Trotz ständigem Versagen steigt die WHO weiter auf

Von Ramesh Thakur

Das Phänomen des „Failing Upward“ ist in den Reihen der australischen Politiker nur allzu bekannt. Auch aus anderen Ländern fallen einem sofort Beispiele ein, darunter der ehemalige US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Sir Keir Starmer und die Präsidentin der Europäischen Union Ursula von der Leyen. In letzter Zeit konnten wir dies auch bei einer internationalen Organisation beobachten.

Die Weltgesundheitsversammlung ist das Leitungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie tagt diese Woche (19.–27. Mai) in Genf, um einen neuen Pandemievertrag zu verabschieden, der die WHO für ihr grobes Missmanagement der Covid-Pandemie belohnt, indem er den Rahmen für die globale Gesundheitszusammenarbeit unter der Schirmherrschaft der WHO stärkt. Der Schwerpunkt des Abkommens liegt auf dem Aufbau eines globalen Überwachungssystems zur Erkennung neu auftretender Krankheitserreger und der raschen Reaktion mit koordinierten Maßnahmen, einschließlich der Entwicklung und gerechten Verteilung medizinischer Gegenmaßnahmen.

Die Prämisse der Abkommen ist jedoch eine übertriebene Darstellung des Pandemierisikos, die durch historische Belege einfach nicht gestützt wird. Infolgedessen wird es zu einer starken Verzerrung der Gesundheitsprioritäten kommen, weg von den tatsächlichen Gesundheitsbedürfnissen und anderen sozialen und wirtschaftlichen Zielen vieler Länder. Nur 11 Länder enthielten sich der Stimme, während 124 Länder für die Annahme der neuen Abkommen stimmten. Der Vertrag tritt in Kraft, sobald 60 Länder ihn ratifiziert haben.

Wer hielt es für eine gute Idee, einer Bürokratie und ihrem Chef die Befugnis zu geben, einen Pandemie-Notstand auszurufen, der ihren Einflussbereich, ihre Befugnisse, ihr Budget und ihr Personal erweitert und die Entscheidungsgewalt von den Staaten auf einen nicht gewählten globalistischen Bürokraten verlagert? Oder einen One Health-Ansatz zu verabschieden, obwohl die empirische Realität stark unterschiedliche Gesundheitsrisiken und Krankheitslasten zwischen den Regionen zeigt? Wir brauchen Dezentralisierung statt mehr Zentralisierung, wobei das Subsidiaritätsprinzip die Verteilung von Befugnissen und Ressourcen auf den verschiedenen Ebenen regelt.

Bevor wir der WHO noch mehr Macht geben, sollten wir zunächst ihre Versäumnisse im Zusammenhang mit Covid untersuchen und entscheiden, ob eine umfassende Reform die angesammelten Interessen überwinden kann oder ob wir eine neue internationale Gesundheitsorganisation brauchen. Jede Organisation, die seit 80 Jahren besteht, hat entweder ihre Kernaufgabe erfüllt und sollte in diesem Fall aufgelöst werden. Oder sie hat versagt und sollte abgeschafft und durch eine neue Organisation ersetzt werden, die den Anforderungen der heutigen Welt besser gerecht wird.

Das Versagen der WHO, über Macht und Profit die Wahrheit zu sagen

Bei einer Pressekonferenz in Genf am 3. März 2020 sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Sterblichkeitsrate von Covid liege bei 3,4 Prozent, gegenüber einer Sterblichkeitsrate der saisonalen Grippe von unter 1 Prozent. Auf einer internen Sitzung des Gremiums, das über ein neues Pandemieabkommen verhandelt, sagte er am 7. April 2025: „Offiziell wurden 7 Millionen Menschen [durch Covid] getötet, aber wir schätzen die tatsächliche Zahl auf 20 Millionen.“

Es ist schwer zu verstehen, warum diese beiden Aussagen, die im Abstand von fünf Jahren als Buchstützen der Covid-Pandemie abgegeben wurden, keine Beispiele für Fehlinformationen darstellen. Sie kommen einer Katastrophisierung und Panikmache gleich, die zunächst weltweit rasch Alarm ausgelöst haben und dann die Bemühungen der WHO untermauerten, sich noch mehr Befugnisse und Ressourcen für künftige Pandemie-Notfälle zu sichern, die nach alleinigem Ermessen des WHO-Generaldirektors ausgerufen werden können (Artikel 12 der IHR). In früheren Entwürfen des neuen Pandemieabkommens wäre jedoch jeder, der die beiden Statistiken in Frage stellte, der Verbreitung von Fehlinformationen schuldig gemacht worden und hätte mit Sanktionen rechnen müssen. Denn wie Neuseelands Jacinda Ardern muss auch die WHO als einzige Quelle der Pandemiewahrheit für die ganze Welt verehrt werden.

