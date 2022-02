Triumph der Bestie vs. Triumph des Volkes

UN-Agenda 2030 vs. Das Volk

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020). Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.

Könnte man sagen, dass der Triumph der Bestie die diktatorische Übernahme der Welt durch die Doktrinen des Weltwirtschaftsforums ist? Wurde das WEF von den Herren der Schöpfung ins Leben gerufen, um die weltweite Apokalypse heraufzubeschwören?

Der Triumph der Bestie ist oder wäre – wenn wir, die Menschen, es zulassen – ein vollständiger Reset unseres meist westlichen, überschuldeten, überdehnten, außer Kontrolle geratenen Finanzsystems. Das betrifft vor allem die auf dem Dollar und dem Euro basierenden Volkswirtschaften. Der finanzielle Reset und eine neue globale Weltordnung würden drei Hauptziele beinhalten:

Eine massive Reduzierung der Weltbevölkerung, wiederum in erster Linie und in einem ersten Schritt der westlichen Bevölkerung oder des globalen Nordens – viele oder die meisten von ihnen werden von der herrschenden Elite als „nutzlose Esser und Konsumenten“ betrachtet. Um die Mitte der 1960er Jahre überstieg der weltweite Gesamtverbrauch an natürlichen Ressourcen den Faktor „1“ (eins) dessen, was Mutter Erde im Allgemeinen zur Verfügung stellt.

Dieser Überkonsum erreicht heute, in den frühen 2020er Jahren, den Faktor 3,5 bis 4,5 zwischen Europa und den USA von Mutter Naturs Angebot. Dies bezieht sich nicht nur auf Lebensmittel – die ja eine erneuerbare Ressource sind – sondern vor allem auf nicht erneuerbare Ressourcen, zu denen auch die Kohlenwasserstoffe gehören. Fossile Brennstoffe machten Mitte 2020 (dem Jahr der COVID-Sperre) 84 % (87 % im Jahr 2019) der weltweit verbrauchten Energie aus. Für 2021 wurde ein Anstieg von 4 % prognostiziert.

Zu den Lebensmitteln: So berichtet Eurostat (2018), dass in der EU jährlich etwa 88 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle anfallen, die Kosten von etwa 143 Milliarden Euro verursachen. Dies entspricht etwa 20 % der gesamten Lebensmittelproduktion. Nach Angaben der FAO geht weltweit etwa ein Drittel aller für den menschlichen Verzehr produzierten Lebensmittel verloren oder wird verschwendet – siehe hier.

Eine enorme Verschiebung von Kapital und Vermögenswerten wird von der Unter- und Mittelschicht (meist kleine und mittlere Unternehmen) nach oben verlagert. Laut Forbes gab es im Jahr 2021 weltweit 2.755 Milliardäre, das sind 660 mehr als 2020. Insgesamt sind diese Milliardäre 13,1 Billionen Dollar wert, gegenüber 8 Billionen Dollar im Jahr 2020. Zu diesen Gewinnen gehören auch gestiegene Aktienwerte – siehe hier.

Die Digitalisierung von allem – einschließlich des menschlichen Gehirns – verwandelt Menschen in Transhumane (Klaus Schwab). Vor allem aber die Volldigitalisierung des Geldes, die den Regierungen die volle Kontrolle über Ihr – des Volkes – Geld gibt. Regierungen oder die der geplanten globalen Regierung können Ihr Bankkonto beschlagnahmen, wann immer sie einen Grund finden, einen ungehorsamen Bürger zu bestrafen.

Dies ist es, was Klaus Schwab (WEF) „Governance 4.0“ nennt, deckungsgleich mit dem, was er auch die vierte industrielle Revolution nennt. Die All-Digitalisierung ermöglicht die vollständige Kontrolle über alles. Trotz aller propagierten, so genannten Lockerung der COVID-Beschränkungen gibt es bereits im Stillen EU-Gesetze, die eine vollständige Impfung jedes EU-Bürgers vorschreiben (EU-Resolution 2361) – und eine allumfassende digitale ID, ohne die sich die Bürger nicht bewegen können.

Ähnliche Maßnahmen sind auch in den USA geplant. Allerdings ist der Widerstand in der Öffentlichkeit und vor allem bei den Gouverneuren der Bundesstaaten – siehe insbesondere Texas und Florida – größer als in Europa. Und dies trotz des ständigen Drängens von Präsident Biden auf eine „allgemeine Impfung“. Auch die US-Gerichte, darunter der Oberste Gerichtshof, haben sich bisher mehrfach auf die Seite der Bevölkerung gestellt.

