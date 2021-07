Trotz vollständiger Impfung werden Millionen von internationalen Reisenden die Einreise in viele europäische Länder verweigert

Die Nationen wenden sich vor allem von denen ab, die Dosen von AstraZeneca aus Indien gespritzt haben. Die Impfstoffe werden hauptsächlich von COVAX verteilt, einer von der UN unterstützten Impfaktion, die ärmeren Ländern mit Impfstofflieferungen helfen soll, berichtete ABC News.

Abgesehen von den Impfstoffen von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson, die die EU zugelassen hat, akzeptiert sie nur die Impfstoffe von AstraZeneca, die der Kontinent selbst herstellt.

Obwohl sie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inspiziert und zugelassen wurden, blockiert ein Mangel an relevanten Unterlagen ihr Zulassungsverfahren in der EU. Zu den Dokumenten, die AstraZeneca nicht vollständig eingereicht hat, gehören Details zu den Produktionsprozessen und Qualitätskontrollanforderungen.

Indiens AstraZeneca ist nicht der einzige Impfstoff, der in der Region nicht akzeptiert wird.

Besucher aus verschiedenen Teilen der EU müssen außerdem damit rechnen, dass ihnen die Einreise verboten wird, wenn sie COVID-19-Impfstoffe injizieren, die in China, Russland oder anderen Ländern hergestellt wurden, weil der Kontinent sie nicht zugelassen hat.

Allerdings verfolgen nicht alle EU-Länder die gleiche Politik für Besucher von innerhalb und außerhalb der EU, so das Medienunternehmen. Belgien, Deutschland und die Schweiz gehören zu denen, die weiterhin Menschen mit nicht EU-zugelassenen Impfungen akzeptieren, während andere, wie Frankreich und Italien, dies nicht tun.

Die Haltung der EU zum Impfprofil der Menschen wird von vielen Experten kritisiert.

Ein Professor für Verhaltenswissenschaften an der University of Warwick warnte die britische Regierung während der COVID-19-Pandemie, dass die unterschiedliche Behandlung je nach Impfstoffquelle das Vertrauen in die Dosen beeinträchtigt.

„Menschen, die Impfstoffen bereits misstraut haben, werden ihnen noch mehr misstrauen“, sagte Vlaev. „Sie könnten auch das Vertrauen in die Gesundheitsbotschaften der Regierungen verlieren und weniger bereit sein, die COVID-Standards einzuhalten.“

Für den Gesundheitsdirektor des Internationalen Rettungskomitees, Dr. Mesfin Teklu Tessema, ist die Verweigerung von WHO-zugelassenen Impfstoffen zu einer Diskriminierung und Anti-Wissenschaft geworden.

„Impfstoffe, die den WHO-Schwellenwert erreicht haben, sollten akzeptiert werden. Ansonsten scheint es ein Element von Rassismus zu geben“, sagte er.

Laut Dr. Raghib Ali von der Universität Cambridge wird die Weigerung, von der WHO zugelassene Impfstoffe anzuerkennen, die Wiederaufnahme von Reisen behindern.

„Man kann Länder nicht auf unbestimmte Zeit vom Rest der Welt isolieren“, sagte Ali. „Der Ausschluss einiger Menschen aus bestimmten Ländern aufgrund des Impfstoffs, den sie erhalten haben, ist völlig unakzeptabel, denn wir wissen, dass diese zugelassenen Impfstoffe schützen“.

Inzwischen gehören zu den von der WHO akzeptierten Impfstoffen auch die Dosen von Sinovac und Sinopharm aus China, die Berichten zufolge weit weniger wirksam sind als die in den USA verabreichten.

Die Seychellen, ein Inselstaat im Somalisee-Segment des Indischen Ozeans, der im März zu einem der am meisten geimpften Länder der Welt wurde, verwendeten den Impfstoff von Sinopharm für 57 % der Empfänger.

Wie Business Insider berichtet, kam es jedoch Mitte Mai zu einem beispiellosen Anstieg der Infektionsfälle im Land, obwohl etwa 60 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Am 10. Mai berichteten die Behörden, dass mehr als ein Drittel der geimpften Einwohner der Seychellen sich mit dem Virus angesteckt hatten.

Seitdem kam es in weiteren Ländern, die den chinesischen Impfstoff verwenden, zu einem Anstieg der Infektionen, was den Ruf des Impfstoffs schwer beschädigte.