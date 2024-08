Während die Aufmerksamkeit der Welt auf die Brutalitäten des israelischen Besatzungsstaates gerichtet war, wurde die illegale militärische Besetzung des benachbarten Syriens durch die USA weitgehend vernachlässigt. Jetzt formiert sich lokaler und regionaler Widerstand, um die amerikanische Besatzung frontal zu bekämpfen.

Die strategische Lage der US-Militärstützpunkte im Nordosten Syriens ist kein Zufall. Von der syrisch-jordanisch-irakischen Grenze im Südwesten des Landes bis zu den Gebieten westlich des Euphrat im Nordosten erstrecken sich 28 US-Einrichtungen, davon 24 US-Militärstützpunkte.

Diese sorgfältig mit spezifischen geostrategischen Zielen geplante Stationierung dient ausschließlich den lokalen, regionalen und internationalen Interessen Washingtons.

Nach US-Angaben ist die Zahl der amerikanischen Besatzungssoldaten in Syrien von 50 Soldaten im Jahr 2015 auf über 2.000 Ende 2017 dramatisch gestiegen. Berichten vom April 2017 zufolge erwog der damalige Nationale Sicherheitsberater Brigadegeneral HR McMaster sogar die Entsendung von bis zu 50.000 Soldaten in den Irak und nach Syrien.

Diese beträchtliche militärische Aufstockung wurde von der Obama-Regierung damit begründet, dass sie notwendig sei, um die interne Instabilität in Syrien zu bekämpfen, einschließlich der Zunahme des Terrorismus und des geschwächten Zustands der staatlichen Institutionen. Die US-Militärpräsenz machte sich diese Bedingungen zunutze, die durch ausländische Interventionen noch verschärft wurden, die militante Gruppierungen von der so genannten „Freien Syrischen Armee“ bis hin zu extremistischen Gruppen wie der Al-Nusra-Front und später ISIS mit Waffen, Geld und Informationen versorgten.

Die USA unterstützten auch kurdische Kräfte bei der Einrichtung einer autonomen Verwaltung im Nordosten Syriens, ein Schritt, der darauf abzielte, den Einfluss Moskaus auszugleichen, nachdem Damaskus die russische Luftwaffe um Hilfe gebeten hatte, um die vom Ausland unterstützte Militanz zu bekämpfen.

Destabilisierung und Wirtschaftsblockade

Eines der Hauptziele der illegalen US-Präsenz ist die Plünderung der syrischen Öl- und Gasressourcen. Damit werden nicht nur die Aktivitäten der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) finanziert, sondern auch die Wirtschaftsblockade gegen Syrien gestärkt, die durch die im Juni 2020 verhängten Sanktionen des Caesar Act veranschaulicht wird.

Der ehemalige US-Gesandte in Syrien, James Jeffrey, erklärte damals, dass diese Sanktionen zum Zusammenbruch des syrischen Pfunds beitrugen und die Wirtschaftspolitik der syrischen Regierung behinderten, wobei er feststellte, dass Damaskus „nicht in der Lage ist, eine effektive Wirtschaftspolitik zu betreiben und Geldwäsche in libanesischen Banken zu betreiben.“

Auch die USA nutzen die Öleinnahmen, um ihre Militärpräsenz zu finanzieren und die Wiederaufbaubemühungen Syriens zu behindern. So berichtete CNN im August 2020 über einen von der Trump-Administration genehmigten Deal, der es dem US-Unternehmen Delta Crescent Energy LLC erlaubt, von den SDF kontrollierte Ölfelder zu erschließen.

Eindämmung des Iran und Sicherung israelischer Interessen

Auf regionaler Ebene zielt die US-Präsenz darauf ab, den Iran daran zu hindern, über den Irak und Syrien Landverbindungen zum Mittelmeer herzustellen. Diese strategische Positionierung dient auch als Backup für den Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei inmitten wachsender Spannungen zwischen Washington und Ankara.

Darüber hinaus halten die US-Stützpunkte im Südosten Syriens und nahe der irakischen Grenze arabische Stämme zurück und schützen Israel, indem sie den Landkorridor zwischen Syrien und dem Irak blockieren. Mit dieser Maßnahme sollte Syrien von seinen regionalen Verbündeten isoliert werden, insbesondere von Iran und Hisbollah, die eine direkte Bedrohung für Israel darstellen.

Dem russischen und chinesischen Einfluss entgegenwirken

Auf internationaler Ebene trägt die US-Präsenz in Syrien dazu bei, dass Washington seine Vormachtstellung in der Weltordnung aufrechterhalten und dem Einfluss der eurasischen Mächte Russland und China entgegenwirken kann. Der Einsatz in Syrien wird als Hindernis für Chinas „Belt and Road“-Initiative gesehen, die das Wirtschaftswachstum Pekings in einer Weise zu fördern droht, die die strategische Positionierung der USA untergraben könnte.