Diese digitalen Ausweise, eine Erfindung von Bill Gates im Rahmen der Agenda ID2020, werden höchstwahrscheinlich in Form von QR-Codes vorliegen. Der QR-Code wird auch für elektronische / digitale Zahlungen verwendet werden und hat eine praktisch unbegrenzte Speicherkapazität für Informationen über Ihre Gesundheit, Bankkonten und andere Besitztümer, Konsum, Gewohnheiten, Reisen – buchstäblich jeder Schritt, den Sie machen, wird aufgezeichnet werden. Siehe auch dies.

Die Verwirklichung dieser dreistufigen – oder dreifachen – Zielsetzung ist das eigentliche Ziel der UN-Agenda 2030. Die so genannten UN-Entwicklungsziele, die euphemistisch UN-Agenda 2030 genannt werden, sind nichts anderes als eine unrealistische Nebelkerze.

Wie gesagt, wenn wir, die Menschen, es nicht zulassen – mit spiritueller Willenskraft und vor allem KEINER Furcht – wird diese ruchlose Agenda nicht zustande kommen.

Eine Alternative

Ja, eine Reduzierung der verschwendeten und übermäßig genutzten Ressourcen ist absolut notwendig. Aber sie darf nicht von einer turbo-neoliberalen Finanzelite im Stile des WEF aufgezwungen werden.

Außerdem gibt es laut FAO derzeit, mit den Technologien von 2020, genügend Kapazitäten zur Nahrungsmittelproduktion auf der Welt, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Die Kapazitäten werden mit der Entwicklung neuer Technologien weiter steigen. Ungleichheit, Armut und Hungersnöte haben mit profitorientierten Spekulationen mit Lebensmittelpreisen, mit einem versagenden oder ungeeigneten Verteilungssystem und vor allem mit der Gier der herrschenden Klassen zu tun, die es vorziehen, Lebensmittel für „bessere Zeiten“ zu horten, was zu Engpässen und Hungersnöten führt. Und jetzt, um den Punkt der „Knappheit“ zu betonen, mit künstlich unterbrochenen oder zerstörten Versorgungsketten.

Um unsere Autonomie und unser souveränes Leben zurückzugewinnen, müssen wir, das Volk, das Bewusstsein erlangen, aus unserem bequemen Schlummer aufwachen, den COVID-Pandemie-Betrug durchschauen – und die Dinge in unsere eigenen Hände und Köpfe nehmen. Das bedeutet – ohne Verzögerung:

Radikale Deglobalisierung

Zurück zu souveränen Nationen

Radikale Entdigitalisierung des Banken-, Finanz- und Geldsystems

Zurück zu wirtschaftsbasierten und gestützten souveränen Währungen

Respektierung der kulturellen Unterschiede

Internationaler Handel und Zusammenarbeit nach komparativen Vorteilen – ein wirtschaftliches Prinzip, das mit dem Ansturm des globalen, neoliberalen Kapitalismus der 1980er Jahre allmählich ausstarb -, um ein Maximum an „Win-Win“-Situationen zu erreichen.

Wenn das unmöglich klingt – denken Sie noch einmal darüber nach.

Denken Sie ein Dreivierteljahrhundert zurück, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren, als wir die vom Krieg zerstörte Welt wieder aufbauten. Mit dem Beginn der langsam und schrittweise von den US-Geheimdiensten aufgezwungenen globalen Ideologie des Club of Rome, der ab Mitte der 60er Jahre die Souveränität und Unabhängigkeit der europäischen Nationen durch eine einheitliche Regierung und eine einheitliche Währung ersetzen sollte, schmolzen diese nach und nach dahin. Dies war nie eine europäische Idee, sondern wurde von korrupten europäischen kolonialistischen „Führern“ (sic) verkauft und dann gefördert.

Ja, wir, das Volk, können es schaffen; können unsere souveräne Unabhängigkeit und die Werte der Völker zurückgewinnen. Auf jeden Fall ohne Klaus Schwab in irgendeiner Form und ohne das WEF.

*

In dieser Sprache des dunklen Kults würde dem Triumph des Tieres das Zeichen des Tieres vorausgehen. Wäre das der gefälschte „Impfstoff“ – das Instrument, das Tod und Zerstörung herbeiführt? Und schließlich der berüchtigte Triumph des Tieres?

