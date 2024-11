Transhumanismus, der Tod Gottes und der ewige Krieg

Todd Hayen

Es scheint, dass die Idee des Transhumanismus als eine wichtige Kraft in diesem aktuellen globalen Debakel oft auf die lange Bank geschoben wird und als etwas zu extrem angesehen wird, um wirklich ernst genommen zu werden.

Aber wenn man mich in die Enge treiben und fragen würde, was meiner Meinung nach die drei wichtigsten und schrecklichsten Elemente dieser gegenwärtigen menschlichen Herausforderung sind, würde ich sagen: Transhumanismus (die Zerstörung der Menschheit als Gruppe von natürlich geschaffenen Menschen), der Versuch, Gott zu töten, und das Führen eines ewigen Krieges in der Welt. Die Hauptmethode, um all dies zu erreichen, ist der globale Kollektivismus.

Der Angriff, den alle drei Dinge illustrieren, läuft im Wesentlichen auf dasselbe fundamentale Bestreben hinaus – Gut gegen Böse. Das Gute ist definiert als die Schöpfung Gottes (und wenn Sie nicht an Gott glauben, sagen Sie einfach „die Schöpfung der Natur“) und das Böse ist definiert als die Vernichtung der Schöpfung Gottes (oder der Schöpfung der Natur).

Alle drei Dinge, die im Titel dieses Artikels genannt werden, sind Aktivitäten, zutiefst menschliche Aktivitäten, und sie alle sind als ein notwendiges Element zur Erhaltung des „guten“ Lebens getarnt. Das ist so ironisch, wie man nur sein kann.

Der Transhumanismus ist als technologischer Fortschritt getarnt, der darauf abzielt, ein leidfreies Leben zu erhalten und dieses Leben so lange wie möglich zu verlängern – eine von Grund auf fehlerhafte Schöpfung zu verbessern. Der Tod Gottes (natürlich kann niemand oder nichts Gott „töten“, aber Sie wissen, was ich meine) ist für die Selbsterhaltung (des physischen Lebens) notwendig.

Gott schränkt uns ein, so sagt man, und es ist unmenschlich, sich irgendeiner Art von mächtigem Wesen zu unterwerfen (vorausgesetzt, dass Gott tatsächlich dieser begrenzten Definition entspricht). Es ist also klar, dass Gott (oder die Vorstellung von Gott) zerstört werden muss, wenn der Mensch seinen Platz einnehmen soll, indem er den medizinischen Fortschritt schafft, um das zu vermeiden, was der materielle Mensch am meisten fürchtet – den Tod.

Die Zerstörung Gottes schafft gleichzeitig die Vorstellung, dass das physische Leben das Ende der Existenz ist und dass wir ohne Gott frei sind, Gott zu sein und eine Technologie zu schaffen, die das Leben besser zu erhalten weiß, als Gott es jemals getan hat oder jemals tun wird.

Der nicht enden wollende Krieg ist eher eine technische Angelegenheit als eine philosophische Notwendigkeit. Krieg ist gegenwärtig notwendig, um die Angst vor dem Tod am Leben zu erhalten, was notwendig ist, um die technisch-medizinischen Räder am Laufen zu halten, was notwendig ist, um die Verzweiflung nach nie endendem Leben und physischer „Sicherheit“ am Leben zu erhalten.

Krieg kann eine Vielzahl von Dingen sein, es kann der altmodische Krieg sein, in dem Männer und Frauen auf offenem Feld herumlaufen und auf verschiedene Weise beschossen oder in die Luft gesprengt werden, oder es kann der Krieg der Krankheiten sein, durch Pandemien, Krebs, Gifte, die ein Mensch isst, trinkt, sich spritzen lässt oder einatmet. Kriege dieser Art erzeugen Ängste, die zu Bemühungen führen, am Leben und in Sicherheit zu bleiben, was wiederum zu einer Anpassung an die Weltordnung führt, die das Sagen hat – kein Wortspiel beabsichtigt.

Sehen Sie, wie reibungslos das alles funktioniert?

Lassen Sie mich auf jedes dieser drei Konzepte etwas näher eingehen.

Transhumanismus: Die Suche nach der Überwindung menschlicher Grenzen

Der Transhumanismus, ein Begriff, der im 20. Jahrhundert populär wurde, geht auf humanistische Denker der Renaissance zurück, die an die Perfektionierung des Menschen glaubten.

Die moderne transhumanistische Bewegung gewann jedoch Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des raschen technologischen Fortschritts, insbesondere in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI), Biotechnologie, Nanotechnologie und Genmanipulation, an Dynamik. Pioniere wie Julian Huxley stellten sich eine Zukunft vor, in der der Mensch seine biologischen Grenzen durch Technologie überwinden könnte.

