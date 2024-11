Was haben Trump, Black Rock und die Wall-Street-Giganten gemeinsam?

Die Wahl ist vorbei, das Regierungsteam steht fest, und in der ganzen Welt wurden Grußworte gesprochen. Jetzt ist es an der Zeit zu rechnen, denn zwischen jetzt und der Vereidigung des Präsidenten im Januar kann in der Welt noch viel passieren.

Trump oder Harris, für das amerikanische Finanzwesen ändert sich nicht viel

Larry Fink. Ein Name, eine Garantie. Der milliardenschwere CEO von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, äußerte sich bereits im Oktober auf einer Konferenz der Securities Industry and Financial Markets Association: „Ich bin es leid zu hören, dass dies die größte Wahl Ihres Lebens ist. Die Realität ist, dass es mit der Zeit keine Rolle spielt.“ Denn die wichtige Tatsache ist, dass sowohl Demokraten als auch Repräsentanten laufende Investitionen mit dem Finanzgiganten haben, wie Fink erklärte: „Wir arbeiten mit beiden Verwaltungen zusammen und führen Gespräche mit beiden Kandidaten.“

BlackRock hat also eine Drehtür mit der US-Regierung. Veteranen des Vermögensverwalters hatten leitende Positionen im Finanzministerium in der Regierung von Joe Biden. Eine Führungskraft von BlackRock war auch ein wichtiger Wirtschaftsberater von Kamala Harris. Trumps Finanzministerium hingegen wurde vom ehemaligen IT-Direktor von Goldman Sachs, Steven Mnuchin, geleitet, der sein Vermögen als Hedgefonds-Manager gemacht hat und in politischen Ämtern gelandet ist.

Die Herausforderung der US-Wahl 2024 war ein Wettlauf darum, wer die meiste Unterstützung von der Wall Street bekommen würde.

Trump ist ein großer Sympathisant der internationalen Finanzwelt: Als Präsident hat er die Steuern für Vermögende deutlich gesenkt, so dass Milliardäre weniger zahlen als die Arbeiterklasse. Im Jahr 2018 zahlten die 400 reichsten US-Haushalte einen durchschnittlichen effektiven Steuersatz von 23 Prozent und damit weniger als die unteren 50 Prozent der Haushalte mit durchschnittlich 24,2 Prozent. Berechnungen zufolge würden die reichsten 5 Prozent der Amerikaner eine Steuersenkung von mindestens 1,2 Prozent erfahren, während die unteren 95 Prozent der Menschen mehr zahlen müssen, einschließlich einer Steuererhöhung von 4,8 Prozent für die ärmsten 20 Prozent des Landes. Einer der wichtigsten Finanziers von Trumps Präsidentschaftskampagnen in den Jahren 2024 und 2020 ist der milliardenschwere CEO von Blackstone, Stephen Schwarzman (zufällig Zionist), der als größter politischer Geldgeber der Wall Street gilt und 2022 zum höchstbezahlten CEO in der US-Finanzdienstleistungsbranche ernannt wurde. In Übereinstimmung mit der turbokapitalistischen Logik hat Blackstone, das die größte Anzahl von Wohneinheiten in den USA besitzt, massenhaft Mieter vertrieben und damit zur Obdachlosenkrise beigetragen, die im Jahr 2023 um 12 Prozent zunahm.

Obwohl BlackRock und Blackstone zwei verschiedene Unternehmen sind, haben sie eine gemeinsame Geschichte, und BlackRock besitzt 6,56 Prozent von Blackstone und ist damit der zweitgrößte Aktionär. Ein typisches Beispiel? Der größte Aktionär von Blackstone ist Vanguard mit einem Anteil von 9,05 %. Der viertgrößte Aktionär ist State Street mit einem Anteil von 4,12 %.

BlackRock, Vanguard und State Street sind als die „großen Drei“ der amerikanischen Indexfondsmanager bekannt. In einem Papier aus dem Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die Big Three die größten Anteilseigner von 438 Unternehmen im S&P 500 sind, einem Index, der sich aus den 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen zusammensetzt. Diese 438 Unternehmen machten 88 Prozent der Gesamtzahl der Unternehmen im S&P 500 aus und stellten zu diesem Zeitpunkt 82 Prozent der Marktkapitalisierung des Index dar.