Trotz der beträchtlichen US-Präsenz ist die langfristige Nachhaltigkeit der amerikanischen Truppen in feindlichem Terrain ungewiss.

Die Bemühungen Washingtons, das politische System in Syrien zu verändern, sind weitgehend gescheitert, und die US-Basen und -Einrichtungen sehen sich zunehmenden Angriffen durch regionale Widerstandsgruppen ausgesetzt. Seit November 2023 waren US-Soldaten und -Einrichtungen 102 Angriffen ausgesetzt, was die wachsende Opposition gegen die amerikanische Besetzung syrischer Gebiete widerspiegelt.

In jüngster Zeit könnten der Erfolg der russischen Diplomatie und die Bemühungen um eine syrisch-türkische Versöhnung die USA dazu zwingen, zwischen Konfrontation und Rückzug zu wählen.

Die Zukunft des US-Engagements in Syrien

Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA könnten auch die Zukunft des amerikanischen Engagements in Syrien beeinflussen. Sollte es der derzeitigen Regierung gelingen, ein regionales Waffenstillstandsabkommen auszuhandeln – und ernsthaftes Interesse an einer Rückkehr zum iranischen Atomabkommen zu bekunden -, könnte sie sich für einen Truppenabzug aus Syrien entscheiden, um die Unterstützung der Demokraten zu stärken. Sollte hingegen Donald Trump an die Macht zurückkehren, könnte eine mögliche Einigung mit Russland den Rückzug der USA aus der Ukraine und Syrien beschleunigen.

Seit 2015 haben die verschiedenen US-Regierungen keine klare, einheitliche Zahl für die Gesamtpräsenz der amerikanischen Truppen in Syrien genannt. Schätzungen zufolge sind jedoch etwa 3.000 US-Soldaten auf verschiedenen Stützpunkten in den Gouvernements Hasakah, Deir Ezzor, westlich des Euphrat und entlang der syrisch-irakischen Grenze stationiert.

Die Truppenstationierungen bilden einen strategischen „Ring“ um die wichtigen Öl- und Gasvorkommen der Region, die den größten Teil des syrischen Bodenschatzes ausmachen. Die Konzentration der US-Stützpunkte in diesen Gebieten verdeutlicht deren Bedeutung für die Sicherung der Energieressourcen und die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Transportwege für diese Produkte.

Sicherung der Energie und der Souveränität Syriens

Der Stützpunkt Rmeilan in der nordöstlichen Provinz Hasakah war der erste militärische Außenposten der USA in Syrien. Er beherbergt rund 500 Mitarbeiter, deren Hauptaufgabe der Schutz der Öleinrichtungen in der Region ist. Das Gebiet umfasst etwa 1 300 Ölquellen, die bis 2011 täglich zwischen 120 000 und 150 000 Barrel und etwa zwei Millionen Kubikmeter Gas produzierten.

Der Stützpunkt Al-Shaddadi liegt südöstlich der gleichnamigen Stadt und ist strategisch günstig in der Nähe der wichtigsten Ölreserven der Region gelegen. In seiner Nähe befindet sich das Al-Gypsa-Feld, das mit rund 500 Ölquellen das zweitgrößte Ölfeld in Al-Hasaka ist. Der Stützpunkt umfasst auch die Al-Shadadi-Gasanlage, was seine entscheidende Rolle bei der Kontrolle der syrischen Energieressourcen noch unterstreicht.

Der Stützpunkt im Al-Omari-Feld in Deir Ezzor ist der größte und wichtigste US-Stützpunkt in Syrien und befindet sich im Al-Omari-Ölfeld, das vor 2011 bis zu 80.000 Barrel pro Tag produzierte. Dieser Stützpunkt sichert zusammen mit anderen wie dem Conoco-Feld, Tal Baydar, Life Stone, Qasrak, Himos und Al-Tanf die Vorherrschaft der USA über das wichtigste und ressourcenreichste Gebiet in Syrien.

Die US-Militärpräsenz im Nordosten Syriens ist ein strategischer Einsatz mit weitreichenden Folgen. Während sie den Zielen Washingtons diente, dem iranischen Einfluss entgegenzuwirken, die israelischen Interessen zu sichern, die syrische Wirtschaft zu schwächen und die US-Hegemonie in der Levante und am Persischen Golf aufrechtzuerhalten, sind die amerikanischen Truppen nun der Gefahr täglicher Angriffe ausgesetzt.

Der Widerstand gegen die US-Präsenz kommt derzeit von lokalen arabischen Stämmen und der Widerstandsachse in der Region, aber die sich stark verändernde regionale Dynamik und mögliche Änderungen in der US-Außenpolitik nach den Wahlen könnten den Widerstand gegen diese Kräfte verstärken und schließlich einen Rückzug der USA aus Syrien erzwingen.

Solange die USA jedoch weiterhin einen Nutzen in ihrer Präsenz in der Region sehen, werden sie wahrscheinlich ihre Militärbasen beibehalten und ihre strategischen Ziele in Syrien für die absehbare Zukunft verfolgen.