Was die Gesamtzahl der Covid-Todesfälle angeht, vergessen Sie die Schätzung von 20 Millionen. Fast alle alarmistischen Berechnungen am oberen Ende der Covid-Todesfälle stammen aus GIGO-Computermodellen (Garbage In, Garbage Out), nicht aus harten Daten. Selbst die Gesamtzahl von sieben Millionen berücksichtigt nicht die Menschen in dieser Altersgruppe (denken Sie daran, dass das Durchschnittsalter der Covid-Todesfälle über der Lebenserwartung liegt), die in den fünf Jahren ohnehin an Altersschwäche gestorben wären. Ebenso wenig berücksichtigt sie diejenigen, die starben, weil die Früherkennung behandelbarer Erkrankungen im Rahmen der Lockdown-Maßnahmen eingestellt wurde; diejenigen, die mit anderen Erkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, sich dort aber mit Covid infizierten; diejenigen, die nach einer, zwei oder mehreren Covid-Impfungen an Covid starben; oder diejenigen, die möglicherweise an Impfschäden starben.

Was die CFR betrifft, so äußerten viele Experten sofort Skepsis gegenüber einer Quote von 3,4 Prozent. Einige warnten davor, aus den besonderen Erfahrungen Chinas Verallgemeinerungen abzuleiten. Mark Woolhouse, Professor für Infektionsepidemiologie an der Universität Edinburgh, sagte bereits am 4. März 2020, dass die CFR-Schätzung von 3,4 Prozent bis zu „zehnmal zu hoch“ sein könnte, was sie in eine Größenordnung bringen würde, die mit einigen Influenzastämmen vergleichbar ist.

Erstens ist die CFR während einer Epidemie und insbesondere in ihrer Anfangsphase äußerst schwer zu schätzen: Es braucht Zeit, bis zuverlässige Daten und Trends sichtbar werden, zusammengetragen und ausgewertet werden können. Die besten Schätzungen der CFR können erst nach Ende einer Epidemie vorgenommen werden. Todesfälle werden bestätigt, sobald sie eintreten, aber viele frühe Fälle werden übersehen oder nicht gemeldet. Die tatsächliche CFR und die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) können erst geschätzt werden, wenn Seroprävalenzuntersuchungen (Antikörpertests) durchgeführt werden, um den Anteil der infizierten Personen, einschließlich derjenigen, die keine Symptome zeigen, zu ermitteln.

Als jedoch Jay Bhattacharya [jetzt Direktor der National Institutes of Health (NIH)] von der Stanford University und seine Kollegen Anfang April 2020 als Erste die Ergebnisse einer Seroprävalenzstudie im Santa Clara County in Kalifornien veröffentlichten, die eine deutlich höhere Infektionsrate und damit eine entsprechend niedrigere Sterblichkeitsrate zeigten, wurde er heftig diffamiert und sogar von seiner Universität untersucht (aber freigesprochen). Die Ergebnisse passten nicht in das Katastrophenszenario. Eine weitere Studie eines anderen Teams in Orange County, Kalifornien, bestätigte im Februar 2021, dass die Seroprävalenzrate siebenmal höher war als die offiziellen Zahlen des Bezirks. Andere Umfrageergebnisse aus Deutschland und den Niederlanden stimmten ebenfalls mit einer höheren Infektionsrate überein.

Frühe Daten – aus China, Italien, Spanien und vom Kreuzfahrtschiff Diamond Princess – zeigten bereits im Februar/März 2020, dass ältere Menschen mit Vorerkrankungen am stärksten gefährdet waren. Eine frühe Studie des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention bestätigte ebenfalls den steilen Altersgradienten der Covid-bedingten Sterblichkeit: 0,2–0,4 Prozent für unter 50-Jährige, steigend auf 14,8 Prozent für über 80-Jährige. Bereits am 7. Mai 2020 veröffentlichte ein Mainstream-Medium wie die BBC eine Grafik, aus der hervorgeht, dass das Risiko, an Covid zu sterben, weitgehend der „normalen“ Verteilung der altersgestaffelten Sterberaten entspricht.