Oligarchie ist die faktische politische Form der Vereinigten Staaten von Amerika.

Kommen wir zu den gerade abgeschlossenen Wahlen: Sie waren die zweitteuersten in der amerikanischen Geschichte, nach den Wahlen 2020. Es mag ein Zufall sein, aber in den letzten 20 Jahren haben die von der Wall Street am meisten finanzierten Kandidaten auch die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat gewonnen. Keine Korrelation?

Trump ist eine gute Investition

Die Wall Street scheint darauf erpicht zu sein, aus dem Sieg von Donald Trump Kapital zu schlagen: Die großen Drei – BlackRock, Vanguard und State Street – lassen sich von der Möglichkeit eines Wahlsiegs nicht abschrecken und bleiben auch nach der Wahl optimistisch. Sie sagen ein Marktwachstum, einen Aufschwung bei Technologie und Kryptowährungen sowie einen stärkeren Dollar unter Trump voraus.

Die blonde Strähne eines Mannes, der nach Washington zurückkehren wird, ist mit BlackRock in Bezug auf Kryptowährungen vollkommen einverstanden, so sehr, dass er versprochen hat, Amerika zur Krypto-Hauptstadt der Welt zu machen, und vorgeschlagen hat, dass die Menschen in Bitcoin als einen sicheren Hafen investieren.

Am 11. Januar letzten Jahres legte BlackRock seinen iShares Bitcoin ETF (IBIT) auf, dessen Fonds schnell zum größten der Welt wurde. In diesem Jahr hat das Unternehmen wegen seiner aggressiven Vermögensakkumulation in Kryptowährungen Schlagzeilen gemacht. Es mag ein Zufall sein, aber unmittelbar nach Trumps Wahlsieg schoss der Kryptomarkt in die Höhe und der Wert von Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch.

Achten wir darauf, was BlackRock unmittelbar nach der Wahl von Trump sagte: „Ein Sieg von Trump öffnet die Tür für Steuersenkungen, Deregulierung und eine härtere Handelspolitik. Die Kontrolle über das Repräsentantenhaus ist entscheidend. Das hohe Haushaltsdefizit ist einer der Faktoren, die unserer Meinung nach die Inflation und die langfristigen Treasury-Renditen in die Höhe treiben werden.“

Denken Sie daran, dass die Kontrolle über das Repräsentantenhaus – wo es immer noch keine absolute Mehrheit der Repräsentanten gegenüber den Demokraten gibt – der Trump-Regierung größere Befugnisse zur Umsetzung ihrer Steuer-, Energie-, Handels- und Regulierungsagenda geben würde. Die S&P 500-Futures stiegen um mehr als 2 Prozent auf ein Rekordhoch, da der US-Dollar stieg und die Renditen von US-Anleihen zunahmen.

„In Bezug auf den Handel hat Trump eine breite Palette von Zöllen vorgeschlagen, darunter 60 Prozent auf China und allgemeine Zölle von 10-20 Prozent“, heißt es in der Erklärung von BlackRock weiter. „Trumps Wahlsieg wird wahrscheinlich zu einer gewissen Deregulierung führen, einschließlich einer Verringerung der Bankvorschriften, obwohl Big Tech weiterhin ein Ziel der Kartellbehörden bleiben könnte. Unter Trump streben die Republikaner eine Steigerung der Energieproduktion an, obwohl die Öl- und Gasproduktion in den USA bereits historische Höchststände erreicht hat und eine Produktionssteigerung Zeit braucht. Die Reduzierung von Teilen des Inflation Reduction Act, wie z.B. Gutschriften für Elektrofahrzeuge, steht auf der Tagesordnung, aber eine vollständige Aufhebung erscheint uns unwahrscheinlich. Wir erwarten, dass Trump die Genehmigungsreform zum Ausbau der Energieinfrastruktur fortsetzen wird.

Mit anderen Worten: Wir sind bereit zu investieren, zu kapitalisieren, noch reicher zu werden. Die politische Frage ist relativ. Mit Trumps Sieg bereitet sich der Hegemon des Kapitals einmal mehr darauf vor, auf Kosten der Massen zu spekulieren und zu profitieren. Geschäft ist Geschäft.