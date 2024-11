Er will noch größere Provokationen verhindern, die der Westen jetzt möglicherweise plant, wie die Destabilisierung und anschließende Invasion Weißrusslands, mit der Absicht, ihn zu zwingen, die bestehende LOC einzufrieren und dann möglicherweise die Stationierung von westlichen/NATO-Friedenstruppen dort zu akzeptieren.

Putin überraschte die Welt am Donnerstag, als er sich an die Nation wandte, um sie darüber zu informieren, dass Russland am frühen Morgen eine neue Hyperschall-Mittelstreckenrakete getestet und dabei einen berühmten Industriekomplex aus der Sowjetzeit in der ukrainischen Stadt Dnepropetrowsk angegriffen habe. Er erklärte, dies sei eine Reaktion darauf, dass die USA und das Vereinigte Königreich der Ukraine kürzlich erlaubt hätten, ihre Langstreckenraketen innerhalb Russlands einzusetzen. Diese Entscheidung habe dazu geführt, dass der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine „Elemente globaler Natur angenommen hat“, wie er sagte.

Wie hier im Hinblick auf die „Stunde der Wahrheit“, zu der diese jüngste Phase des Konflikts führte, erläutert wurde, stand er vor der Wahl, entweder zu eskalieren oder seine Politik der strategischen Geduld fortzusetzen, wobei ersteres die Versuche Trumps, ein Friedensabkommen zu erreichen, vereiteln und letzteres zu weiteren Aggressionen führen könnte. Putin entschied sich für Ersteres und tat dies auf eine kreative Art und Weise, die nur wenige vorhersahen. Das Raketensystem Oreshnik, dessen Existenz er am Donnerstag bekannt gab, verfügt über MIRVs ( Multiple Independently-targetable Reentry Vehicles ).

Es handelt sich im Wesentlichen um dieselbe Art von Waffe, die Russland im Falle eines Atomkonflikts mit dem Westen einsetzen könnte, da sie aufgrund dieser Eigenschaft in Verbindung mit ihrer Hyperschallgeschwindigkeit nicht abgefangen werden kann. Mit anderen Worten: Putin hat auf die überzeugendste Art und Weise mit Russlands nuklearem Säbel gerasselt, ohne eine Atomwaffe zu testen, was seine Regierung aus den hier dargelegten Gründen nicht tun würde. Er erklimmt also endlich die Eskalationsleiter.

Putin hat es bisher abgelehnt, als Reaktion auf die mehr als 1000 Tage andauernden, von der NATO unterstützten ukrainischen Provokationen zu eskalieren, zu denen neben vielen anderen sensiblen Zielen auch die Bombardierung des Kremls, von Frühwarnsystemen, strategischen Flugplätzen, Kernkraftwerken und der Krimbrücke gehörte, um einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Bis zu diesem Zeitpunkt gab er auch politischen Zielen den Vorrang vor militärischen, aber das ändert sich jetzt, da er erkannt hat, dass seine strategische Geduld als Schwäche ausgelegt wurde und nur zu weiteren Aggressionen einlud.

Angesichts der Tatsache, dass der jüngste Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine auf russischem Territorium vor 2014 nichts Neues ist, da HIMARS bereits in den Regionen Belgorod und Kursk eingesetzt wurden, in die die Ukraine im Sommer mit Unterstützung der NATO einmarschiert ist, stellt sich die Frage, warum es mehr als drei Monate gedauert hat, bis er seine Meinung geändert hat. Es ist auch anzumerken, dass Russland nicht nennenswert auf die Stationierung der F-16 durch die Ukraine reagiert hat, obwohl Lawrow zuvor gewarnt hatte, dass diese mit Atomwaffen ausgerüstet sein könnten.

Russland könnte daher Informationen erhalten haben, dass der Westen für die Zukunft eine noch größere Provokation plant. Belarussische Medien haben gerade einen Dokumentarfilm ausgestrahlt, in dem ein westliches Komplott zur Destabilisierung und Invasion ihres Landes aufgedeckt wird. Die Leser können mehr darüber erfahren, wenn sie die sieben Analysen lesen, die in diesem Bericht hier aufgeführt sind. Dementsprechend wurde festgestellt, dass „Russlands aktualisierte Nuklear-Doktrin darauf abzielt, unannehmbare Provokationen der NATO abzuschrecken“, und das oben Genannte würde sicherlich eine solche darstellen.

Putins strategische Geduld wäre endgültig am Ende, wenn er Wind davon bekäme, dass etwas Derartiges im Gange ist, was erklären würde, warum er den Einsatz der Oreshnik gegen diesen Industriekomplex aus der Sowjetzeit in der Zentralukraine anordnet, um dem Westen eine unmissverständliche Botschaft zu übermitteln, seine Pläne zu überdenken. Wenn man bedenkt, wie sehr ihm an der Vermeidung eines Dritten Weltkriegs gelegen ist, macht es auch Sinn, warum sein Sprecher bestätigte, dass Russland die USA etwa eine halbe Stunde vor der Zeit darüber informiert hat.

