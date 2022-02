Trudeau erklärt, dass der Ausnahmezustand in Kraft bleiben wird

Obwohl der „Freedom Convoy“-Protest dank der Brutalität der Behörden in Ottawa tatsächlich beendet wurde, erklärte Justin Trudeau, dass der „Ausnahmezustand“ bestehen bleiben wird.

Der kanadische Premierminister äußerte sich heute in einer Rede nach einem Wochenende, das von dreister Gewalt und Polizeibrutalität gegen die Demonstranten geprägt war.

„Auch wenn die Blockaden an den Grenzübergängen aufgehoben sind, ist der Ausnahmezustand nicht vorbei“, sagte Trudeau.

NOW – Canada’s PM Trudeau: „Even though the blockades are lifted… this state of emergency is not over.“ pic.twitter.com/DY75gIqrsg

Der Premierminister weigert sich, die drakonischen Befugnisse aufzugeben, die er sich selbst verliehen hat, vermutlich aus Angst, dass es erneut zu Demonstrationen kommen könnte.

Dies steht im völligen Widerspruch zu dem, was Trudeau letzte Woche versprochen hatte, als er erklärte, die Befugnisse würden „zeitlich begrenzt, geografisch ausgerichtet sowie vernünftig und verhältnismäßig zu den Bedrohungen sein, denen sie entgegentreten sollen.“

Trudeau rechtfertigte die Ausweitung der Befugnisse mit „Fehlinformationen“ und „ausländischer Finanzierung“ und berief sich dabei erneut auf die lächerliche und unbegründete Behauptung, russische Agenten hätten die Proteste angestiftet und finanziert.

Justin Trudeau explains why he invoked the Emergencies Act.



He blames “misinformation”, “foreign funding trying to destabilize Canada’s democracy”, among other things for his invocation of the EA.



“Invoking the EA has been necessary… it has been the responsible thing to do.” pic.twitter.com/D6w2cP6ozG