Es besteht kein Zweifel, dass das, was mit der Menschheit und sogar mit Mutter Erde geschieht, das Werk einer teuflischen Sekte ist. Eine der Regeln solcher Sekten ist, dass sie, um erfolgreich zu sein, der Öffentlichkeit – ihren auserwählten und potenziellen Opfern – offenlegen müssen, was sie zu tun gedenken. Jahrzehntelang haben sie sich an diese Regel gehalten. Aber wir, das Volk, haben es nicht gesehen, haben es nicht geglaubt oder waren in unserer Bequemlichkeit zu selbstgefällig und blind, um es zu sehen.

Diese geplante und angestrebte Weltherrschaft durch eine superreiche und superkranke Elite hat schon vor Jahrzehnten begonnen, mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich schon früher. Obwohl wir noch viel weiter zurückgehen könnten, sollen hier nur einige dieser offenen Warnungen der letzten Jahrzehnte erwähnt werden.

Der Rockefeller-Bericht von 2010. Darin wird in vier einfachen Schritten und Kapiteln dargelegt, was geplant ist und was das Endergebnis sein wird. Angefangen mit der „Lockstep“-Phase, in der die Menschen betäubt, schockiert, isoliert, verängstigt und den Behörden völlig unterworfen werden (à la Naomi Kleins „The Shock Doctrine“), über nicht sichtbare Dinge, einschließlich eines unsichtbaren – und niemals isolierten – Virus, bis hin zur letzten Phase der vollständigen Digitalisierung und totalen Kontrolle.

Bill Gates‘ TedTalk vom Februar 2010, „Innovating to Zero“, in dem er berüchtigt sagte: „Wenn wir wirklich gute Arbeit [beim Impfen] leisten, könnten wir die Weltbevölkerung um 10 bis 15 % reduzieren“ (etwa Minute vier des Videos).

Die Eröffnungsfeier des (Schweizer) Gotthard-Basistunnels im Juni 2016, die eine luziferische Zeremonie darstellt, die mit einem Lockstep-Szenario beginnt und mit der totalen Unterwerfung des Volkes endet. An der Zeremonie nahmen vor allem europäische Politiker in Führungspositionen teil – und im Nachhinein betrachtet, besuchten viele von ihnen Klaus Schwabs „Akademie“ für Young Global Leaders. Siehe diesen 6-minütigen Videoclip.

Veranstaltung 201 – Eine offene Simulation der kommenden COVID-Pandemie am 18. Oktober 2019 in New York, organisiert vom Johns Hopkins Center for Health Security in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum und der Bill and Melinda Gates Foundation. Die Veranstaltung stellte eine hochrangige Pandemie-Übung mit Teilnehmern der Weltbank, des IWF, verschiedener UN-Organisationen, darunter WHO und UNICEF, und vielen anderen dar, die veranschaulichte, „in welchen Bereichen öffentlich-private Partnerschaften bei der Reaktion auf eine schwere Pandemie notwendig sein werden, um weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen zu mindern.“ Weitere Einzelheiten und Videoclips finden Sie hier.

Der Rest ist Geschichte. Inzwischen wissen wir, wie die weitreichenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen vermieden oder abgemildert wurden. Im Gegenteil, sie sollten die Bevölkerung so hart wie möglich treffen, um größtmöglichen Schock, Angst, finanzielle, physische und emotionale Schäden zu verursachen.

Die Rolle der Finanzgiganten

Sie – die Herren hinter dem WEF und vor allem die 193 UNO-Mitgliedsländer, die kollektiven Billionäre dieser Welt und ihre (bisher) alles beherrschenden Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity – schreiten an mehreren Fronten und in mehreren Dimensionen unaufhaltsam voran.

Diese Finanzgiganten sind durch gegenseitige Anteilseignerschaften und austauschbare Führungspositionen weitgehend miteinander verflochten. Zusammen kontrollieren sie etwa 20 bis 25 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten, was ihnen eine Hebelwirkung von über 100 Billionen Dollar verleiht (das weltweite BIP 2021 beträgt 95 Billionen US-Dollar, Schätzung des IWF – siehe hier).

Mit dieser Macht ist es möglich, jede Nation der 193 UN-Mitglieder zu zwingen oder zu erpressen, nach der Pfeife von Big Finance zu tanzen und zu handeln, unabhängig davon, ob sie mit dem eigentlichen Zweck dieses Zwangs einverstanden sind oder nicht. Daher hat die WHO am 30. Januar 2020 einen internationalen Gesundheitsnotstand und am 11. März 2020 eine Pandemie ausgerufen.

