World Health Summit: Die gleichen Spieler, die gleichen Einflüsterer – Aber Nichts hat mit Nichts zu tun

Vom 15. bis 17. Juni 2022 findet in Rom das World Health Summit Regional Meeting in der Sapienza Universität statt. Es ist eine Art Vorläufer des jährlich in Berlin stattfindenden “großen Bruders”, des World Health Summit. Sowohl die “kleine Schwester” als auch der “große Bruder” werden von der M8 Alliance of Academic Health Centres, Universities and National Academics abgehalten.

Das in Rom durchgeführte “regionale Treffen” – bei dem etwa 100 “Experten” anwesend sein werden – soll sich vorbereitend für das Herbsttreffen in Berlin vom 16. bis 18. Oktober 2022 mit den Themen

Impfstoffentwicklung und -politik: Herausforderungen und Strategien

Gesundheitssysteme

Metabolisches Syndrom und chronische Krankheiten

Neue Technologien und personalisierte Therapien

beschäftigen.

