Sound of Freedom: FBI findet 200 Opfer des Sexhandels, darunter auch Kinder

Während die pädophilen Propagandisten des einst großartigen Rolling Stone und anderer großer Medien den Anti-Kinderhandelsfilm „Sound of Freedom“ als „QAnon-Thriller über Kinderhandel“ angriffen, der „an das Gewissen eines verschwörungstheoretischen Babyboomers appelliert“, gab das FBI am Dienstag bekannt, dass es während einer zweiwöchigen landesweiten Operation im Juli mehr als 200 Opfer des Sexhandels gerettet habe.

Fast alle FBI-Büros waren an der jährlich stattfindenden zweiwöchigen Operation „Operation Cross Country“ beteiligt. 126 Verdächtige der sexuellen Ausbeutung von Kindern und des Menschenhandels wurden verhaftet und 68 Verdächtige des Menschenhandels identifiziert oder festgenommen.

Das FBI und seine lokalen Partner fanden 59 minderjährige Opfer von Kinderhandel und sexueller Ausbeutung und weitere 59 Kinder, die als vermisst gemeldet worden waren.

„Menschenhändler nutzen die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft aus und ihre Verbrechen hinterlassen bei den Opfern, von denen viele Kinder sind, Narben fürs Leben. Das Engagement des FBI im Kampf gegen diese Bedrohung wird niemals nachlassen, und wir werden weiterhin unsere Botschaft aussenden, dass diese Gräueltaten nicht toleriert werden“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray in einer Erklärung.

„Sexhändler benutzen und gefährden einige der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft und fügen ihren Opfern unvorstellbares Leid zu“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland. Garland.

Garland fuhr fort: „Diese Operation, bei der 59 aktiv vermisste Kinder ausfindig gemacht werden konnten, baut auf der enormen Arbeit auf, die das FBI über viele Jahre geleistet hat, um minderjährige Opfer zu retten und die Verantwortlichen für diese unsäglichen Verbrechen zu verhaften. Wir werden weiterhin mit unseren Strafverfolgungspartnern im ganzen Land zusammenarbeiten, um Menschenhandel zu verhindern, die Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von Menschenhandelsverbrechen zu verstärken und die Unterstützung und Dienstleistungen zum Schutz und zur Stärkung der Überlebenden auszubauen.

Das FBI arbeitete mit einer Kinderschutzorganisation, dem National Center for Missing and Exploited Children, zusammen und konzentrierte seine Bemühungen auf die „Identifizierung und Lokalisierung von Opfern des Sexhandels und die Ermittlung und Festnahme von Einzelpersonen und kriminellen Organisationen, die an Kindersex und Menschenhandel beteiligt sind“.

Während der Operation wurde Jim Caviezels Film „Sound of Freedom“ gegen Kinderhandel landesweit in den Kinos gezeigt und avancierte zu einem Sommerhit. Er wurde jedoch von einigen Mainstream-Kommentatoren als „QAnon“-Verschwörungsfilm denunziert.

Wir sollten den Menschen dankbar sein, die diesen Film gedreht haben, der die unausgesprochene Wahrheit über Kinderhandel und sexuelle Ausbeutung ins Rampenlicht stellt. Wir sollten uns fragen, warum die Mainstream-Presse so sehr versucht hat, das Thema herunterzuspielen.