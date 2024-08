Trilaterale über Stockholm

Dr. Jacob Nordangård

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Schweden ein Vasallenstaat unter Kontrolle der Trilateralen Kommission ist (mit treuer Unterstützung durch die Finanzdynastie Wallenberg).

Laut der neuesten Mitgliederliste (veröffentlicht am 17. Juni 2024) der Trilateralen Kommission ist eines ihrer neuen Mitglieder die ehemalige schwedische Premierministerin Magdalena Andersson. Sie zeigt nun ganz offen, für wen sie wirklich arbeitet.

Aber der Schritt ist nicht so weit. Sie hat sich bereits für das Weltwirtschaftsforum und den IWF engagiert. Im Jahr 2022 erhielt sie den Global Citizen Award des Atlantic Council für die historische Entscheidung Schwedens, der NATO beizutreten. Damit hatte sie ihre Loyalität gegenüber der globalen Oligarchie unter Beweis gestellt.

Magdalena ist die ideale Wahl, um den Wünschen der Trilateralen zu entsprechen, wenn die sozialdemokratische Partei nach den nächsten Wahlen wieder an die Macht kommt.

Sie gesellt sich zu den schwedischen Trilateralisten Carl Bildt (stellvertretender EU-Vorsitzender und ehemaliger Ministerpräsident und Außenminister der „konservativen“ Moderaten Partei) und dem Bankier und Industriellen Jacob Wallenberg (Vorsitzender von Investor AB), die zufällig auch Mitglieder des internationalen Beirats des Atlantic Council sind.

Die Trilaterale Kommission wurde 1973 von David Rockefeller (Chase Manhattan Bank) und Zbigniew Brzezinski, Professor an der Columbia University, mit dem Ziel gegründet, Lösungen für die Probleme der Welt zu erörtern und vorzuschlagen (zufälligerweise kurz bevor der Westen durch das Ölembargo gelähmt wurde, das die arabischen Staaten im Auftrag des Trilateralisten Henry Kissinger mit dem Jom-Kippur-Krieg als auslösendem Ereignis verhängten).

Die Mitglieder, die aus den drei Regionen Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum stammen, setzen sich aus hochrangigen Entscheidungsträgern, Wirtschaftsführern sowie Vertretern der Medien und der Wissenschaft zusammen. Laut Brzezinski werden sie nach dem Einfluss ausgewählt, den sie auf die Politik ihrer Heimatländer ausüben können.

Heute gehören dazu Namen wie Larry Fink (BlackRock, Weltwirtschaftsforum), David Rubenstein (Council on Foreign Relations, Weltwirtschaftsforum), Jean-Claude Trichet (ehemaliger Chef der Europäischen Zentralbank) und Rajiv Shah (Rockefeller Foundation und Young Global Leader-Alumnus).

Die schwedische Finanzdynastie Wallenberg wurde in den frühen 1970er Jahren im Rahmen einer Spendenaktion für die Trilaterale Kommission angesprochen, hatte aber keinen bekannten Einfluss, bevor Peter Wallenberg Sr. (1926-2015) in den frühen 1990er Jahren eingeladen wurde, Mitglied zu werden.1

Die Familie ist dafür bekannt, dass sie hinter den Kulissen in Schweden großen Einfluss hat, und ist mit der Familie Rockefeller befreundet. Sie kontrollieren Unternehmen wie ABB, Ericsson, Electrolux und SAAB sowie die SEB-Bankengruppe.

Jacob Wallenbergs Cousin Marcus ist derzeit Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe und war bereits vor Jacob Mitglied der Trilateralen Kommission.

Da sie seit den neunziger Jahren von einem Familienmitglied und einem engen Mitarbeiter aus ihrer Bankendynastie vertreten werden, haben sie viel von den Aktionen und Zielen der Trilateralen zu gewinnen.

