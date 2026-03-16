Trump behauptet, „viele Länder“ würden Kriegsschiffe entsenden, während die USA „die Küste in Schutt und Asche legen“, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

US-Angriffe auf die Insel Kharg eskalieren den Krieg, während Trump behauptet, Verbündete würden Kriegsschiffe nach Hormuz entsenden: Trump sagte, US-Streitkräfte hätten militärische Ziele auf der Insel Kharg „ausgelöscht“, warnte jedoch, dass Irans kritische Ölinfrastruktur das nächste Ziel sein könnte.

Trump sagte, US-Streitkräfte hätten militärische Ziele auf der Insel Kharg „ausgelöscht“, warnte jedoch, dass Irans kritische Ölinfrastruktur das nächste Ziel sein könnte. Iran schwört auf stärkere regionale Vergeltungsmaßnahmen: Die IRGC warnte die VAE, dass US-„Verstecke“ dort nun „legitime Ziele“ seien; ein Ölhafen der VAE wurde getroffen, und die US-Botschaft in Bagdad geriet nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff in Brand.

Die IRGC warnte die VAE, dass US-„Verstecke“ dort nun „legitime Ziele“ seien; ein Ölhafen der VAE wurde getroffen, und die US-Botschaft in Bagdad geriet nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff in Brand. Schwere Verluste und Explosionen im Iran dauern an: US-amerikanisch-israelische Angriffe haben seit dem 28. Februar etwa 1.450 Menschen im Iran getötet, während im Zentrum von Teheran „gewaltige Explosionen“ gemeldet wurden, nachdem Massenkundgebungen stattgefunden hatten, bei denen einige iranische Führer trotzig durch die Straßen zogen.

US-amerikanisch-israelische Angriffe haben seit dem 28. Februar etwa 1.450 Menschen im Iran getötet, während im Zentrum von Teheran „gewaltige Explosionen“ gemeldet wurden, nachdem Massenkundgebungen stattgefunden hatten, bei denen einige iranische Führer trotzig durch die Straßen zogen. Ölkrieg und extremes Risiko nehmen zu, US-Benzinpreise steigen: Die Unterbrechung des Schiffsverkehrs in Hormuz und das anhaltende Chaos haben die US-Benzinpreise um 23 % in die Höhe getrieben

Die Unterbrechung des Schiffsverkehrs in Hormuz und das anhaltende Chaos haben die US-Benzinpreise um 23 % in die Höhe getrieben B Boden- und Luftkrieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon: B Große israelische Angriffe im Libanon, insbesondere auf Beirut, haben mindestens 826 Menschen getötet.

B Große israelische Angriffe im Libanon, insbesondere auf Beirut, haben mindestens 826 Menschen getötet. B Trump lehnte laut Reuters Bemühungen von Verbündeten im Nahen Osten ab, Gespräche B zur Beendigung des Krieges im Iran zu führen.

B zur Beendigung des Krieges im Iran zu führen. B Oman versuchte mehrmals, einen Kommunikationskanal zu eröffnen B , doch die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie kein Interesse daran hat.

B , doch die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie kein Interesse daran hat. Der Iran lehnt die Möglichkeit eines Waffenstillstands ab, solange die Angriffe nicht eingestellt werden.

ab, solange die Angriffe nicht eingestellt werden. Die VAE haben die Verladevorgänge an einem wichtigen Energieexportknotenpunkt nach einem Drohnenangriff und einem Brand am Samstag ausgesetzt.

nach einem Drohnenangriff und einem Brand am Samstag ausgesetzt. Der Iran drohte, mit den USA verbundene Ölanlagen in Schutt und Asche zu legen.

Israel geht laut Semafor der Abfangraketen „kritisch zur Neige“.

Der iranische Außenminister sagt, die Straße von Hormus sei für alle Länder außer den USA und Israel offen.

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Update (19:55 Uhr ET) :

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sprach zuvor mit MS NOW über die aktuelle Lage an der weltweit wichtigsten maritimen Energie-Engstelle, der Straße von Hormus, die weiterhin blockiert ist.

Araghchi erklärte gegenüber dem Sender: „Tatsächlich ist die Straße von Hormus offen“, und fügte hinzu: „Sie ist nur für Tanker und Schiffe unserer Feinde gesperrt – für diejenigen, die uns angreifen, und ihre Verbündeten. Alle anderen können sie ungehindert passieren.“

“As a matter of fact, the Strait of Hormuz is open,” Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said. "It is only closed to the tankers and ships belong[ing] to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass,” Araghchi told MS NOW



China, India,… https://t.co/ttjcTkmwDU — zerohedge (@zerohedge) March 14, 2026

Übersetzung von „X“: „Tatsächlich ist die Straße von Hormus offen“, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi. „Sie ist nur für Tanker und Schiffe geschlossen, die unseren Feinden gehören, für diejenigen, die uns angreifen, und ihre Verbündeten. Alle anderen können sie frei passieren“, erklärte Araghchi gegenüber MS NOW. China, Indien, Korea und Japan sind die wichtigsten Öltransporteure durch die Straße von Hormus.

