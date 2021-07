Trotz Impfungen (Impfstoff angeblich nur zu 64% wirksam) plant Israel wieder strenge Beschränkungen und wiederaufnahm des „Grünen Pass“!

Daten des Ministeriums sollen zeigen, dass die Pfizer-Spritze die Mehrheit der schweren Delta-Fälle blockiert

Berichten zufolge zeigen die Zahlen, dass der Impfstoff weniger effektiv gegen die Ansteckung durch die Variante ist, aber die Krankenhauseinweisungen bleiben niedrig; Beamte sagten, dass sie den Einsatz von Moderna für die zweite Dosis für über 18-Jährige abwägen.

Der COVID-Impfstoff von Pfizer-BioNTech scheint Krankenhausaufenthalte und schwere Fälle weitgehend zu verhindern, ist aber deutlich weniger wirksam gegen die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

Neue Zahlen des Gesundheitsministeriums, die von der Nachrichtenseite Ynet berichtet wurden, zeigen, dass der Impfstoff, der für fast alle geimpften Israelis verwendet wurde, im letzten Monat nur zu 64 Prozent wirksam war, um eine Infektion mit dem Coronavirus zu verhindern. Die Daten zeigen Berichten zufolge, dass im Mai, als der Stamm weniger verbreitet war, der Impfstoff 94,3 Prozent wirksam war.

Laut Ynet wurden die Zahlen am Sonntagabend bei einem Treffen eines Expertenteams vorgestellt, das die Regierung im Umgang mit der Pandemie berät.

In der Zwischenzeit zeigte eine Studie von Forschern der Hebräischen Universität und des Hadassah University Medical Center, dass der Impfstoff von Pfizer zu 60-80% gegen eine Infektion mit dem Delta-Stamm wirksam ist.

Die Delta-Variante, von der man annimmt, dass sie doppelt so ansteckend ist wie der ursprüngliche Stamm von COVID-19, wird für 90% der neuen Fälle in Israel in den letzten zwei Wochen verantwortlich gemacht.

Die Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigen jedoch, dass der Impfstoff immer noch deutlich wirksam ist, um schwere Symptome und Krankenhausaufenthalte zu verhindern. Im Mai lag diese Zahl bei 98,2%, laut den von Ynet erhaltenen Daten, und im Juni bei 93%.

Aber die Forscher der Hebräischen Universität warnten, dass es zu früh sei, um vollständig zu sagen, wie effektiv der Impfstoff bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten ist.

„Aufgrund der anerkannten Verzögerung der schweren Krankheitsfälle (um etwa 10 Tage) gibt es derzeit nicht genügend Daten, um vorherzusagen, wie sich die aktuelle Welle von Infektionen in schweren Fällen äußern wird“, schrieben die Forscher.

Sie fügten hinzu, dass in den kommenden Wochen zwar mit einem Anstieg der schweren Fälle zu rechnen ist, Daten aus Singapur und Großbritannien jedoch darauf hindeuten, dass der Impfstoff von Pfizer immer noch überwältigend wirksam bei der Verhinderung der schwersten Symptome ist.

Die Forscher forderten die Regierung auf, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um den aktuellen Anstieg der Fälle zu stoppen, einschließlich einer stärkeren Durchsetzung der Maskenpflicht für Innenräume, einer Erhöhung der Impfraten und der Rückkehr des „Green Pass“-Systems, das den Zugang zu einigen Orten und Veranstaltungen auf diejenigen beschränkt, die geimpft sind oder sich von der Krankheit erholt haben.

Israels Vorrat an Pfizer-Impfstoffen läuft Ende Juli aus, und es wird an mehreren Ansätzen gearbeitet, um mit der Situation umzugehen. Das Büro des Premierministers sagte am Sonntag, dass Premierminister Naftali Bennett in den letzten Tagen mehrere Gespräche mit dem CEO von Pfizer, Albert Bourla, geführt hat, um eine Vorverlegung des Datums der nächsten Lieferung zu erwägen oder einen Tauschhandel mit einem anderen Land für Israels ablaufende Dosen zu vermitteln. Gesundheitsminister Nitzan Horowitz sagte am Sonntagabend, dass Israel in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem anderen Land über ein Tauschgeschäft sei.

Das Armeeradio berichtete am Montagmorgen, dass Israel voraussichtlich damit beginnen wird, seinen Moderna-Vorrat zu verwenden, sobald die Pfizer-Dosen ablaufen – nur für die über 18-Jährigen – und erwägt auch, Menschen, die eine erste Dosis von Pfizer erhalten haben, eine zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs zu geben, etwas, das bereits in Spanien und Deutschland gemacht wird.

Zu diesem Zweck hat Israel laut Army Radio bei Pfizer beantragt und die Genehmigung erhalten, die endgültige Entscheidung über den Kauf von weiteren 1 Million Dosen von der Firma zu verschieben.

Das Coronavirus-Kabinett soll am Dienstagabend zusammentreten, um angesichts des Anstiegs der neuen Fälle eine Reihe neuer Beschränkungen zu erwägen. Zu den möglichen Schritten, die Berichten zufolge in Erwägung gezogen werden, gehören die Wiedereinführung von Beschränkungen für große Menschenansammlungen, die Wiedereinführung des Grünen Passes und die Forderung, dass geimpfte Eltern von infizierten Kindern in Quarantäne gehen müssen, bis sie einen negativen Test erhalten.

Bis Montag gab es 2597 aktive Fälle in Israel, nachdem 343 Menschen einen Tag zuvor positiv auf COVID getestet wurden.

68 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, 35 befinden sich in ernstem Zustand. Vor einer Woche waren es nur 22 Menschen in ernstem Zustand.