In einem Artikel, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe, habe ich das ikonische Werk von C.S. Lewis, That Hideous Strength, besprochen, in dem die böse Fraktion in seiner Geschichte eine Welt ohne Natur, keine Insekten, keine Pflanzen, keine Tiere, nicht einmal physische Menschen vorsieht. Ihr Anführer ist ein menschlicher Kopf, der durch technische Zauberei am Leben erhalten wurde.

Der moderne Transhumanismus befürwortet den Einsatz von Technologie zur Verbesserung des menschlichen Zustands, was zu einer posthumanen Zukunft führen könnte, in der Menschen ihre Lebensspanne radikal verlängern, ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern und sogar mit Maschinen verschmelzen können. Nach Ansicht des modernistischen Schriftstellers Noah Harari wurde der Mensch „gehackt“, und die Seele ist längst tot (falls sie überhaupt jemals existierte). Hararis Welt der Zukunft ist so düster, wie man sie sich nur vorstellen kann, aber er teilt diese Vision mit vielen Menschen, die glauben, dass eine transhumane Welt für die Katz‘ wäre.

Der medizinische Fortschritt ist ganz auf die Verlängerung des Lebens und die Linderung körperlicher Leiden ausgerichtet. Das Leben ist das Einzige, was von Wert ist, denn es gibt keine „himmlische“ Existenz nach dem Tod des Körpers (und auch der Sinn des Lebens ist nicht von großer Bedeutung).

Ist das nicht verlockend? Die meisten Menschen denken das. Ich meine, welcher Narr würde nicht glauben, dass die Medizintechnik nicht die größte Errungenschaft der Menschheit ist? Die Rettung all dieser Leben. Was könnte besser sein? Wenn wir auf all das verzichten und das von Gott (oder der Natur) vorgesehene Leben führen würden – eine begrenzte Zeit auf dieser Erde, in der wir sowohl Leid als auch Freude erleben -, welchen medizinischen Fortschritt würden wir dann zuerst aufgeben? Eine Sache, über die die meisten Menschen nicht nachdenken, ist, dass die meisten Leiden, die von der Medizin behandelt werden, von den Fortschritten des Menschen in anderen Bereichen verursacht werden, die Umweltgifte, Kriege, Krankheiten, Krebs und Maschinen, die schwere Unfälle verursachen, hervorbringen.

Moderne Ärzte behandeln niemals Wunden, die durch einen Kampf mit einem Säbelzahntiger entstanden sind.

Und dann gibt es Persönlichkeiten wie Ray Kurzweil, der eine „Singularität“ vorhersagt, in der die KI die menschliche Intelligenz übertrifft, und der diese Ideen in den Vordergrund gerückt hat. Kurzweils Vision der Verschmelzung mit der KI, um Unsterblichkeit zu erlangen, ist ein Beispiel für die Art von radikaler Zukunft, die sich Transhumanisten vorstellen. Hararis „gehackte menschliche“ Zukunft, vielleicht eine Zukunft, die sich sogar Elon Musk mit seiner Neuralink-Technologie vorstellt.

Wir müssen uns fragen, ob wir es uns erlauben sollten, grundlegende Aspekte unseres Menschseins zu verändern. Viele von uns befürchten, dass der Transhumanismus die sozialen Ungleichheiten verschärfen könnte, indem er den Wohlhabenden einen größeren Zugang zu lebensverlängernden Technologien gewährt – ein weiterer Punkt für die Elite. Darüber hinaus argumentieren Philosophen wie Francis Fukuyama, dass ein derart grundlegender Eingriff in die menschliche Natur unvorhersehbare Folgen haben könnte, die das eigentliche Wesen des Menschseins untergraben – oder etwa nicht?

Der Tod Gottes: Die Krise des Glaubens in der modernen Welt

Das Konzept des „Todes Gottes“ wurde von dem deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert eingeführt, vor allem in seinem Werk Die schwule Wissenschaft. Nietzsche verkündete: „Gott ist tot“, was weniger eine Feier des Atheismus war als eine Beobachtung über den Niedergang des religiösen Glaubens angesichts des wissenschaftlichen und philosophischen Fortschritts. Für Nietzsche läutete der Tod Gottes den Zusammenbruch absoluter moralischer Werte und den Aufstieg des Nihilismus ein, eines gefährlichen Vakuums, in dem die traditionellen Sinnsysteme keinen Bestand mehr haben.

Im 21. Jahrhundert bleibt Nietzsches Beobachtung relevant, da der Säkularismus weiter zunimmt, insbesondere im Westen. Moderne Philosophen wie Charles Taylor und Slavoj Žižek haben die Folgen einer postgöttlichen Gesellschaft untersucht und gefragt, wie Individuen und Kulturen in einer Welt, in der religiöse Strukturen nicht mehr die vorherrschende Erzählung darstellen, Sinn konstruieren.

