Israel ist Vergewaltigung

Caitlin Johnstone

Eine neue Umfrage des israelischen Instituts für nationale Sicherheitsstudien hat ergeben, dass 65 Prozent der israelischen Juden die strafrechtliche Verfolgung von IDF-Soldaten ablehnen, die beschuldigt werden, eine palästinensische Gefangene schwer vergewaltigt zu haben. Nur 21 Prozent sind überzeugt, dass die beschuldigten Vergewaltiger strafrechtlich verfolgt werden sollten, die restlichen 14 Prozent sind sich nicht sicher.

Middle East Eye berichtet:

Eine neue Umfrage hat ergeben, dass die Mehrheit der Israelis überzeugt ist, dass Gefängniswärter, die des sexuellen Missbrauchs einer palästinensischen Gefangenen beschuldigt werden, nicht strafrechtlich verfolgt, sondern lediglich von der Armee diszipliniert werden sollten.

“Ende letzten Monats wurden neun israelische Soldaten verhaftet, weil sie eine Palästinenserin in Sde Teiman, einer Einrichtung in der südlichen Negev-Wüste in Israel, vergewaltigt haben sollen.

“Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober haben viele Palästinenser, die von den israelischen Streitkräften festgenommen wurden, berichtet, dass sie von Soldaten in Sde Teiman sexuell missbraucht wurden.

“Bis zum 29. Juli, als die Militärpolizei die Einrichtung stürmte, mit den Soldaten zusammenstieß und sie festnahm, war jedoch niemand wegen des Missbrauchs verhaftet worden.

“Der Vorfall löste in Israel eine Gegenreaktion aus: Ein rechtsextremer Mob, darunter ein Abgeordneter und ein Minister, stürmte aus Protest gegen die Verhaftungen die Haftanstalt und ein Militärgericht.

“Fünf der Verhafteten wurden am Dienstag unter Hausarrest gestellt, bis die Armee über eine Anklage entscheidet.

“Am Sonntag zeigte das Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS), dass 65 Prozent der israelischen Juden überzeugt sind, dass die fünf nur von der Armee bestraft werden sollten und nicht strafrechtlich verfolgt werden sollten”.

Eine neue Umfrage des Institute for National Security Studies (INSS) hat ergeben, dass eine Mehrheit der Israelis der Meinung ist, dass die Gefängnisbeamten, denen sexuelle Belästigung eines palästinensischen Häftlings vorgeworfen wird, nicht strafrechtlich verfolgt werden sollten, sondern lediglich von der Armee diszipliniert werden sollten.

Seit den Verhaftungen kam es in Israel zu Demonstrationen, die unter dem Namen “Recht auf Vergewaltigung” bekannt wurden. Die Demonstranten fordern, dass angeklagte Vergewaltiger ohne Konsequenzen für ihre Taten freigelassen werden.

Anfang des Monats sorgte ein israelischer Reporter namens Yehuda Schlesinger für Empörung, als er im israelischen Kanal 12 nicht nur die angeklagten Vergewaltiger unterstützte, sondern auch die IDF aufforderte, die Vergewaltigung palästinensischer Gefangener offiziell zur Staatspolitik zu machen.

Einer der Angeklagten wurde zum israelischen Fernsehsender Channel 14 eingeladen, um sich zu verteidigen und seine Version der Geschichte zu erzählen, wobei er eine Maske trug, um seine Identität zu verbergen.

Es handelt sich um eine Gruppenvergewaltigung, für die es eindeutige Videobeweise gibt.

Israel ist eine zutiefst kranke Gesellschaft mit einer kranken Einstellung zu Vergewaltigung. Eine 2011 von Haaretz veröffentlichte Umfrage ergab, dass 61 Prozent der israelischen Männer erzwungenen Sex mit einer Bekannten nicht als Vergewaltigung ansehen und nur sieben Prozent glauben, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Sache ist.

Vergewaltigungen sind in der israelischen Armee weitverbreitet und werden fast nie bestraft – ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte, wenn Israelis Meinungsforschern sagen, dass IDF-Soldaten nur mit internen Disziplinarmaßnahmen und nicht mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssen. Im Jahr 2022 berichtete die Jerusalem Post, dass die IDF im Jahr 2020 1.542 Beschwerden über sexuelle Übergriffe erhalten hatte, von denen nur 31 zu einer Anklage führten.

In einer Umfrage aus dem Jahr 2011 sagten 61% der israelischen Männer, es sei in Ordnung, jemanden zu vergewaltigen, den man vor

Während der ersten Proteste gegen das Recht auf Vergewaltigung in Israel übertraf sich die New York Times selbst mit der unglaublich verwirrenden Schlagzeile “Unruhen auf Armeestützpunkten unterstreichen einen langen Kampf um Israels Seele”, wobei weder in der Überschrift noch im Untertitel Vergewaltigung erwähnt wurde. Asad Abukhalil, Professor an der California State University, witzelte auf 𝕏: “Die Schlagzeile ist eigentlich korrekt, wenn man versteht, dass Israels Seele eine Vergewaltigung ist.”

Und er hat recht. Vergewaltigung ist tief in die Struktur der israelischen Gesellschaft eingewoben. In gewissem Sinne ist Israel eine Vergewaltigung.

Der Satz “Jede Anklage ist ein Geständnis” kursiert seit Oktober aus gutem Grund. Menschen, die innerlich zutiefst gestört und dysfunktional sind, haben in der Regel nicht die inneren Ressourcen und die Kreativität, um Anschuldigungen aus dem Hut zu zaubern, also neigen sie dazu, Menschen, die sie nicht mögen, einfach zu beschuldigen, was in ihnen vorgeht. Wenn Sie in Ihrem persönlichen Leben jemals mit einem bösartigen Narzissten oder Soziopathen zu tun hatten, können Sie sein Verhalten oft viel besser verstehen, wenn Sie die Anschuldigungen, die er gegen andere erhebt, gedanklich umkehren und als Geständnis über sich selbst interpretieren.

Israel und seine Verteidiger schrien und brüllten am 7. Oktober so inbrünstig über unbegründete Vergewaltigungsgerüchte, weil sie selbst ein perverses Verhältnis zu Sex und körperlicher Souveränität haben. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Israel selbst ein Staat ist, der auf der Idee aufgebaut ist, dass man sich von Menschen einfach nehmen kann, was man will, weil man es ihnen schuldig ist. Die ganze Gesellschaft basiert auf dieser Prämisse.

Das hat nichts mit Jüdischsein oder Judentum zu tun. Es ist einfach die Einstellung, die jede Bevölkerung entwickelt, wenn sie von Geburt an indoktriniert wird, dass es ihr Recht ist, sich Dinge zu nehmen, die anderen Menschen gehören. Genau das wurde den Palästinensern angetan, als ihnen von den westlichen Kolonialherren und ihren westlichen Unterstützern ein moderner Apartheid-Ethnostaat aus dem Boden gestampft wurde.

Diese Vorliebe für Vergewaltigung ist nur eines von vielen Symptomen der Ungerechtigkeit und des Missbrauchs, auf denen der Staat Israel beruht.