In einer Studie vom Oktober 2022, in der 31 nationale Seroprävalenzraten vor der Impfung in 29 Ländern untersucht wurden, um die IFR nach Alter zu schätzen, fanden John Ioannidis und sein Team heraus, dass die durchschnittliche IFR bei 0–19 Jahren 0,0003 Prozent, bei 20–29 Jahren 0,002 Prozent, bei 30–39 Jahren 0,011 Prozent bei 30- bis 39-Jährigen und 0,035 Prozent bei 40- bis 49-Jährigen. Der Medianwert für 0- bis 59-Jährige lag bei nur 0,034 Prozent. Diese Werte liegen deutlich innerhalb und oft sogar unter dem Bereich der saisonalen Grippe für unter 60-Jährige. Die unter 70-Jährigen machen 94 Prozent der Weltbevölkerung aus, das sind etwa 7,3 Milliarden Menschen. Die altersgestaffelte Überlebensrate von gesunden unter 70-Jährigen, die sich vor der Verfügbarkeit von Impfstoffen mit Covid-19 infiziert hatten, lag bei erstaunlichen 99,905 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren liegt die Überlebensrate bei 99,9997 Prozent.

Experten des Centre for Evidence Based Medicine der Universität Oxford haben anhand späterer tatsächlicher Daten eine Überlebensrate von 99,9992 Prozent für gesunde unter 20-Jährige in Großbritannien zurückgerechnet. Offizielle Daten des britischen Amtes für nationale Statistik für den Zeitraum 1990–2020 zeigen, dass die altersstandardisierte Sterblichkeitsrate (Todesfälle pro 100.000 Einwohner) in England und Wales im Jahr 2020 in 19 der letzten 30 Jahre niedriger war. Denken Sie daran, dass dies vor der Einführung von Impfstoffen war.

Das Weltuntergangsmodell von Neil Ferguson vom Imperial College London vom 16. März 2020, das zu den Lockdowns führte, schätzte die Überlebensrate auf ein Zwanzigstel. Dieser Rattenfänger der Pandemie-Pornografie hat eine lange Geschichte katastrophaler Fehleinschätzungen von Infektionskrankheiten: Rinderwahnsinn 2002, Vogelgrippe 2005, Schweinegrippe 2009. Warum hat ihm angesichts seiner Vergangenheit jemand in einer Machtposition eine Plattform gegeben, um erneut „Weltuntergangsstimmung“ zu verbreiten? Er ist weiterhin beim WHO-Kooperationszentrum für Infektionsmodellierung am Imperial College London tätig. Das allein ist schon eine traurige und bedauerliche Anklage gegen die WHO.

Die Krankheitslast nach Einkommensniveau der Länder

Laut Our World in Data wurden in den fünf Jahren vom 4. Januar 2020 bis zum 4. Januar 2025 weltweit 7,08 Millionen Menschen offiziell als an Covid-19 verstorben bestätigt. Derselben Quelle zufolge waren 14 Prozent der weltweit 55 Millionen Todesfälle im Jahr 2019 auf Infektionskrankheiten zurückzuführen, darunter Lungenentzündung und andere Erkrankungen der unteren Atemwege (4,4 Prozent), Durchfall (2,7 Prozent) und Tuberkulose (2 Prozent). Weitere 74 Prozent wurden durch nicht übertragbare Krankheiten verursacht: 33 Prozent durch Herzerkrankungen, 18 Prozent durch Krebs und 7 Prozent durch chronische Atemwegserkrankungen als die drei häufigsten Todesursachen im Jahr vor Covid.

Wenn wir eine einfache lineare Hochrechnung vornehmen, bedeutet dies, dass im gleichen Fünfjahreszeitraum seit Januar 2020 etwa 203,5 Millionen Menschen an nicht übertragbaren Krankheiten und weitere 38,5 Millionen an nicht durch Covid verursachten Infektionskrankheiten gestorben wären (Tabelle 1).

Die Summe aus Mortalität und Morbidität wird als „Krankheitslast“ bezeichnet. Diese wird anhand einer Kennzahl namens „Behinderungsbereinigte Lebensjahre“ (Disability Adjusted Life Years, DALYs) gemessen. Dabei handelt es sich um standardisierte Einheiten zur Messung verlorener Gesundheitsjahre, die einen Vergleich der Krankheitslast verschiedener Länder, Bevölkerungsgruppen und Zeiträume ermöglichen. Konzeptionell entspricht ein DALY einem verlorenen Jahr gesunden Lebens – also dem Verlust eines Jahres guter Gesundheit aufgrund von vorzeitigem Tod, Krankheit oder Behinderung.

