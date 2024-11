Strategischer, intelligenter Zug: Droht China das „exorbitante Privileg“ der USA zu beenden?

Die Geschichte über die Ausgabe chinesischer Staatsanleihen in US-Dollar in Saudi-Arabien sorgt in China für große Aufregung und könnte von großer Bedeutung sein.

Arnaud Bertrand

Ich habe den starken Verdacht, dass es sich um eine Botschaft an die kommende Trump-Regierung handelt.

Lassen Sie mich erklären, was hier vor sich geht.

Auf den ersten Blick ist es keine große Sache: China hat in Saudi-Arabien Staatsanleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ausgegeben, das heißt, Investoren haben der chinesischen Regierung US-Dollar geliehen und versprochen, diese zurückzuzahlen. Das ist eine Anleihe. Soweit also relativ langweilig.

Der erste, etwas interessantere Aspekt ist, dass die Anleihe fast 20 Mal überzeichnet war (was einer Nachfrage von über 40 Milliarden Dollar für eine Anleihe im Wert von 2 Milliarden Dollar entspricht), was weit mehr Nachfrage ist, als für USD-Staatsanleihen üblich. Normalerweise liegt die Überzeichnung bei Auktionen von US-Staatsanleihen zwischen dem Zwei- und Dreifachen, so dass Chinas auf Dollar lautende Schulden offensichtlich eine sehr hohe Marktattraktivität besitzen.

Der zweite interessante Aspekt ist, dass der Zinssatz der Anleihen bemerkenswert nahe an den Zinssätzen für US-Staatsanleihen lag (nur 1-3 Basispunkte höher, d.h. 0,01-0,03%), was bedeutet, dass China nun in der Lage ist, sich Geld in US-Dollar (!) zu praktisch demselben Zinssatz zu leihen wie die US-Regierung selbst. Das kann kein anderes Land der Welt. Zum Vergleich: Länder mit der höchsten Kreditwürdigkeit (AAA) zahlen in den seltenen Fällen, in denen sie USD-Anleihen begeben, typischerweise mindestens 10-20 Basispunkte mehr als für US-Staatsanleihen.

Der dritte interessante Aspekt ist der Ort, an dem diese Anleihe verkauft wurde: Saudi-Arabien. Dies ist ungewöhnlich, da Staatsanleihen normalerweise in großen Finanzzentren und nicht in Riad begeben werden. Die Wahl Saudi-Arabiens und die Tatsache, dass die Saudis zugestimmt haben, ist besonders bedeutsam angesichts der historischen Rolle des Landes im globalen Dollarsystem, dem so genannten „Petrodollarsystem“, das ich nicht zu erklären brauche… Indem China in Saudi-Arabien Dollar-Anleihen ausgibt, die direkt mit US-Staatsanleihen konkurrieren und im Wesentlichen den gleichen Zinssatz haben, zeigt es, dass es als alternativer Verwalter von Dollar-Liquidität im Herzen des Petrodollarsystems agieren kann. Für Saudi-Arabien, das über Hunderte von Milliarden Dollarreserven verfügt, eröffnet sich eine neue Möglichkeit, seine Dollars anzulegen: Es kann sie statt bei der US-Regierung bei der chinesischen Regierung anlegen.

Okay, das ist alles interessant, aber es ist noch nicht der Hauptgrund, warum die sozialen Medien in China auf Hochtouren laufen. Der Grund ist, dass sie glauben, dies sei ein Test Chinas, um den USA zu zeigen, dass sie ihre eigene Währung effektiv gegen sie einsetzen können, mit möglicherweise dramatischen Folgen.

Aber wie?

Stellen Sie sich vor, China würde das ausweiten und statt Anleihen im Wert von zwei Milliarden Dollar Anleihen im Wert von Dutzenden oder Hunderten Milliarden Dollar ausgeben.

Für die USA würde das bedeuten, dass China auf dem globalen Dollarmarkt de facto mit dem US-Finanzministerium konkurrieren würde. Statt ihre Dollars automatisch in US-Staatsanleihen zu tauschen, könnten Länder wie Saudi-Arabien sie in chinesische Dollar-Anleihen investieren, die den gleichen Zinssatz bieten.

Das würde ein paralleles Dollarsystem schaffen, in dem China und nicht die USA einen Teil des Dollarflusses kontrolliert. Die USA würden weiterhin Dollars drucken, aber China würde zunehmend bestimmen, wohin sie fließen. Stellen Sie sich das vor …

Ein weiterer kritischer Aspekt ist, dass jeder Dollar, der in chinesische Anleihen statt in US-Staatsanleihen fließt, ein Dollar weniger ist, der zur Finanzierung der US-Staatsausgaben beiträgt. In einer Zeit, in der die USA massive Haushaltsdefizite haben und ständig Staatsanleihen verkaufen müssen, um sich zu finanzieren, könnte das Auftreten Chinas als konkurrierender Emittent von Dollar-Anleihen, der mit den Zinssätzen für Staatsanleihen mithalten kann, die US-Regierung vor enorme Finanzierungsprobleme stellen. Dies könnte dem so genannten „exorbitanten Privileg“ der USA ein Ende bereiten.