Wie wir inzwischen wissen, haben ein Lockdown und eine Pandemie und all die repressiven Zwangsmaßnahmen nichts, aber auch gar nichts mit Gesundheit zu tun, sondern nur mit dem Hintergedanken, eine globale Eine-Welt-Regierung mit absoluter und totaler Kontrolle über alles, einschließlich aller überlebenden Bürger, zu installieren. Tatsächlich werden diese Bürger zu digital manipulierbaren Transhumanen, modernen Sklaven, die nichts besitzen, aber glücklich sind (Klaus Schwab – The Great Reset).

Diese Agenda schreitet voran, trotz der Proteste der Menschen auf der ganzen Welt und trotz der „vorgetäuschten“ Lockerung der Beschränkungen für Covids in der ganzen Welt, vor allem in der westlichen Welt.

Warnung

Da in der westlichen Welt fast alle Beschränkungen aufgehoben wurden, sollten Sie sich bewusst sein, dass Sie nicht der Illusion erliegen, dass alles vorbei ist und wir wieder zur „Normalität“ zurückkehren. Dieser Gedanke wäre fatal. Er ist Teil einer laufenden psychologischen Kriegsführung. Es ist eine Strategie, die darauf abzielt, Sie wieder in die Unterwerfung zu schocken, um im Herbst oder schon vorher noch stärker zuzuschlagen.

Wenn wir, das Volk, es geschehen lassen.

Wir treten gerade in Phase 6 des Great Reset ein – die vollständige Digitalisierung: Agenda ID2020, voll integriert in die QR-Kodifizierung von allem, digitales Geld – hin zur totalen und absoluten Kontrolle – und Transhumanismus.

Vorboten des finalen Schlags könnten eine künstlich erzeugte Inflation sein (in den USA bereits 7% [Ende Januar 2022], voraussichtlich zweistellig bis Herbst 2022 oder früher), steigende Zinssätze, weiter steigende Schulden durch all die COVID-induzierten Subventionen, mehr „neues“ Geld, das in Umlauf gebracht wird, ohne jegliche wirtschaftliche Grundlage – all das soll durch einen (plötzlichen) Schuldenerlass und die Einführung von digitalem Geld „ausgeglichen“ und „gelöst“ werden, über das Regierungen und Banken im Namen der weltweiten Finanzelite die volle Kontrolle haben.

Aber wiederum nur, wenn wir, das Volk, es geschehen lassen.

Und seien Sie darauf vorbereitet – KEINE ANGST – als Teil der erneuten sozialpsychologischen Angstbeherrschung, möglicherweise die Anwendung der „Schock-Doktrin“ durch eine schwere Krankheit, wie Ebola, die 2014 in Westafrika getestet wurde. Zu Beginn dieses Jahres warnte der französische Premierminister Jean Castex vor einer möglichen Verschiebung der französischen Präsidentschaftswahlen im April 2022 aufgrund eines möglichen Ausbruchs der Marburg-Krankheit (Ebola). Jeder Hinweis auf diese Aussage ist aus dem Internet verschwunden. Möglicherweise handelte es sich lediglich um eine angstmachende Bemerkung.

Was auch immer geschehen mag, wir können uns auf weitere Zwangsimpfungen, weitere experimentelle Gentherapien und viele weitere Todesfälle einstellen, bevor die Agenda 2030 abgeschlossen ist.

Nichts ist jenseits des Bösen, für diese Un-Menschen.

Aber es gibt nichts, was nicht erfolgreich bekämpft werden kann, wenn wir, das Volk, kollektiv und solidarisch unseren Verstand, unser Gewissen und unseren Geist zusammenbringen.

Es ist nie zu spät, es ist sogar höchste Zeit, die Proteste zu verstärken, unsere bewusste Ablehnung dieser monströsen Tyrannei zu verstärken, die auf Mutter Erde herabsteigt und die vollständige Vernichtung von allem, was an Demokratie übrig geblieben ist, der Menschheit oder zumindest der Zivilisation, wie wir sie kennen, bedroht.

Wir dürfen nicht untätig bleiben. Die Zeit ist kostbar und von entscheidender Bedeutung.

Falls noch jemand daran zweifelt, dass wir uns in den Fängen eines weltweiten Strebens nach einer Eine-Welt-Ordnung befinden, einer globalen Regierung, die von außerordentlichen Finanzinteressen, aber auch von einem Kult machthungriger Größenwahnsinniger geführt wird, dann denken Sie noch einmal nach. Die Welt steckt in großen Schwierigkeiten. Wenn etwas „Globalistisches“ geschehen muss, dann ist es ein globales Erwachen. Schnell.