Our World in Data unterteilt die Krankheitslast in drei Kategorien von Behinderungen oder Krankheiten: nicht übertragbare Krankheiten, übertragbare Krankheiten, Mütter- und Neugeborenensterblichkeit sowie Ernährungskrankheiten und Verletzungen. Abbildung 1 verdeutlicht, wie wichtig es ist, die anhand von DALYs gemessene Krankheitslast zwischen Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen aufzuschlüsseln, anstatt sie in einer einzigen Kategorie zusammenzufassen, die konzeptionell nicht kohärent ist. Die Gesamt-DALYs beliefen sich 2021 in den erstgenannten Ländern auf 331,3 Millionen und in den letztgenannten auf 401,2 Millionen.

in den Ländern mit niedrigem Einkommen betrug der prozentuale Anteil der DALYs aufgrund von übertragbaren, mütterlichen, neonatalen und ernährungsbedingten Krankheiten 55,8 Prozent, während der Anteil aufgrund von nicht übertragbaren Krankheiten bei 34,7 Prozent lag. In den Ländern mit hohem Einkommen lagen diese Anteile jedoch bei 10,5 % bzw. 81,1 %. Aus diesem Grund stellte Covid-19 für die reichen Länder eine weitaus größere Bedrohung dar als für die armen Länder. Aber selbst für die reichen Länder galt dies nur während der kurzen Dauer der Pandemie, die aus langfristiger Sicht nur eine kurze Phase darstellt.

Die relative Krankheitslast von Pandemien ist noch weniger auffällig, wenn man bedenkt, dass in der Zeit seit Bestehen der WHO nur zwei weitere Pandemien auftraten, nämlich die asiatische Grippepandemie 1957–58 und die Hongkong-Grippepandemie 1968–69, bei denen jeweils rund zwei Millionen Menschen starben (die WHO schätzt die Zahl der Todesfälle auf 1,1 bzw. 1 Million – danke, David Bell) und die Schweinegrippe-Pandemie 2009–10, bei der zwischen 0,1 und 1,9 Millionen Menschen starben (die WHO schätzt die Zahl auf 123.000–203.000). Die russische Grippepandemie von 1977 verlief sogar noch milder. Die historische Zeitachse der Pandemien zeigt, wie Verbesserungen in den Bereichen Sanitärversorgung, Hygiene, Trinkwasser, Antibiotika und andere Formen des erweiterten Zugangs zu guter Gesundheitsversorgung die Morbidität und Mortalität von Pandemien seit der Spanischen Grippe (1918–20), bei der schätzungsweise 50 bis 100 Millionen Menschen starben, massiv reduziert haben.

Pandemien erfordern politische Kompromisse

Bei der Reaktion auf eine Epidemie oder Pandemie muss ein Kompromiss zwischen der öffentlichen Gesundheit, der wirtschaftlichen Stabilität und dem Wohlergehen des Einzelnen gefunden werden. Es ist die Pflicht der Gesundheitsfachkräfte, sich ausschließlich auf Ersteres zu konzentrieren. Es liegt in der Verantwortung der Regierungen, das optimale Gleichgewicht zu finden und den sozialen Drehpunkt zu ermitteln: den Sweet Spot an der Schnittstelle zwischen gefährlicher Selbstzufriedenheit, alarmistischer Panik und vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen. Die Gebot, keinen Schaden anzurichten, bedeutet, dass Regierungen vor langwierigen wirtschaftlichen Lockdowns zurückschrecken sollten: Die Heilung könnte in der Tat schlimmer sein als die Krankheit. Bei früheren Grippeepidemien reichten die Infektions- und Todeszahlen aus, um schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft zu haben. Aber die Regierungen haben weder ihr Land abgeschottet, noch die Wirtschaft zerstört oder ihre Lebensweise gefährdet. Die Menschen litten, aber sie hielten durch.