Aber Moment mal: Was nützt es China, wenn es so viele Dollars hat? Schieben Sie das Problem nicht auf die Chinesen: Die müssen doch auch irgendwo investieren, oder?

Sie haben Recht, das Letzte, was China braucht, sind noch mehr Dollars: 2023 wird das Land einen Handelsüberschuss in Dollar von 823,2 Milliarden Dollar haben, für 2024 werden 940 Milliarden Dollar erwartet. China schwimmt bereits im Dollar.

Genau hier liegt der Reiz der Belt and Road Initiative. Von den 193 Ländern der Welt sind 152 Teil der BRI. Und viele dieser Länder haben eines gemeinsam: Sie haben Schulden in US-Dollar bei der US-Regierung oder anderen westlichen Kreditgebern.

Hier könnte Chinas Strategie wirklich clever sein. China könnte mit seinen US-Dollar den Belt & Road-Ländern helfen, ihre Dollarschulden bei westlichen Kreditgebern zurückzuzahlen. Aber hier liegt der Schlüssel: Im Gegenzug für die Hilfe bei der Rückzahlung der Dollarschulden könnte China eine Rückzahlung in Yuan, in strategischen Ressourcen oder durch andere bilaterale Vereinbarungen arrangieren.

Für China wäre dies ein dreifacher Gewinn: Es würde seinen Dollarüberschuss loswerden, es würde seinen Partnerländern helfen, sich aus der Dollarabhängigkeit zu befreien, und es würde die wirtschaftliche Integration dieser Länder mit China statt mit den USA vertiefen.

Für die BRI-Länder ist dies attraktiv, weil sie der Dollarschuldenfalle (und der Gefahr finanzieller Sanktionen durch die USA) entkommen und bessere Bedingungen mit China aushandeln könnten, was ihrer Entwicklung zugute käme.

Tatsächlich würde China als Vermittler ins Zentrum des Dollarsystems rücken, von wo aus die Dollars schließlich doch ihren Weg zurück in die USA finden – allerdings über einen Weg, der den chinesischen Einfluss eher stärkt als den amerikanischen und die Fähigkeit der USA zur Selbstfinanzierung allmählich untergräbt (mit allen Konsequenzen für Inflation etc.).

An dieser Stelle denken Sie vielleicht: „Komm schon, das kann China doch nicht machen, die US-Regierung hat doch sicher die Mittel, so etwas zu verhindern“. Und die überraschende Antwort ist, dass die USA nicht wirklich viel tun können, ohne die USA in irgendeiner Weise zu untergraben.

Die naheliegendste Reaktion wäre die Androhung von Sanktionen gegen Länder wie Saudi-Arabien oder Institutionen, die chinesische Dollar-Anleihen kaufen. Dies würde jedoch nur noch deutlicher machen, dass Dollaranlagen vor politischer Einflussnahme der USA nicht wirklich sicher sind. Dies würde die Diversifizierung der Anlagen weiter vorantreiben und das Problem verschärfen. Die Stärke des Dollars beruht zum Teil auf Netzwerkeffekten – jeder nutzt ihn, weil alle ihn nutzen. Wie wir jedoch im Falle Russlands gesehen haben, schaffen Sanktionen ein koordinierendes Moment für Länder, sich gemeinsam zu bewegen, was diese Netzwerkeffekte schwächt.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Federal Reserve die Zinsen erhöht, um US-Staatsanleihen attraktiver zu machen. Dies wäre jedoch kontraproduktiv: Es würde die Kreditkosten der US-Regierung zu einem Zeitpunkt erhöhen, zu dem sie bereits mit massiven Haushaltsdefiziten zu kämpfen hat, was möglicherweise eine Rezession auslösen könnte. Und China, das ähnliche Zinssätze wie die USA erhält, könnte sich leicht an jede Zinserhöhung anpassen.

Die USA könnten sich auch für die „nukleare Option“ entscheiden und Chinas Fähigkeit, Dollar-Transaktionen abzuwickeln, einschränken, aber das würde sofort zu einer Fragmentierung des globalen Finanzsystems führen und die Rolle des Dollars als globale Reservewährung untergraben – genau das, was die USA vermeiden wollen. Und da China der wichtigste Handelspartner der überwiegenden Mehrheit der Länder der Welt ist, ist es absolut sicher, dass die USA dieses Spiel gewinnen würden …

Kurz gesagt scheint es sich hier um eine Art chinesische Tai-Chi-Strategie zu handeln, bei der „vier Unzen tausend Pfund bewegen“ (四兩撥千斤) mit minimaler Gewalt versucht wird, die Stärke des Dollars in eine für China vorteilhafte Richtung zu lenken.

Aber wie ich eingangs schrieb, handelt es sich im Moment wohl nur um eine Botschaft Chinas an die kommende Trump-Administration: „Wir können das, also sollten wir vielleicht sehr genau darüber nachdenken, was für schlimme Dinge Sie mit uns vorhaben…“. Das Schöne an diesem Schachzug ist, wie strategisch elegant er ist: Die Demonstration kostet China fast nichts, zwingt Washington aber, einige sehr unangenehme Optionen in Betracht zu ziehen.