Laut den Schiffsverfolgungsdaten von Bloomberg AIS sind sowohl die Einfahrt als auch die Ausfahrt der Engstelle am Hormuz-Kanal weiterhin mit Tankern verstopft. Der Schiffsverkehr war um 19:50 Uhr ET nach wie vor gering.

Reuters berichtete heute früh, dass zwei unter indischer Flagge fahrende Tanker mit Flüssiggas die enge Meerenge passiert hätten.

„Sie haben die Straße von Hormus heute früh sicher passiert und sind auf dem Weg nach Indien“, sagte der indische Hafenminister Rajesh Kumar Sinha.

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Update (13:58 ET) :

Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass Filialen der US-amerikanischen Citibank in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und in Bahrains Hauptstadt Manama über Nacht von Drohnen angegriffen wurden, was darauf hindeutet, dass zivile Infrastruktur im Konflikt zwischen den USA und dem Iran nicht verschont bleibt.

Von Rechenzentren über Wolkenkratzer bis hin zu Meerwasserentsalzungsanlagen – es scheint nun, dass die Drohnenangriffe der IRGC auf die Finanzinfrastruktur am Golf übergreifen. Tasnim berichtete, dass einige Banken Personal aus den Gebäuden abgezogen und den Betrieb auf Fernzugriff umgestellt hätten und dass die Citibank bestimmte Aktivitäten vor Ort in den VAE vorübergehend ausgesetzt habe.

A Missile/drone has reportedly struck the Dubai office of Citibank, one of the largest US financial institutions operating in the Persian Gulf



Follow https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/6xyzhUvNW9 — Press TV 🔻 (@PressTV) March 14, 2026

Übersetzung von „X“: Berichten zufolge hat eine Rakete bzw. Drohne das Büro der Citibank in Dubai getroffen, eines der größten US-Finanzinstitute, das am Persischen Golf tätig ist

Tasnim wies darauf hin, dass Citi ein wichtiger Knotenpunkt im Dollarsystem ist, insbesondere in der Golfregion, wo die Bank die Finanzierung des Ölhandels, Dollar-Abrechnungen sowie Dienstleistungen für Staatsfonds und multinationale Konzerne abwickelt.

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Update (12:55 ET) : Obwohl unklar ist, ob dies aus Verzweiflung geschieht oder „alles Teil des Plans“ ist … sagte Präsident Trump am Samstag, er wolle, dass andere Länder Kriegsschiffe an die Seite der Vereinigten Staaten in die Straße von Hormus entsenden, um den Würgegriff des Iran auf eine der weltweit wichtigsten Ölversorgungsadern zu brechen.

In einem Beitrag auf Truth Social am Samstag behauptete er, dass andere Länder „Kriegsschiffe entsenden werden“ – und fügte hinzu, er erwarte „hoffentlich“, dass große Volkswirtschaften eingreifen; allerdings scheint keine „Hilfe“ in Sicht zu sein. Tatsächlich könnte das Gegenteil der Fall sein, nachdem Italiens Meloni erklärte, ihr Land werde „sich nicht an einem illegalen Krieg beteiligen“.

„Hoffentlich werden China, Frankreich, Japan, Südkorea, das Vereinigte Königreich und andere, die von dieser künstlichen Einschränkung betroffen sind, Schiffe in das Gebiet entsenden, damit die Straße von Hormus nicht länger eine Bedrohung durch eine Nation darstellt, die völlig entmacht wurde“, schrieb Trump. Aber er machte gleichzeitig deutlich, dass die USA nicht untätig herumsitzen:

„In der Zwischenzeit werden die Vereinigten Staaten die Küste gnadenlos bombardieren und iranische Boote und Schiffe reihenweise versenken“, sagte er. „So oder so werden wir die Straße von Hormus bald FREI, SICHER und UNGEHINDERT machen!“

Obwohl er erklärte, dass „100 % der militärischen Kapazitäten des Iran“ zerstört worden seien, warnte Trump, Teheran könne in der engen Meerenge immer noch Chaos stiften – was sich am Samstag tatsächlich weiterhin abspielt. Dies, nachdem in der Nacht der wichtige Ölexportknotenpunkt auf der Insel Kharg schwer bombardiert worden war (siehe unten).