Im Fall von Covid-19 lassen sich fast alle Fehler und Schäden auf zwei sich widersprechende Annahmen zurückführen, von denen keine jemals revidiert wurde. Erstens: Man geht vom absolut schlimmsten Fall aus, was die Infektiosität, die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Kreuzinfektionsrate, die Letalität und die fehlenden Behandlungsmöglichkeiten angeht. Zweitens: Man geht vom besten Fall aus, was die Wirksamkeit aller politischen Maßnahmen angeht, ungeachtet der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse und des Mangels an Daten aus der Praxis (einige Vorschriften wie die allgemeine Maskenpflicht und der Mindestabstand von zwei Metern basierten auf übereilten, aber fehlerhaften Untersuchungen und Vermutungen). die Warnungen einer Vielzahl renommierter und wohlmeinender Fachleute ohne eigene Agenda und finanzielle Interessenkonflikte sowie die Notwendigkeit einer sorgfältigen Analyse der Risikoprofile der Bevölkerungsgruppen für das Virus und der Nutzen-Risiko-Abwägung der Maßnahmen. Auf der Grundlage dieser beiden extremen Annahmen wurden dann radikale neue Maßnahmen ergriffen, die zuvor noch nie in globalem und universellem Maßstab erprobt worden waren.

Die Sünden der WHO durch Handeln und Unterlassen

Die WHO hätte als internationale institutionelle Firewall sofort eingreifen müssen. Das hat sie nicht getan. Die oberste Führung der WHO schloss sich den nationalen Gesundheitsbürokraten in den mächtigsten und einflussreichsten Ländern der Welt in der Überzeugung an, dass sie es am besten wüssten, und beteiligte sich an der brutalen Unterdrückung aller abweichenden Stimmen. Die Folgen waren katastrophal und haben der öffentlichen Gesundheit dauerhaften Schaden zugefügt. Dr. Jay Bhattacharya, der neue Direktor der NIH, wurde kürzlich von Politico interviewt. Er identifizierte sowohl seine eigene NIH als auch die WHO als führende Beispiele für Institutionen mit dieser doppelten Pathologie. Sie:

… überzeugten die Regierungen weltweit davon, dass der einzige Weg, Leben zu retten, darin bestehe, den Weg des Lockdowns zu beschreiten, und dass sie außergewöhnliche, fast diktatorische Befugnisse benötigten, um die Meinungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit und das Prinzip der informierten Einwilligung bei medizinischen Entscheidungen zu unterdrücken, nahezu jeden einzelnen Aspekt der Gesellschaft zu kontrollieren, zu bestimmen, wer systemrelevant ist und wer nicht, Kirchen zu schließen und Geschäfte zu schließen. Und sie trafen diese Entscheidung für die ganze Welt…

Die WHO hat die Menschen weltweit im Stich gelassen, indem sie zu einer Verfechterin panischer Reaktionen wurde, anstatt sich an die bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, das Wissen und die Erfahrungen zu halten. Dies wurde in ihrem eigenen Bericht vom 19. September 2019 zusammengefasst, in dem von Lockdowns, außer für sehr kurze Zeiträume, Grenzschließungen, Masken in allgemeinen öffentlichen Bereichen usw. abgeraten wurde. Die WHO erwies sich als zu leichtgläubig gegenüber frühen chinesischen Daten zum Risiko einer Übertragung von Mensch zu Mensch, zum Ursprung in einem Labor in Wuhan, zur Letalität und zur Wirksamkeit strenger Eindämmungsmaßnahmen. Das erste WHO-Gremium, das die Ursprünge von Covid untersuchte, war mit Interessenkonflikten wichtiger Mitglieder durchsetzt und gab China erneut einen Freifahrtschein. Eine Folgeuntersuchung wurde durch aktive Nichtkooperation seitens Chinas verhindert, wofür es nicht zur Rechenschaft gezogen wurde.

Zu den weiteren Verfehlungen der WHO zählen die Übertreibung der Letalität von Covid durch die Darstellung stark überhöhter Sterblichkeitsraten, die Verschleierung des altersspezifischen Risikoprofils für schwere Erkrankungen und Mortalität durch Covid, unwissenschaftliche Empfehlungen zu Maskenpflichten und später zu Impfpässen oder zumindest das Versäumnis, diese zu bekämpfen, sowie die Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen, die im Streben nach der illusorischen Ausrottung von Covid begangen wurden. So war beispielsweise das SARS-CoV-2-Virus aufgrund seiner geringen Virulenz, hohen Übertragbarkeit und schnellen Mutationseigenschaften nie ein guter Kandidat für eine Impfung. Es dauerte auch nicht lange, bis Daten das äußerst ungünstige Risiko-Nutzen-Verhältnis von Covid-19-Impfstoffen bestätigten.

