Die zehn gefährlichsten Menschen, von denen Sie noch nie gehört haben

Von Niall McCrae

DIE Gründerväter der grünen Revolution sind nicht sehr bekannt. Trotz ihrer maßgeblichen Rolle bei der Umweltkatastrophe und dem Net-Zero-Imperativ wird man, wenn man ihre Namen im Clapham Omnibus erwähnt, mit einem leeren Blick bedacht. Sie haben meist am Rande der öffentlichen Aufmerksamkeit gearbeitet, um die Strukturen und Systeme eines globalen Staatsstreichs zu etablieren . Bei ihrem Projekt ging es nie wirklich um Wissenschaft oder Naturschutz, sondern um ein technokratisches Machtstreben, das stark von der Eugenik beeinflusst war. Diese Männer (und einige wenige Frauen) stammten aus dem befreienden zwanzigsten Jahrhundert, aber sie bereiteten den Boden für einen Totalitarismus im einundzwanzigsten.

Maurice Strong (1929-2015)

Der 1929 in Manitoba geborene Strong machte eine lukrative Karriere als Ölbaron, bevor er in den 1960er Jahren zum Leiter der kanadischen Entwicklungsagentur in Übersee ernannt wurde. Durch seine Zusammenarbeit mit David Rockefeller war Strong an der Gründung des Club of Rome beteiligt, einem Gremium, das die Vereinten Nationen auf die grüne Mission ausrichten sollte. Mit Rockefellers Segen wurde Strong 1972 zum Vorsitzenden der ersten UN-Konferenz über die menschliche Umwelt in Stockholm ernannt. Im selben Jahr rief Strong das UN-Umweltprogramm ins Leben. Seine Arbeit gipfelte 1988 in der Einrichtung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, der absurderweise behauptet, dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung wissenschaftlich erwiesen ist.

Aurelio Peccei (1908-1984)

Peccei arbeitete in den 1930er Jahren für Fiat und verabscheute Mussolini. Als antifaschistischer Aktivist wurde er von den Nazis inhaftiert und gefoltert. Nach dem Krieg zog er nach Argentinien, wo er Fiat-Concord, den größten Automobilhersteller Lateinamerikas, gründete. Im Jahr 1964 wurde er Präsident des Bürogeräteherstellers Olivetti. Er führte den Vorsitz des Komitees für Atlantische Wirtschaftliche Zusammenarbeit und lernte durch seine Arbeit an der Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Unternehmen Alexander King kennen, seinen Partner bei der Gründung des Club of Rome.

Alexander King (1909-2007)

Als er Peccei kennenlernte, war King Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, einer internationalen Handelsagentur. Der in Glasgow geborene Forschungschemiker hatte im Krieg zum Schutz der alliierten Soldaten für DDT geworben, bedauerte aber später seine Beteiligung, wie er in seinen Memoiren schrieb: Mein Hauptkritikpunkt an DDT ist im Nachhinein, dass es das Bevölkerungsproblem erheblich verschärft hat“. King und Peccei präsentierten sich als Industrielle, die das Licht gesehen hatten, aber diese gottlosen Männer hatten Dunkelheit in ihrer Seele.

Paul Ehrlich (1932-)

Ehrlich, emeritierter Professor für Bevölkerungsstudien in Stanford, ist vielleicht der bekannteste der hier vorgestellten Autoren, denn er schrieb 1968 zusammen mit seiner Frau Anne das berüchtigte Buch Die Bevölkerungsbombe, in dem er vorhersagte, dass bis in die 1980er Jahre Milliarden Menschen an Krieg, Krankheit und Hunger zugrunde gehen würden. Ehrlich kritisierte die Politik, die die Überbevölkerung aufrechterhält. An Malaria sterben in unterentwickelten Regionen jedes Jahr Hunderttausende, aber Ehrlich beklagte die durch DDT erreichte Verringerung der Todesfälle. Zusammen mit dem Anwalt Richard Bowers und dem Yale-Professor Charles Remington gründete Ehrlich die Kampagnenorganisation Zero Population Growth. Im Jahr 1977 schrieben er und seine Frau Ecoscience: Population, Resources, Environment zusammen mit dem Stanford-Physiker John Holdren (dem späteren wissenschaftlichen Berater von Präsident Barack Obama). Die Autoren empfahlen u. a., ledigen Müttern die Kinder wegzunehmen, eine unfreiwillige Sterilisierung durch chemische Zusätze in Lebensmitteln und Wasser vorzunehmen und eine Zwei-Kind-Grenze einzuführen.