„Es wäre für sie ein Leichtes, ein oder zwei Drohnen zu entsenden, eine Mine abzuwerfen oder eine Kurzstreckenrakete irgendwo entlang oder in dieser Wasserstraße abzufeuern, ganz gleich, wie schwer sie geschlagen wurden“, erklärte Trump weiter. Er behauptete zudem, die US-Marine werde „sehr bald“ damit beginnen, Öltanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren – zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Marine-Expeditionstruppe auf dem Weg von Japan ist, was eine Woche oder weniger dauern könnte.

I would say burning ports and refineries in the Gulf today suggest that 100% of Iran’s military capability has not been destroyed. https://t.co/7CG7WGIdzh — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 14, 2026

Übersetzung von „X„: Ich würde sagen, dass die heute brennenden Häfen und Raffinerien am Persischen Golf darauf hindeuten, dass nicht 100 % der militärischen Kapazitäten des Iran zerstört wurden.

Und das hier stammt erst vom Vortag…

Guys, relax, the only risk in transiting the Strait of Hormuz is that Iran will shoot a missile at your ship. Otherwise it's open for transit.



An all-time quote from our Secretary of War. pic.twitter.com/kwQ5Ij84KT — Ryan Petersen (@typesfast) March 13, 2026

Übersetzung von „X“: Leute, ganz ruhig, das einzige Risiko bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus besteht darin, dass der Iran eine Rakete auf euer Schiff abfeuert. Ansonsten ist sie für den Schiffsverkehr freigegeben. Ein Zitat für die Ewigkeit von unserem Kriegsminister.

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In einem Schritt, der sich als bedeutende Eskalation im seit zwei Wochen andauernden Krieg der USA und Israels gegen den Iran erweisen könnte, gab Präsident Trump am Freitagabend (beachtlicherweise nach Börsenschluss in den USA) bekannt, dass das US-Zentralkommando einen groß angelegten Luftangriff auf die Insel Kharg durchgeführt habe, über die mehr als 90 % der iranischen Rohölexporte abgewickelt werden. Wichtig ist, dass der Iran zuvor gewarnt hatte, ein Angriff auf die Insel würde eine rote Linie überschreiten und iranische Angriffe auf Energieinfrastrukturen entlang des Persischen Golfs nach sich ziehen.

Vielleicht hatte er diese frühere Warnung an den Iran im Hinterkopf – und um die Befürchtungen der US-Verbündeten in der Region zu zerstreuen, die nicht wollen, dass ihre Energieanlagen in Flammen aufgehen – betonte Trump, dass sich der Angriff auf militärische Einrichtungen konzentrierte:

„Vor wenigen Augenblicken hat das United States Central Command auf meine Anweisung hin einen der schlagkräftigsten Luftangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens durchgeführt und jedes militärische Ziel auf der Insel Kharg, dem Kronjuwel des Iran, vollständig ausgelöscht. Unsere Waffen sind die mächtigsten und modernsten, die die Welt je gesehen hat, doch aus Gründen der Anständigkeit habe ich mich entschieden, die Ölinfrastruktur auf der Insel NICHT zu zerstören. Sollte jedoch der Iran oder irgendjemand anderes etwas unternehmen, um die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus zu behindern, werde ich diese Entscheidung unverzüglich überdenken.“

Die iranische Nachrichtenagentur FARS bestätigte den Angriff und berichtete, dass währenddessen mindestens 15 Explosionen zu hören waren. FARS berichtet, dass zu den Zielen Luftabwehranlagen, ein Marinestützpunkt, ein Flughafenkontrollturm und ein Hubschrauberhangar der Iranian Offshore Oil Company gehörten. Die Trump-Regierung veröffentlichte Videoausschnitte des Luftangriffs:

Footage has now been published by President Donald J. Trump showing today’s strikes against Iranian military targets on Kharg Island in the Northern Persian Gulf, which acts as a port hub for the export of up to 90% of oil products leaving Iran. In the footage, strikes can be… pic.twitter.com/WH3iWw74sE — OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2026

Trumps Drohung, die Entscheidung, die Energieinfrastruktur auf der Insel nicht zu beschädigen, „zu überdenken“, sollte der Iran die Straße von Hormus weiterhin sperren, wird sicherlich tiefe Besorgnis unter den Verbündeten am Golf und allen anderen auslösen, die die drohende globale Wirtschaftskatastrophe fürchten, die sich abzeichnen wird, sollte die Unterbrechung der Energieversorgung aus dem Persischen Golf andauern.