Zu den Unterlassungssünden zählen die Verharmlosung der vorhersehbaren und vorhergesagten kurz- und langfristigen gesundheitlichen, psychischen, bildungspolitischen, wirtschaftlichen, sozialen und menschenrechtlichen Schäden drastischer Maßnahmen wie Schulschließungen, die Zunahme vermeidbarer Todesfälle durch Covid-19 aufgrund von Störungen der Lebensmittelproduktion und -verteilung, die Unterbrechung von Impfprogrammen für Kinder in Ländern mit niedrigem Einkommen sowie die Verschiebung und Absage von Früherkennungsprogrammen und Krebsbehandlungen usw. in den Industrieländern; den Tod aus Verzweiflung älterer Menschen, die von der emotionalen Unterstützung ihrer Angehörigen abgeschnitten sind; die Inflationsspiralen, die aufgrund staatlicher Hilfsprogramme zum Ausgleich von Einkommensverlusten aufgrund von Wirtschaftsschließungen noch nicht abgeklungen sind; und den erheblichen Vertrauensverlust in öffentliche Institutionen im Allgemeinen und in öffentliche Gesundheitseinrichtungen im Besonderen.

Die Empfehlungen der WHO zum Umgang mit Covid schienen auch der hohen Krankheitslast in den Industrieländern gegenüber den Entwicklungsländern Vorrang einzuräumen und die Interessen der großen globalen Pharmaunternehmen über die der Patienten zu stellen, beispielsweise indem das vielversprechende Potenzial einiger umfunktionierter Medikamente mit gut etablierten Sicherheitsprofilen ignoriert und sogar verspottet und lächerlich gemacht wurde, anstatt sie unvoreingenommen zu untersuchen. Dennoch gab es weder ein Eingeständnis der Schuld noch eine Entschuldigung für den umfangreichen und dauerhaften Schaden, noch wurde die Verantwortung derjenigen, die diesen Wahnsinn in der öffentlichen Politik ausgelöst und bejubelt haben, zur Rechenschaft gezogen.

Trumps Amerika tritt aus der WHO aus

Natürlich sind die Empfehlungen der WHO für die Unterzeichnerstaaten des Vertrags nicht rechtsverbindlich. Der Vertrag stellt ausdrücklich fest, dass nichts in ihm der WHO oder dem Generaldirektor „die Befugnis gibt, politische Maßnahmen zu lenken, anzuordnen, zu ändern oder anderweitig vorzuschreiben“ oder den Vertragsstaaten „Vorgaben zu machen oder … Anforderungen aufzuerlegen“, „bestimmte Maßnahmen“ wie Reiseverbote, Impfvorschriften oder Lockdowns zu ergreifen (Artikel 22.2). Die allererste Aufgabe der WHO ist jedoch in ihrer Verfassung als „Funktion als leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheitsarbeit“ beschrieben (Artikel 2.a). In der Präambel des Pandemievertrags wird anerkannt, dass die WHO „die leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheitsarbeit, einschließlich der Prävention, Vorsorge und Reaktion auf Pandemien“ ist.

In Verbindung mit den geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR), die im September dieses Jahres in Kraft treten und parallel gelesen werden müssen und werden, sieht die politische Realität so aus, dass die Mitgliedstaaten in den internationalen Pandemie-Management-Rahmen eingebunden werden, der von internationalen Technokraten geleitet wird, denen die Legitimität demokratisch gewählter politischer Führer fehlt, die in der Praxis nicht rechenschaftspflichtig sind und denen diese erweiterte Führungsrolle ohne sinnvolle parlamentarische Kontrolle oder öffentliche Debatte durch die Bürger übertragen wurde.

Nichts in den Erfahrungen mit Covid weckt Vertrauen in die Bereitschaft und Fähigkeit der politischen Führer, sich in diesem globalen institutionellen Umfeld den Empfehlungen der WHO zu widersetzen. Vielmehr wird eine faktische Neuordnung der Stühle am Entscheidungstisch dazu führen, dass die Experten an der Spitze des Tisches Platz nehmen, anstatt nur anwesend zu sein, um zu helfen und zu beraten. Aus diesem Grund sind die Pandemie-Abkommen die jüngsten Etappenziele auf dem Weg zu einem internationalen Verwaltungsstaat, der das konsolidiert, was Garrett Brown, David Bell und Blagovesta Tacheva als weltumspannende „neue Pandemie-Industrie“ bezeichnen.

