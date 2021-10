Trucker gesucht

Es scheint, dass der Bundesstaat Florida mehr zur Bewältigung der Krise in der Lieferkette unternimmt als die gesamte Biden-Regierung. Die American Trucking Association meldete, dass in ihrer Branche derzeit ein Rekordmangel von 80.000 Fahrern herrscht. Lkw-Fahrer sind für die Aufrechterhaltung einer stabilen Versorgungskette unverzichtbar, und ungeachtet des Klimawandels bedeuten weniger Lkw auf den Straßen, dass die Unternehmen nicht mit den benötigten Gütern versorgt werden können. Vertriebsunternehmen in Florida bieten inzwischen Gehälter von bis zu 110.000 Dollar im Jahr mit Antrittsprämien von bis zu 15.000 Dollar. Sogar Empfehlungsprämien werden zwischen 3.000 und 5.000 Dollar gezahlt. Der Plan zur Anwerbung von Arbeitskräften kommt kurz nachdem der Staat bekannt gegeben hat, dass seine Häfen für die Wirtschaft geöffnet sind.

Fast die Hälfte der amerikanischen Kleinunternehmen leidet unter den Auswirkungen der Krise in der Lieferkette. Schiffe waren gezwungen, in den Häfen zu wenden und nach Asien zurückzukehren, da es nicht genügend Arbeitskräfte für den Transport der Produkte gab. Das Speditionsgewerbe hat davor gewarnt, dass Bidens Politik zu einer Katastrophe führen würde. „Ich bin ziemlich entmutigt. Ich weiß nicht, wie jemand glauben kann, dass eine antikapitalistische Agenda gut für das Transportwesen sein kann“, sagte David Owen, Präsident der National Association of Small Trucking Companies (NASTC) im Januar gegenüber Transportation Nation Network (TNN). Seit Bidens Amtsantritt ist das gesamte Transportgewerbe zögerlich, und das aus gutem Grund.

Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus stimmte für die Anhebung der Mindestversicherungssumme für Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen von 750.000 Dollar auf 2 Millionen Dollar, wodurch der Wettbewerb für größere Speditionsunternehmen ausgeschaltet wurde. Bidens Klimawandel-Agenda führte zur Absage der Keystone Pipeline XL. Seine Pläne zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen der Hersteller und zum Fracking führten ebenfalls zu höheren Preisen an den Zapfsäulen. Um die Versorgungsengpässe zu beseitigen, müssen die USA mehr Lkw auf die Straße bringen, und Lkw-Fahrer sollten mit Würde behandelt werden und nicht als Kriminelle, die das Klima zerstören.