Trinken, schnupfen, rauchen – der Impfstoff-Moloch kennt keine Grenzen mehr.

MEHR gute Nachrichten zum Thema Impfstoff, Leute. Erstens müssen Sie sich möglicherweise nur einmal pro Jahr gegen Covid-19 impfen lassen, und wenn alles gut geht, müssen Sie nicht einmal das tun. Sie werden Ihren Impfstoff trinken oder sogar inhalieren können. Keine schmerzhaften Injektionen mehr, nur ein kurzer Schluck oder ein Schnupfen, und die Sache ist erledigt. Damit sind Sie für ein weiteres Jahr vor dem tödlichen Virus sicher.

Wir könnten es sogar lustig machen. Warum nicht Covid-19-Impfpartys veranstalten? Eine Auswahl an Geschmacksrichtungen in Shot-Gläsern (sie heißen nicht ohne Grund Shot-Gläser) oder man gibt den Impfstoff in ein Vape und pafft, bis das Immunsystem in Schwung ist.

Ich entnehme diesen ganzen Müll Global Health Now, dem täglichen Newsletter der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. In der ersten Geschichte geht es darum, dass die Food and Drug Administration (FDA) in den Vereinigten Staaten erwägt, das Covid-Impfschema zu vereinfachen, sodass die meisten Menschen die derzeit verfügbare Auffrischungsimpfung erhalten können, unabhängig davon, wie viele Dosen sie zuvor erhalten haben“. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie bereits geimpft sind oder noch nie geimpft wurden und plötzlich den unverständlichen Entschluss gefasst haben, sich jetzt impfen zu lassen, die Ärmel hochkrempeln sollten, denn Bob ist Ihr Onkel.

Bitte beachten Sie, dass sich nichts geändert hat; es gibt keinen neuen Impfstoff und keine neue Bedrohung. Die FDA hat lediglich eine willkürliche Entscheidung getroffen, den Zeitplan zu ändern. Das Ziel besteht eindeutig darin, mehr Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Aber es ist auch klar, dass sie sich diese Dinge einfach ausdenken. Sie haben keine weiteren Beweise dafür, dass die Impfstoffe auf diese Weise besser wirken.

Die Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen, sind die zahlreichen und sich häufenden Beweise für Impfschäden, die unglaublicherweise von der britischen Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MRHA) als schwerwiegend eingestuft werden, obwohl sie darauf besteht, dass die Impfstoffe sicher sind. Wenn die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist – sie starb sicherlich früh im Covid-19-Wahnsinn -, dann ist die Logik nicht weit dahinter. Die MRHA ist bereit, schwerwiegende Nebenwirkungen des Impfstoffs gegen einen minimalen Schutz vor einem Virus einzutauschen, der für die große Mehrheit der Menschen praktisch harmlos ist. Vielleicht versucht die FDA, die Zahl der Auffrischungsimpfungen zu reduzieren, in der Hoffnung, dass die Impfschäden verschwinden. Möglicherweise will sie aber auch die Einführung beschleunigen, bevor die Bevölkerung merkt, dass sie, wenn sie Glück hat, betrogen und wenn nicht, getötet wird.

Die Möglichkeit eines trinkbaren, schluckbaren oder inhalierbaren Impfstoffs kommt von US Speciality Formulations, einem Unternehmen, das den Impfstoff QYNDR hergestellt hat. Wenn Ihnen QYNDR ein wenig zu konsonantenreich klingt, sollten Sie wissen, dass die offizielle Aussprache „KINDER“ lautet. Und die Einführung von QYNDR ist näher, als Sie denken. Phase-1-Studien wurden bereits in Neuseeland abgeschlossen (wo sonst?), und alles, was noch benötigt wird, ist eine weitere Finanzierung, um weitere Studien durchführen zu können. Offenbar ist es sehr schwierig, einen Impfstoff zu formulieren, der die Wechselfälle des Verdauungstrakts übersteht.

Und warum benötigen wir diese Impfstoffe? Nun, nach Angaben von US Speciality Formulations: Covid-19 ist immer noch da und tödlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Erfinder und Investoren sich davon einen Haufen Geld versprechen. Es zahlt sich offensichtlich aus, das Covid-19-Narrativ aufrechtzuerhalten und es mit so viel Panik wie möglich zu unterfüttern.

Später in der Panik-Demie wurde die Einführung des Impfstoffs zu einem Moloch. Groß und schwer zu stoppen. Angesichts des weitverbreiteten und offensichtlichen Ausmaßes, in dem die Menschen leichtgläubig sind, die Regierung und die Arzneimittelhersteller bereit sind zu lügen, die Angehörigen der Gesundheitsberufe bereit sind zu schweigen und es Geld zu verdienen gibt, ist es unwahrscheinlich, dass der Moloch in nächster Zeit gestoppt wird.

Wer weiß, was als Nächstes kommt? Vielleicht werden sie einen Impfstoff entwickeln, den man sich in den Hintern stecken kann. Ob sie das tun oder nicht, ich rate ihnen dringend, dass sie das mit den derzeitigen Produkten machen können.