Seit ihrer Gründung hat die Kommission hartnäckig daran gearbeitet, den Übergang zu einer „neuen internationalen Wirtschaftsordnung“ durchzusetzen. Der Ideologe Brzezinski beschrieb das globale technokratische System, das er die „technetronische Gesellschaft“ nannte, in seinem 1970 erschienen Buch „Zwischen zwei Zeitaltern: Amerika in der technetronischen Ära„:

Das technotronische Zeitalter bringt die allmähliche Entstehung einer stärker kontrollierten Gesellschaft mit sich. Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite beherrscht werden, die sich nicht an traditionelle Werte hält. Schon bald wird es möglich sein, jeden Bürger fast ununterbrochen zu überwachen und vollständige Akten zu führen, die auch die persönlichsten Informationen über den Bürger enthalten. Diese Dateien werden von den Behörden sofort abrufbar sein. Wie Patrick Wood in seinen hervorragenden Büchern gezeigt hat, ist dieses technokratische System gleichbedeutend mit der Nachhaltigkeitsagenda – Agenda 21/Agenda 2030. Die Mitglieder der TriCom hatten einen extrem großen Einfluss, indem sie die Klimabedrohung als größtes Problem der Menschheit, die „nachhaltige Entwicklung“ als Weg zur Bewältigung der weltweiten Herausforderungen und die laufenden Arbeiten zur Reform und Aufwertung des UN-Systems durch den „Pakt der Zukunft“ verankert haben.2

Die Wallenbergs haben in großem Umfang in Technologien investiert, die „die Probleme lösen und diese künftige technologische Gesellschaft steuern werden, wie Telekommunikation (Ericsson), datengesteuerte Biowissenschaften (Karolinska) und künstliche Intelligenz (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program). Aber sie profitieren auch vom Krieg und sind ein großer Nutznießer der schwedischen NATO-Mitgliedschaft (durch das Verteidigungsunternehmen SAAB). Die Auswahl ihrer Führungspersönlichkeiten, wie Magdalena Andersson, sichert ihren Erfolg. Die trilaterale „Krisenmanagement“-Philosophie von Brzezinski passt ihnen wie angegossen.

Weitere Schweden, die derzeit der Kommission angehören, sind der Wallenberg-Berater und Diplomat Magnus Schöldtz, die ehemalige EU-Kommissarin Cecilia Malmström, die neu ernannte Leiterin des liberalen Think Tanks „Timbro“ sowie der Journalist P.M. Nilsson und die Digitalisierungsexpertin und frühere David Rockefeller-Stipendiatin Claudia Olsson.

An ihrem europäischen Treffen in Stockholm 2019 nahm auch Kronprinzessin Victoria von Schweden als Gast teil.

Schwedische Mitglieder:

(2004-2017) Urban Ahlin, Sprecher, Mitglied des Parlaments für die Sozialdemokraten

(1995-2016) Erik Belfrage, SEB-Gruppe, Investor

(2001-2003) Urban Bäckström, Gouverneur der Riksbank, CEO von Swedish Enterprise

(1998-) Carl Bildt, Premierminister und Außenminister für die Moderaten, Bilderberg-Gruppe

(1995-1998) Bengt Dennis, SEB-Gruppe, Gouverneur der Riksbank

(2010-2016) Anna Ekström, GD Skolverket, Bildungsministerin für die Sozialdemokraten

(2017-2023) Tove Lifvendal, Chefredakteurin Svenska Dagbladet

(2017-2019) Annie Lööf, Parteivorsitzende der Zentrumspartei

(2020-) Cecilia Malmström, EU-Kommissarin

(2020-) Claudia Olsson, CEO Stellar Capacity

(2013-) Magnus Schöldtz, Senior Berater, Wallenberg Stiftungen AB

(1995-2007) Björn Svedberg, Ericsson, SEB-Gruppe

(2017-) Jacob Wallenberg, Investor, Bilderberg-Gruppe

(2005-2009) Marcus Wallenberg, SEB Gruppe, Investor, Bilderberg Gruppe

(1993) Peter Wallenberg, SEB Gruppe

(2010-2016) Peter Wallenberg jr., Stiftung Vermögensverwaltung

(2001-) Margot Wallström, EU-Kommissarin, Außenministerin für die Sozialdemokraten

(1995-1998) Carl Johan Åberg, SEB-Gruppe und einige der nationalen Pensionsfonds Schwedens.

Verweise:

1 Knudsen, Dino (2016), The Trilateral Commission and Global Governance, Routledge: Oxon

2 Wood, Patrick (2014), Technocracy Rising: The Trojan Horse Of Global Transformation, Mesa, Arizona: Coherent Publishing