Schließlich hätte der Abschuss einer Hyperschall-Mittelstreckenrakete in Richtung Westen ohne Vorankündigung die USA in Panik versetzen können, da sie dies als Beginn eines potenziellen nuklearen Erstschlags durch Russland hätten interpretieren können, wodurch genau das Szenario in Gang gesetzt worden wäre, das er so sehr zu vermeiden versucht. Sein Motiv war es, den Westen von inakzeptablen Provokationen abzuschrecken, die Russlands empfindlichste Grenzen überschreiten und die der Westen möglicherweise aus Verzweiflung plant, um in seinem Sinne zu „eskalieren, um zu deeskalieren“.

Es wurde hier, hier und hier geschrieben, dass Trump darauf zurückgreifen könnte, aber die jüngste ATACMS-Eskalation – die als Provokation angesehen werden kann, da diese Raketen eine viel größere Reichweite haben als die HIMARS – lässt vermuten, dass der „kollektive Biden“ sich dazu entschlossen hat, dies zuerst zu tun, weil er befürchtet, dass eine wie auch immer geartete Vereinbarung mit Putin zu viele Interessen der USA gefährden würde. Dementsprechend könnte Putin nun beschlossen haben, den USA zuvorzukommen, indem er stattdessen zu den Bedingungen Russlands „eskaliert, um zu deeskalieren“.

Am Donnerstagmorgen wurde zum ersten Mal eine MIRV in einem Gefecht eingesetzt, was weitaus bedeutsamer ist, als dass die USA „den Frosch kochen“, indem sie die Reichweite der Raketen erweitern, die die Ukraine bereits vor 2014 innerhalb der russischen Grenzen einsetzen konnte, nachdem sie ihre Eskalationspläne wieder einmal lange im Voraus angekündigt hatten, zumal nur wenige dies kommen sahen und die USA nur etwa 30 Minuten Vorlaufzeit hatten. Putin warnte auch, dass Russlands neue Doktrin es erlaubt, solche Waffen gegen diejenigen einzusetzen, die die Ukraine bewaffnen.

Es ist unwahrscheinlich, dass er die Vorsicht in den Wind schlägt und Oreshniks gegen militärische Ziele in NATO-Ländern abschießt, auf die Gefahr hin, den Dritten Weltkrieg auszulösen, aber es ist nicht auszuschließen, dass die nächste Eskalation, die er als Reaktion auf weitere Aggressionen in Erwägung zieht, die Bombardierung Moldawiens sein könnte. Die Sprecherin des Außenministeriums, Zakharova , sagte Anfang der Woche, dass die vom Westen unterstützte Regierung dort „das Land in rasantem Tempo in ein logistisches Zentrum für die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte verwandelt“.

Da das Land kein NATO-Mitglied ist, könnte Russland es bombardieren, ohne die roten Linien des Westens zu überschreiten, und gleichzeitig signalisieren, dass es nicht der Schwächling ist, für den es sich gehalten hat, nachdem es die Gründe für seine strategische Geduld missverstanden hatte, wenn es ihn auch nach der Eskalation vom Donnerstag weiter provoziert. Sie wollen, dass er westliche/NATO-Friedenstruppen entlang der Kontaktlinie (LOC), die weitere Militarisierung der Ukraine, ihre künftige Mitgliedschaft in der NATO und keine Änderung der antirussischen Gesetzgebung akzeptiert.

Im Gegensatz dazu will Putin die Ukraine aus den vier Regionen vertreiben, die im September 2022 für den Beitritt zu Russland gestimmt haben, keine westlichen/NATO-Friedenstruppen entlang der LOC, die Entmilitarisierung der Ukraine, die Wiederherstellung ihrer verfassungsmäßigen Neutralität und die Aufhebung ihrer antirussischen Gesetzgebung. Den Westen zu schlagen, indem er „eskaliert, um zu deeskalieren“, oder zumindest endlich die Eskalationsleiter als Antwort auf seine Provokationen zu erklimmen, zielt daher darauf ab, so viele dieser Maximalziele wie möglich zu erreichen.

Wenn er bei der Stange bleibt und nicht von seinem neu gefundenen Ansatz abweicht – der wohl schon lange überfällig ist, da einige überzeugt sind, dass er ihn bereits nach dem Scheitern der Friedensgespräche im Frühjahr 2022 hätte anwenden sollen -, dann hat er eine viel größere Chance, zumindest einen Teil der wichtigsten Ziele zu erreichen. Die NATO kann jederzeit konventionell in der Ukraine westlich des Dnjepr intervenieren, um einen Teil ihres geopolitischen Projekts zu retten, sodass Russland davon ausgehen sollte, dass es nicht in der Lage sein wird, diesen Teil des Landes zu entmilitarisieren oder zu entnazifizieren.

Was es jedoch tun kann, ist, militärische und diplomatische Mittel einzusetzen (sowohl einzeln als auch in Kombination durch seinen oben erwähnten neuen Ansatz), um die Kontrolle über das gesamte Gebiet zu erlangen, das es östlich des Dnjepr als sein Eigentum beansprucht, möglicherweise einschließlich der gleichnamigen Stadt Saporoschje mit über 700.000 Einwohnern. Die neue LOC könnte dann von rein nicht-westlichen Streitkräften patrouilliert werden, die im Rahmen eines UN-Mandats eingesetzt werden, während die Ukraine gezwungen werden könnte, alles, was östlich des Dnjepr unter ihrer Kontrolle bleibt, zu entmilitarisieren.