Was sich in immer schnellerem Tempo vollzieht, ist die Errichtung einer globalen Tyrannei; einer Tyrannei, die vom Weltwirtschaftsforum gelenkt und angeführt wird. Es ist offensichtlich, dass die Finanzelite und die alles kontrollierenden Top-Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity sowie einige obskure Multi-Multi-Milliardäre das Sagen haben. Das WEF hält sich an eine Agenda, die von langer Hand vorbereitet wurde – wir sprechen von Jahrzehnten – um diesen schändlichen, teuflischen Plan umzusetzen, der auch unter dem wohlklingenden Namen UN-Agenda 2030 läuft.

Die vom WEF geschulten globalen Führungspersönlichkeiten

Kanada könnte der Beginn des absoluten Totalitarismus sein. Die erste WEF-geführte Tyrannei. Kanada könnte durchaus ein Beispiel sein, dem andere folgen werden. Vor allem für die Länder, für die das WEF seine vom WEF ausgebildeten Führungskräfte ausgewählt hat.

Seit drei Jahrzehnten „bildet“ das WEF junge, vielversprechende Politiker, Künstler, Industrielle (Volkswagen, Coca Cola, BP Amoco und andere) – vor allem aber Politiker – zu sogenannten „Young Global Leaders“ (YGL) aus. Zu den Teilnehmern an Klaus Schwabs YGL-Akademie gehörten Angela Merkel, Deutschland; Sarkozy, Macron, Frankreich; Jacinda Ardern, Premierministerin, Neuseeland; Scott Morrison, Premierminister, Australien – und viele mehr. Aber herausragend ist Justin Trudeau, Kanadas Premierminister – siehe dies.

Klaus Schwab bezeichnete Trudeau als eine „vorbildliche“ Führungspersönlichkeit, die der Welt zeigen wird, wie ein Land in eine moderne „Demokratie“ verwandelt werden kann – im Zeitalter der vierten industriellen Revolution und in einer vollständig digitalisierten neuen Weltordnung, wie sie der Great Reset (Schwab) beschreibt. Mit anderen Worten: Trudeau wird Kanada nicht zugunsten und zum Nutzen des kanadischen Volkes führen, sondern für die globalen Ziele des WEF.

Trudeau ist ein Instrument des WEF. Um die Beziehungen zum WEF zu stärken, wird Trudeau von Chrystia Freeland, der stellvertretenden Premierministerin und Finanzministerin, unterstützt, die auch dem Kuratorium des WEF angehört. Das Kuratorium dient als Hüter der Mission und der Werte des Weltwirtschaftsforums – siehe hier.

Premierminister Trudeau hat vor kurzem das Notstandsgesetz gegen die Truckerproteste und die Freiheitskonvois angewandt, und zwar aus Gründen, die nichts mit dem zu tun haben, was die kanadische Verfassung als Gründe für die Anwendung dieses totalitären Gesetzes vorgibt. Aber bis jetzt hat ihn niemand aufgehalten. Eine Mehrheit des Parlaments hat diese Notstandsmaßnahme gegen die Interessen des Volkes unterstützt. Der Vorsitzende der NDP, der die Abstimmung zugunsten der liberalen Regierung durchgesetzt hat, ist auch ein WEF Global Leader.

Sie können sich vorstellen, welche Art von Korruption, Nötigung oder offener Erpressung und Drohungen im Spiel sind, um eine solche Tyrannei zu erreichen.

Übrigens ist Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission (EK), auch Mitglied des WEF-Kuratoriums, siehe hier.

Nur um zu zeigen, dass das WEF auch für die Europäische Union zuständig ist. Wer hätte das gedacht…?

Die kanadische Erfahrung hat jedoch Hunderttausende oder Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ermutigt, sich gegen ihre eigenen Regierungen aufzulehnen und die Wiederherstellung ihrer Freiheiten zu fordern. Die Bürger in Neuseeland, Australien, ganz Europa und Nordamerika hatten nach fast zwei Jahren, in denen sie die massiven Eingriffe der Regierung in fast alle Bereiche ihres Lebens hinnehmen mussten, und nachdem sie gesehen hatten, dass diese Maßnahmen die Ausbreitung von COVID nicht wirksam eindämmen konnten, endlich genug.

Wir werden siegen!

Venceremos!

Kollektiv in Solidarität.