriftenartikel fungiert. Und wir haben gegenseitig die Arbeit anderer begutachtet, um die Verbreitung wissenschaftlicher Fehlinformationen zu verhindern. Dieser Prozess scheint in letzter Zeit versagt zu haben. Aus einem unbekannten Grund muss er wiederbelebt werden.

Während meiner wissenschaftlichen Laufbahn wurde ich häufig mit der Begutachtung zahlreicher wissenschaftlicher Zeitschriftenartikel beauftragt. Hier ein paar Ratschläge. Erstens und am wichtigsten: Ihre Arbeit sollte auf sorgfältigen Beobachtungen der Natur basieren. Sie müssen sich die Mühe machen, das zu erkennen, was ich einen Elefanten im Raum nenne, der sich vor allen Augen versteckt. Stellen Sie einfache Fragen. Ich habe einen Elefanten im Raum gefunden, den ich in meinem Grundsatzreferat über Quantenmechanik beschreiben werde.

Ich habe einen zweiten Elefanten im Saal, den ich vor Kurzem zum Thema Klimawandel entdeckt habe. Ich glaube, der Klimawandel ist keine Krise.

Die wahre Wahrheit kann nur gefunden werden, wenn man lernt, gute Wissenschaft zu erkennen und zu nutzen. Das gilt besonders dann, wenn die Wahrheit politisch inkorrekt ist und nicht den politischen oder wirtschaftlichen Zielen oder Wünschen der Herrschenden entspricht. Selbst die wissenschaftliche Gemeinschaft kann manchmal durch Pseudowissenschaft verwässert werden.

Denken Sie daran: Wenn Sie wollen, dass die Pseudowissenschaft wahr ist, drehen Sie sie einfach um, und sie wird wahr. Es ist wichtig, dass ein Schiedsrichter mathematisch fundierte Physik kennt und anwendet. Ein guter Wissenschaftler muss auch Differenzialgleichungen herleiten und lösen können. Das habe ich als Student am Caltech gelernt.

Folgen Sie den Lehren von Sir Isaac Newton. Er entdeckte, dass die Welt von Differenzialgleichungen regiert wird. Dazu musste er die Infinitesimalrechnung erfinden, aber er hat es geschafft. Ein Schiedsrichter muss die dominierenden Prozesse richtig identifizieren. Das ist der Ausgangspunkt. Das geht am besten, wenn man die verschiedenen denkbaren Prozesse größenordnungsmäßig abschätzt.

Ein Beispiel, das ich später noch anführen werde, ist, dass ich dafür keine Zeit habe. Beim Klimawandel ist der dominierende Prozess meiner Meinung nach um den Faktor 200 falsch identifiziert worden. Wenn man sich um den Faktor 100 oder 200 irrt, ist der Prozess viel zu klein, um wichtig zu sein. Große Zahlen sind wichtig, kleine Zahlen können vernachlässigt werden.

Manchmal haben Leute neue Ideen, die um den Faktor 1.000.000 daneben liegen. Sie haben die Zahlen einfach nicht selbst berechnet. Das Erbärmliche daran ist, dass sie nicht wissen, dass sie wissen müssen, wie das geht. Ihr Mangel an wissenschaftlichem Wissen ermöglicht es der Wissenschaft, der Pseudowissenschaft, das zu fördern, was ich Techno-Cons nennen möchte, also politisch-opportunistische Ziele.

Techno-Cons sind leicht zu entlarven und zu identifizieren, wenn man einfach Größenordnungen berechnet. Es ist notwendig, dass ein Schiedsrichter gute statistische Methoden anwendet, die auf Berechnungen und gesundem Menschenverstand beruhen. Ich möchte Sie auch bitten, über die Methoden nachzudenken, die zwei meiner früheren Mitarbeiter an der Universität von Kalifornien, Berkeley, Nobelpreisträger, verwendet haben. Als man ihnen Daten zeigte, eine Gruppe von Datenpunkten, und ihnen sagte: „Schauen Sie, der Trend ist offensichtlich“. Luis Alvarez, Nobelpreisträger, sah sie sich an und sagte: „Die flachste Linie, die ich je gesehen habe.“ Charlie Townes sah sie sich an und sagte: „Ich sehe in den Daten nicht das, was Sie mir sagen.

Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie gute Wissenschaft betreiben, kann Sie das in politisch unkorrekte Bereiche führen. Wenn Sie ein guter Wissenschaftler sind, werden Sie ihnen folgen. Ich habe einige, die ich jetzt nicht diskutieren kann, aber ich kann mit Zuversicht sagen, dass es keine wirkliche Klimakrise gibt und dass der Klimawandel keine extremen Wetterereignisse verursacht.

Vielen Dank.