Alle schweren Waffen müssten als Teil einer massiven entmilitarisierten Zone (DMZ) nach Westen abgezogen werden, während die Möglichkeit besteht, dass diese „Transnieper“-Region auch politische Autonomie oder zumindest kulturelle Autonomie erhält, um die Rechte der ethnischen Russen und derjenigen, die diese Sprache sprechen, zu schützen. Dieses Szenario wurde erstmals im März an dieser Stelle vorgestellt und könnte die unten dargestellte Form annehmen, wobei der westliche Teil des Landes in blau möglicherweise NATO-Truppen als Teil der dann beschriebenen Vereinbarung beherbergen würde:

Die Ukraine könnte davon abgehalten werden, den Waffenstillstand zu brechen, da sie durch die DMZ benachteiligt wird, während Russland durch die „Sicherheitsgarantien“, die die Ukraine in diesem Jahr mit einer Reihe von NATO-Staaten vereinbart hat und die de facto einer Unterstützung nach Artikel 5 gleichkommen, abgeschreckt würde. Während Russland in die DMZ stürmen könnte, könnte die NATO auch in die Westukraine stürmen oder möglicherweise sogar den Dnjepr überqueren, sei es durch ein schnelles Eingreifen oder weil sie ihre Truppen aufgrund einer stillschweigenden Vereinbarung mit Russland bereits westlich des Flusses stationiert hat.

Was in den drei vorangegangenen Abschnitten beschrieben wurde, ist das Maximum, das Russland angesichts der neuen militärisch-strategischen Umstände, in denen es sich mehr als 1000 Tage nach Beginn der Sonderoperation befindet, realistischerweise erreichen kann. Putin hat schließlich damit begonnen, die Eskalationsleiter zu erklimmen, um die noch größeren Provokationen abzuschrecken, die der Westen jetzt möglicherweise mit der Absicht plant, ihn zu zwingen, die bestehende LOC einzufrieren und dann möglicherweise die Stationierung von westlichen/NATO-Friedenstruppen dort zu akzeptieren.

Ein solches Szenario wäre für ihn aus Sicht der nationalen Sicherheitsinteressen Russlands und seines eigenen Ansehens vollkommen inakzeptabel, nachdem er versprochen hatte, die Expansion der NATO in der Ukraine zu stoppen. Die Beibehaltung des Blocks westlich des Dnjepr bei gleichzeitiger Entmilitarisierung aller Gebiete östlich des Dnjepr und nördlich der Verwaltungsgrenzen der vier ehemaligen ukrainischen Regionen, die im September 2022 an Russland angegliedert und vorläufig als „Transnjepr“-Region bezeichnet werden, wäre jedoch ein akzeptabler Kompromiss.

Trump könnte diesen Deal für pragmatisch genug halten, um ihm zuzustimmen, da er von allen relevanten Konfliktparteien immer noch als Sieg dargestellt werden könnte (z. B. hat Russland Land gewonnen und eine DMZ tief in der Ukraine eingerichtet; die Ukraine existiert weiterhin als Staat; und die USA haben die Westukraine de facto in die NATO aufgenommen). Es könnte sogar schon vorher in Kraft treten, wenn eine der beiden Seiten vor seinem Amtsantritt „eskaliert, um zu deeskalieren“ und dies der „gesichtswahrende“ Kompromiss ist, den sie zur Vermeidung des Dritten Weltkriegs schließen.

Natürlich wäre es besser, wenn sie dem zustimmen würden, ohne eine Krise nach kubanischem Vorbild auszulösen, die außer Kontrolle zu geraten droht. Deshalb sollten ihre Diplomaten jetzt mit den Gesprächen beginnen oder ein Drittland wie Indien sollte dies hinter den Kulissen vorschlagen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Putins neuer (und wohl längst überfälliger) Ansatz signalisiert, dass er ein Einfrieren der bestehenden LOC und vor allem die Stationierung von NATO-/West-Friedenstruppen dort nicht akzeptieren wird und eskalieren wird, um dies zu verhindern.

Er könnte sogar so weit gehen, taktische Atomwaffen in der Ukraine (und/oder im Logistikzentrum der NATO in Moldawien) einzusetzen, wenn er sich durch die sich entwickelnden Umstände, in die ihn der Westen durch seine möglicherweise bevorstehenden größeren Provokationen (z.B. Destabilisierung und Einmarsch in Weißrussland) bald bringen könnte, in die Enge getrieben fühlt. Der Westen muss daher beginnen, Putin ernst zu nehmen, nachdem er endlich begonnen hat, die Eskalationsleiter zu erklimmen, da sonst das Worst-Case-Szenario eines Dritten Weltkriegs unvermeidlich werden könnte, wenn er ihn zu weit treibt.