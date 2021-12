Trotz 81% Durchimpfungsrate steigt, die Zahl der Virusfälle in Korea auf die düstere Marke von 500.000!

…und das, obwohl 81% der Bevölkerung vollständig geimpft sind

Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in Südkorea blieb am Freitag den dritten Tag in Folge über 7.000 und überschritt die düstere Marke von 500.000, da sich das Coronavirus unter den Ungeimpften und älteren Erwachsenen mit schwindender Immunität unvermindert weiter ausbreitet.

Nach Angaben der koreanischen Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention (KDCA) meldete das Land 7.022 neue COVID-19-Infektionen, wodurch sich die Gesamtzahl der Fälle auf 503.606 erhöhte.

Die Zahl war die dritthöchste Tageszahl während der Pandemie, nachdem am Mittwoch ein Rekord von 7.174 und am Vortag 7.102 gemeldet worden war.

Die Zahl der schwer erkrankten COVID-19-Patienten war mit 852 die zweithöchste, nachdem am Donnerstag 857 gemeldet worden waren, was zu einer zunehmenden Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen führte.

Die Zahl der Todesopfer stieg nach Angaben der Behörden um 53 auf 4.130. Die Sterblichkeitsrate lag bei 0,82 Prozent.

Anfang dieser Woche hatte die Regierung verschärfte Gesundheitsprotokolle eingeführt, um den raschen Anstieg der Infektionen im Winter einzudämmen, was ihren Plan, das Land allmählich zur Normalität zurückzuführen, bremste.

Private Versammlungen werden eingeschränkt, und mehr Unternehmen müssen von ihren Gästen verlangen, dass sie vollständig geimpft sind oder einen negativen Test auf das Coronavirus vorweisen können. Die Maßnahmen werden bis zum 2. Januar in Kraft bleiben.

Die Behörden erklärten, die Maßnahmen würden im Laufe dieser Woche Wirkung zeigen, doch Gesundheitsexperten warnten, es seien noch strengere Maßnahmen erforderlich, um die Ausbreitung des Virus und der Omicron-Variante zu verlangsamen.

Die KDCA meldete drei weitere Fälle der Omicron-Variante, womit sich die Gesamtzahl auf 63 erhöhte.

Um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu erhöhen, will die Regierung den Abstand zwischen der Erstimpfung und den Auffrischungsimpfungen von derzeit 4-5 Monaten auf drei Monate verkürzen.

„Unsere medizinischen Kapazitäten sind schnell erschöpft, da die Zahl der täglichen Fälle den dritten Tag in Folge bei über 7.000 liegt, wobei 35 Prozent der Fälle auf Senioren über 60 Jahre entfallen“, sagte Premierminister Kim Boo-kyum während einer täglichen Pandemiebesprechung am Freitag. „Unsere oberste Priorität ist die rasche Verabreichung von Impfstoffen“.

83,5 Prozent der 52 Millionen Einwohner des Landes haben mindestens eine Impfung erhalten, 81 Prozent haben zwei Impfungen erhalten und 10,3 Prozent haben ihre Auffrischungsimpfung bekommen. (Yonhap)