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Da der Iran offenbar entschlossen ist, den USA und Israel für den Krieg verheerende Kosten aufzuerlegen – Kosten, die künftige Angriffe abschrecken sollen –,gibt es kaum Grund zu der Annahme, dass Teheran in nächster Zeit Entwarnung für die Meerenge geben wird.

Die fünf Meilen lange Insel Kharg, die 15 bis 20 Meilen vor der iranischen Festlandküste liegt, ist für den iranischen Erdölexport von entscheidender Bedeutung. Die dortigen Anlagen waren während des gesamten Krieges in Betrieb, wobei seit dem Überraschungsangriff der USA und Israels am 28. Februar mindestens 10 Tanker fast 19 Millionen Barrel abtransportiert haben. Der Iran hat jedoch versucht, seine Exportanlagen ein wenig zu diversifizieren, indem er die Energieexporte am Jask-Terminal, das südöstlich der Straße von Hormus im Golf von Oman liegt, wieder aufgenommen hat.

Am Freitagvormittag erklärte Trump, die US-Marine werde in Kürze damit beginnen, Öltanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren, und sagte gegenüber Reportern: „Das wird bald geschehen, sehr bald.“ Wenige Stunden nach seiner Ankündigung bezüglich der Insel Kharg bekräftigte Trump seine jüngste Kriegsrechtfertigung, die sich auf Irans angebliche Pläne zur Eroberung der Region stützt, und schrieb: „Der Iran hatte Pläne, den gesamten Nahen Osten zu übernehmen und Israel vollständig auszulöschen. GENAU WIE DER IRAN SELBST SIND DIESE PLÄNE JETZT VORBEI!“

Die Regierung soll Berichten zufolge erwogen haben, die Insel Kharg zu erobern. Angesichts ihrer unmittelbaren Nähe zum iranischen Festland – das von Drohnen, Marschflugkörpern und bewaffneten Schnellbooten wimmelt – könnte die Landung einer Angriffstruppe auf der Insel und deren anschließende Besetzung mit hohen Verlusten verbunden sein.

Am Freitag genehmigte Verteidigungsminister Pete Hegseth einen Antrag des CENTCOM auf Entsendung einer Marine-Expeditionseinheit in das Einsatzgebiet. Diese würde in der Regel aus etwa 5.000 Marinesoldaten und Matrosen auf mehreren Schiffen bestehen.

Iranian armed forces statement in response to Trump's threat to attack oil infrastructure on Kharg Island (published by Iranian state media) pic.twitter.com/8J40dzIE7C — Steve Lookner (@lookner) March 14, 2026

Übersetzung von „X“: Erklärung der iranischen Streitkräfte als Reaktion auf Trumps Drohung, die Ölinfrastruktur auf der Insel Kharg anzugreifen (veröffentlicht von den iranischen Staatsmedien)

Einige Spekulationen über die Überlegungen des Trump-Weißen Hauses hinsichtlich dieses äußerst riskanten Schachzugs auf der Insel Kharg (oder dessen, was sich letztendlich als Punkt ohne Wiederkehr erweisen könnte) von Jim Bianco:

Da sie sich bewusst waren, dass dies die Ölmärkte in Aufruhr versetzen könnte, gaben sie dies am Freitagabend bekannt, um den Märkten 48 Stunden Zeit zu geben, die Nachricht zu verdauen. Trump machte zudem deutlich, dass die Ölinfrastruktur als Nächstes an der Reihe sei, sollte der Iran Schiffen nicht die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestatten. In Fußballbegriffen ausgedrückt: Sie versuchen jetzt einen Hail-Mary-Pass und hoffen, dass er funktioniert. Sie haben keine Zeit mehr auf der Uhr. Die Ölmärkte und die Weltwirtschaft können nicht Wochen oder Monate darauf warten, dass das Militär die Meerenge öffnet. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass politische Berater vorschlagen, dass, wenn die Ölpreise ohne diese Maßnahme ohnehin auf 200 Dollar steigen würden, dies genauso gut nächste Woche geschehen könnte, um sechs Monate Zeit zu haben, sie vor den Zwischenwahlen wieder zu senken.

Derzeit richten sich jedoch alle Augen auf den Iran und darauf, ob dessen Führung einen Angriff auf die Insel Kharg, der sich auf militärische Ziele beschränkte, als Überschreitung der roten Linie betrachtet – oder ob Energieanlagen in der gesamten Region bald von Drohnenschwärmen und ballistischen Raketenangriffen heimgesucht werden, was die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen lassen würde.