Zumindest die Trump-Regierung versucht, sich dem Marsch in Richtung Kollektivismus zu widersetzen. Am 21. Januar unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Verordnung, mit der die USA aus der WHO austreten. Die WHO sieht sich zwischen 2025 und 2027 mit einem Finanzdefizit von 2,5 Milliarden Dollar konfrontiert. Trumps Entscheidung, die USA aus der WHO zurückzuziehen, verbessert ihre finanzielle Lage nicht. Am 20. Mai, als in Genf die 78. Weltgesundheitsversammlung zur Abstimmung über den neuen Pandemievertrag begann, erklärte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Gründe dafür. In einer kurzen Videobotschaft an seine Amtskollegen aus anderen Ländern sagte er, der Austritt der USA solle anderen Ländern als „Weckruf“ dienen, dass die WHO „wie viele alte Institutionen“ von politischen und wirtschaftlichen Interessen korrumpiert und „in bürokratischer Aufblähung versunken“ sei.

Seit ihrer Gründung habe die WHO wichtige Arbeit geleistet, darunter die Ausrottung der Pocken. In jüngerer Zeit jedoch spiegelten ihre „Prioritäten zunehmend die Vorurteile und Interessen der Unternehmensmedizin wider“. „Allzu oft hat sie zugelassen, dass politische Agenden, wie die Durchsetzung einer schädlichen Gender-Ideologie, ihre Kernaufgabe in den Hintergrund drängen.“ In Anlehnung an meine oben geäußerte Klage sagte Kennedy, dass „die WHO sich noch nicht einmal mit ihren Versäumnissen während Covid auseinandergesetzt hat, geschweige denn bedeutende Reformen durchgeführt hat“. Stattdessen habe sie mit dem Pandemieabkommen, „das alle Funktionsstörungen der Pandemiebekämpfung der WHO zementieren wird“, noch einen draufgesetzt.

„Die globale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung“, aber „unter der WHO funktioniert sie nicht sehr gut“, sagte Kennedy. Ländern wie China sei es gestattet worden, einen negativen Einfluss auf die Arbeit der WHO auszuüben, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen, anstatt im Dienste der Weltbevölkerung zu stehen. Was demokratische Länder angeht, so deuten die Maßnahmen der WHO darauf hin, dass sie nicht anerkennt, dass ihre Mitglieder gegenüber ihren Bürgern rechenschaftspflichtig sind und bleiben müssen und nicht gegenüber transnationalen oder Unternehmensinteressen. „Wir wollen die internationale Gesundheitszusammenarbeit aus der Zwangsjacke der politischen Einflussnahme durch korrupte Einflüsse der Pharmaunternehmen, feindlich gesinnter Nationen und ihrer NGO-Vertreter befreien.“

„Wir müssen das gesamte System neu aufstellen“, schloss er und forderte, den Fokus auf die Verbreitung chronischer Krankheiten zu verlagern, die die Menschen krank machen und die Gesundheitssysteme ruinieren. Dies würde den Bedürfnissen der Menschen besser dienen als die Maximierung der Gewinne der Industrie. „Lasst uns neue Institutionen schaffen oder bestehende Institutionen überarbeiten, die schlank, effizient, transparent und rechenschaftspflichtig sind. Ob es sich um den Ausbruch einer Infektionskrankheit oder um die weit verbreitete Ausbreitung chronischer Krankheiten handelt, die USA sind bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten.

Das ist eine klare und überzeugende Begründung, die Kennedy für den Austritt der USA aus der WHO vorbringt. Die internationale Elite wird sich zusammenschließen, um die Ausweitung des internationalen Verwaltungsstaates zu verteidigen. Die politischen Führer, die der Expertenklasse hörig sind, werden sich ihren Ratschlägen beugen. Diejenigen, die sich vom Idealismus der internationalen Solidarität verführen lassen, und andere, die durch die Geldgewinne der Pharmalobby korrumpiert sind, werden sich von Kennedy nicht überzeugen lassen. Kompetente Führer selbstbewusster Länder sollten jedoch sein Angebot annehmen, die Ethik der globalen Gesundheitszusammenarbeit in einer neuen spezialisierten internationalen Organisation zu verankern, die die Gesundheitssouveränität der Mitgliedstaaten und die Gesundheitsbedürfnisse der Menschen besser respektiert.