Einige Denker argumentieren, dass der säkulare Humanismus, der das menschliche Wohlergehen und ethisches Verhalten in den Mittelpunkt der Bedeutung stellt, eine Alternative zum traditionellen religiösen Glauben bietet. Andere, wie Jordan Peterson, sind der Ansicht, dass der symbolische Rahmen der Religion auch dann noch tiefgreifende psychologische und gesellschaftliche Vorteile bietet, wenn der buchstäbliche Glaube an Gott geschwunden ist.

Ich stimme Peterson in diesem Punkt zu. Als Psychologe, und zwar als Jungscher Psychologe, ist der Glaube an Gott gleichbedeutend mit psychologischer, geistiger und körperlicher Gesundheit. Und es ist nicht nur ein „Glaube“ an Gott, so als ob Gott selbst nicht real wäre und geglaubt werden müsste, damit er real wird. Gott ist unbestreitbar real. Es ist ein zu tiefes Konzept, um ihm in ein paar Sätzen gerecht zu werden.

Ja, die meisten von uns (na ja, vielleicht nicht die meisten, aber viele) haben einige Probleme mit den traditionellen organisierten Religionen, die Gott auf eine sehr spezifische Weise beschreiben. Aber Gott und das verbindende Prinzip der Seele ist genau das, was die Menschheit zusammenhält – die Vitalität des Lebens. Ohne sie bleibt nicht viel von allem übrig.

Unendlicher Krieg: Die Permanenz des Konflikts in der Neuzeit

Die Idee des „nie endenden Krieges“ wird oft mit den Werken politischer Theoretiker wie George Orwell in Verbindung gebracht, dessen Roman 1984 eine dystopische Gesellschaft schildert, in der der ewige Krieg als Mittel der sozialen Kontrolle eingesetzt wird. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere während des Kalten Krieges, wurde die Angst vor einem nicht enden wollenden globalen Konflikt zur Realität. Auch wenn der Kalte Krieg nie zu einem ausgewachsenen globalen Krieg eskalierte, so hielt er doch einen kontinuierlichen Spannungszustand zwischen den Weltmächten aufrecht.

Der Philosoph Giorgio Agamben argumentiert, dass wir heute in einem „Ausnahmezustand“ leben, in dem die Regierungen die Bedrohung durch Terrorismus und Instabilität nutzen, um unbefristete Ausnahmezustände und militärische Maßnahmen zu rechtfertigen. Seiner Ansicht nach untergräbt dies die bürgerlichen Freiheiten und normalisiert den Krieg als Teil der politischen Landschaft. Muss ich noch mehr sagen?

Der ewige Krieg ist natürlich eine monetäre Notwendigkeit, da viele Länder von der Kriegsmaschinerie abhängig sind, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die Konzepte des Transhumanismus, des Todes Gottes und des nicht enden wollenden Krieges sind auf subtile Weise miteinander verknüpft. Der Wunsch der Transhumanisten, die menschlichen Grenzen zu überschreiten, kann in gewisser Weise ein moderner Versuch sein, die Leere zu füllen, die der Tod Gottes hinterlassen hat, indem er die Technologie als neue Quelle von Sinn und Transzendenz anbietet.

Das Fortbestehen des Krieges in der Neuzeit verdeutlicht, dass die Menschheit trotz des technischen und philosophischen Fortschritts immer noch mit Gewalt und Macht zu kämpfen hat – und dass die Macht der Angst in den Händen derer liegt, die den ganzen Laden schmeißen.

Die Ironie des Ganzen liegt in der Tatsache, dass die Kräfte, die hinter diesen drei großen Konzepten stehen, nicht wohlwollend sind. Der Transhumanismus wird nicht in erhabener Gesundheit und ewigem Leben enden, sondern genau das Gegenteil bewirken – das Ende der menschlichen Ethnie und wahrscheinlich das Ende allen Lebens auf der Erde. Dies wird kein unvorhergesehenes Nebenprodukt der Bemühungen sein, sondern ist tatsächlich der Kern ihrer Absicht.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass der Tod Gottes erforderlich ist, um den Transhumanismus einzuführen, ebenso wie ein nie endender Krieg. Der Krieg ist lediglich ein Mittel für die Angst, und die Angst ist ein Mittel für die ultimative Kontrolle. Ultimative Kontrolle ist ein Vehikel für den Tod Gottes und den Tod der Seele, der eintreten wird, wenn wir immer weiter in den Transhumanismus vordringen.

Wir können das nicht zulassen. Gott sei uns gnädig.