Robert Anderson (1917-2007)

Dieser in Chicago geborene, Stetson tragende Ölmagnat war Chef von Arco, einem der größten Erdölproduzenten der USA. Berühmt ist, dass er in Alaska auf Öl stieß, nachdem andere Prospekteure die Suche aufgegeben hatten. Prudhoe Bay war das größte Ölfeld Nordamerikas. Er ist auch dafür bekannt, dass er 1977 die angeschlagene Zeitung Observer kaufte. Als früher Befürworter globaler Maßnahmen zur Abwendung einer ökologischen Katastrophe leitete Anderson das Aspen Institute for Humanistic Studies. Aspen wurde 1949 von Walter Paepcke gegründet, der sich von der deutschen Romantik inspirieren ließ, doch nach seinem Tod 1960 verlagerte Anderson den Schwerpunkt auf Klima, Nahrungsmittelversorgung und Bevölkerungswachstum. 1970 kamen Experten auf einem zweitägigen Workshop in Aspen zu dem „melancholischen Schluss“, dass die Menschheit vor einer existenziellen Krise stehe. Anderson trug 1969 zur Gründung von Friends of the Earth in San Francisco bei und initiierte 1970 den ersten Earth Day.

Barbara Ward (1914-1981)

Die britische Wirtschaftswissenschaftlerin war eine Verfechterin der nachhaltigen Entwicklung und der Umverteilung des Wohlstands. In ihrem Buch Spaceship Earth (1966) beschrieb sie den Planeten als ein geschlossenes System mit endlichen Ressourcen, die wiederverwertet werden müssen. Sie war Professorin an der Columbia University und gründete das International Institute for Environment & Development. Ihr 1971 veröffentlichter Bericht Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet, den sie zusammen mit dem Mikrobiologen René Dubos verfasste, wurde von Strong als Fibel für Stockholm in Auftrag gegeben.

Garrett Hardin (1915-2003)

Hardin war seit 1956 Mitglied der American Eugenics Society und wurde 1971 zum Direktor ernannt (1973 wurde der Name in Society for the Study of Social Biology geändert). Im Jahr 1968 hielt er vor der American Association for the Advancement of Science einen Vortrag über die „Tragödie der Allmende“. Für Hardin war der Individualismus eine zerstörerische Kraft. Besonders besorgt war er über die Freiheit der Fortpflanzung, und die neomalthusianische Ideologie kam in seinen Lehrbüchern für Studenten zum Ausdruck. Im Gegensatz zu den meisten Verfechtern des Klimakults war Hardin ein Sozialkonservativer.

Jay Forrester (1918-2016)

Der Club of Rome wandte sich gegen den Konsumismus und die freie Marktwirtschaft und vertrat die Ansicht, dass die Herausforderungen der postindustriellen Welt zu komplex für herkömmliche Institutionen und politische Prozesse seien. Sein erster Bericht Die Grenzen des Wachstums ( The Limits to Growth, 1972) wurde von einem Team von Absolventen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) verfasst, die eine „völlig neue Form der menschlichen Gesellschaft“ forderten. Der Bericht wurde von Forrester geleitet, einem Systemtheoretiker, der den Club of Rome davon überzeugte, sein dynamisches Modell zu übernehmen, das Bevölkerung, Nahrungsmittelproduktion, Industrie, Energie und Umweltverschmutzung miteinander in Beziehung setzt, wie es in seinem Buch World Dynamics (1971) beschrieben wurde. Limits to Growth (Grenzen des Wachstums) hob die Computermodellierung zur Messung und Vorhersage des Klimawandels hervor.

Mihajlo Mesarovic (1928-)

Der serbische Wissenschaftler Mesarovic war ein Experte für Systemtheorie und hatte am MIT gearbeitet. Im zweiten Bericht des Club of Rome, Mankind at its Turning Point, beschrieben Mesarovic und Eduard Pestel die Menschheit als einen bösartigen Tumor auf dem Planeten: „Die Welt hat Krebs, und der Krebs ist der Mensch“. Der Bericht forderte dazu auf, sich mit den künftigen Generationen zu identifizieren, deren Überleben gefährdet ist.

Roland Wiederkehr (1943-)

Als junger Journalist wurde Wiederkehr 1968 vom World Wildlife Fund angeworben. Diese Organisation, die 1961 von UNESCO-Chef Julian Huxley und den Führern der Bilderberg-Gruppe, Prinz Bernhard von den Niederlanden, Prinz Philip von Großbritannien und Godfrey Rockefeller, gegründet worden war, war ein Fuß in der Tür für den Klimaalarmismus. Wiederkehr lehnte die Kernenergie ab und warb für vogelmordende Windkraftanlagen. Im Jahr 1992 rief Wiederkehr als nationaler Parlamentarier das Grüne Kreuz ins Leben, das wie das Rote Kreuz in seiner Heimat Schweiz ansässig ist.

Diese ausgewählten „nihilistischen Zehn“ waren Katalysatoren einer entmenschlichenden Agenda, die die Wissenschaft politisieren, die akademische Welt erobern, die Politiker manipulieren und die globalen Konzerne vom Wettbewerb auf dem Markt zu Instrumenten der Kontrolle umleiten sollte. Anstelle einer evidenzbasierten Politik wendet die grüne Diktatur im Orwellschen Sinne politikbasierte Evidenz an. Jeder „Fakt“ über den Klimanotstand ist eine Erfindung, um ein totalitäres, neofeudales Regime aufzubauen.